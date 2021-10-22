Болдвін про загибель операторки з України Хатчінс: "Моє серце розривається"
Актор Алек Болдвін вперше прокоментував смерть операторки з України Галини Хатчінс, яка загинула від його рук на знімальному майданчику.
Болдвін прокоментував те, що трапилося, у Твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Немає слів, щоб передати моє потрясіння і печаль з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Хатчінс, дружини, матері і нашої колеги, яка викликала глибоке захоплення", - написав Болдвін.
Він зазначив, що повністю співпрацює зі слідством, розповідаючи, "як сталася ця трагедія".
"І я підтримую зв'язок з її чоловіком, пропонуючи свою підтримку йому і його родині. Моє серце розривається за її чоловіка, їхнього сина і всіх, хто знав і любив Галину", - додав Болдвін.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, що під час зйомок фільму в США загинула кінооператорка Галина Хатчінс, після того, як в неї вистрілив з реквізитної зброї голлівудський актор Алек Болдвін. Хатчінс була громадянкою України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
но отвечающий за реквизит должен понести наказание...
В Голливуде используется настоящее оружие и настоящие патроны.
Из них отсыпается часть пороха.
https://news.obozrevatel.com/show/people/v-seti-vspomnili-sudbonosnyij-tvit-aleka-********-posle-ubijstva-gatchins.htm?_ga=2.236722307.383962737.1634538329-1992524075.1633335766&_gl=1*ez2vpe*_ga*MTk5MjUyNDA3NS4xNjMzMzM1NzY2*_ga_JBX3X27G7H*MTYzNDkwODg0OC43Ni4xLjE2MzQ5MTA1MTAuMA.. В сети вспомнили судьбоносный твит Алека Болдуина после убийства Гатчинс
оказался вещим.
Но ещё на военке в школе военруки нас учили, что раз в году и палка стреляет. Вопрос : зачем направлять оружие и нажимать курок в сторону человека ????
Я бы ещё понял, если в сторону актёра при съёмках, ну типа по сценарию он в него стреляет, ясно, что не в небо же поднимать ствол будет . . . Но она не актёр, а оператор, т.е. за кадром - какого лешего в неё стрелять ? Да ещё и в кого-то ещё попал, это же дважды выстрелить надо. И когда увидел кровь у одного, то уже ж не нажимай на другого - не АК-47 же в фильме про ковбоев, который за секунда рожок расходует, что не успеваешь сообразить . . .
Фигня какая-то.
А Болдуину крышка - убийство по неосторожности ему американцы впаяют. Там пофиг - звезда ты или нет.
Хотя и тогда - ну стреляй чуток выше или чуток в сторону, ну в саму камеру, но не в человека . . .
"Нет слов, чтобы передать мое потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс Источник:
Підстава якась
18 октября 1984 года на съемках сериала "Прикрытие" актер Джон-Эрик Хексам погиб, случайно выстрелив себе в голову из пистолета, заряженного холостыми патронами.
По данным Американской гильдии кинематографистов с 2000 года на съёмках погибли и получили тяжкие увечья 230 человек, в основном каскадёров и работников технического персонала.
В заявлении Киноуправления Нью-Мексико по поводу гибели украинки-оператора и ранении режиссера говорилось, что в съемках вестерна "Rust" с Алеком Болдуином в главной роли задействована бригада в составе 22 актеров, 75 членов съемочной группы и 230 опытных технических специалистов.
Звісно, той, хто відповідав за реквізит, має сісти за грати, але життя тої чудової жінки це, на превеликий жаль, уже не поверне...
Світла пам'ять тобі, Галино...