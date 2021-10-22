Сайт КМИС подвергся хакерской атаке после публикации рейтингов
Сайт социологической компании "Киевский международный институт социологии" подвергся хакерской атаке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
При входе на сайт КМИС открывалась картинка с надписью "Безопасность протестирована revonzy". Скорее всего речь идет о турецком хакере revonzy, который занимается кибератаками на платной основе.
Ниже была размещена цитата на турецком из Википедии, о том, что КМИС - одна из ведущих исследовательских компаний в Украине, предлагающая своим клиентам полный спектр исследовательских решений.
В самом конце была размещена ссылка на хакерский сайт. По состоянию на сейчас это исправили.
Напомним, что ранее на сайте КМИС были опубликованы рейтинги политсил. Согласно опросам "Слуга народа" впервые потеряла первое место в рейтинге партий. Так, "Европейская Солидарность" заняла первое место с результатом в 15,7%, а "Слуга народа" опустилась на второе место с результатом 15,5%
Сейчас на сайте КМИС отсутствуют соответствующие данные опроса.
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Хто заплатив? Ображений найвеличніший?
Грушевський додав, хакерська атака сталася після публікації нового дослідження щодо суспільно-політичних настроїв українців.
"Це правда, сьогодні його зламали. Зараз йдуть роботи над відновленням сайту", - підкреслив чоловік.
Він також розповів, що напередодні хакерської атаки працівники соціологічного інституту отримували листа з погрозами.
"Вчора на корпоративну пошту прийшов лист зі словами - цитую: "Не вводьте в оману людей, за олігархів ніхто не голосує, крім олігархів та їх поплічників та тих, хто крали. Якби я був головний, то вашу контору спалили б разом з вами", - розповів керівник соціологічних і політичних досліджень КМІС.
Він зауважив, що лист був надісланий з поштової скриньки в Google, але адресантом швидше за все є бот.
"Або ж це якийсь підставний мейл, створений спеціально для цього залякування. Він має такий вигляд: [email protected]", - додав соціолог.
Есть такая поговорка: Студент на экзамене, как овчарка: глаза умные, все знает и все понимает, но сказать ничего не может.
Так вот, перефразируя эту поговорку про Бутусова можно сказать:
Все знает, все понимает, все правильно говорит ... но делать ничего не будет. Пока?
- А что, у вас что-то пропало?
Там вообще сейчас все отсутствует...
https://t.me/s/zelenicholovichky?q=%23%D0%86%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4 #Інсайд
Офіс Зеленського наказав домалювати партії слуг 7% рейтингу. Вже за кілька годин «Рейтинг» опублікує фейкове дослідження, яке ОП вчора замовило під акомпанемент істерики Зеленського. Нам вдалось дізнатись, які ж цифри будуть у цьому купленому «дослідженні».
Банкова дала вказівку не просто підняти «Слугу народу» на перше місце, а й показати, що зелені макаки мають понад 20 відсотків підтримки.
Тому «Рейтинг» дасть наступні цифри:
СН - 22%
ЄС - 15%
ОПЗЖ - 12%
Батьківщина - 11.7%
Так что "хватило ума" это не про зеленского.
Целый букет "достоинств": мелочность, мстительность, инфантилизм, завистливость, патологическая лживость!
За этим интеллект не рассмотреть, сколько не старайся.