Сайт КМИС подвергся хакерской атаке после публикации рейтингов

Сайт социологической компании "Киевский международный институт социологии" подвергся хакерской атаке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

При входе на сайт КМИС открывалась картинка с надписью "Безопасность протестирована revonzy". Скорее всего речь идет о турецком хакере revonzy, который занимается кибератаками на платной основе.

Ниже была размещена цитата на турецком из Википедии, о том, что КМИС - одна из ведущих исследовательских компаний в Украине, предлагающая своим клиентам полный спектр исследовательских решений.

В самом конце была размещена ссылка на хакерский сайт. По состоянию на сейчас это исправили.

Напомним, что ранее на сайте КМИС были опубликованы рейтинги политсил. Согласно опросам "Слуга народа" впервые потеряла первое место в рейтинге партий. Так, "Европейская Солидарность" заняла первое место с результатом в 15,7%, а "Слуга народа" опустилась на второе место с результатом 15,5%

Сейчас на сайте КМИС отсутствуют соответствующие данные опроса.

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