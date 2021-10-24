Госдеп США отнес граждан России к "бездомным национальностям"

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки на днях обновил перечень Homeless Nationalities – "бездомных национальностей". Теперь в нем фигурируют и граждане Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Госдепа США.

Все потому, что отношения между Вашингтоном и Кремлем напряжены настолько, что в США не могут рассматривать визовые заявки россиян, поданные, собственно, в России.

На сайте Госдепа США есть объяснение, что к Homeless Nationalities ("бездомным национальностям") относят граждан тех стран, где у США нет консульского представительства, и где политическая ситуация настолько нестабильна, что американские дипломаты не могут рассматривать заявки на визы.

Как свидетельствует документ, опубликованный 21 октября на правительственном портале США, "бездомными национальностями" будут считать граждан 10 стран – Кубы, Эритреи, Ирана, Ливии, Сомали, Южного Судана, Сирии, Венесуэлы, Йемена и России.

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Это означает, что, например, россияне, желающие посетить США, не смогут подать заявку на визу на территории своей страны. Американское правительство советует таким соискателям обращаться в дипломатическое представительство США в Варшаве в Польше

А все потому, что сейчас отношения США и России на дипломатическом уровне очень напряженные – еще с мая 2021 года. Тогда Кремль обнародовал список "недружественных государств", и в нем фигурировали США.

Американцев, разумеется, это возмутило, и с тех пор их дипломатические представительства в России оказывали услуги только в экстренных случаях, да и то для своих граждан.

С августа ситуация еще обострилась, ведь Кремль запретил нанимать дипмиссиям работников из третьих стран и самой России.

А в начале октября Россия вообще пригрозила закрыть все американские представительства на своей территории, услышав, что Сенат требует выслать 300 российских дипломатов из США.

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