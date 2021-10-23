Глава представительства ЕС Маасикас приветствовал разблокирование судебной реформы в Украине

Избрание Советом судей кандидатов на должность члена Этического совета по своей квоте - позитивный шаг.

Такое мнение высказал в Twitter глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас, информирует Цензор.НЕТ.

"Это хороший шаг вперед по внедрению судебной реформы. Теперь Высший совет правосудия должен создать Этический совет, что можно выполнить в течение недели - и работа может начаться!", - написал Маасикас.

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Напомним, 23 октября Совет Судей делегировал своих кандидатов в Этический совет, чем разблокировал реформу ВСП и ВККС.