До України наближається арктичний циклон - температура різко знизиться

До України наближається потужний циклон, центр якого перебуває над Фінляндією. Коли холодне повітря досягне України, це призведе до зниження температури на 5-7 градусів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомили в "Укргідрометцентрі".

"24 жовтня в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише в Криму та Приазов'ї місцями дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5 градусів тепла, вдень 6-11 градусів з позначкою плюс, у південній частині вночі 3-8 градусів тепла, вдень 9-14 градусів", - йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, до України рухається потужний циклон, центр якого розташований над Фінляндією, він затягує холодне арктичне повітря і швидко поширює його на Європу.

"Холодне повітря досягне України і призведе до зниження температури на 5-7 градусів", - йдеться в повідомленні.

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25-26 жовтня в Україні буде холодна без опадів погода з температурою: вночі 0-5 градусів морозу, в Карпатах, 26 жовтня і на крайньому сході до 9 градусів морозу, 25 жовтня на півдні країни 0-5 градусів тепла; вдень 5-10 градусів тепла, 25 жовтня на Закарпатті та Прикарпатті, 26 жовтня у західних областях і в Одеській області 10-15 градусів з позначкою плюс. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

27-28 жовтня в Україні також без опадів. Температура вночі 27 жовтня від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла, 28 жовтня 0-5 градусів тепла; вдень 7-13 градусів, на півдні та Закарпатті до 15 градусів.

У столичному регіоні 24 жовтня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі уКиєві 2-4 градусів тепла, вдень 7-9 градусів ; по області вночі 0-5 градусів тепла, вдень 6-11 градусів.

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25-26 жовтня в столиці холодна без опадів погода з температурою вночі 0-5 градусів морозу, вдень 5-10 градусів тепла. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

27-28 жовтня в Києві без опадів. Температура вночі 27 жовтня від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, 28 жовтня 0-5 градусів тепла, вдень 8-13 градусів.

Синоптики також попереджають, що 24-26 жовтня у східних регіонах, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Житомирській та Київській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.