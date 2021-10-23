Рада суддів проводить засідання щодо включення кандидатів до Етичної ради. ВIДЕО

У Києві в суботу, 23 жовтня, проходить засідання з питання включення кандидатів до Першого складу Етичної ради за квотою Ради суддів України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють на сторінці пресслужби Ради суддів України у фейсбуці.

За інформацією пресслужби, до Ради суддів надійшли документи від таких кандидатів: судді Верховного суду в Касаційному господарському суді Анни Вронської, судді Верховного суду в Касаційному кримінальному суді Льва Кишакевича, судді Вищого господарського суду Олександра Короткевича, судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Віктора Панкулича, судді Східного апеляційного господарського суду у відставці Володимира Сіверіна, судді Північного апеляційного господарського суду Сергія Сотникова, судді Київського апеляційного суду Юрія Трясуна, судді Верховного суду в Касаційному адміністративному суді Тетяни Чумаченко.

"На засіданні присутні 28 членів Ради суддів України, шість кандидатів в Етичну раду присутні в залі. Володимир Сиверин і Тетяна Чумаченко представлятимуть себе через відеоконференцію", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Транслюється засідання на ютюб-каналі пресслужби Ради суддів.

Читайте також: Блокування судової реформи: Рада суддів 23 жовтня проведе засідання з розгляду кандидатів до Етичної ради

Нагадаємо, Рада суддів не обрала трьох членів Етичної ради, яка повинна взятися за перевірку складу Вищої ради правосуддя. Двоє з шести кандидатів самі направили листи з проханням не розглядати їхніх заяв на членство. З інших не вдалося вибрати жодного. 16 членів Ради суддів взагалі не голосували.

До першого складу Етичної ради входитимуть три особи з-поміж суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів України, і три особи, яких оберуть міжнародні організації, що надають Україні упродовж останніх п'яти років міжнародну технічну допомогу в сфері судової реформи та запобігання корупції відповідно з міжнародними або міждержавними угодами. Такі міжнародні та іноземні організації узгоджують пропозицію загального списку кандидатів. Надалі до складу Етичної ради входитимуть три людини з-поміж суддів або суддів у відставці, запропоновані Радою суддів України, одна людина, запропонована Радою прокурорів України, одна - за пропозицією Ради адвокатів України і ще одна - запропонована Національною академією правових наук України в особі президії. Без комісії не відбудеться очищення Вищої ради правосуддя.

1 жовтня посли країн "Великої сімки" (G7) заявили про підтримку процесу всебічної судової реформи в Україні та закликали Раду суддів прискорити висування кандидатів до Етичної ради ВРП.

Читайте також: Вітаємо рішучість президента Зеленського у проведенні судової реформи, - посли G7