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Новини
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До України наближається арктичний циклон - температура різко знизиться

До України наближається потужний циклон, центр якого перебуває над Фінляндією. Коли холодне повітря досягне України, це призведе до зниження температури на 5-7 градусів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомили в "Укргідрометцентрі".

"24 жовтня в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише в Криму та Приазов'ї місцями дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5 градусів тепла, вдень 6-11 градусів з позначкою плюс, у південній частині вночі 3-8 градусів тепла, вдень 9-14 градусів", - йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, до України рухається потужний циклон, центр якого розташований над Фінляндією, він затягує холодне арктичне повітря і швидко поширює його на Європу.

"Холодне повітря досягне України і призведе до зниження температури на 5-7 градусів", - йдеться в повідомленні.

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До України наближається арктичний циклон - температура різко знизиться 01

25-26 жовтня в Україні буде холодна без опадів погода з температурою: вночі 0-5 градусів морозу, в Карпатах, 26 жовтня і на крайньому сході до 9 градусів морозу, 25 жовтня на півдні країни 0-5 градусів тепла; вдень 5-10 градусів тепла, 25 жовтня на Закарпатті та Прикарпатті, 26 жовтня у західних областях і в Одеській області 10-15 градусів з позначкою плюс. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

27-28 жовтня в Україні також без опадів. Температура вночі 27 жовтня від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла, 28 жовтня 0-5 градусів тепла; вдень 7-13 градусів, на півдні та Закарпатті до 15 градусів.

У столичному регіоні 24 жовтня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі уКиєві 2-4 градусів тепла, вдень 7-9 градусів ; по області вночі 0-5 градусів тепла, вдень 6-11 градусів.

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25-26 жовтня в столиці холодна без опадів погода з температурою вночі 0-5 градусів морозу, вдень 5-10 градусів тепла. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

27-28 жовтня в Києві без опадів. Температура вночі 27 жовтня від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, 28 жовтня 0-5 градусів тепла, вдень 8-13 градусів.

Синоптики також попереджають, що 24-26 жовтня у східних регіонах, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Житомирській та Київській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Автор: 

Гідрометцентр (159) погода (790)


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Топ коментарі
+9
Осінній час - як індикатор:
Хто оптиміст, хто песиміст.
Бо хтось побачить тільки дощ і мряку,
А хтось - красивий жовтий лист!

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24.10.2021 10:32 Відповісти
+7
Может забор повыше сделать?
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24.10.2021 10:13 Відповісти
+7
А газа в хранилищах хер!Благотовно поработали слуги с своим народом.
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24.10.2021 10:14 Відповісти
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Вот падла враждебная! Пусть идёт на!
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24.10.2021 10:11 Відповісти
Может забор повыше сделать?
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24.10.2021 10:13 Відповісти
Уже у нас идет. Пришлось на зимнюю квартиру с дачи сьехать.
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24.10.2021 10:12 Відповісти
Баба Йуля, да что же ты творишь то? как же мы без рускага газу то выживем?
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24.10.2021 10:13 Відповісти
Возьмём газ европейский.
Слава Богу, выбор есть.
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24.10.2021 10:14 Відповісти
Как его взять если транзита практически нет
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24.10.2021 10:41 Відповісти
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24.10.2021 10:43 Відповісти
Ось Буба скаже що газу з гулькин ніс і купуємо у *****. Також і електрику.
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24.10.2021 10:29 Відповісти
Она не говорила о покупке газа у рф,но если транзит прекратится,то где мы возьмём "европейский газ".
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24.10.2021 11:14 Відповісти
Каким х р м Юля к новости о погоде и к газу в частности? оказывается она ответственна за закупки газа,а не Нафтогаз?С зелёных уродов ответственность размазываем по непричастным,вспомни Пороха ещё он тоже во всех прое ах власти виноват
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24.10.2021 11:20 Відповісти
Надо же, а вентускай показывает, что будет нормально.
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24.10.2021 10:13 Відповісти
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24.10.2021 10:30 Відповісти
А газа в хранилищах хер!Благотовно поработали слуги с своим народом.
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24.10.2021 10:14 Відповісти
Только без паники.

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24.10.2021 10:16 Відповісти
Вот и я тоже подумал, где же этот страшный циклон?
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24.10.2021 10:24 Відповісти
Не, ну немножко похолодает, потом попустит.
Потом снова... и т.д.
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24.10.2021 10:45 Відповісти
а там и весна придет.
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24.10.2021 20:51 Відповісти
Синоптик, як професійний таролог)). Через певний час він змінить свою думку на протилежну через зміну ситуації за вікном))
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24.10.2021 10:49 Відповісти
Не, ну на 3-4 дня иногда угадывают.
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24.10.2021 10:56 Відповісти
І як вони той "хер" збираються ще беплатно віддати Молдові?
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24.10.2021 10:22 Відповісти
Зима будет теплой что и в 2019 году...
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24.10.2021 10:26 Відповісти
***
- зима будет теплой что и в 2019 году...
- другие объяснения отсутствию газа в подземных хранилищах есть у главы "Трансгаза" ?
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24.10.2021 11:23 Відповісти
Мавзолейные не парьтесь особо...Зеля умный чувак и скинул цену за транзит газа в Европу на 50 %...Путлер чухает лысину шо делать...
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24.10.2021 10:27 Відповісти
Шмаркля,що господар України,чи тільки кварталу?
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24.10.2021 11:19 Відповісти
Осінній час - як індикатор:
Хто оптиміст, хто песиміст.
Бо хтось побачить тільки дощ і мряку,
А хтось - красивий жовтий лист!

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24.10.2021 10:32 Відповісти
почервоніли яблука-циганки

високе небо проворонив дах

і вогнища мов кинуті цигарки

щоночі дотлівають по садах

сади стоять обдмухані вітрами

листки летять киваючи гіллю

і хто тут я статист цієї драми

згрібаю їх згрібаю і палю

вони горять нічого не питають

німим городам руку золотять

минуло літо от і облітають

а облетіли от і шелестять

Ліна
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24.10.2021 11:11 Відповісти
Газу не закачали влітку. Зато паржом.
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24.10.2021 10:32 Відповісти
Осень Золотая,...дождями ляжет...

Листьями заметет,по опустевшим пляжам медленно побредет...
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24.10.2021 10:35 Відповісти
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24.10.2021 10:46 Відповісти
Ах, Зося... Ах, Біоміцин...
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24.10.2021 13:58 Відповісти
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24.10.2021 10:36 Відповісти
кляьі москалі... а ще наш блазень, газ Молдові "позичив". Щоб його чертяки у пеклі зігріли разом з його РНБО
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24.10.2021 10:49 Відповісти
Эх... звоню на шиномонтаж. Пусть записывают меня переобуваться! Зима неизбежна, как крах империализма.
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24.10.2021 10:57 Відповісти
Я предлагаю грітись під аккомпанемент Членограя, пританцьовуючи та ржачи по приколу.
Не все так погано. Ще не морози -20. Час поржати ще є .
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24.10.2021 11:09 Відповісти
По''реверсу ,, мы потребляемой тот же российский газ
Получаем его с наценкой только подкармливаем
ФРГ Польшу Чехию Словакию
И Кричим ура
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24.10.2021 11:27 Відповісти
пiсда пiсца тiльки початок(не кукуруздзяний)
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24.10.2021 11:47 Відповісти
на метеопосте без критических перепадов в минус
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24.10.2021 12:40 Відповісти
Злой осенний ветер
бьёт людей под дых
И с собой уносит
невакцинированных
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24.10.2021 13:28 Відповісти
Браво! Ник свой оправдали.
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24.10.2021 14:46 Відповісти
Это творчество пациентов.
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24.10.2021 18:52 Відповісти
Я так понимаю этой самой больницы №1?
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24.10.2021 19:15 Відповісти
У оптимистов сбываются мечты,- у пессимистов кошмары.
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24.10.2021 14:11 Відповісти
Тот кто у вас копипастит новости, должен хоть минимально знать разницу между циклоном и антициклоном.
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24.10.2021 14:50 Відповісти
щас похолодает, а они будут 7 дней дома подключать "чтобы воздух не греть"
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24.10.2021 15:05 Відповісти
 
 