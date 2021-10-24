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ОБСЕ о подробностях блокирования оккупантами гостиницы с наблюдателями в Донецке: "Митингующие" слушали громкую музыку и смотрели фильмы на переносном экране

ОБСЕ о подробностях блокирования оккупантами гостиницы с наблюдателями в Донецке:

ОБСЕ обнародовала подробности блокирования гостиницы в оккупированном Донецке, в которой проживают ее сотрудники. Из-за действий оккупантов миссия не могла отправлять патрули для мониторинга ситуации на Донбассе.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 23 октября, информирует Цензор.НЕТ.

"СММ продолжала фиксировать массовое собрание перед гостиницей, где проживают члены Миссии в центральной части неподконтрольного правительству Донецка. 22 октября патрули из гостиницы не выезжали и не приезжали. В течение отчетного периода наблюдатели видели вокруг гостиницы массовое собрание из приблизительно 30 человек (преимущественно мужчин в возрасте 30–39 лет) вечером 21 и ночью 22 октября и до 250 человек (мужчин и женщин разного возраста) днем 22 октября", - следует из отчета.

Кроме этого, подчеркивается, что вечером 21 и ночью 22 октября, по наблюдениям СММ, до 20 мужчин регулярно дежурили вокруг гостиницы и не менее двух постоянно стояли на восточном и западном подъездах к гостинице.

"Утром 22 октября три члена Миссии вышли из гостиницы для проверки автомобилей на автостоянке гостиницы. Девять "протестующих" в гражданской одежде наблюдали за проведением членами Миссии проверки автомобилей после того, как один из них сообщил наблюдателям, что они будут наблюдать за тем, как СММ проводит техобслуживание. Кроме того, шесть из них фиксировали на мобильные устройства процесс технического обслуживания, осуществляемый СММ. Выполнив проверку автомобилей, члены Миссии вернулись в гостиницу", - говорится далее.

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"Днем 22 октября команда СММ видела, как несколько "протестующих" время от времени собирались перед гостиницей, пели песни, выступали с речами и держали плакаты с критикой деятельности Миссии, а также крутили через колонки громкую музыку и смотрели фильмы на переносном экране. В нескольких случаях в течение отчетного периода наблюдатели видели, как члены вооруженных формирований на автомобилях с надписью "полиция" блокировали восточный и западный подъезды к гостинице, а также отметили присутствие вокруг гостиницы 2 мужчин в одежде военного типа", - сказано в отчете ОБСЕ.

Также сообщается, что вечером 23 октября (вне отчетного периода) наблюдатели видели, как так называемый "мер" Донецка выступал перед участниками массового собрания напротив гостиницы, после чего, по наблюдениям СММ, люди разошлись. Наблюдатели также отметили, что некоторые участники собрания начали разбирать палатки, установленные перед гостиницей.

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Автор: 

Донецьк (6323) ОБСЕ (4883) оккупация (10190) блокирование (471)


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Топ комментарии
+13
"Митингующие" ещё бухали,ширялись и чпокали друг друга по окрестностям. Просто ОБСЕ как обычно-ничего не вижу..ничего не слышу..ничего не знаю..))
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24.10.2021 10:38
+8
Юзівські мавпи дивились кіну.
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24.10.2021 10:37
+6
И танцевали народный масковско-бурятский танец
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24.10.2021 10:30
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И танцевали народный масковско-бурятский танец
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24.10.2021 10:30 Ответить
через 2 поколения там останется тысяч 100
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24.10.2021 10:35 Ответить
А "протестуючі" не запрошували членів місії в ресторан чи на весілля?
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24.10.2021 10:35 Ответить
Классика
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24.10.2021 10:36 Ответить
Юзівські мавпи дивились кіну.
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24.10.2021 10:37 Ответить
"Митингующие" ещё бухали,ширялись и чпокали друг друга по окрестностям. Просто ОБСЕ как обычно-ничего не вижу..ничего не слышу..ничего не знаю..))
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24.10.2021 10:38 Ответить
Я в шоке,что в обсе вообще что то увидели и услышали.
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24.10.2021 11:07 Ответить
Туристы наблюдали за интересными обезъянками ))
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24.10.2021 11:14 Ответить
Напомнило ..... пытались изгнать чертенка из междуящичного пространства. Он дразнился, кричал ерунду, прыгал по плечам, нагадил и скрылся в трубе. К концу недели уже многие его видят. А сейчас он стал появляться с друзьями
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24.10.2021 15:00 Ответить
Жестяк однако. Не могли что-ли по-человечески зайти с автоматами и всех мордой в пол?
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24.10.2021 15:51 Ответить
Знаем подробности.
Включали им днём гимн СССР, а по ночам "Вставай страна огромная..."
А в довесок к этому ещё и караоке на майдане устроили, на полную громкость гнусавыми голосами невпопад какой-то шансон в микрофон пели.
Бедные жители окрестных домов. Им-то не платят деньги за то, чтобы слушать это всё в режиме нон-стоп круглосуточно.
Пора бы уже ООН это всё к пыткам приравнять.
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24.10.2021 20:08 Ответить
 
 