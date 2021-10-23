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Новини Судова реформа
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Глава представництва ЄС Маасікас вітає розблокування судової реформи в Україні

Глава представництва ЄС Маасікас вітає розблокування судової реформи в Україні

Обрання Радою суддів кандидатів на посаду члена Етичної ради за своєю квотою - позитивний крок.

Таку думку висловив у Twitter глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас, інформує Цензор.НЕТ.

"Це хороший крок вперед щодо впровадження судової реформи. Тепер Вища рада правосуддя має створити Етичну раду, що можна виконати упродовж тижня - і робота може початися!" - написав Маасікас.

Глава представництва ЄС Маасікас вітає розблокування судової реформи в Україні 01

Читайте також: Маасікас: Вперше за 30 років в Україні є політичний імпульс для реформування судової системи

Нагадаємо, 23 жовтня Рада суддів делегувала своїх кандидатів до Етичної ради, чим розблокувала реформу ВРП і ВККС.

Автор: 

судова реформа (1459) Матті Маасікас (134)


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Топ коментарі
+4
Имитация разблокирования имитации...
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23.10.2021 21:30
+2
стопудово шо не в курсе шо витайе...
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23.10.2021 21:27
+1
Я не понимаю сути этой реформы, если новый суд фактический нарушает все мыслимые правила. Вот яркий пример -

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637 . Это касается вот этого дела - https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k .
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23.10.2021 21:39
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стопудово шо не в курсе шо витайе...
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23.10.2021 21:27 Відповісти
Имитация разблокирования имитации...
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23.10.2021 21:30 Відповісти
НСДАП и РСДРП были рабочими партиями с дня основания....,а зачем они копировали и координировали свои действия зеркально и любили друг друга в своей волнючей деятельности,то загадка Истории...
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23.10.2021 21:37 Відповісти
Я не понимаю сути этой реформы, если новый суд фактический нарушает все мыслимые правила. Вот яркий пример -

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637 . Это касается вот этого дела - https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k .
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23.10.2021 21:39 Відповісти
Имитация бурной деятельности Кучмистами,это типа НЭП на РАБссии товаристчей чЛенина и Сралина после голода в 1921 году...
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23.10.2021 21:42 Відповісти
Іншими словами: дорога відкрита, але що по ній піде - "техніка" чи "слиз" залежить від вас.
І чомусь мені здається (може я упереджений), що цією дорогою при "узеленських" потіче слиз...
Бо ні власники бренду "узеленський" ("поважні бізнесмени" від недавнього), ні судова чи прокурорська система ("інвестицаційні няні" по-новому) в цьому геть не мають зиску.
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23.10.2021 21:46 Відповісти
все буде як і при всіх...
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23.10.2021 21:56 Відповісти
"хуже нє будєт"?
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23.10.2021 22:13 Відповісти
ні - таке наше "щироукроїно-хромосомне"...- буде як буде....- а там як там - у англосаксів ...- ще не скоро...
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23.10.2021 22:19 Відповісти
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23.10.2021 21:48 Відповісти
о, как часто имеет ...- что просто "послать" , это верх культурного-либерализма ...
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23.10.2021 21:55 Відповісти
эти с ЕС клерки що малые дети ...
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23.10.2021 21:53 Відповісти
Працівники ДБР бажали, щоб в суботу один з катерів уже вийшов у море

Заламували руки та забрали ключі від військових катерів. В Одесі представники ДБР готуються провести випробування десантно-штурмових Кентаврів у морі без суднобудівельників, про це "5 каналу" повідомили співробітники заводу-виробника - Кузні на Рибальському.

За словами інженерів, слідчі та силовики приїхали до Практичної гавані, де перебувають військові катери, щоби скласти протокол опису та забрати ключі від Кентаврів. Працівникам заводу заламували руки та не давали зателефонувати керівництву. Свої дії пояснили тим, що вже в суботу один із десантно-штурмових катерів має вийти в море.

У Кузні на Рибальському такими діями силовиків обурені. Кажуть, випробування мали відбуватися одночасно за участю обох катерів - із системою реактивного залпового вогню та без, щоби порівняти швидкість руху суден. І головне - обов'язково у присутності незалежних експертів та представників заводу, щоб у разі необхідності в морі швидко втрутитися та виправити ситуацію.

Такі самі дії представників ДБР називають політичним замовленням, адже невдовзі спливає термін запобіжного заходу для керівника заводу Валерія Шандри. Побоюються, що катер недосвідчені люди зіпсують, а результати випробування будуть викривлені.

У Державному бюро розслідувань "5 каналу" підтвердити або спростувати інформацію щодо візиту своїх співробітників та можливого виходу в море - не змогли. Сказали, що можливо прокоментують завтра.

https://www.5.ua/regiony/zalamuvaly-ruky-ta-zabraly-kliuchi-vid-viiskovykh-kateriv-dbr-namahalysia-zavadyty-vyprobuvanniam-novykh-suden-258434.html Заламували руки та забрали ключі від військових катерів: ДБР намагалися завадити випробуванням нових суден
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23.10.2021 21:58 Відповісти
То виходить, що дбр -- це вороги?
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24.10.2021 12:22 Відповісти
Порошенко разогнал Олигархат Индюковичей Азирова и прочие Пшонки Захарченки Якименки и прочие донецкие чуваки разбежались по необъятной РАБссии,вопрос простой,почему "мудрому наріду" єто не понравилось?
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23.10.2021 22:00 Відповісти
Це загадка історії, чому наріду не хочеться, щоб керували свої і країна була незалежною ...
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24.10.2021 12:25 Відповісти
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23.10.2021 22:03 Відповісти
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23.10.2021 22:04 Відповісти
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23.10.2021 22:06 Відповісти
Золотого офшора Генпрокурора Пшонки не обнаружено в мире.... Золото єто не офшор
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23.10.2021 22:08 Відповісти
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23.10.2021 22:12 Відповісти
разблокируйте еще учительскую реформу, а то долботрясов учат долбни. совковые, инстаграмные и тиктоковые ))
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24.10.2021 00:30 Відповісти
а, там не пахнет деньгами сразу... ну тогда в вагину всьо
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24.10.2021 00:31 Відповісти
Когда будут платить учителям если не 4 тысячи, а хотя бы одну, тогда и будут успехи у учеников. В Турции учителям платят такие деньги, что французский в школе преподают выпускники Сорбоны, а английский выпускники Оксфорда.
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24.10.2021 08:33 Відповісти
Один совет состоящий из взяточников и бездельников создаёт другой совет назначая туда понятно кого - это реформа правосудия?очнись европеец.
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24.10.2021 07:48 Відповісти
 
 