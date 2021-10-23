Глава представництва ЄС Маасікас вітає розблокування судової реформи в Україні

Обрання Радою суддів кандидатів на посаду члена Етичної ради за своєю квотою - позитивний крок.

Таку думку висловив у Twitter глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас, інформує Цензор.НЕТ.

"Це хороший крок вперед щодо впровадження судової реформи. Тепер Вища рада правосуддя має створити Етичну раду, що можна виконати упродовж тижня - і робота може початися!" - написав Маасікас.

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Нагадаємо, 23 жовтня Рада суддів делегувала своїх кандидатів до Етичної ради, чим розблокувала реформу ВРП і ВККС.