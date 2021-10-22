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З боку уряду ніколи не чинився тиск на ЗМІ, - Шмигаль

З боку уряду ніколи не чинився тиск на ЗМІ, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що з боку уряду ніколи не чинився тиск на засоби масової інформації.

"Урядом жодного разу не чинився, не чиниться і не буде чинитися будь-який тиск на засоби масової інформації", - сказав він під час Години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, коментуючи питання, що стосується ситуації навколо телеканалу "UA: Перший", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, раніше "UA: Перший" заявив про тиск з боку Офісу Президента.

Також читайте: Офіс президента ввів цензуру на телебаченні, - Бутусов

Автор: 

журналістика (1777) ЗМІ (1364) Шмигаль Денис (4633)


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Топ коментарі
+5
Ну да,ну да...)
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22.10.2021 11:31
+5
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22.10.2021 11:36
+3
Гей ти Шмигалюга!!!! Та об тебе давним давно вже обтерли шкарпетки, і ОП і РНБО і взагалі особисто ЗЕшмаркля... Бо ти ніхто і звуть тебе ніяк...
Що ти ЧМО взагалі ще верзеш...???
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22.10.2021 11:48
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Ну да,ну да...)
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22.10.2021 11:31 Відповісти
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22.10.2021 11:36 Відповісти
- Напишите комедию в стихах, как Грибоедов!
- Он плохо кончил! (с)
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22.10.2021 11:40 Відповісти
Гей ти Шмигалюга!!!! Та об тебе давним давно вже обтерли шкарпетки, і ОП і РНБО і взагалі особисто ЗЕшмаркля... Бо ти ніхто і звуть тебе ніяк...
Що ти ЧМО взагалі ще верзеш...???
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22.10.2021 11:48 Відповісти
Рафик не виноват...
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22.10.2021 11:55 Відповісти
Просто опозиционным каналам отказывают в акредитации на любые мероприятия где Бубочка на пианино играет и приходят с проверками, но никакого давления)))
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22.10.2021 11:50 Відповісти
Какое давление бесхребетный ты наш?? Ты без разрешения ермака или кого то другого с банковой сам даже посрать не можешь...
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22.10.2021 11:54 Відповісти
На підтвердження слів чекаємо затверджений графік чергувань Слуг в ефірах ображених каналів)
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22.10.2021 11:56 Відповісти
Почему этот ******* шмыгаль не занимаемся ковидом? Почему пандемия пущена на самотек?!
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22.10.2021 11:56 Відповісти
иди вакцинируйся!
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22.10.2021 12:04 Відповісти
В нас такий слабкий і гавнистий уряд,що навіть давити на когось нездатний - сказав Шмигаль...То на нас давлять - додав він - і наша головна задача перед тим як нас копнуть напхати кишені баблом і чкурнути потім на історічєскую родіну...
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22.10.2021 12:21 Відповісти
Брехати у сусідів навчилося чи у крові від народження закладено?
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22.10.2021 12:27 Відповісти
какое давление ты чмошник можешь оказывать, ты шестерка обрезанных уродов.
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22.10.2021 13:10 Відповісти
а кто тобі сказав що ти правітельство..ти такий собі шнирь на побегушках у маленького еврейського наполеончика.
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22.10.2021 13:40 Відповісти
 
 