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Сайт КМИС подвергся хакерской атаке после публикации рейтингов

Сайт социологической компании "Киевский международный институт социологии" подвергся хакерской атаке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

При входе на сайт КМИС открывалась картинка с надписью "Безопасность протестирована revonzy". Скорее всего речь идет о турецком хакере revonzy, который занимается кибератаками на платной основе.

Сайт КМИС подвергся хакерской атаке после публикации рейтингов 01

Ниже была размещена цитата на турецком из Википедии, о том, что КМИС - одна из ведущих исследовательских компаний в Украине, предлагающая своим клиентам полный спектр исследовательских решений.

В самом конце была размещена ссылка на хакерский сайт. По состоянию на сейчас это исправили.

Напомним, что ранее на сайте КМИС были опубликованы рейтинги политсил. Согласно опросам "Слуга народа" впервые потеряла первое место в рейтинге партий. Так, "Европейская Солидарность" заняла первое место с результатом в 15,7%, а "Слуга народа" опустилась на второе место с результатом 15,5%

Сейчас на сайте КМИС отсутствуют соответствующие данные опроса.

Также читайте: Зеленский перестал олицетворять для украинцев будущее, - Бутусов

Автор: 

хакер (1190) взлом (83) КМИС (333)


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Топ комментарии
+14
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22.10.2021 14:40
+12
Если кто-то думает что, с помпой созданые, "кибервойска", противодействуют росии то нет - они видимо заняты вотетим
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22.10.2021 14:35
+11
"При входе на сайт КМИС открывалась картинка с надписью "Безопасность протестирована revonzy". Скорее всего речь идет о турецком хакере revonzy, который занимается кибератаками на платной основе."

Источник:

Хто заплатив? Ображений найвеличніший?
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22.10.2021 14:38
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22.10.2021 14:34 Ответить
Дед наблюдает за "Слугами Народа"
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22.10.2021 14:35 Ответить
да уж а коноененко то всего0.25 в пределах погрешности 2,7% и нам до лямпочки то все ага видим видим позовнил черту Баканову и дал команду управлению К начать дос атаки...
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22.10.2021 15:12 Ответить
Атаки с Рабских Вымиратов шли?
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22.10.2021 14:34 Ответить
"При входе на сайт КМИС открывалась картинка с надписью "Безопасность протестирована revonzy". Скорее всего речь идет о турецком хакере revonzy, который занимается кибератаками на платной основе."

Источник:

Хто заплатив? Ображений найвеличніший?
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22.10.2021 14:38 Ответить
Патирпилый.
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22.10.2021 14:40 Ответить
патерп_д_р
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22.10.2021 16:52 Ответить
а типа должно было быть "привет от Подоляка"?
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22.10.2021 14:40 Ответить
было бы логичней))) но видимо слишком скромен, стесняется)
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22.10.2021 14:43 Ответить
вторая казнь египетская - Нашествие ЗЕ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B1%D1%8B жаб
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22.10.2021 15:07 Ответить
Керівник соціологічних і політичних досліджень КМІС Антон Грушевський пояснив, що наразі погана робота сайту - це не просто технічний збій, а результат хакерської атаки. Про це повідомляє видання "https://glavcom.ua/country/politics/sayt-sociologiv-yaki-zafiksuvali-rizke-padinnya-reytingu-zelenskogo-i-yogo-partiji-zlamali-793013.html Главком ".
Грушевський додав, хакерська атака сталася після публікації нового дослідження щодо суспільно-політичних настроїв українців.
"Це правда, сьогодні його зламали. Зараз йдуть роботи над відновленням сайту", - підкреслив чоловік.
Він також розповів, що напередодні хакерської атаки працівники соціологічного інституту отримували листа з погрозами.
"Вчора на корпоративну пошту прийшов лист зі словами - цитую: "Не вводьте в оману людей, за олігархів ніхто не голосує, крім олігархів та їх поплічників та тих, хто крали. Якби я був головний, то вашу контору спалили б разом з вами", - розповів керівник соціологічних і політичних досліджень КМІС.
Він зауважив, що лист був надісланий з поштової скриньки в Google, але адресантом швидше за все є бот.
"Або ж це якийсь підставний мейл, створений спеціально для цього залякування. Він має такий вигляд: [email protected]", - додав соціолог.
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22.10.2021 15:46 Ответить
За наказом Офшорія Оманського.
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23.10.2021 00:39 Ответить
Скоро в Раде не останется ни одного целого зеркала.
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22.10.2021 14:35 Ответить
ГринПоцу это не поможет ...
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22.10.2021 14:35 Ответить
Зеля ДЛБ. Сам себе здав, недоумок.
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22.10.2021 14:35 Ответить
Какое странное совпадение. И кому же это выгодно? Зелебобики, фас! Расскажите про козни Пороха.
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22.10.2021 14:35 Ответить
А могли і метадоном накормити.
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22.10.2021 14:35 Ответить
якщо зепі.дара то нерентабельно, це торчок мега рівню, такі від передозу не вмирають!
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22.10.2021 15:18 Ответить
Если кто-то думает что, с помпой созданые, "кибервойска", противодействуют росии то нет - они видимо заняты вотетим
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22.10.2021 14:35 Ответить
Це совпаденіє - зуб даю.)0
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22.10.2021 14:36 Ответить
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22.10.2021 14:42 Ответить
Слуг Народа в топку. Бутусова в президенты!!!
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22.10.2021 14:36 Ответить
Не надо. Он сразу скурвится.
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22.10.2021 14:38 Ответить
А это идея, Юра подай на следующих выборах свою кандидатуру в президенты. Высокий рейтинг наши форумчане помогут тебе добиться.
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22.10.2021 14:40 Ответить
и его друга хомчака главком ЗСУ! снова... хуженибудит!
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22.10.2021 14:43 Ответить
Корбана не забыть главное)
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22.10.2021 14:45 Ответить
главное, что бабушке бене не надо переживать, ведь все подопечные останутся пристроенными.
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22.10.2021 14:59 Ответить
на святое руку поднять?) низя, низя)
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22.10.2021 15:09 Ответить
Думаю, Бутусов лучше других понимает СКОЛЬКО стоит депутатство или, тем более, президентство. А баллотироваться чтобы получить потом 5% ... это только давать потом врагам тему для разговоров "ты никто и звать тебя никак".

Есть такая поговорка: Студент на экзамене, как овчарка: глаза умные, все знает и все понимает, но сказать ничего не может.
Так вот, перефразируя эту поговорку про Бутусова можно сказать:
Все знает, все понимает, все правильно говорит ... но делать ничего не будет. Пока?
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22.10.2021 14:50 Ответить
Значить 100% дані опитування правдиві!
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22.10.2021 14:37 Ответить
- Скажите, а вы случайно не "слуга народа"?
- А что, у вас что-то пропало?
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22.10.2021 14:37 Ответить
Парашенкина провокация, зуб даю!
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22.10.2021 14:38 Ответить
Сучий хакер продался за коробку халвы в шоколаде!
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22.10.2021 14:40 Ответить
Та ні, хакери все ж високооплачувані - тут мінімум Київський торт треба! А ще краще - Празький!
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22.10.2021 14:52 Ответить
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22.10.2021 14:40 Ответить
++++++
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22.10.2021 14:49 Ответить
Что хорошего сделал Зеленский чтобы сохранить свой высокий рейтинг? Он не выполнил ни одного своего обещания! За что его любить?
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22.10.2021 14:42 Ответить
Более того его в западных СМИ сейчас жестко гнобят за его офшоры, в западной Европе и США уже поняли что он жулик и вор.
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22.10.2021 14:44 Ответить
ну как гнобят? просто опустили мнение о нем до его реального уровня, на дно с дерьмом. почему сразу гнобят? "Называют вещи своими именами" (Цимбалюк)
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22.10.2021 14:46 Ответить
Точно, в западных СМИ поднялась громадная волна возмущенияяяяяяя--яяяя---я!
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22.10.2021 14:47 Ответить
Точно більша, ніж в українських ЗМІ - і це змушує задуматися про якість значної частини наших ЗМІ, якщо на Заході, де в принципі нема особливого діла до наших внутрішніх справ, пишуть про Зе-офшори більше, ніж у нас!
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22.10.2021 14:54 Ответить
То есть ,зесрань,ты пытаешься доказать ,что зегнида в Мире никто и зовут ее никак?это да, поэтому и пишут в западных СМИ ,что оно конченая ворюга)
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22.10.2021 15:22 Ответить
Ввиду того, что сайт модерируется я не могу с тобой общаться...
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22.10.2021 15:29 Ответить
Кто тебе сказал,что с тобой собираются общаться ?))))
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22.10.2021 15:40 Ответить
Так исчезни!
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22.10.2021 15:47 Ответить
Слуги урода надеются,что это поможет их обосравшемуся?
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22.10.2021 14:46 Ответить
Эта всьо Порошенко винаватыыыый.
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22.10.2021 14:47 Ответить
А они оказывается не только воры и жулики, но еще и идиоты!
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22.10.2021 14:47 Ответить
Не дивно, якщо згадати спалені авто опонентів...
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22.10.2021 14:55 Ответить
ага, зелупі не подобається.
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22.10.2021 14:59 Ответить
Сейчас на сайте КМИС https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1066&page=1&fbclid=IwAR3BYBRO3z_otwUm_26saIqAx78OEXCIj9DDV2GOaIzpXMqsD_1hzell6h4 отсутствуют соответствующие данные опроса. Источник: https://censor.net/ru/n3295274

Там вообще сейчас все отсутствует...
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22.10.2021 15:13 Ответить
Панама і Оман змагаються в малюванні собі рейтингу...)))
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22.10.2021 15:15 Ответить
Не узагальнюйте неузагальнювальне.
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22.10.2021 15:28 Ответить
зачем вова так тупо спалился?
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22.10.2021 15:21 Ответить
І це тільки якісь - соті відсотка ,, а вже така суперпаніка !! З жахом уявляю що буде коли ЕС випередить "шлюх наріту" , процентів на 5-10 !! Дристатитуть жидєньким на кожному куті .
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22.10.2021 15:23 Ответить
Шпана крім злиття України і кражі грошей із фондів,бюджету та офшорів ще і хакери.
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22.10.2021 15:26 Ответить
https://t.me/s/zelenicholovichky Зеленi чоловічки , October 22
https://t.me/s/zelenicholovichky?q=%23%D0%86%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4 #Інсайд
Офіс Зеленського наказав домалювати партії слуг 7% рейтингу. Вже за кілька годин «Рейтинг» опублікує фейкове дослідження, яке ОП вчора замовило під акомпанемент істерики Зеленського. Нам вдалось дізнатись, які ж цифри будуть у цьому купленому «дослідженні».
Банкова дала вказівку не просто підняти «Слугу народу» на перше місце, а й показати, що зелені макаки мають понад 20 відсотків підтримки.
Тому «Рейтинг» дасть наступні цифри:
СН - 22%
ЄС - 15%
ОПЗЖ - 12%
Батьківщина - 11.7%
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22.10.2021 15:26 Ответить
Прославились уже заказными, лживыми "рейтингами". Неужели ещё МАЛО "хайпа"?
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22.10.2021 15:44 Ответить
Ось і вся суть соціологіі ,слуги і ОП граютьдуже в брудні ігри,якщо і далі так продовжуватимется ,а саме замона соціологія ,тиск на ЗМІ ,фейкова боротьба з олігархами, щоденні зашквари слуг і корупція з якою ніхто не збираєтся боротися) все може дуже погано закінчитися ,адже брехня всім набридла.
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22.10.2021 15:48 Ответить
Зеленскому даже не хватило ума понять, что эту атаку с учетом результатов соцопроса свяжут с ним и его подельниками.
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22.10.2021 16:26 Ответить
Зеленскому хватило ума понять ,что это подстава.
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22.10.2021 18:21 Ответить
Ему не хватает ума понять, что если окружить себя жополизами и с завидной регулярностью удалять тех, кто осмелится критиковать или просто выражать сомнения, то результат будет весьма сомнителен.
Так что "хватило ума" это не про зеленского.
Целый букет "достоинств": мелочность, мстительность, инфантилизм, завистливость, патологическая лживость!
За этим интеллект не рассмотреть, сколько не старайся.
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22.10.2021 18:46 Ответить
зеленский и ум понятия несовместимые)))
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23.10.2021 00:20 Ответить
А ти хоч коми навчись розставляти...
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23.10.2021 00:21 Ответить
Що характерно для зебілоїдів у них хто не любить Зелю той порохобот.
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23.10.2021 00:46 Ответить
Цензор - уже все работает и данные опроса есть. Клоун не пожалел миллиона туркам чтобы наказать КМИС за неправильный опрос.
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22.10.2021 20:48 Ответить
 
 