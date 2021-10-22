РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9348 посетителей онлайн
Новости
13 333 103

Зеленский предложил скидку на транзит газа, воспользоваться может и "Газпром", - Bloomberg

Зеленский предложил скидку на транзит газа, воспользоваться может и

Украина предлагает скидку на транзит газа, воспользоваться которой может любая страна, в том числе РФ и российский "Газпром".

Об этом пишет Bloomberg. Издание утверждает, что президент Владимир Зеленский сообщил об этом в пятницу в комментарии, отправленном по электронной почте, информирует Цензор.НЕТ.

Скидка распространяется на объемы природного газа, превышающие договорные 40 миллиардов кубометров в день, которые Украина уже транспортирует в Европу из России.

"Украина предлагает эту дополнительную мощность всем потенциальным транзитным странам. Мы хотели бы видеть в качестве заказчиков европейские компании, но и у "Газпрома" есть дополнительные мощности. А с учетом скидки по сравнению с нынешним транзитным тарифом, могу предположить, что эта скидка составит 50%", - цитирует Bloomberg слова Зеленского.

Также читайте: Витренко: Путин врет об изношенности газотранспортной системы Украины

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готова на специальных условиях поставлять в Европу дополнительные объемы природного газа - не менее 55 млрд куб. м.

Автор: 

Газпром (3185) Зеленский Владимир (20772) россия (96074) Bloomberg (221) Транзит газа (371)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+45
показать весь комментарий
22.10.2021 21:38
+26
А мона мне скидку в виде скинуть зеленое чмо
показать весь комментарий
22.10.2021 21:39
+24
А що 95й квартал займається транзитом газу ???????
показать весь комментарий
22.10.2021 21:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
показать весь комментарий
23.10.2021 12:43 Ответить
Зрадництво країни немає меж.
показать весь комментарий
23.10.2021 15:53 Ответить
ну, правильно, газпром не переставал никогда гнать газ через укр трубу. теперь есть альтернативы, поэтому скидка, чего же трубе ржаветь.
показать весь комментарий
24.10.2021 00:29 Ответить
Страница 2 из 2
 
 