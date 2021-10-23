Совет судей проводит заседание по включению кандидатов в Этический совет. ВИДЕО
В Киеве в субботу, 23 октября, проходит заседание по вопросу включения кандидатов в Первый состав Этического совета по квоте Совета судей Украины..
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице пресс-службы Совета судей Украины в Фейсбуке.
По информации пресс-службы, в Совет судей поступили документы от следующих кандидатов: судьи Верховного суда в Кассационном хозяйственном суде Анны Вронской, судьи Верховного суда в Кассационном уголовном суде Льва Кишакевича, судьи Высшего хозяйственного суда Александра Короткевича, судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Виктора Панкулича, судьи Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимира Сиверина, судьи Северного апелляционного хозяйственного суда Сергея Сотникова, судьи Киевского апелляционного суда Юрия Трясуна, судьи Верховного суда в Кассационном административном суде Татьяны Чумаченко.
"На заседании присутствуют 28 членов Совета судей Украины, шесть кандидатов в Этический совет присутствуют в зале. Владимир Сиверин и Татьяна Чумаченко будут представлять себя через видеоконференцию", - говорится в сообщении пресс-службы.
Трансляция заседания ведется на ютюб-канале пресс-службы Совета судей.
Напомним, Совет судей не выбрал трех членов Этического совета, который должен взяться за проверку состава Высшего совета правосудия. Двое из шести кандидатов сами направили письма с просьбой не рассматривать их заявления на членство. Из остальных не удалось выбрать ни одного. 16 членов Совета судей вообще не голосовали.
В первый состав Этического совета будут входить три лица из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, и три лица, которых выберут международные организации, предоставляющие Украине в течение последних пяти лет международную техническую помощь в сфере судебной реформы и предотвращения коррупции в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями. Такие международные и иностранные организации согласовывают предложение общего списка кандидатов. В дальнейшем в состав Этического совета будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей Украины, один человек, предложенный Советом прокуроров Украины, один - по предложению Совета адвокатов Украины и ещё один - предложенный Национальной академией правовых наук Украины в лице президиума. Без комиссии не произойдет очистки Высшего совета правосудия.
1 октября послы стран "Большой семерки" (G7) заявили о поддержке процесса всесторонней судебной реформы в Украине и призвали Совет судей ускорить выдвижение кандидатов в Этический совет ВСП.
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О, це велика проблема, для татарова-дерьмака-портнова.