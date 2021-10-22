Зеленский предложил скидку на транзит газа, воспользоваться может и "Газпром", - Bloomberg

Украина предлагает скидку на транзит газа, воспользоваться которой может любая страна, в том числе РФ и российский "Газпром".

Об этом пишет Bloomberg. Издание утверждает, что президент Владимир Зеленский сообщил об этом в пятницу в комментарии, отправленном по электронной почте, информирует Цензор.НЕТ.

Скидка распространяется на объемы природного газа, превышающие договорные 40 миллиардов кубометров в день, которые Украина уже транспортирует в Европу из России.

"Украина предлагает эту дополнительную мощность всем потенциальным транзитным странам. Мы хотели бы видеть в качестве заказчиков европейские компании, но и у "Газпрома" есть дополнительные мощности. А с учетом скидки по сравнению с нынешним транзитным тарифом, могу предположить, что эта скидка составит 50%", - цитирует Bloomberg слова Зеленского.

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Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готова на специальных условиях поставлять в Европу дополнительные объемы природного газа - не менее 55 млрд куб. м.