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Сайт КМІС зазнав хакерської атаки після публікації рейтингів

Сайт соціологічної компанії "Київський міжнародний інститут соціології" зазнав хакерської атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час входу на сайт КМІС відкривалася картинка з написом "Безпека протестована revonzy". Найімовірніше, йдеться про турецького хакера revonzy, який займається кібератаками на платній основі.

Сайт КМІС зазнав хакерської атаки після публікації рейтингів 01

Нижче була розміщена цитата турецькою з Вікіпедії, про те, що КМІС - одна з провідних дослідницьких компаній в Україні, що пропонує своїм клієнтам повний спектр дослідницьких рішень.

У самому кінці було розміщено посилання на хакерський сайт. Станом на зараз це виправили.

Нагадаємо, що раніше на сайті КМІС були опубліковані рейтинги політсил. Згідно з опитуваннями, "Слуга народу" вперше втратила перше місце в рейтингу партій. Так, "Європейська Солідарність" посіла перше місце з результатом у 15,7%, а "Слуга народу" опустилася на друге місце з результатом 15,5%

Зараз на сайті КМІС відсутні відповідні дані опитування.

Також читайте: Зеленський перестав уособлювати для українців майбутнє, - Бутусов

Автор: 

хакер (1361) злам (60) КМІС (338)


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Топ коментарі
+14
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22.10.2021 14:40
+12
Если кто-то думает что, с помпой созданые, "кибервойска", противодействуют росии то нет - они видимо заняты вотетим
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22.10.2021 14:35
+11
"При входе на сайт КМИС открывалась картинка с надписью "Безопасность протестирована revonzy". Скорее всего речь идет о турецком хакере revonzy, который занимается кибератаками на платной основе."

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Хто заплатив? Ображений найвеличніший?
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22.10.2021 14:38
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22.10.2021 14:34 Відповісти
Дед наблюдает за "Слугами Народа"
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22.10.2021 14:35 Відповісти
да уж а коноененко то всего0.25 в пределах погрешности 2,7% и нам до лямпочки то все ага видим видим позовнил черту Баканову и дал команду управлению К начать дос атаки...
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22.10.2021 15:12 Відповісти
Атаки с Рабских Вымиратов шли?
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22.10.2021 14:34 Відповісти
"При входе на сайт КМИС открывалась картинка с надписью "Безопасность протестирована revonzy". Скорее всего речь идет о турецком хакере revonzy, который занимается кибератаками на платной основе."

Источник:

Хто заплатив? Ображений найвеличніший?
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22.10.2021 14:38 Відповісти
Патирпилый.
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22.10.2021 14:40 Відповісти
патерп_д_р
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22.10.2021 16:52 Відповісти
а типа должно было быть "привет от Подоляка"?
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22.10.2021 14:40 Відповісти
было бы логичней))) но видимо слишком скромен, стесняется)
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22.10.2021 14:43 Відповісти
вторая казнь египетская - Нашествие ЗЕ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B1%D1%8B жаб
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22.10.2021 15:07 Відповісти
Керівник соціологічних і політичних досліджень КМІС Антон Грушевський пояснив, що наразі погана робота сайту - це не просто технічний збій, а результат хакерської атаки. Про це повідомляє видання "https://glavcom.ua/country/politics/sayt-sociologiv-yaki-zafiksuvali-rizke-padinnya-reytingu-zelenskogo-i-yogo-partiji-zlamali-793013.html Главком ".
Грушевський додав, хакерська атака сталася після публікації нового дослідження щодо суспільно-політичних настроїв українців.
"Це правда, сьогодні його зламали. Зараз йдуть роботи над відновленням сайту", - підкреслив чоловік.
Він також розповів, що напередодні хакерської атаки працівники соціологічного інституту отримували листа з погрозами.
"Вчора на корпоративну пошту прийшов лист зі словами - цитую: "Не вводьте в оману людей, за олігархів ніхто не голосує, крім олігархів та їх поплічників та тих, хто крали. Якби я був головний, то вашу контору спалили б разом з вами", - розповів керівник соціологічних і політичних досліджень КМІС.
Він зауважив, що лист був надісланий з поштової скриньки в Google, але адресантом швидше за все є бот.
"Або ж це якийсь підставний мейл, створений спеціально для цього залякування. Він має такий вигляд: [email protected]", - додав соціолог.
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22.10.2021 15:46 Відповісти
За наказом Офшорія Оманського.
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23.10.2021 00:39 Відповісти
Скоро в Раде не останется ни одного целого зеркала.
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22.10.2021 14:35 Відповісти
ГринПоцу это не поможет ...
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22.10.2021 14:35 Відповісти
Зеля ДЛБ. Сам себе здав, недоумок.
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22.10.2021 14:35 Відповісти
Какое странное совпадение. И кому же это выгодно? Зелебобики, фас! Расскажите про козни Пороха.
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22.10.2021 14:35 Відповісти
А могли і метадоном накормити.
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22.10.2021 14:35 Відповісти
якщо зепі.дара то нерентабельно, це торчок мега рівню, такі від передозу не вмирають!
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22.10.2021 15:18 Відповісти
Если кто-то думает что, с помпой созданые, "кибервойска", противодействуют росии то нет - они видимо заняты вотетим
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22.10.2021 14:35 Відповісти
Це совпаденіє - зуб даю.)0
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22.10.2021 14:36 Відповісти
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22.10.2021 14:42 Відповісти
Слуг Народа в топку. Бутусова в президенты!!!
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22.10.2021 14:36 Відповісти
Не надо. Он сразу скурвится.
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22.10.2021 14:38 Відповісти
А это идея, Юра подай на следующих выборах свою кандидатуру в президенты. Высокий рейтинг наши форумчане помогут тебе добиться.
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22.10.2021 14:40 Відповісти
и его друга хомчака главком ЗСУ! снова... хуженибудит!
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22.10.2021 14:43 Відповісти
Корбана не забыть главное)
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22.10.2021 14:45 Відповісти
главное, что бабушке бене не надо переживать, ведь все подопечные останутся пристроенными.
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22.10.2021 14:59 Відповісти
на святое руку поднять?) низя, низя)
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22.10.2021 15:09 Відповісти
Думаю, Бутусов лучше других понимает СКОЛЬКО стоит депутатство или, тем более, президентство. А баллотироваться чтобы получить потом 5% ... это только давать потом врагам тему для разговоров "ты никто и звать тебя никак".

Есть такая поговорка: Студент на экзамене, как овчарка: глаза умные, все знает и все понимает, но сказать ничего не может.
Так вот, перефразируя эту поговорку про Бутусова можно сказать:
Все знает, все понимает, все правильно говорит ... но делать ничего не будет. Пока?
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22.10.2021 14:50 Відповісти
Значить 100% дані опитування правдиві!
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22.10.2021 14:37 Відповісти
- Скажите, а вы случайно не "слуга народа"?
- А что, у вас что-то пропало?
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22.10.2021 14:37 Відповісти
Парашенкина провокация, зуб даю!
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22.10.2021 14:38 Відповісти
Сучий хакер продался за коробку халвы в шоколаде!
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22.10.2021 14:40 Відповісти
Та ні, хакери все ж високооплачувані - тут мінімум Київський торт треба! А ще краще - Празький!
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22.10.2021 14:52 Відповісти
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22.10.2021 14:40 Відповісти
++++++
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22.10.2021 14:49 Відповісти
Что хорошего сделал Зеленский чтобы сохранить свой высокий рейтинг? Он не выполнил ни одного своего обещания! За что его любить?
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22.10.2021 14:42 Відповісти
Более того его в западных СМИ сейчас жестко гнобят за его офшоры, в западной Европе и США уже поняли что он жулик и вор.
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22.10.2021 14:44 Відповісти
ну как гнобят? просто опустили мнение о нем до его реального уровня, на дно с дерьмом. почему сразу гнобят? "Называют вещи своими именами" (Цимбалюк)
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22.10.2021 14:46 Відповісти
Точно, в западных СМИ поднялась громадная волна возмущенияяяяяяя--яяяя---я!
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22.10.2021 14:47 Відповісти
Точно більша, ніж в українських ЗМІ - і це змушує задуматися про якість значної частини наших ЗМІ, якщо на Заході, де в принципі нема особливого діла до наших внутрішніх справ, пишуть про Зе-офшори більше, ніж у нас!
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22.10.2021 14:54 Відповісти
То есть ,зесрань,ты пытаешься доказать ,что зегнида в Мире никто и зовут ее никак?это да, поэтому и пишут в западных СМИ ,что оно конченая ворюга)
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22.10.2021 15:22 Відповісти
Ввиду того, что сайт модерируется я не могу с тобой общаться...
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22.10.2021 15:29 Відповісти
Кто тебе сказал,что с тобой собираются общаться ?))))
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22.10.2021 15:40 Відповісти
Так исчезни!
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22.10.2021 15:47 Відповісти
Слуги урода надеются,что это поможет их обосравшемуся?
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22.10.2021 14:46 Відповісти
Эта всьо Порошенко винаватыыыый.
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22.10.2021 14:47 Відповісти
А они оказывается не только воры и жулики, но еще и идиоты!
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22.10.2021 14:47 Відповісти
Не дивно, якщо згадати спалені авто опонентів...
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22.10.2021 14:55 Відповісти
ага, зелупі не подобається.
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22.10.2021 14:59 Відповісти
Сейчас на сайте КМИС https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1066&page=1&fbclid=IwAR3BYBRO3z_otwUm_26saIqAx78OEXCIj9DDV2GOaIzpXMqsD_1hzell6h4 отсутствуют соответствующие данные опроса. Источник: https://censor.net/ru/n3295274

Там вообще сейчас все отсутствует...
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22.10.2021 15:13 Відповісти
Панама і Оман змагаються в малюванні собі рейтингу...)))
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22.10.2021 15:15 Відповісти
Не узагальнюйте неузагальнювальне.
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22.10.2021 15:28 Відповісти
зачем вова так тупо спалился?
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22.10.2021 15:21 Відповісти
І це тільки якісь - соті відсотка ,, а вже така суперпаніка !! З жахом уявляю що буде коли ЕС випередить "шлюх наріту" , процентів на 5-10 !! Дристатитуть жидєньким на кожному куті .
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22.10.2021 15:23 Відповісти
Шпана крім злиття України і кражі грошей із фондів,бюджету та офшорів ще і хакери.
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22.10.2021 15:26 Відповісти
https://t.me/s/zelenicholovichky Зеленi чоловічки , October 22
https://t.me/s/zelenicholovichky?q=%23%D0%86%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4 #Інсайд
Офіс Зеленського наказав домалювати партії слуг 7% рейтингу. Вже за кілька годин «Рейтинг» опублікує фейкове дослідження, яке ОП вчора замовило під акомпанемент істерики Зеленського. Нам вдалось дізнатись, які ж цифри будуть у цьому купленому «дослідженні».
Банкова дала вказівку не просто підняти «Слугу народу» на перше місце, а й показати, що зелені макаки мають понад 20 відсотків підтримки.
Тому «Рейтинг» дасть наступні цифри:
СН - 22%
ЄС - 15%
ОПЗЖ - 12%
Батьківщина - 11.7%
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22.10.2021 15:26 Відповісти
Прославились уже заказными, лживыми "рейтингами". Неужели ещё МАЛО "хайпа"?
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22.10.2021 15:44 Відповісти
Ось і вся суть соціологіі ,слуги і ОП граютьдуже в брудні ігри,якщо і далі так продовжуватимется ,а саме замона соціологія ,тиск на ЗМІ ,фейкова боротьба з олігархами, щоденні зашквари слуг і корупція з якою ніхто не збираєтся боротися) все може дуже погано закінчитися ,адже брехня всім набридла.
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22.10.2021 15:48 Відповісти
Зеленскому даже не хватило ума понять, что эту атаку с учетом результатов соцопроса свяжут с ним и его подельниками.
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22.10.2021 16:26 Відповісти
Зеленскому хватило ума понять ,что это подстава.
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22.10.2021 18:21 Відповісти
Ему не хватает ума понять, что если окружить себя жополизами и с завидной регулярностью удалять тех, кто осмелится критиковать или просто выражать сомнения, то результат будет весьма сомнителен.
Так что "хватило ума" это не про зеленского.
Целый букет "достоинств": мелочность, мстительность, инфантилизм, завистливость, патологическая лживость!
За этим интеллект не рассмотреть, сколько не старайся.
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22.10.2021 18:46 Відповісти
зеленский и ум понятия несовместимые)))
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23.10.2021 00:20 Відповісти
А ти хоч коми навчись розставляти...
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23.10.2021 00:21 Відповісти
Що характерно для зебілоїдів у них хто не любить Зелю той порохобот.
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23.10.2021 00:46 Відповісти
Цензор - уже все работает и данные опроса есть. Клоун не пожалел миллиона туркам чтобы наказать КМИС за неправильный опрос.
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22.10.2021 20:48 Відповісти
 
 