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Зеленський (22416) Коломойський (3109) офшор (496) скандал (617) канал (115) Шефір Борис (33)

Від замовчування до перекручування фактів, - як українські канали висвітлювали офшорний скандал Pandora Papers за участю Зеленського. ВIДЕО

Більшість центральних українських телеканалів не замовчували в новинах тему розслідувань Pandora Papers і зокрема знахідки, що стосуються президента України Володимира Зеленського. Повністю проігнорували цю тему тільки канали Віктора Пінчука. Що стосується видань, проігнорували розслідування про Зеленського ТСН, "Сьогодні", УНІАН, "Укрінформ" та "РБК-Україна".

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа".

Проте інші олігархічні канали перевернули новину з ніг на голову, приділивши основну увагу статкам мало цікавих українцям персонажів на зразок короля Йорданії, а викриття, які стосувались Зеленського, згадали побіжно. На опозиційних каналах, натомість, ця тема була центральною (але також не без перекручень).

ICTV та СТБ - два телеканали Віктора Пінчука, що входять до вибірки "Детектора медіа", не повідомляли про Pandora Papers загалом, і про розслідування щодо офшорів Зеленського зокрема в новинах нічого не було.

За даними видання, канал "Україна" зосередився на міжнародних масштабах розслідування: "У списку тих, хто уникав сплати податків, експрем'єр Британії Тоні Блер, очильник Кремля Володимир Путін, голова уряду Чехії Андре Бабіш". У підводці явно бракує згадки про найцікавішого аудиторії "очільника" — Володимира Зеленського. При цьому в сюжеті показали коментар генпрокурора Ірини Венедиктової і радника глава ОП Михайла Подоляка на захист глави держави.

Аналогічний підхід застосував канал "Інтер": зазначив про масштаби розслідування і високопоставлених фігурантів на кшталт "короля Йорданії". Втім, ілюстрували цей перелік вже відеорядом із Зеленським, Шефіром та іншими українцями.

Власник "1+1" Ігор Коломойський є чи не головним негативним героєм фільму "Офшор 95", однак його канал не замовчував цю історію в новинах. Втім, висвітлив її зі своїми специфічними акцентами. Сюжет Яни Слєсарчук у новинах "1+1" також містить згадки про Коломойського. Втім, як і на інших каналах, найважливіша для українських глядачів інформація тут захована в обгортці міжнародної сенсаційності ("найбільший витік офшорних даних в історії: таємне стає явним"). А перелік українських фігурантів розслідувань є таким: найбагатші люди країни - Ринат Ахметов, Олександр Ярославський, Геннадій Боголюбов, Ігор Коломойський, нардеп Олександр Герега, голова адміністрації Порошенка Ложкін, оточення нинішнього президента - Сергій Шефір та Іван Баканов. І сам Зеленський.

Також читайте: Результати розслідування Pandora Papers не змінять діалогу між Києвом і Вашингтоном, - Білий дім

Перший незалежний не зробив із розслідування теми дня, однак висвітлив цю історію доволі детально і критично. "Президент Володимир Зеленський приховує статки в офшорах. Про це повідомляють журналісти Cлідство.Інфо...", - йдеться в підводці.

5 канал, що належить лідерові опозиційної "Європейської Солідарності" Петру Порошенку, зробив розслідування про Зеленського головною темою вечірніх новин. Серед каналів, що входять до моніторингової вибірки, тут висвітлили цю історію докладно. Водночас формулювали обережніше, ніж на Першому незалежному: "Студія квартал 95", яку очолював Володимир Зеленський, могла створити мережу офшорів, щоб уникнути сплати податків в Україні. Це з'ясували журналісти-розслідувачі "Слідство інфо".

Суспільне повідомило про Pandora Papers, зокрема про українську частину: "Від України документи досліджували журналісти "Слідство.Інфо". Свій фільм-розслідування "Офшор 95" показали вчора в Малій опері в Києві. За даними журналістів, в офшорній компанії Зеленського і його команди нібито отримали 40 млн доларів від компаній, пов'язаних з Коломойським. У файлах розкрито дані про інших українських політиків, які, за висновком журналістів, зокрема ведуть таємний бізнес в окупованому Криму і приховують свої статки у Великій Британії".

У праймових новинах сюжет про розслідування офшорної історії Зеленського був першим у випуску. Починався він словами "Український президент Володимир Зеленський опинився серед фігурантів Pandora Papers".

Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетні до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

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Топ коментарі
+42
А это означает, что никакой борьбы с олигархами и не предвидится. Зедаун полностью устраивает олигархов
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05.10.2021 12:22
+33
Основная задумка - попытаться прищучить Пороха. Если удастся, на этом вся "борьба" и закончится.
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05.10.2021 12:27
+28
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05.10.2021 12:36
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Ну что на это сказать? Напрашивается только одно - ЗЕдарасы.
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05.10.2021 17:04 Відповісти
В Італії вчора по всіх канала показували на першому місці все про Зеленського і Блера
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05.10.2021 17:19 Відповісти
Ага -
бедные , помогут богатым ...
(Из апрельских тезисов на стадионе.)

https://www.youtube.com/watch?v=N4xpsJhSMWw
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05.10.2021 17:39 Відповісти
На опозиційних каналах, натомість, ця тема була центральною (але також не без перекручень). Джерело:
Я не зрозумів зі статті, які перекручування були в опозиційних каналів? Те, що обережно висловлювались?...
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05.10.2021 18:56 Відповісти
одно безумно жаль - залитым неросой очам зелебобиков этого ни увидеть, а за*раным зеленым гофном пропаганды и телесериальным галабародькой обвислым от лапши каждодневной ухам (ушам))) тех же - этого не услышать... НИКОГДА жабы не признают своих проё*** и своей ошибки, стоивших УКРАИНЕ не только имиджа на международной арене, не только экономического угасания из-за казнокрадства ненажерливых слуг, оттока перепуганных инвесторов, возврата рыгионалов и беспредела 90-х.... но это вылилось в 2 с половиной года жизни, украденных у нас и наших детей... ибо этого уже не наверстать никогда...
***
энергия и сила ишака проявляется в полную меру только тогда, когда он стоит и орет.
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05.10.2021 19:03 Відповісти
всё равно об этом узнают все.
об этом знают всё в цивилизованном мире
и пройдет совсем немного времени, когда с зелей никто разговаривать не будет.
сам налоги не платит, а гражданам предлагает налоговую амнистию и требует от бизнеса отказаться от теневых схем.
борется с олигархами, и тут же с ними вместе банк грабит.
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05.10.2021 19:06 Відповісти
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05.10.2021 19:30 Відповісти
Среди евреев затесались русский, украинец и татарин.
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06.10.2021 09:02 Відповісти
Helgi Sharp:

Стало відомо про реакцію Байдена на скандал з офшорами, в якому фігурує Зеленський.

Зокрема, Джен Псакі заявила, що фігурування прізвища Зеленського в розслідуванні офшорів, проведених Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів, не вплине на діалог між Україною і США, але значно підсилює для глави Джо Байдена важливість теми посилення фінансової прозорості в світі. У зв`язку з цим будут проведені певні розслідування.

Перекладаю з дипломатичної мови на людську:

Україна залишиться у пріоритетах Білого дома, а те, що її наразі очолює брехливий комік - явище тимчасове.

Відповідні органи США проведуть своє розслідування махінацій Зеленського у прив`язці його дій до відмивання грошей Коломойським. Їх справи будуть об`єднані в одну.

В цілому, після викриття цілої низки кримінальних порушень, які були здійснені із задіянням територій зі спрощеним оподаткуванням, офшорам буде оголошена війна з боку Вашингтона та його партнерів.

Таким чином, можна констатувати, що до зради Зеленського у справі "вагнеревців" додалась справа відмивання грошей у змові з Коломойським. Наразі весь перфоменс з Розумковим - недолуга медійна спроба відволікти увагу від вищезазначених зашкварів.

Хоча, це вже не просто зашквари, а привід для кримінальних справ та імпічменту. Не впевнений стосовно імпічменту, але справи будуть. Я не знаю, коли наш мудрий нарід награється зі своєю іграшкою в особі кіношного Голобородька, але рано чи пізно цей персонаж сяде. І не в кіношну буцегарню, а у саму що ні на є справжню. От тільки втраченого для країни часу шкода.
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05.10.2021 21:06 Відповісти
"Очолює брехливий комік" - гарно сказав.

Подяка Олегові Шарпу.
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06.10.2021 11:21 Відповісти
"....оказался Зеленец не отцом, а *****!" , хотя известно бьіло чуть ли не с марта 19-го года. но зебанутьім на всю голову нравится
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05.10.2021 21:12 Відповісти
Зе це сором України з Великої букви.
Актор - наркоман, комік і клоун який вибився у князі, але залишився тим же
криворізьким закомплексованим жлобом яким і був раніше
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05.10.2021 23:27 Відповісти
Ніколи хитродупий сцикливий синочок мами Ріми не був жлобом, бо для цього треба бути тупим малограмотним та примітивним. Скоріше - криворізька закомплексована потворна нікчема.
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06.10.2021 10:48 Відповісти
Бачу ти вважаєш клоуна обдарованою особистистю.
Він і малограмотний і примітивний, це по його тупої наркоманської мармизі видно.
Любуйся на здоровля -https://www.youtube.com/watch?v=J3Jycg1H3nU
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06.10.2021 21:03 Відповісти
Судячи з такого швидкого переходу на ТИ, це ви скоріше жлоб. А власну думку про ЗЕ! я вже написав вище.
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07.10.2021 05:40 Відповісти
Слухай йогурт, не вистйобуйся, Зе клоун кончений, як був, так ім і залишився.
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07.10.2021 12:08 Відповісти
Ок, відповім зрозумілою вам мовою. Чого ти вирішив, чувак, що можна звертатись до незнайомих людей на ти? Те, що я в чомусь не згоден з твоєю думкою про "вєлічайшого" дозволяє тобі бикувати, БМВ?! Тоді ти не жлоб, а скоріше - рагуль!
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07.10.2021 13:05 Відповісти
Рагуль не пиши мені свої дебільні коменти і до тебе не будуть звертатись на ти.
Бачу до тебе так і не дійшла взаємозалежність дій і наслідків .
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07.10.2021 23:22 Відповісти
Цікаво, мабуть ти себе вважаєш порядною людиною та патріотом Нені. Але чим ти відрізняєшся від мокшанського бидла окрім мови? На мій погляд, єдине, що може тебе виправдати, що просто був, наприклад, поганий день. Але людина за це вибачається та всі забувають.
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08.10.2021 05:51 Відповісти
Твій погляд нікого не цікавить від слова зовсім.
Ти як той совкодрочер нав язуєш свою думку оточуючим за всяку ціну.
Чаю з м ятою попий, попустить немокшанське бидло ти наше.
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08.10.2021 11:33 Відповісти
Мішок з олігархами за 2 роки зогнив. І з нього вивалився призначений головним корупціонером наш на 73% . Тьху! На весь світ. Виходить що у бюджет країни можна класти. Прийшов до влади--красти. А вкравши все, що напташив попереднік, вигрібати . Те що сам наклав. Вигрібати є що.
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06.10.2021 03:39 Відповісти
Ни кто не отреагировал потомучто не начто обращать вниманя . Заказное кино от пороха. Которое просто не очем.
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06.10.2021 07:03 Відповісти
100% - Петя подкупил ведущие мировые информационные ресурсы,причём,сделал это одновременно,плюс 600 жалких наймитов т.н. "журналистов",проводивших расследование..
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06.10.2021 08:52 Відповісти
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06.10.2021 11:23 Відповісти
Просто ни очем это то что новостей про Зеленского хватило только до его презедества. А то что до этого у него были миллионы и офшоры это не удивительно такая удобная налоговая система что даже пете было не удобно ей пользоваться. И то что у богатых людей квартиры в Лондоне прям удивили. Пусть петя расскажет как на гос службе миллиард заработать !
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07.10.2021 08:51 Відповісти
Всєсільний Порох, а вибори чомусь програв
І не дає гарному хлопчику Володі зеленському зробити з України Сінгапур )))
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06.10.2021 21:06 Відповісти
Просто ни очем это то что новостей про Зеленского хватило только до его презедества. А то что до этого у него были миллионы и офшоры это не удивительно такая удобная налоговая система что даже пете было не удобно ей пользоваться. И то что у богатых людей квартиры в Лондоне прям удивили. Пусть петя расскажет как на гос службе миллиард заработать !
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07.10.2021 08:52 Відповісти
вот в чём смысл покупать дорогущие кв. метры в Лондоне,если его всё равно захватит великая Расия и снова вышлет всех владельцев в сибирско-забайкальские ***** в обосцаные хрущевки..
не понимаю,не вижу логики,уважаемый Владимир..
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07.10.2021 09:10 Відповісти
Кого его ? Лондон ?
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07.10.2021 09:27 Відповісти
ну да,Лондон..
даже Саня Курощуп покойный об этом говорил..
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07.10.2021 09:49 Відповісти
Бред какой-то
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09.10.2021 22:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jqzCab86LzI https://www.youtube.com/watch?v=jqzCab86LzI

https://lenta.ru/articles/2017/05/12/zaharchenko/

вова...не тупи
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09.10.2021 23:02 Відповісти
Новин про Зе клоуна вистачає як до його президентства, так і після. Якщо ти з паРащі, то для тебе це новина.
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07.10.2021 12:06 Відповісти
Ты за Петю думай
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09.10.2021 22:30 Відповісти
За Пороха не соромно, як за твою Зе дупу наркоманську.
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10.10.2021 13:55 Відповісти
У РНБО появилась работа.
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06.10.2021 12:35 Відповісти
своих не бросают
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06.10.2021 13:20 Відповісти
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