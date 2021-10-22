З боку уряду ніколи не чинився тиск на ЗМІ, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що з боку уряду ніколи не чинився тиск на засоби масової інформації.
"Урядом жодного разу не чинився, не чиниться і не буде чинитися будь-який тиск на засоби масової інформації", - сказав він під час Години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, коментуючи питання, що стосується ситуації навколо телеканалу "UA: Перший", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Нагадаємо, раніше "UA: Перший" заявив про тиск з боку Офісу Президента.
Топ коментарі
+5 Валерия Ларченко #413106
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+5 Прощай немытая раССея
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+3 ХОРТ
показати весь коментар22.10.2021 11:48 Посилання
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- Он плохо кончил! (с)
Що ти ЧМО взагалі ще верзеш...???