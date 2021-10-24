В Украину идет арктический циклон: температура резко снизится

В Украину идет мощный циклон, центр которого находится над Финляндией. Когда холодный воздух достигнет Украины, он приведет к снижению температуры на 5-7 градусов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"24 октября в Украине переменная облачность. Без осадков, только в Крыму и Приазовье местами дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем ​​6-11°, в южной части ночью 3-8° тепла, днем ​​9-14°", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в Украину идет мощный циклон, центр которого находится над Финляндией, он затягивает холодный арктический воздух и быстро распространяет его на Европу.

"Холодный воздух достигнет Украины и приведет к снижению температуры на 5-7 градусов", - говорится в сообщении.

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25-26 октября в Украине будет холодная без осадков погода с температурой: ночью 0-5° мороза, в Карпатах, 26 октября и на крайнем востоке до 9° мороза, 25 октября на юге страны 0-5° тепла; днем 5-10° тепла, 25 октября на Закарпатье и Прикарпатье, 26 октября в западных областях и в Одесской области 10-15°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

27-28 октября в Украине также без осадков. Температура ночью 27 октября от 3° мороза до 3° тепла, 28 октября 0-5° тепла; днем 7-13°, на юге и Закарпатье до 15°.

В столичном регионе 24 октября переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью по Киеву 2-4° тепла, днем ​​7-9°; по области ночью 0-5° тепла, днем ​​6-11°.

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25-26 октября в столице холодная без осадков погода с температурой ночью 0-5° мороза; днем 5-10° тепла. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

27-28 октября в Киеве без осадков. Температура ночью 27 октября от 3° мороза до 2° тепла, 28 октября 0-5° тепла; днем 8-13°.

Синоптики также предупреждают, что 24-26 октября в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Ривненской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Житомирской и Киевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.