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Новости Судебная реформа
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Совет судей проводит заседание по включению кандидатов в Этический совет. ВИДЕО

Совет судей проводит заседание по включению кандидатов в Этический совет. ВИДЕО

В Киеве в субботу, 23 октября, проходит заседание по вопросу включения кандидатов в Первый состав Этического совета по квоте Совета судей Украины..

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице пресс-службы Совета судей Украины в Фейсбуке.

По информации пресс-службы, в Совет судей поступили документы от следующих кандидатов: судьи Верховного суда в Кассационном хозяйственном суде Анны Вронской, судьи Верховного суда в Кассационном уголовном суде Льва Кишакевича, судьи Высшего хозяйственного суда Александра Короткевича, судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Виктора Панкулича, судьи Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимира Сиверина, судьи Северного апелляционного хозяйственного суда Сергея Сотникова, судьи Киевского апелляционного суда Юрия Трясуна, судьи Верховного суда в Кассационном административном суде Татьяны Чумаченко.

"На заседании присутствуют 28 членов Совета судей Украины, шесть кандидатов в Этический совет присутствуют в зале. Владимир Сиверин и Татьяна Чумаченко будут представлять себя через видеоконференцию", - говорится в сообщении пресс-службы.

Трансляция заседания ведется на ютюб-канале пресс-службы Совета судей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блокирование судебной реформы: В Окружной админсуд Киева подали иск об остановке отбора в Этический совет по квоте Совета судей

Напомним, Совет судей не выбрал трех членов Этического совета, который должен взяться за проверку состава Высшего совета правосудия. Двое из шести кандидатов сами направили письма с просьбой не рассматривать их заявления на членство. Из остальных не удалось выбрать ни одного. 16 членов Совета судей вообще не голосовали.

В первый состав Этического совета будут входить три лица из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, и три лица, которых выберут международные организации, предоставляющие Украине в течение последних пяти лет международную техническую помощь в сфере судебной реформы и предотвращения коррупции в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями. Такие международные и иностранные организации согласовывают предложение общего списка кандидатов. В дальнейшем в состав Этического совета будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей Украины, один человек, предложенный Советом прокуроров Украины, один - по предложению Совета адвокатов Украины и ещё один - предложенный Национальной академией правовых наук Украины в лице президиума. Без комиссии не произойдет очистки Высшего совета правосудия.

1 октября послы стран "Большой семерки" (G7) заявили о поддержке процесса всесторонней судебной реформы в Украине и призвали Совет судей ускорить выдвижение кандидатов в Этический совет ВСП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приветствуем решимость президента Зеленского в проведении судебной реформы, - послы G7

Автор: 

судебная реформа (1802) Совет Судей (69)


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Топ комментарии
+2
Що саме не влаштовує? Того, що будуть незалежні експерти, які не продаються? Того, що влада не зможе протягти корумпованого кандидата, від істинних патріотів мордора та олігархів, дерьмака-татарова-портнова?
О, це велика проблема, для татарова-дерьмака-портнова.
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23.10.2021 13:17
+1
судьи и этика-это как корова и кирпичь
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23.10.2021 13:20
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Правила форума Совет форумчан
Що саме не влаштовує? Того, що будуть незалежні експерти, які не продаються? Того, що влада не зможе протягти корумпованого кандидата, від істинних патріотів мордора та олігархів, дерьмака-татарова-портнова?
О, це велика проблема, для татарова-дерьмака-портнова.
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23.10.2021 13:17 Ответить
Не продаються, кажеш? Меркель і Шредеру це скажи. Вони здивуються.
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25.10.2021 13:40 Ответить
Підкажете, яке відношення меркель зі шредером мають до обрання судів?
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25.10.2021 13:44 Ответить
Можу підказати яке відношення вони мають до "іноземців, які не продаються"
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25.10.2021 13:48 Ответить
Що ви мені намагаєтесь втерти?. Що всі іноземні експерти, як екс-канцлери, продалися *****, і тому відбір мають проводити дерьмак-татаров- портнов з бенею-ахметовим, під прикриттям їх Бубочки?
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25.10.2021 13:54 Ответить
Втирають шершавим язиком чоколяд в дупу сивочолого, такі як ти. А я пояснюю. Хоча для чого я це роблю? щоб щось зрозуміти треба ж мізки мати.
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25.10.2021 17:16 Ответить
Яким боком ви до мізків? Ваш максимум- бикування.
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25.10.2021 17:42 Ответить
Це не бикування, це констатація факту. Для деяких чоколядова дупа - дуже солоденька.
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26.10.2021 14:15 Ответить
судьи и этика-это как корова и кирпичь
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23.10.2021 13:20 Ответить
 
 