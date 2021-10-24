Держдеп США відніс громадян Росії до "безпритульних національностей"

Державний департамент Сполучених Штатів Америки днями оновив перелік Homeless Nationalities - "безпритульних національностей". Тепер у ньому фігурують і громадяни Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Держдепу США.

Все тому, що відносини між Вашингтоном і Кремлем напружені настільки, що в США не можуть розглядати візові заявки росіян, подані, власне, в Росії.

На сайті Держдепу США є пояснення, що до Homeless Nationalities ("безпритульних національностей") зараховують громадян тих країн, де у США немає консульського представництва і де політична ситуація настільки нестабільна, що американські дипломати не можуть розглядати заявки на візи.

Як свідчить документ, опублікований 21 жовтня на урядовому порталі США, "безпритульними національностями" вважатимуть громадян 10 країн - Куби, Еритреї, Ірану, Лівії, Сомалі, Південного Судану, Сирії, Венесуели, Ємену та Росії.

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Це означає, що, наприклад, росіяни, які хочуть відвідати США, не зможуть подати заявку на візу на території своєї країни. Американський уряд радить таким претендентам звертатися до дипломатичного представництва США у Варшаві у Польщі.

А все тому, що зараз відносини США та Росії на дипломатичному рівні дуже напружені, ще з травня 2021 року. Тоді Кремль оприлюднив список "недружніх держав", і в ньому фігурували США.

Американців, зрозуміло, це обурило, і відтоді дипломатичні представництва в Росії надавали послуги лише в екстрених випадках, та й то для своїх громадян.

З серпня ситуація ще загострилася, адже Кремль заборонив наймати дипмісіям працівників із третіх країн і самої Росії.

А на початку жовтня Росія взагалі пригрозила закрити всі американські представництва на своїй території, почувши, що Сенат вимагає вислати 300 російських дипломатів із США.

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