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Глава представительства ЕС Маасикас приветствовал разблокирование судебной реформы в Украине
Избрание Советом судей кандидатов на должность члена Этического совета по своей квоте - позитивный шаг.
Такое мнение высказал в Twitter глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас, информирует Цензор.НЕТ.
"Это хороший шаг вперед по внедрению судебной реформы. Теперь Высший совет правосудия должен создать Этический совет, что можно выполнить в течение недели - и работа может начаться!", - написал Маасикас.
Напомним, 23 октября Совет Судей делегировал своих кандидатов в Этический совет, чем разблокировал реформу ВСП и ВККС.
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+4 Сергей Трофимов #428890
показать весь комментарий23.10.2021 21:30 Ссылка
+2 Don Bessam #359417
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+1 Владимир Владимирович Першин
показать весь комментарий23.10.2021 21:39 Ссылка
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637 . Это касается вот этого дела - https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k .
І чомусь мені здається (може я упереджений), що цією дорогою при "узеленських" потіче слиз...
Бо ні власники бренду "узеленський" ("поважні бізнесмени" від недавнього), ні судова чи прокурорська система ("інвестицаційні няні" по-новому) в цьому геть не мають зиску.
Заламували руки та забрали ключі від військових катерів. В Одесі представники ДБР готуються провести випробування десантно-штурмових Кентаврів у морі без суднобудівельників, про це "5 каналу" повідомили співробітники заводу-виробника - Кузні на Рибальському.
За словами інженерів, слідчі та силовики приїхали до Практичної гавані, де перебувають військові катери, щоби скласти протокол опису та забрати ключі від Кентаврів. Працівникам заводу заламували руки та не давали зателефонувати керівництву. Свої дії пояснили тим, що вже в суботу один із десантно-штурмових катерів має вийти в море.
У Кузні на Рибальському такими діями силовиків обурені. Кажуть, випробування мали відбуватися одночасно за участю обох катерів - із системою реактивного залпового вогню та без, щоби порівняти швидкість руху суден. І головне - обов'язково у присутності незалежних експертів та представників заводу, щоб у разі необхідності в морі швидко втрутитися та виправити ситуацію.
Такі самі дії представників ДБР називають політичним замовленням, адже невдовзі спливає термін запобіжного заходу для керівника заводу Валерія Шандри. Побоюються, що катер недосвідчені люди зіпсують, а результати випробування будуть викривлені.
У Державному бюро розслідувань "5 каналу" підтвердити або спростувати інформацію щодо візиту своїх співробітників та можливого виходу в море - не змогли. Сказали, що можливо прокоментують завтра.
https://www.5.ua/regiony/zalamuvaly-ruky-ta-zabraly-kliuchi-vid-viiskovykh-kateriv-dbr-namahalysia-zavadyty-vyprobuvanniam-novykh-suden-258434.html Заламували руки та забрали ключі від військових катерів: ДБР намагалися завадити випробуванням нових суден