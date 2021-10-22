Болдвін про загибель операторки з України Хатчінс: "Моє серце розривається"

Актор Алек Болдвін вперше прокоментував смерть операторки з України Галини Хатчінс, яка загинула від його рук на знімальному майданчику.

Болдвін прокоментував те, що трапилося, у Твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Немає слів, щоб передати моє потрясіння і печаль з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Хатчінс, дружини, матері і нашої колеги, яка викликала глибоке захоплення", - написав Болдвін.

Він зазначив, що повністю співпрацює зі слідством, розповідаючи, "як сталася ця трагедія".

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"І я підтримую зв'язок з її чоловіком, пропонуючи свою підтримку йому і його родині. Моє серце розривається за її чоловіка, їхнього сина і всіх, хто знав і любив Галину", - додав Болдвін.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, що під час зйомок фільму в США загинула кінооператорка Галина Хатчінс, після того, як в неї вистрілив з реквізитної зброї голлівудський актор Алек Болдвін. Хатчінс була громадянкою України.