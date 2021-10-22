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Болдуин о гибели оператора из Украины Хатчинс: "Мое сердце разрывается"

Болдуин о гибели оператора из Украины Хатчинс:

Актер Алек Болдуин впервые прокомментировал смерть оператора из Украины Галины Хатчинс, погибшей от его рук на съемочной площадке.

Болдуин прокомментировал случившееся в Твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нет слов, чтобы передать мое потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей вызывающей глубокое восхищение коллеги", - написал Болдуин.

Он отметил, что полностью сотрудничает со следствием, рассказывая, "как произошла эта трагедия".

"И я поддерживаю связь с ее мужем, предлагая свою поддержку ему и его семье. Мое сердце разрывается за ее мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину", - добавил Болдуин.

 Смотрите: Алек Болдуин случайно застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс и тяжело ранил режиссера Джоуэла Соузу на съемках вестерна. ВИДЕО+ФОТО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, что во время съемок фильма в США погибла кинооператор Галина Хатчинс, после того, как в нее выстрелил из реквизитного оружия голливудский актер Алек Болдуин. Хатчинс была гражданкой Украины.

Автор: 

кино (1536) смерть (9249) стрельба (3266) США (27082) Болдуин Алек (7)


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Топ комментарии
+42
ужасное, смертельное стечение обстоятельств...
но отвечающий за реквизит должен понести наказание...
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22.10.2021 20:48
+21
Каким образом Боевые патроны оказалались на съемочной площадке...?
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22.10.2021 20:51
+16
Щиро жаль, це трагедія. Винуватий чи не винуватий актор, але з таким тягарем на душі йому прийдеться жити решту життя.
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22.10.2021 21:02
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ужасное, смертельное стечение обстоятельств...
но отвечающий за реквизит должен понести наказание...
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22.10.2021 20:48 Ответить
Він точно генетичний касаб. параша родіна распіздяйства
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22.10.2021 21:04 Ответить
Каким образом Боевые патроны оказалались на съемочной площадке...?
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22.10.2021 20:51 Ответить
Розпіздяйство, таке буває всюди
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22.10.2021 20:53 Ответить
Да нет умысел явный патроны холостые от настоящих очень даже отличаются и по весу и метках номеру и оформлению даже...
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22.10.2021 21:01 Ответить
Ни хрена там не отличается.
В Голливуде используется настоящее оружие и настоящие патроны.
Из них отсыпается часть пороха.
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22.10.2021 21:15 Ответить
Киношники рассказывают, что Голливуд как раз использует специально для них изготовленное оружие, которое внешне не отличается.
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22.10.2021 22:10 Ответить
При сьемках "ворона" Брендон Ли погиб при использовании холостого патрона...просто в стволе какая то хрень оказалась...
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22.10.2021 21:11 Ответить
Та это не первый раз такое, и не последний. Ворон так же снимали
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22.10.2021 20:55 Ответить
Я уявляю.
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22.10.2021 20:56 Ответить
Щиро жаль, це трагедія. Винуватий чи не винуватий актор, але з таким тягарем на душі йому прийдеться жити решту життя.
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22.10.2021 21:02 Ответить
У такому віці такий страшний тягар...
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22.10.2021 21:07 Ответить
Зачем ему убивать? Он миллионер и по сути не криминал. Думаю это просто подстава или халатность.
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22.10.2021 21:09 Ответить
Если верить в теории заговора, то может быть и подстава.
https://news.obozrevatel.com/show/people/v-seti-vspomnili-sudbonosnyij-tvit-aleka-********-posle-ubijstva-gatchins.htm?_ga=2.236722307.383962737.1634538329-1992524075.1633335766&_gl=1*ez2vpe*_ga*MTk5MjUyNDA3NS4xNjMzMzM1NzY2*_ga_JBX3X27G7H*MTYzNDkwODg0OC43Ni4xLjE2MzQ5MTA1MTAuMA.. В сети вспомнили судьбоносный твит Алека Болдуина после убийства Гатчинс
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22.10.2021 22:07 Ответить
Эх, вот же свалилось горе на мужика((
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22.10.2021 21:12 Ответить
Та не, он то как раз ещё не плохо отделался
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22.10.2021 21:37 Ответить
Его судьбоносный твит е
оказался вещим.
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22.10.2021 22:45 Ответить
Життя непередбачуване
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22.10.2021 21:14 Ответить
Жалко...
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22.10.2021 21:25 Ответить
Такое было с Брендоном Ли
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22.10.2021 21:27 Ответить
Я одного не пойму - ок, могли патроны перепутать, реквизитор - урод и так далее.
Но ещё на военке в школе военруки нас учили, что раз в году и палка стреляет. Вопрос : зачем направлять оружие и нажимать курок в сторону человека ????
Я бы ещё понял, если в сторону актёра при съёмках, ну типа по сценарию он в него стреляет, ясно, что не в небо же поднимать ствол будет . . . Но она не актёр, а оператор, т.е. за кадром - какого лешего в неё стрелять ? Да ещё и в кого-то ещё попал, это же дважды выстрелить надо. И когда увидел кровь у одного, то уже ж не нажимай на другого - не АК-47 же в фильме про ковбоев, который за секунда рожок расходует, что не успеваешь сообразить . . .

Фигня какая-то.
А Болдуину крышка - убийство по неосторожности ему американцы впаяют. Там пофиг - звезда ты или нет.
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22.10.2021 21:43 Ответить
Стрелял на камеру
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22.10.2021 21:59 Ответить
если докажут что патрон кто подложил и откуда причем сдесь Болдуин. часто стреляют на камеру-оператор за камерой
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22.10.2021 22:05 Ответить
Ну да, возможно, в принципе. Если кадр такой, что пистолет смотрит прямо из телевизора, то да, Вы правы.
Хотя и тогда - ну стреляй чуток выше или чуток в сторону, ну в саму камеру, но не в человека . . .
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22.10.2021 22:08 Ответить
Так он и не увидел, там же дым от выстрела, ружьё-то старого образца, да и глаза мог прищурить или вовсе прикрыть, не мальчик же, старый он... стрелял в камеру как было по сценарию пару раз, когда дымок рассеялся - все лежат...
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22.10.2021 22:10 Ответить
Ну, наприклад щоби зняти щось подібне... але разом з пострілом... а графікою потім дорисують політ пулі.

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22.10.2021 22:36 Ответить
Якщо зброя другої половини чи кінця 19 сторіччя, то там і одна куля може декілька чоловік пробити. Той же кольт писмейкер 45 калібру (11,5 мм) страшна штука.
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22.10.2021 23:07 Ответить
В камеру стріляв. Таке часто роблять
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22.10.2021 23:23 Ответить
В боевиках стреляют по людям, жанр фильмов такой, не знал?
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23.10.2021 09:12 Ответить
просто жесть
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22.10.2021 22:20 Ответить
Там столько этих Болдуинов, и не сосчитать...
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22.10.2021 22:43 Ответить
Даже палка раз в году стреляет
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22.10.2021 23:32 Ответить
Болдуин прокомментировал случившееся https://twitter.com/AlecBaldwin в Твиттере , сообщает .

"Нет слов, чтобы передать мое потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс Источник:

Підстава якась
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22.10.2021 23:52 Ответить
та уже ж сказали шо пистолет был для холостых но оказался какой то там патрон и разорвало пистолет, осколками которого убило
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22.10.2021 23:56 Ответить
В связи с этой трагедией многие вспоминают обстоятельства гибели 28-летнего актера Брэндона Ли (сына Брюса Ли). 31 марта 1993 года во время съемок фильма "Ворон" Брэндон Ли получил огнестрельное ранение и спустя несколько часов умер в больнице. Тогда следствием было установлено, что в финальной сцене в стволе револьвера 44-го калибра, из которого стреляли в актера, застряла заглушка. При выстреле холостым патроном она вылетела, а пуля попала в живот актера и застряла в позвоночнике, вызвав обширное кровоизлияние.
18 октября 1984 года на съемках сериала "Прикрытие" актер Джон-Эрик Хексам погиб, случайно выстрелив себе в голову из пистолета, заряженного холостыми патронами.
По данным Американской гильдии кинематографистов с 2000 года на съёмках погибли и получили тяжкие увечья 230 человек, в основном каскадёров и работников технического персонала.
В заявлении Киноуправления Нью-Мексико по поводу гибели украинки-оператора и ранении режиссера говорилось, что в съемках вестерна "Rust" с Алеком Болдуином в главной роли задействована бригада в составе 22 актеров, 75 членов съемочной группы и 230 опытных технических специалистов.
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23.10.2021 00:28 Ответить
Маячня..))
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23.10.2021 01:47 Ответить
Подстава..
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23.10.2021 01:41 Ответить
Болісно читати такі новини. Так, робота на знімальному майданчику має певні ризики, але ж не бойові набої в зарядженій зброї...

Звісно, той, хто відповідав за реквізит, має сісти за грати, але життя тої чудової жінки це, на превеликий жаль, уже не поверне...

Світла пам'ять тобі, Галино...
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23.10.2021 08:58 Ответить
Как так с оружием можно обращаться небрежно....
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23.10.2021 10:10 Ответить
 
 