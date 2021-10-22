Сайт КМІС зазнав хакерської атаки після публікації рейтингів

Сайт соціологічної компанії "Київський міжнародний інститут соціології" зазнав хакерської атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час входу на сайт КМІС відкривалася картинка з написом "Безпека протестована revonzy". Найімовірніше, йдеться про турецького хакера revonzy, який займається кібератаками на платній основі.

Нижче була розміщена цитата турецькою з Вікіпедії, про те, що КМІС - одна з провідних дослідницьких компаній в Україні, що пропонує своїм клієнтам повний спектр дослідницьких рішень.

У самому кінці було розміщено посилання на хакерський сайт. Станом на зараз це виправили.

Нагадаємо, що раніше на сайті КМІС були опубліковані рейтинги політсил. Згідно з опитуваннями, "Слуга народу" вперше втратила перше місце в рейтингу партій. Так, "Європейська Солідарність" посіла перше місце з результатом у 15,7%, а "Слуга народу" опустилася на друге місце з результатом 15,5%

Зараз на сайті КМІС відсутні відповідні дані опитування.

Також читайте: Зеленський перестав уособлювати для українців майбутнє, - Бутусов