Актер "Квартала 95" и кум Зеленского Пикалов: С шутками над президентом у нас самоцензура

Первая леди Елена Зеленская продолжает работать сценаристкой для "Женского квартала", а "Квартал 95" старается не шутить остро над президентом.

Об этом один из ключевых актеров "Квартала 95", худрук "Женского квартала" и кум Владимира и Елены Зеленских Александр Пикалов рассказал в интервью "УП", сообщает Цензор.НЕТ.

"Если сейчас мы начинаем немного чернить в настроении, Ленка (первая леди Елена Зеленская. - Ред.) говорит: "тихо". Раньше мы где-то что-то услышали, где-то вычитали, где какая-то новость и начинаешь ее раскручивать. А сейчас, например, начинаем хохотать по поводу денег для детей, которые родились. А Лена в теме и говорит: "не так". Я говорю: "Лена, это же юмор". А она говорит: "юмор должен быть правдивым"", - рассказал Пикалов.

"Да, цензура. Появилась у нас такая цензура, откуда не ждали", - добавил он.

При этом Пикалов подчеркнул, что Зеленская работает как автор только для "Женского квартала", который является аполитичным.

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На замечание журналиста о том, что в отношении президента слышны только очень аккуратные шутки Пикалов ответил: "Да, это самоцензура. Он наш товарищ, мы не можем сейчас оценивать все. Но я тебе скажу, что на самом деле изменения в стране таки происходят".

Пикалов добавил, что "Квартал 95" не согласовывает шутки с Офисом Президента.

При этом, по его словам, помощник президента Сергей Шефир продолжает принимать участие в работе студии, периодически работая как редактор для шуток в "Чисто News".

"Как это происходит: наши авторы где-то загуливают в своих мыслях и он может сказать: "нет". И это касается не обязательно шуток в сторону президента Зеленского, или в сторону оппозиции - это касается всех", - пояснил Пикалов.

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""Да хватит уже д##чить в кармане на Киву. Все". Он говорит: "у вас чего-то много", или "пошлятины много - нах#р, этого много - нах#р, это - кто вам сказал"? Так вот же написано. "Нет, это х#рня. Этого нет". Вот так", - описал Пикалов работу с Шефиром.