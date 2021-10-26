Улицы и переулки "единоросски" Терешковой переименовали в Фастове

В городе Фастов переименовали переулок и две улицы, названные в честь советского космонавта, а ныне депутата Госдумы РФ Валентины Терешковой, а также улицу в честь маршала Жукова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Так, улица и переулок Терешковой переименованы в честь героя войны на Донбассе, старшего солдата Вооруженных сил Украины, пулеметчика (11-й отдельный мотопехотный батальон "Киевская Русь", 59-я отдельная мотопехотная бригада) Андрея Нестеренко. Улица Терешковой в селе Мала Снетинка - переименована в честь солдата ВСУ, участника российско-украинской войны Руслана Геги.

Улица Жукова в селе Веприк переименована в честь участника войны в Афганистане Сергея Жукова.

Стоит отметить, что Терешкова голосовала 1 марта 2014 года за оккупацию Крыма, а также именно она стала инициатором обнуления сроков президентства Владимира Путина в 2020 году. Переименовать названные в ее честь улицы можно по процедуре декоммунизации, поскольку она была деятелем Коммунистической партии.

Напомним, ранее сообщалось, что более 270 улиц в Украине названы в честь депутата Госдумы РФ Терешковой.

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