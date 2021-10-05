Від замовчування до перекручування фактів, - як українські канали висвітлювали офшорний скандал Pandora Papers за участю Зеленського. ВIДЕО

Більшість центральних українських телеканалів не замовчували в новинах тему розслідувань Pandora Papers і зокрема знахідки, що стосуються президента України Володимира Зеленського. Повністю проігнорували цю тему тільки канали Віктора Пінчука. Що стосується видань, проігнорували розслідування про Зеленського ТСН, "Сьогодні", УНІАН, "Укрінформ" та "РБК-Україна".

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа".

Проте інші олігархічні канали перевернули новину з ніг на голову, приділивши основну увагу статкам мало цікавих українцям персонажів на зразок короля Йорданії, а викриття, які стосувались Зеленського, згадали побіжно. На опозиційних каналах, натомість, ця тема була центральною (але також не без перекручень).

ICTV та СТБ - два телеканали Віктора Пінчука, що входять до вибірки "Детектора медіа", не повідомляли про Pandora Papers загалом, і про розслідування щодо офшорів Зеленського зокрема в новинах нічого не було.

За даними видання, канал "Україна" зосередився на міжнародних масштабах розслідування: "У списку тих, хто уникав сплати податків, експрем'єр Британії Тоні Блер, очильник Кремля Володимир Путін, голова уряду Чехії Андре Бабіш". У підводці явно бракує згадки про найцікавішого аудиторії "очільника" — Володимира Зеленського. При цьому в сюжеті показали коментар генпрокурора Ірини Венедиктової і радника глава ОП Михайла Подоляка на захист глави держави.

Аналогічний підхід застосував канал "Інтер": зазначив про масштаби розслідування і високопоставлених фігурантів на кшталт "короля Йорданії". Втім, ілюстрували цей перелік вже відеорядом із Зеленським, Шефіром та іншими українцями.

Власник "1+1" Ігор Коломойський є чи не головним негативним героєм фільму "Офшор 95", однак його канал не замовчував цю історію в новинах. Втім, висвітлив її зі своїми специфічними акцентами. Сюжет Яни Слєсарчук у новинах "1+1" також містить згадки про Коломойського. Втім, як і на інших каналах, найважливіша для українських глядачів інформація тут захована в обгортці міжнародної сенсаційності ("найбільший витік офшорних даних в історії: таємне стає явним"). А перелік українських фігурантів розслідувань є таким: найбагатші люди країни - Ринат Ахметов, Олександр Ярославський, Геннадій Боголюбов, Ігор Коломойський, нардеп Олександр Герега, голова адміністрації Порошенка Ложкін, оточення нинішнього президента - Сергій Шефір та Іван Баканов. І сам Зеленський.

Також читайте: Результати розслідування Pandora Papers не змінять діалогу між Києвом і Вашингтоном, - Білий дім

Перший незалежний не зробив із розслідування теми дня, однак висвітлив цю історію доволі детально і критично. "Президент Володимир Зеленський приховує статки в офшорах. Про це повідомляють журналісти Cлідство.Інфо...", - йдеться в підводці.

5 канал, що належить лідерові опозиційної "Європейської Солідарності" Петру Порошенку, зробив розслідування про Зеленського головною темою вечірніх новин. Серед каналів, що входять до моніторингової вибірки, тут висвітлили цю історію докладно. Водночас формулювали обережніше, ніж на Першому незалежному: "Студія квартал 95", яку очолював Володимир Зеленський, могла створити мережу офшорів, щоб уникнути сплати податків в Україні. Це з'ясували журналісти-розслідувачі "Слідство інфо".

Суспільне повідомило про Pandora Papers, зокрема про українську частину: "Від України документи досліджували журналісти "Слідство.Інфо". Свій фільм-розслідування "Офшор 95" показали вчора в Малій опері в Києві. За даними журналістів, в офшорній компанії Зеленського і його команди нібито отримали 40 млн доларів від компаній, пов'язаних з Коломойським. У файлах розкрито дані про інших українських політиків, які, за висновком журналістів, зокрема ведуть таємний бізнес в окупованому Криму і приховують свої статки у Великій Британії".

У праймових новинах сюжет про розслідування офшорної історії Зеленського був першим у випуску. Починався він словами "Український президент Володимир Зеленський опинився серед фігурантів Pandora Papers".

Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетні до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.