З боку уряду ніколи не чинився тиск на ЗМІ, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що з боку уряду ніколи не чинився тиск на засоби масової інформації.

"Урядом жодного разу не чинився, не чиниться і не буде чинитися будь-який тиск на засоби масової інформації", - сказав він під час Години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, коментуючи питання, що стосується ситуації навколо телеканалу "UA: Перший", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, раніше "UA: Перший" заявив про тиск з боку Офісу Президента.

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