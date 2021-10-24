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В Украину идет арктический циклон: температура резко снизится

В Украину идет мощный циклон, центр которого находится над Финляндией. Когда холодный воздух достигнет Украины, он приведет к снижению температуры на 5-7 градусов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"24 октября в Украине переменная облачность. Без осадков, только в Крыму и Приазовье местами дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем ​​6-11°, в южной части ночью 3-8° тепла, днем ​​9-14°", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в Украину идет мощный циклон, центр которого находится над Финляндией, он затягивает холодный арктический воздух и быстро распространяет его на Европу.

"Холодный воздух достигнет Украины и приведет к снижению температуры на 5-7 градусов", - говорится в сообщении.

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В Украину идет арктический циклон: температура резко снизится 01

25-26 октября в Украине будет холодная без осадков погода с температурой: ночью 0-5° мороза, в Карпатах, 26 октября и на крайнем востоке до 9° мороза, 25 октября на юге страны 0-5° тепла; днем 5-10° тепла, 25 октября на Закарпатье и Прикарпатье, 26 октября в западных областях и в Одесской области 10-15°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

27-28 октября в Украине также без осадков. Температура ночью 27 октября от 3° мороза до 3° тепла, 28 октября 0-5° тепла; днем 7-13°, на юге и Закарпатье до 15°.

В столичном регионе 24 октября переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью по Киеву 2-4° тепла, днем ​​7-9°; по области ночью 0-5° тепла, днем ​​6-11°.

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25-26 октября в столице холодная без осадков погода с температурой ночью 0-5° мороза; днем 5-10° тепла. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

27-28 октября в Киеве без осадков. Температура ночью 27 октября от 3° мороза до 2° тепла, 28 октября 0-5° тепла; днем 8-13°.

Синоптики также предупреждают, что 24-26 октября в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Ривненской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Житомирской и Киевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Автор: 

Гидрометцентр (665) погода (2819)


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Топ комментарии
+9
Осінній час - як індикатор:
Хто оптиміст, хто песиміст.
Бо хтось побачить тільки дощ і мряку,
А хтось - красивий жовтий лист!

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24.10.2021 10:32
+7
Может забор повыше сделать?
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24.10.2021 10:13
+7
А газа в хранилищах хер!Благотовно поработали слуги с своим народом.
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24.10.2021 10:14
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Вот падла враждебная! Пусть идёт на!
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24.10.2021 10:11 Ответить
Может забор повыше сделать?
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24.10.2021 10:13 Ответить
Уже у нас идет. Пришлось на зимнюю квартиру с дачи сьехать.
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24.10.2021 10:12 Ответить
Баба Йуля, да что же ты творишь то? как же мы без рускага газу то выживем?
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24.10.2021 10:13 Ответить
Возьмём газ европейский.
Слава Богу, выбор есть.
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24.10.2021 10:14 Ответить
Как его взять если транзита практически нет
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24.10.2021 10:41 Ответить
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24.10.2021 10:43 Ответить
Ось Буба скаже що газу з гулькин ніс і купуємо у *****. Також і електрику.
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24.10.2021 10:29 Ответить
Она не говорила о покупке газа у рф,но если транзит прекратится,то где мы возьмём "европейский газ".
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24.10.2021 11:14 Ответить
Каким х р м Юля к новости о погоде и к газу в частности? оказывается она ответственна за закупки газа,а не Нафтогаз?С зелёных уродов ответственность размазываем по непричастным,вспомни Пороха ещё он тоже во всех прое ах власти виноват
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24.10.2021 11:20 Ответить
Надо же, а вентускай показывает, что будет нормально.
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24.10.2021 10:13 Ответить
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24.10.2021 10:30 Ответить
А газа в хранилищах хер!Благотовно поработали слуги с своим народом.
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24.10.2021 10:14 Ответить
Только без паники.

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24.10.2021 10:16 Ответить
Вот и я тоже подумал, где же этот страшный циклон?
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24.10.2021 10:24 Ответить
Не, ну немножко похолодает, потом попустит.
Потом снова... и т.д.
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24.10.2021 10:45 Ответить
а там и весна придет.
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24.10.2021 20:51 Ответить
Синоптик, як професійний таролог)). Через певний час він змінить свою думку на протилежну через зміну ситуації за вікном))
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24.10.2021 10:49 Ответить
Не, ну на 3-4 дня иногда угадывают.
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24.10.2021 10:56 Ответить
І як вони той "хер" збираються ще беплатно віддати Молдові?
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24.10.2021 10:22 Ответить
Зима будет теплой что и в 2019 году...
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24.10.2021 10:26 Ответить
***
- зима будет теплой что и в 2019 году...
- другие объяснения отсутствию газа в подземных хранилищах есть у главы "Трансгаза" ?
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24.10.2021 11:23 Ответить
Мавзолейные не парьтесь особо...Зеля умный чувак и скинул цену за транзит газа в Европу на 50 %...Путлер чухает лысину шо делать...
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24.10.2021 10:27 Ответить
Шмаркля,що господар України,чи тільки кварталу?
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24.10.2021 11:19 Ответить
Осінній час - як індикатор:
Хто оптиміст, хто песиміст.
Бо хтось побачить тільки дощ і мряку,
А хтось - красивий жовтий лист!

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24.10.2021 10:32 Ответить
почервоніли яблука-циганки

високе небо проворонив дах

і вогнища мов кинуті цигарки

щоночі дотлівають по садах

сади стоять обдмухані вітрами

листки летять киваючи гіллю

і хто тут я статист цієї драми

згрібаю їх згрібаю і палю

вони горять нічого не питають

німим городам руку золотять

минуло літо от і облітають

а облетіли от і шелестять

Ліна
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24.10.2021 11:11 Ответить
Газу не закачали влітку. Зато паржом.
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24.10.2021 10:32 Ответить
Осень Золотая,...дождями ляжет...

Листьями заметет,по опустевшим пляжам медленно побредет...
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24.10.2021 10:35 Ответить
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24.10.2021 10:46 Ответить
Ах, Зося... Ах, Біоміцин...
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24.10.2021 13:58 Ответить
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24.10.2021 10:36 Ответить
кляьі москалі... а ще наш блазень, газ Молдові "позичив". Щоб його чертяки у пеклі зігріли разом з його РНБО
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24.10.2021 10:49 Ответить
Эх... звоню на шиномонтаж. Пусть записывают меня переобуваться! Зима неизбежна, как крах империализма.
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24.10.2021 10:57 Ответить
Я предлагаю грітись під аккомпанемент Членограя, пританцьовуючи та ржачи по приколу.
Не все так погано. Ще не морози -20. Час поржати ще є .
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24.10.2021 11:09 Ответить
По''реверсу ,, мы потребляемой тот же российский газ
Получаем его с наценкой только подкармливаем
ФРГ Польшу Чехию Словакию
И Кричим ура
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24.10.2021 11:27 Ответить
пiсда пiсца тiльки початок(не кукуруздзяний)
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24.10.2021 11:47 Ответить
на метеопосте без критических перепадов в минус
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24.10.2021 12:40 Ответить
Злой осенний ветер
бьёт людей под дых
И с собой уносит
невакцинированных
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24.10.2021 13:28 Ответить
Браво! Ник свой оправдали.
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24.10.2021 14:46 Ответить
Это творчество пациентов.
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24.10.2021 18:52 Ответить
Я так понимаю этой самой больницы №1?
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24.10.2021 19:15 Ответить
У оптимистов сбываются мечты,- у пессимистов кошмары.
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24.10.2021 14:11 Ответить
Тот кто у вас копипастит новости, должен хоть минимально знать разницу между циклоном и антициклоном.
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24.10.2021 14:50 Ответить
щас похолодает, а они будут 7 дней дома подключать "чтобы воздух не греть"
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24.10.2021 15:05 Ответить
 
 