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Актер "Квартала 95" и кум Зеленского Пикалов: С шутками над президентом у нас самоцензура

Актер

Первая леди Елена Зеленская продолжает работать сценаристкой для "Женского квартала", а "Квартал 95" старается не шутить остро над президентом.

Об этом один из ключевых актеров "Квартала 95", худрук "Женского квартала" и кум Владимира и Елены Зеленских Александр Пикалов рассказал в интервью "УП", сообщает Цензор.НЕТ.

"Если сейчас мы начинаем немного чернить в настроении, Ленка (первая леди Елена Зеленская. - Ред.) говорит: "тихо". Раньше мы где-то что-то услышали, где-то вычитали, где какая-то новость и начинаешь ее раскручивать. А сейчас, например, начинаем хохотать по поводу денег для детей, которые родились. А Лена в теме и говорит: "не так". Я говорю: "Лена, это же юмор". А она говорит: "юмор должен быть правдивым"", - рассказал Пикалов.

"Да, цензура. Появилась у нас такая цензура, откуда не ждали", - добавил он.

При этом Пикалов подчеркнул, что Зеленская работает как автор только для "Женского квартала", который является аполитичным.

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На замечание журналиста о том, что в отношении президента слышны только очень аккуратные шутки Пикалов ответил: "Да, это самоцензура. Он наш товарищ, мы не можем сейчас оценивать все. Но я тебе скажу, что на самом деле изменения в стране таки происходят".

Пикалов добавил, что "Квартал 95" не согласовывает шутки с Офисом Президента.

При этом, по его словам, помощник президента Сергей Шефир продолжает принимать участие в работе студии, периодически работая как редактор для шуток в "Чисто News".

"Как это происходит: наши авторы где-то загуливают в своих мыслях и он может сказать: "нет". И это касается не обязательно шуток в сторону президента Зеленского, или в сторону оппозиции - это касается всех", - пояснил Пикалов.

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""Да хватит уже д##чить в кармане на Киву. Все". Он говорит: "у вас чего-то много", или "пошлятины много - нах#р, этого много - нах#р, это - кто вам сказал"? Так вот же написано. "Нет, это х#рня. Этого нет". Вот так", - описал Пикалов работу с Шефиром.

Автор: 

Зеленский Владимир (20849) Квартал-95 (224) Елена Зеленская (224) Шефир Сергей (120)


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Топ комментарии
+56
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25.10.2021 16:09 Ответить
+44
так чего он там у тебя "украл", зебил?)) давай по списку..
только, чур, не мозги, их у тебя отродясь не было
Да и арестиович, СОВЕТНИК зеленского, врать не будет, верно же?))
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25.10.2021 16:14 Ответить
+41
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25.10.2021 16:09 Ответить
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Какая самоцензура!? Скажи прямо:
- У нас очко жим-жим !
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25.10.2021 16:28 Ответить
т.е. про Украину, Майдан, Голодомор и Томос... шутить можно было... а вот про зельца - низзя?
андоны драные !
и ЗЕ-Ленка успевает сценарии писать??? лучше бы она преЗЕнелошкину дозу уменьшила...
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25.10.2021 16:29 Ответить
Жартувати про зельцмана це антисемітизм.
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25.10.2021 19:03 Ответить
Ну это же как же подкалываться над президентом зеленским? Вот когда ПРЕЗИДЕНТОМ был ПОРОШЕНКО, тогда пан шоумен зеленский ни сколь не смущаясь выливал ведрами помои на Порошенко.
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25.10.2021 16:30 Ответить
головне що послідовні
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25.10.2021 16:31 Ответить
Да все подумали после выступления шифера шуврича ,что он ранен,оказалось что пикалов подтвердил ,он на самом деле просто дебил,который без мата не может связанно составить предложение.
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25.10.2021 16:38 Ответить
это ваше личное - говнозеленое дело...
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25.10.2021 16:39 Ответить
А чого так ?
Над всіма президентами ржали, навіть була така тематика у часи Буша - ржали над Саакашвілі, ніби він перед штатами плазує.
А Зека завжди зобржали незлобним увальнем. А потім він наказав людей на Майдані вбивати.
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25.10.2021 16:39 Ответить
а зря! там даже пародировать не надо было и ничего придумывать, просто показывать видосики с зеленским))) кличко и янукович вместе взятые отдыхают которых так любил кривлять зеленский, тупее этого вылупка больше нет
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25.10.2021 16:49 Ответить
Стесняются Зельцмана назвать ****** и вором.
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25.10.2021 17:00 Ответить
Это не самоцензура, это у них просто языки в очке у ГринПоца Величайшего застряли !
Ющенко, Бандюковича и Пороха у них обсирать гораздо лучше получалось почему-то ...
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25.10.2021 17:02 Ответить
У бубочки дуже ніжна та чутлива душа ?
Не хочеться гівну щоб над ним жартували. Це так неприємно та принижує самооцінку.
Над іншими то будь-ласка,це весело та смішно.
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25.10.2021 17:08 Ответить
Похоже петрович на форуме единственный последний ,,поклонник,,голобородька. Как платят то,на стекломой хоть хватает?
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25.10.2021 17:14 Ответить
хм нова назва ансулізінга
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25.10.2021 17:23 Ответить
Я еще в первый день президенства Зели сказал что 95-Квартал все...
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25.10.2021 17:43 Ответить
Не розуміють Пікалов з Лєнкою,що краще випустити пар шутками,аніж потім тюрмою...
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25.10.2021 17:48 Ответить
Після 2024 року "язики розвяжете", якщо не розбіжитеся.
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25.10.2021 18:04 Ответить
не досидить вова до 24-го
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25.10.2021 18:28 Ответить
А что разве клоун обещал вас покинуть после 24 года?
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26.10.2021 08:21 Ответить
Мало что он обещал.
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26.10.2021 09:29 Ответить
квартальньіе бл@ди ¯ \ _ (ツ) _ / ¯
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25.10.2021 18:06 Ответить
членограй табу
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25.10.2021 18:48 Ответить
Одним словом, ворон ворону глаз не выклюет. Подонки, однако...
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25.10.2021 18:51 Ответить
Он куди оглоблі повернули... Але вічного нічого немає, і президентів в тому числі. Так що все попереду! А жарти ж будуть...
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25.10.2021 18:51 Ответить
Усе гниле ,брехливе .та підле нутро ,як у дзеркалі у цьому матеріалі- самоцензура однако.
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25.10.2021 20:00 Ответить
Смеяться над уродом -это кощунство.
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25.10.2021 20:05 Ответить
дарю шютку про ********* паличку для першої блєді по виробництву електроенергії поки вава прєзідєнтствує. не дякуйте.
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25.10.2021 20:31 Ответить
по моему квартал 95 давно исчерпал себя....причем и в юморе и в политике...завязывайте, ребята. Едьте на свои офшоры и освободите телевизор от своих харь, а то уже даже один лысый в экран не помещается...а если с Пикаловым, то даже название канала не помещается...)))
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25.10.2021 20:47 Ответить
самое главное в этом интервью, это то что оказывается второй человек в коллективе не в курсе что зеля с беней крутит бабками. т.е. он не в курсе что те 42 ляма баксов были платой за "творчество" квартала. а это зашквар
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25.10.2021 22:19 Ответить
правильно сказал.
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26.10.2021 01:14 Ответить
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