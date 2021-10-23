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Новости Судебная реформа
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Глава представительства ЕС Маасикас приветствовал разблокирование судебной реформы в Украине

Глава представительства ЕС Маасикас приветствовал разблокирование судебной реформы в Украине

Избрание Советом судей кандидатов на должность члена Этического совета по своей квоте - позитивный шаг.

Такое мнение высказал в Twitter глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас, информирует Цензор.НЕТ.

"Это хороший шаг вперед по внедрению судебной реформы. Теперь Высший совет правосудия должен создать Этический совет, что можно выполнить в течение недели - и работа может начаться!", - написал Маасикас.

Глава представительства ЕС Маасикас приветствовал разблокирование судебной реформы в Украине 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маасикас: Впервые за 30 лет в Украине есть политический импульс для реформирования судебной системы

Напомним, 23 октября Совет Судей делегировал своих кандидатов в Этический совет, чем разблокировал реформу ВСП и ВККС.

Автор: 

судебная реформа (1802) Матти Маасикас (98)


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Топ комментарии
+4
Имитация разблокирования имитации...
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23.10.2021 21:30
+2
стопудово шо не в курсе шо витайе...
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23.10.2021 21:27
+1
Я не понимаю сути этой реформы, если новый суд фактический нарушает все мыслимые правила. Вот яркий пример -

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637 . Это касается вот этого дела - https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k .
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23.10.2021 21:39
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Правила форума Совет форумчан
стопудово шо не в курсе шо витайе...
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23.10.2021 21:27 Ответить
Имитация разблокирования имитации...
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23.10.2021 21:30 Ответить
НСДАП и РСДРП были рабочими партиями с дня основания....,а зачем они копировали и координировали свои действия зеркально и любили друг друга в своей волнючей деятельности,то загадка Истории...
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23.10.2021 21:37 Ответить
Я не понимаю сути этой реформы, если новый суд фактический нарушает все мыслимые правила. Вот яркий пример -

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637 . Это касается вот этого дела - https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k .
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23.10.2021 21:39 Ответить
Имитация бурной деятельности Кучмистами,это типа НЭП на РАБссии товаристчей чЛенина и Сралина после голода в 1921 году...
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23.10.2021 21:42 Ответить
Іншими словами: дорога відкрита, але що по ній піде - "техніка" чи "слиз" залежить від вас.
І чомусь мені здається (може я упереджений), що цією дорогою при "узеленських" потіче слиз...
Бо ні власники бренду "узеленський" ("поважні бізнесмени" від недавнього), ні судова чи прокурорська система ("інвестицаційні няні" по-новому) в цьому геть не мають зиску.
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23.10.2021 21:46 Ответить
все буде як і при всіх...
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23.10.2021 21:56 Ответить
"хуже нє будєт"?
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23.10.2021 22:13 Ответить
ні - таке наше "щироукроїно-хромосомне"...- буде як буде....- а там як там - у англосаксів ...- ще не скоро...
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23.10.2021 22:19 Ответить
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23.10.2021 21:48 Ответить
о, как часто имеет ...- что просто "послать" , это верх культурного-либерализма ...
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23.10.2021 21:55 Ответить
эти с ЕС клерки що малые дети ...
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23.10.2021 21:53 Ответить
Працівники ДБР бажали, щоб в суботу один з катерів уже вийшов у море

Заламували руки та забрали ключі від військових катерів. В Одесі представники ДБР готуються провести випробування десантно-штурмових Кентаврів у морі без суднобудівельників, про це "5 каналу" повідомили співробітники заводу-виробника - Кузні на Рибальському.

За словами інженерів, слідчі та силовики приїхали до Практичної гавані, де перебувають військові катери, щоби скласти протокол опису та забрати ключі від Кентаврів. Працівникам заводу заламували руки та не давали зателефонувати керівництву. Свої дії пояснили тим, що вже в суботу один із десантно-штурмових катерів має вийти в море.

У Кузні на Рибальському такими діями силовиків обурені. Кажуть, випробування мали відбуватися одночасно за участю обох катерів - із системою реактивного залпового вогню та без, щоби порівняти швидкість руху суден. І головне - обов'язково у присутності незалежних експертів та представників заводу, щоб у разі необхідності в морі швидко втрутитися та виправити ситуацію.

Такі самі дії представників ДБР називають політичним замовленням, адже невдовзі спливає термін запобіжного заходу для керівника заводу Валерія Шандри. Побоюються, що катер недосвідчені люди зіпсують, а результати випробування будуть викривлені.

У Державному бюро розслідувань "5 каналу" підтвердити або спростувати інформацію щодо візиту своїх співробітників та можливого виходу в море - не змогли. Сказали, що можливо прокоментують завтра.

https://www.5.ua/regiony/zalamuvaly-ruky-ta-zabraly-kliuchi-vid-viiskovykh-kateriv-dbr-namahalysia-zavadyty-vyprobuvanniam-novykh-suden-258434.html Заламували руки та забрали ключі від військових катерів: ДБР намагалися завадити випробуванням нових суден
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23.10.2021 21:58 Ответить
То виходить, що дбр -- це вороги?
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24.10.2021 12:22 Ответить
Порошенко разогнал Олигархат Индюковичей Азирова и прочие Пшонки Захарченки Якименки и прочие донецкие чуваки разбежались по необъятной РАБссии,вопрос простой,почему "мудрому наріду" єто не понравилось?
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23.10.2021 22:00 Ответить
Це загадка історії, чому наріду не хочеться, щоб керували свої і країна була незалежною ...
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24.10.2021 12:25 Ответить
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23.10.2021 22:03 Ответить
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23.10.2021 22:04 Ответить
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23.10.2021 22:06 Ответить
Золотого офшора Генпрокурора Пшонки не обнаружено в мире.... Золото єто не офшор
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23.10.2021 22:08 Ответить
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23.10.2021 22:12 Ответить
разблокируйте еще учительскую реформу, а то долботрясов учат долбни. совковые, инстаграмные и тиктоковые ))
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24.10.2021 00:30 Ответить
а, там не пахнет деньгами сразу... ну тогда в вагину всьо
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24.10.2021 00:31 Ответить
Когда будут платить учителям если не 4 тысячи, а хотя бы одну, тогда и будут успехи у учеников. В Турции учителям платят такие деньги, что французский в школе преподают выпускники Сорбоны, а английский выпускники Оксфорда.
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24.10.2021 08:33 Ответить
Один совет состоящий из взяточников и бездельников создаёт другой совет назначая туда понятно кого - это реформа правосудия?очнись европеец.
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24.10.2021 07:48 Ответить
 
 