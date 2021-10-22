Сайт КМІС зазнав хакерської атаки після публікації рейтингів
Сайт соціологічної компанії "Київський міжнародний інститут соціології" зазнав хакерської атаки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Під час входу на сайт КМІС відкривалася картинка з написом "Безпека протестована revonzy". Найімовірніше, йдеться про турецького хакера revonzy, який займається кібератаками на платній основі.
Нижче була розміщена цитата турецькою з Вікіпедії, про те, що КМІС - одна з провідних дослідницьких компаній в Україні, що пропонує своїм клієнтам повний спектр дослідницьких рішень.
У самому кінці було розміщено посилання на хакерський сайт. Станом на зараз це виправили.
Нагадаємо, що раніше на сайті КМІС були опубліковані рейтинги політсил. Згідно з опитуваннями, "Слуга народу" вперше втратила перше місце в рейтингу партій. Так, "Європейська Солідарність" посіла перше місце з результатом у 15,7%, а "Слуга народу" опустилася на друге місце з результатом 15,5%
Зараз на сайті КМІС відсутні відповідні дані опитування.
Будь ласка, зачекайте...
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Хто заплатив? Ображений найвеличніший?
Грушевський додав, хакерська атака сталася після публікації нового дослідження щодо суспільно-політичних настроїв українців.
"Це правда, сьогодні його зламали. Зараз йдуть роботи над відновленням сайту", - підкреслив чоловік.
Він також розповів, що напередодні хакерської атаки працівники соціологічного інституту отримували листа з погрозами.
"Вчора на корпоративну пошту прийшов лист зі словами - цитую: "Не вводьте в оману людей, за олігархів ніхто не голосує, крім олігархів та їх поплічників та тих, хто крали. Якби я був головний, то вашу контору спалили б разом з вами", - розповів керівник соціологічних і політичних досліджень КМІС.
Він зауважив, що лист був надісланий з поштової скриньки в Google, але адресантом швидше за все є бот.
"Або ж це якийсь підставний мейл, створений спеціально для цього залякування. Він має такий вигляд: [email protected]", - додав соціолог.
Есть такая поговорка: Студент на экзамене, как овчарка: глаза умные, все знает и все понимает, но сказать ничего не может.
Так вот, перефразируя эту поговорку про Бутусова можно сказать:
Все знает, все понимает, все правильно говорит ... но делать ничего не будет. Пока?
- А что, у вас что-то пропало?
Там вообще сейчас все отсутствует...
https://t.me/s/zelenicholovichky?q=%23%D0%86%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4 #Інсайд
Офіс Зеленського наказав домалювати партії слуг 7% рейтингу. Вже за кілька годин «Рейтинг» опублікує фейкове дослідження, яке ОП вчора замовило під акомпанемент істерики Зеленського. Нам вдалось дізнатись, які ж цифри будуть у цьому купленому «дослідженні».
Банкова дала вказівку не просто підняти «Слугу народу» на перше місце, а й показати, що зелені макаки мають понад 20 відсотків підтримки.
Тому «Рейтинг» дасть наступні цифри:
СН - 22%
ЄС - 15%
ОПЗЖ - 12%
Батьківщина - 11.7%
Так что "хватило ума" это не про зеленского.
Целый букет "достоинств": мелочность, мстительность, инфантилизм, завистливость, патологическая лживость!
За этим интеллект не рассмотреть, сколько не старайся.