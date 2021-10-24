Госдеп США отнес граждан России к "бездомным национальностям"
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки на днях обновил перечень Homeless Nationalities – "бездомных национальностей". Теперь в нем фигурируют и граждане Российской Федерации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Госдепа США.
Все потому, что отношения между Вашингтоном и Кремлем напряжены настолько, что в США не могут рассматривать визовые заявки россиян, поданные, собственно, в России.
На сайте Госдепа США есть объяснение, что к Homeless Nationalities ("бездомным национальностям") относят граждан тех стран, где у США нет консульского представительства, и где политическая ситуация настолько нестабильна, что американские дипломаты не могут рассматривать заявки на визы.
Как свидетельствует документ, опубликованный 21 октября на правительственном портале США, "бездомными национальностями" будут считать граждан 10 стран – Кубы, Эритреи, Ирана, Ливии, Сомали, Южного Судана, Сирии, Венесуэлы, Йемена и России.
Это означает, что, например, россияне, желающие посетить США, не смогут подать заявку на визу на территории своей страны. Американское правительство советует таким соискателям обращаться в дипломатическое представительство США в Варшаве в Польше
А все потому, что сейчас отношения США и России на дипломатическом уровне очень напряженные – еще с мая 2021 года. Тогда Кремль обнародовал список "недружественных государств", и в нем фигурировали США.
Американцев, разумеется, это возмутило, и с тех пор их дипломатические представительства в России оказывали услуги только в экстренных случаях, да и то для своих граждан.
С августа ситуация еще обострилась, ведь Кремль запретил нанимать дипмиссиям работников из третьих стран и самой России.
А в начале октября Россия вообще пригрозила закрыть все американские представительства на своей территории, услышав, что Сенат требует выслать 300 российских дипломатов из США.
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не дом
и не улица
их адрес
совецкий союз
вид приматов "совок неистребимый"
вяличие зашкаливает.
По яких ми робим fіre!
а виявилося, що безхатьки - це вони самі
Продажні тварюки московськой орди,
(и не надо оправдываться там...про отсутствие консульских представительств))))
просто - раша бомжи ))))
Что другим ВРАНЬЕМ приписывали - то себе в реальности получают.
"Во-Во"шка, а ты давно в Чехию "свалил"? /В смысле, на первой сотне ников или уже вторую "распечатал"?/
КОЛОбок, КОЛОкол, КОЛОдец - укр слово КОЛО то есть КРУГ
ТИСКать ТИСКи, отТИСК - укр слово ТИСК - ДАВЛЕНИЕ
разрушить до ТЛА, спалить до ТЛА - укр слово ТЛО - ОСНОВАНИЕ (то есть разрушить до основания)
кругоСВЕТное путешествие, вокруг СВЕТА, конец СВЕТА, сжить соСВЕТУ - укр слово СВЕТ (СВІТ) - то есть МИР нас окражающий
ХРИСТИАНЕ - укр слово ХРЕСТ - по вашему КРЕСТ
райские КУЩИ - укр слово КУЩИ - кусты
тайняя ВЕЧЕРЯ - укр слово ВЕЧЕРЯ - УЖИН по вашему....
РУХнуть, РУХлядь, розРУХа - от укр слова РУХ - ДВИЖЕНИЕ.
ОЧЕвидец, ОЧЕвидно, ОЧки - от укр ОКО - глаз и ОЧИ - глаза...
или же русские слова: переПОЛОХ, всПОЛОШиться ... в корне имеют украинское слово ПОЛОХ - то есть ИСПУГ по вашему.
В русском языке этих слов НЕТ, то есть русский язык основан на словах из УКРАИНСКОГО языка, что делает язык диалектом мови
Якщо говорити по факту у язику практично взагалі немає власних слів. Дні тижня українські чого вартий понедельник, це той що по неділі, а неділя це час коли немає діла, місяці англійські і так далі.
Ще 1/4 слів у вас із латини, всі ті слова із закінченням (ейшин - ация, есия та інші.) а це спільні слова майже для всіх мов. Тому не дивно що українці вас розуміють коли далі половина ваших слів будуть зрозумілі українцям. А граматика у вас староболгарська тобто від слов'ян.
І на кінець про залишившіся слова. Передостання 1/4 від уйгурів що створили велику тартарію... Це такі ісконно русские слова як деньги, сундук і так далі. ПС уйгури це тюрки і слова тюркські.
Та остання 1/4 від бояр, що правили росією за часів імперії. Це німецькі, французькі та інших європейців слова типу єгерь, єтаж та інші.
Если Вы о русском языке, то чего же странного, что миграция славян с поднепровья в междуречье Волги и Оки принесла туда и элементы славянского языка/языков? Вы по сути слово в слово пересказываете советский учебник истории, но преподносите это как какую-то сенсацию
Славянские языки похожи между собой, созвучны. И только рус. язык стоит в стороне, как не имеющий отношения к ним. Заимствование...
Парадокс в том, что до 02 ноября 1721 года не было никакой России. Через неделю будет 300 лет этой недоимперии, а они кажется не собираются даже отмечать эту знаменательную дату, подчеркивающую их вяличие в мире. Украине не мешало бы отметить 300 летие Уйлостана!
Можно было бы развить тему и про Пушкина и про его Татьяну Ларину, что "выражалася с трудом На языке своем родном, Итак, писала по-французски.."
Славяне - не русские)
Всі предки росіян говорили на місцевих мовах, які й близько не мали нічого спільного із слов'янськими, як наслідок коли їх навчали в церквах чужій для них системі мовлення вийшло з цим багато казусів - наприклад Неділя стала Тижнем при чому що для слов'ян в самому слові зашите його значення і цілий тиждень сидіти на печі це явно не про слов'ян, а ось про росіян так точно і ті попи що неправильно вчили смердів та й дворян значення слів були ще тими жартівниками, все таки вони не пробачили імперії те як вона колись вчинила...
Часткова еміграція почалась вже після того як Тартарію завоювали та стерли із історії, тоді як московію зробили лиш регіоном імперії, тоді як шведський Санкт-Петербург став столицею. Але тоді в новостворену імперію емігрували всі манкурт,и бо там була свобода на відмінно від європи, в імперію де можна було дворянам із смердами поводитись як з скотом, трахати їх не зважаючи на вік і стать, обмінювати на собак, розмножувати заставляючись перетрахатись деревня на деревню та робити інші не гуманні речі... Так тоді багато слов'ян емігрувало, і не тільки з України, але із Польщі та дальше, але всі вони стали манкуртами так як вчили язик імперії, відрікались від культури своїх предків, міняли закінчення прізвищ на імперський манер та приймали релігію імперії.
Історію пишуть переможці і правди в ній для переможених немає. І коли диких предків росіян із звіриними нормами вирішили зробити цивілізованими, то звичайно що їх записали в родичі до цивілізованих людей, дали нову історію, релігію та культуру. Але як бачимо росіяни так і залишились дикими.
Все ж я вам підкажу - ознайомтесь із офіційною історією Китая. А також їх джерелами.
Те що я описав у них в офіційній історії вже досить довгий час. Вони для вас сюрприз по анексії більшої частини росії готують. І уйгурів вони зараз не просто так асимільовують підчисту. Все це ланки одного ланцюга яким Китай обмотує землі росії.
І якщо говорити по чесному то згідно ваших норм ця земля справді належить тим кого ми називаємо китайцями.
Як ви ставитесь до Карла Маркса? Написані ним речі можна вважати достовірними? Чи його наукові роботи що стали підгрунтям комунізму це фентезі? Якщо все ж для вас він не пусте місце то ознайомтесь із його працею "
Secret Diplomatic History of the Eighteenth Century
".
Более точного названия этих диких орд я еще не встречал. Эти северные шакалы умеют только гадить, для них жить по шею в говне - родная стихия. Обгадили все вокруг себя, пошли дальше завоевывать другие народы. В этом вся их суть.
К другим национальностям, фобий нет! Любопытно а само *****, с лаврошодью, об этом знает? Или знает, но гордится этим?
Не современные люди 21 века, а из 16 века, допустим. С заторможенным развитием и примитивным мышлением гопника.