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Держдеп США відніс громадян Росії до "безпритульних національностей"

Держдеп США відніс громадян Росії до

Державний департамент Сполучених Штатів Америки днями оновив перелік Homeless Nationalities - "безпритульних національностей". Тепер у ньому фігурують і громадяни Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Держдепу США.

Все тому, що відносини між Вашингтоном і Кремлем напружені настільки, що в США не можуть розглядати візові заявки росіян, подані, власне, в Росії.

На сайті Держдепу США є пояснення, що до Homeless Nationalities ("безпритульних національностей") зараховують громадян тих країн, де у США немає консульського представництва і де політична ситуація настільки нестабільна, що американські дипломати не можуть розглядати заявки на візи.

Як свідчить документ, опублікований 21 жовтня на урядовому порталі США, "безпритульними національностями" вважатимуть громадян 10 країн - Куби, Еритреї, Ірану, Лівії, Сомалі, Південного Судану, Сирії, Венесуели, Ємену та Росії.

Держдеп США відніс громадян Росії до безпритульних національностей 01

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Це означає, що, наприклад, росіяни, які хочуть відвідати США, не зможуть подати заявку на візу на території своєї країни. Американський уряд радить таким претендентам звертатися до дипломатичного представництва США у Варшаві у Польщі.

А все тому, що зараз відносини США та Росії на дипломатичному рівні дуже напружені, ще з травня 2021 року. Тоді Кремль оприлюднив список "недружніх держав", і в ньому фігурували США.

Американців, зрозуміло, це обурило, і відтоді дипломатичні представництва в Росії надавали послуги лише в екстрених випадках, та й то для своїх громадян.

З серпня ситуація ще загострилася, адже Кремль заборонив наймати дипмісіям працівників із третіх країн і самої Росії.

А на початку жовтня Росія взагалі пригрозила закрити всі американські представництва на своїй території, почувши, що Сенат вимагає вислати 300 російських дипломатів із США.

Читайте також: У Держдепі заявили про незмінність політики НАТО щодо Росії: Ми залишаємо двері відчиненими для конструктивного діалогу

Автор: 

Держдепартамент США (1648) росія (65949) США (23348)


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Топ коментарі
+70
вот это троллинг
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24.10.2021 11:07 Відповісти
+57
зачетная компания у паРашы: Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла, Йемен.
вяличие зашкаливает.
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24.10.2021 11:16 Відповісти
+54
Бездомные но имеющие право бесплатно собирать валежник
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24.10.2021 11:08 Відповісти
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вот это троллинг
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24.10.2021 11:07 Відповісти
Мало того, что бездомные, да ещё и безмозглые
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24.10.2021 11:40 Відповісти
какой же это троллинг? это натуральное "опускание"
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24.10.2021 13:04 Відповісти
а по факту, *********** спокіно катаються прямими рейсами з мокші до Ньо-Йорку та Лос-Анжелесу. І візи отримують досить швидко і без всіляких бубнів з "поїхати в Варшаву".
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24.10.2021 13:44 Відповісти
где и как ?
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24.10.2021 14:06 Відповісти
Ти щітаєш русскіх п.дарасамі?
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24.10.2021 14:51 Відповісти
А ты считаешь, что "нет" ? ))
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24.10.2021 21:09 Відповісти
Внимание ,тупой,перечитай статью до конца,тебе надо не меньше 3х раз точно...
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24.10.2021 18:20 Відповісти
Тролінг ще той. В цьому списку відсутня КНДР! Дно пробите.
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24.10.2021 14:08 Відповісти
их адрес
не дом
и не улица
их адрес
совецкий союз

вид приматов "совок неистребимый"
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24.10.2021 14:10 Відповісти
Это не троллинг ,Ифан,это серьезно
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24.10.2021 18:18 Відповісти
Бездомные но имеющие право бесплатно собирать валежник
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24.10.2021 11:08 Відповісти
Собирать валежник эти бездомные могут только за пределами рабссеи. А выехать на смогут...
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24.10.2021 11:15 Відповісти
авжеж, у США вже по місцях стоять і до розбору ре фе наготувалися
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24.10.2021 11:08 Відповісти
Пхаххаха
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24.10.2021 11:08 Відповісти
І в цілому, всі бачили як Крим став тимчасово російським, отак всю свою ганебну історію рашка підлістю приростала ворованими територіями і така стала велика
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24.10.2021 11:09 Відповісти
Советую Байдену закрыть посольство в ********* (москва), а оставить только одно консульство во Владивостоке
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24.10.2021 11:10 Відповісти
Русскіє це бамжи па жизні. У русскіх, так як і циган, ніколи не було й не буде своєї національної держави. Але на відміну від циган мають крадену ядерну зброю.
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24.10.2021 11:10 Відповісти
И умалишенным ))
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24.10.2021 11:13 Відповісти
Я бы еще отнес русню к безмозглым нациям-brainless nationalities
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24.10.2021 11:14 Відповісти
зачетная компания у паРашы: Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла, Йемен.
вяличие зашкаливает.
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24.10.2021 11:16 Відповісти
Країна бомж,тайга реєстрація.
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24.10.2021 11:17 Відповісти
бездомнi cобаки тi хоч чiпiрованi а кацапськi тварюки навiть не вiдстрелянi
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24.10.2021 11:18 Відповісти
То якісь безродні тварі

По яких ми робим fіre!
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24.10.2021 11:22 Відповісти
залішани ********** розповідати про американських безхатьків
а виявилося, що безхатьки - це вони самі
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24.10.2021 11:22 Відповісти
Викручують, брешуть, а шо ти хотів?..
Продажні тварюки московськой орди,
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24.10.2021 11:23 Відповісти
Бешеные собаки, ещё и бездомные!
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24.10.2021 11:24 Відповісти
вот это ты правильно сказал
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24.10.2021 11:26 Відповісти
Жду взрыва кормовой части Захеровой и Лаврова. И пора бы прокрутить в эфире паРаша Тубздей легендарную цитату: кто как обзывается, тот так и называется. Ну или "сам дурак". Есть еще одна легендарная весчь от Михеила нашего таварисча Саах...ашвили: БЕ-БЕ-БЕ!
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24.10.2021 11:26 Відповісти
спасибо!
(и не надо оправдываться там...про отсутствие консульских представительств))))
просто - раша бомжи ))))
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24.10.2021 11:27 Відповісти
Рашка - территория 404.
Что другим ВРАНЬЕМ приписывали - то себе в реальности получают.
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24.10.2021 11:28 Відповісти
Да и на Олимпиаде это все воочию видели...
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24.10.2021 11:31 Відповісти
Правильно. Нечего лаптям в штатах делать. Надо вообще сделать так что б они обращались в дипломатическое представитеоьство США где нибудь в Пуэрто Рико или в Киеве.
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24.10.2021 11:31 Відповісти
Зачем нам лишние бомжи в Киеве?
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24.10.2021 13:15 Відповісти
Нам не нужны. Кацапу сейчас в Пуэрто Рико проще попасть, чем в Киев. Особенно любителям крымнаша и базы ланных"миротворец".
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24.10.2021 14:03 Відповісти
Ну почему же ,лаптеобразные в Польшу вряд ли поедут ,их там тоже могут того...
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24.10.2021 18:26 Відповісти
Киеву не нужны транзитные бомжи!
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24.10.2021 20:38 Відповісти
а я всегда говорил что не нежно пускать бродячую блохастую и лишайную русню.
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24.10.2021 11:35 Відповісти
Дом у них был, но они из него свалили уже очень давно.
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24.10.2021 11:38 Відповісти
Все к славянам норовишь примазаться, россиянин?)
"Во-Во"шка, а ты давно в Чехию "свалил"? /В смысле, на первой сотне ников или уже вторую "распечатал"?/
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24.10.2021 12:04 Відповісти
Руские не славяне, основным генетическим признаком славян есть способность быстро понимать и объяснятся на других славянских языках, которых пятнадцать, а современные "руские" не понимают даже белоруский язык, а украинский или польский для них так же трудны как английский или немецкий.
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24.10.2021 13:24 Відповісти
А Вы понимаете ведь русский? Значит Вы мордвин
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24.10.2021 13:35 Відповісти
Все простіше. Ваш язик це частково діалект МОВИ. Як мінімум на 1/4. Всі ваші слов'янські слова легко виводяться із української мови тому що є запозиченими із неї. І що саме головне в зворотній бік це не працює і українські слова із російської не виведеш.

КОЛОбок, КОЛОкол, КОЛОдец - укр слово КОЛО то есть КРУГ
ТИСКать ТИСКи, отТИСК - укр слово ТИСК - ДАВЛЕНИЕ
разрушить до ТЛА, спалить до ТЛА - укр слово ТЛО - ОСНОВАНИЕ (то есть разрушить до основания)
кругоСВЕТное путешествие, вокруг СВЕТА, конец СВЕТА, сжить соСВЕТУ - укр слово СВЕТ (СВІТ) - то есть МИР нас окражающий
ХРИСТИАНЕ - укр слово ХРЕСТ - по вашему КРЕСТ
райские КУЩИ - укр слово КУЩИ - кусты
тайняя ВЕЧЕРЯ - укр слово ВЕЧЕРЯ - УЖИН по вашему....
РУХнуть, РУХлядь, розРУХа - от укр слова РУХ - ДВИЖЕНИЕ.
ОЧЕвидец, ОЧЕвидно, ОЧки - от укр ОКО - глаз и ОЧИ - глаза...
или же русские слова: переПОЛОХ, всПОЛОШиться ... в корне имеют украинское слово ПОЛОХ - то есть ИСПУГ по вашему.

В русском языке этих слов НЕТ, то есть русский язык основан на словах из УКРАИНСКОГО языка, что делает язык диалектом мови

Якщо говорити по факту у язику практично взагалі немає власних слів. Дні тижня українські чого вартий понедельник, це той що по неділі, а неділя це час коли немає діла, місяці англійські і так далі.

Ще 1/4 слів у вас із латини, всі ті слова із закінченням (ейшин - ация, есия та інші.) а це спільні слова майже для всіх мов. Тому не дивно що українці вас розуміють коли далі половина ваших слів будуть зрозумілі українцям. А граматика у вас староболгарська тобто від слов'ян.

І на кінець про залишившіся слова. Передостання 1/4 від уйгурів що створили велику тартарію... Це такі ісконно русские слова як деньги, сундук і так далі. ПС уйгури це тюрки і слова тюркські.

Та остання 1/4 від бояр, що правили росією за часів імперії. Це німецькі, французькі та інших європейців слова типу єгерь, єтаж та інші.
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24.10.2021 18:21 Відповісти
Все простіше. Ваш язик це частково діалект МОВИ. Як мінімум на 1/4. Всі ваші слов'янські слова легко виводяться із української мови тому що є запозиченими із неї.
Если Вы о русском языке, то чего же странного, что миграция славян с поднепровья в междуречье Волги и Оки принесла туда и элементы славянского языка/языков? Вы по сути слово в слово пересказываете советский учебник истории, но преподносите это как какую-то сенсацию
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24.10.2021 21:40 Відповісти
Русские - не славяне. Это - факт. Какая же здесь сенсация? А славянские языки, действительно, очень близки и понятны всем славянам. Вам - нет. Вот смотри, "Во-Во", даже на примере текста выше: бел.(укр.): кола (коло), цiск (тиск), свет (свет)=мир, вячэра (вечеря)=ужин, рух (рух), вочы (очи), спалох (полох), нядзеля (недiля)=воскресенье, грошы (грошi)=деньги.
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24.10.2021 23:09 Відповісти
Откройте любую энциклопедию любой страны и прочитайте славяне русские или нет
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24.10.2021 23:15 Відповісти
Почитай своих рос. генетиков, которые это отрицают. И вообще, что такое "русский"? Это - какой или чей?)
Славянские языки похожи между собой, созвучны. И только рус. язык стоит в стороне, как не имеющий отношения к ним. Заимствование...
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24.10.2021 23:31 Відповісти
Откройте любую энциклопедию любой страны и прочитайте относится ли русский язык к славянским
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24.10.2021 23:32 Відповісти
Русский язык принадлежит к искусственным языкам мира. Об этом прямо говорится даже в их Вики. Можете погуглить "Искусственные языки мира"
Парадокс в том, что до 02 ноября 1721 года не было никакой России. Через неделю будет 300 лет этой недоимперии, а они кажется не собираются даже отмечать эту знаменательную дату, подчеркивающую их вяличие в мире. Украине не мешало бы отметить 300 летие Уйлостана!
Можно было бы развить тему и про Пушкина и про его Татьяну Ларину, что "выражалася с трудом На языке своем родном, Итак, писала по-французски.."
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25.10.2021 15:44 Відповісти
Можно ссылку на статью об этом в энциклопедии?
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25.10.2021 17:59 Відповісти
Ссылку на искусственность русского языка.
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25.10.2021 18:00 Відповісти
"...славяне русские или нет."
Славяне - не русские)
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24.10.2021 23:35 Відповісти
"что миграция славян" - смішно. Росіян язику навчили у церкві. Ще за часів до Пушкіна ніхто російським язиком не володів і він про це прямим текстом писав. Не володіли не тільки смерди, а й дворяни - еліта імперії. "Ей-богу, его гений думал по-татарски - а русской грамоты не знал за недосугом." це був 1825 рік.

Всі предки росіян говорили на місцевих мовах, які й близько не мали нічого спільного із слов'янськими, як наслідок коли їх навчали в церквах чужій для них системі мовлення вийшло з цим багато казусів - наприклад Неділя стала Тижнем при чому що для слов'ян в самому слові зашите його значення і цілий тиждень сидіти на печі це явно не про слов'ян, а ось про росіян так точно і ті попи що неправильно вчили смердів та й дворян значення слів були ще тими жартівниками, все таки вони не пробачили імперії те як вона колись вчинила...
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25.10.2021 00:27 Відповісти
Почему Вы признаёте миграцию туда эфиопа Пушкина, а миграцию славян отрицаете? Ну вот чего бы туда не мигрировать славянам раз уж они и в болота Беларуси мигрировали?
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25.10.2021 00:33 Відповісти
Мігрувати в орду в Тартарію яка нападала на слов'ян? Ви хоч самі усвідомлюєте що пишите? Такі слов'яни були б продані на рабському ринку в москві чи десь в інших уйгурських містах.

Часткова еміграція почалась вже після того як Тартарію завоювали та стерли із історії, тоді як московію зробили лиш регіоном імперії, тоді як шведський Санкт-Петербург став столицею. Але тоді в новостворену імперію емігрували всі манкурт,и бо там була свобода на відмінно від європи, в імперію де можна було дворянам із смердами поводитись як з скотом, трахати їх не зважаючи на вік і стать, обмінювати на собак, розмножувати заставляючись перетрахатись деревня на деревню та робити інші не гуманні речі... Так тоді багато слов'ян емігрувало, і не тільки з України, але із Польщі та дальше, але всі вони стали манкуртами так як вчили язик імперії, відрікались від культури своїх предків, міняли закінчення прізвищ на імперський манер та приймали релігію імперії.
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25.10.2021 00:49 Відповісти
А кто же учил в церквях мордву русскому языку?
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25.10.2021 00:52 Відповісти
А які ж це часи вже були? Вертаємось до моїх коментарів вище.
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25.10.2021 00:55 Відповісти
А мордва добровольно шла учить "русский", или их войсками сгоняли?
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25.10.2021 01:03 Відповісти
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!" М.Е.Салтыков-Щедрин.
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25.10.2021 01:06 Відповісти
Ладно, не буду Вас больше мучить. Вопрос тот же, что и к Ларисе-бай, покажите какую нибудь академическую энциклопедию, в которой русских не признают славянами. а русский язык славянским.
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25.10.2021 01:09 Відповісти
Покажіть академічну енциклопедію в якій є тартарія.

Історію пишуть переможці і правди в ній для переможених немає. І коли диких предків росіян із звіриними нормами вирішили зробити цивілізованими, то звичайно що їх записали в родичі до цивілізованих людей, дали нову історію, релігію та культуру. Але як бачимо росіяни так і залишились дикими.

Все ж я вам підкажу - ознайомтесь із офіційною історією Китая. А також їх джерелами.

Те що я описав у них в офіційній історії вже досить довгий час. Вони для вас сюрприз по анексії більшої частини росії готують. І уйгурів вони зараз не просто так асимільовують підчисту. Все це ланки одного ланцюга яким Китай обмотує землі росії.
І якщо говорити по чесному то згідно ваших норм ця земля справді належить тим кого ми називаємо китайцями.
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25.10.2021 01:21 Відповісти
Тартария допустим описана в первых изданиях "Британики", да и во многих других источниках. Описаны даже морские флаги Тартарии. А вот что русские не славяне и русский язык не славянский не описано не в одной энциклопедии
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25.10.2021 01:46 Відповісти
"в первых изданиях "Британики"" - так це які роки? А пізніше немає? Тото же. Так значить якщо ви хочете побачити правду про слов'ян і русский язик то напевне теж треба брати такі старі джерела.

Як ви ставитесь до Карла Маркса? Написані ним речі можна вважати достовірними? Чи його наукові роботи що стали підгрунтям комунізму це фентезі? Якщо все ж для вас він не пусте місце то ознайомтесь із його працею "
Secret Diplomatic History of the Eighteenth Century

".
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25.10.2021 19:41 Відповісти
Эту тему исследовали сотни таких Карломарксов. Вы мне современную академическую точку зрения на данный вопрос дайте. Понятно что не дадите, потому как он Вас не устраивает.
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25.10.2021 19:49 Відповісти
Пора путину рассердиться и начать бомбить Воронеж
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24.10.2021 11:53 Відповісти
Российское скрепное бомжевеличие ? 😂
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24.10.2021 12:00 Відповісти
..."бездомными национальностями"...
Более точного названия этих диких орд я еще не встречал. Эти северные шакалы умеют только гадить, для них жить по шею в говне - родная стихия. Обгадили все вокруг себя, пошли дальше завоевывать другие народы. В этом вся их суть.
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24.10.2021 12:10 Відповісти
Я бы ещё добавил, что копростан единственная нация в мире, которая активно распространяет во всём мире наследственную фобию, - как РУСОФОБИЮ!!!
К другим национальностям, фобий нет! Любопытно а само *****, с лаврошодью, об этом знает? Или знает, но гордится этим?
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24.10.2021 12:24 Відповісти
Так росіяни апріорі бездомні навіть у своїй країні. Це ж росіянська республіка чи край у ерефії (федерація ж)?
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24.10.2021 12:33 Відповісти
Бездомні, безродні, без роду без племені, манкурти. Бо сі складають з поневолених народів, забувших своє коріння.
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24.10.2021 12:34 Відповісти
ну собссно что и не требовалось доказать. т.н. "руцкие" не национальность ибо у них нет дома
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24.10.2021 12:53 Відповісти
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24.10.2021 12:55 Відповісти
Здались нам ваши сэшэа. Нам и дома харашо!
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24.10.2021 13:06 Відповісти
только вот у меня вопрос. почему госдеп приравнивает русню к людям? По международно принятому определению это паразитические организмы с ярко выраженными североазиатскими монголоидными признаками и расовой неполноценностью.
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24.10.2021 13:11 Відповісти
потому что толерасты
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24.10.2021 13:31 Відповісти
Украина обязана начать зачищать свою территорию от путинской нечисти, проживающей в Украине по кремлёвским паспортам, занимающихся бизнесом, диверсионной, пропагандистской деятельностью...Вышвырнуть всех.... И закрыть границу...
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24.10.2021 13:34 Відповісти
біологам теж треба визнати - кацапи не люди
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24.10.2021 13:43 Відповісти
Ну не совсем нелюди.
Не современные люди 21 века, а из 16 века, допустим. С заторможенным развитием и примитивным мышлением гопника.
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25.10.2021 15:47 Відповісти
Як вже тільки їх не обзивають!Видно в цьому і їх "вєлічіє" від слова "вєлічать".
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24.10.2021 13:49 Відповісти
Кацап...це діагноз .
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24.10.2021 14:12 Відповісти
Є що в федерації є русская республика чи область? Немає. Тому всі вони бездомні жителі імперії яку скоро утилізують.
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24.10.2021 18:07 Відповісти
"Какая прєлєсть", подумки аплодую, стоячи. Це ж треба було так познущатись над вялічієм "бездомних" громадян, що засрали 1/7 частину Землі і серуть, і серуть ще і ще.
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24.10.2021 18:15 Відповісти
Так тупым рабам и надо. Больше своего ботоксного педофила в жопу целуйте, так вас скоро вообще от всего мира колючей проволокой изолируют
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24.10.2021 19:33 Відповісти
За забор и цементом
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24.10.2021 19:35 Відповісти
Срусню обижают. Путлер, срочно введи воиска.
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24.10.2021 19:36 Відповісти
 
 