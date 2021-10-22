Болдуин о гибели оператора из Украины Хатчинс: "Мое сердце разрывается"

Актер Алек Болдуин впервые прокомментировал смерть оператора из Украины Галины Хатчинс, погибшей от его рук на съемочной площадке.

Болдуин прокомментировал случившееся в Твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нет слов, чтобы передать мое потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей вызывающей глубокое восхищение коллеги", - написал Болдуин.

Он отметил, что полностью сотрудничает со следствием, рассказывая, "как произошла эта трагедия".

"И я поддерживаю связь с ее мужем, предлагая свою поддержку ему и его семье. Мое сердце разрывается за ее мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину", - добавил Болдуин.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, что во время съемок фильма в США погибла кинооператор Галина Хатчинс, после того, как в нее выстрелил из реквизитного оружия голливудский актер Алек Болдуин. Хатчинс была гражданкой Украины.