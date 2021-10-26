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Улицы и переулки "единоросски" Терешковой переименовали в Фастове

Улицы и переулки

В городе Фастов переименовали переулок и две улицы, названные в честь советского космонавта, а ныне депутата Госдумы РФ Валентины Терешковой, а также улицу в честь маршала Жукова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Так, улица и переулок Терешковой переименованы в честь героя войны на Донбассе, старшего солдата Вооруженных сил Украины, пулеметчика (11-й отдельный мотопехотный батальон "Киевская Русь", 59-я отдельная мотопехотная бригада) Андрея Нестеренко. Улица Терешковой в селе Мала Снетинка  - переименована в честь солдата ВСУ, участника российско-украинской войны Руслана Геги.

Улица Жукова в селе Веприк переименована в честь участника войны в Афганистане Сергея Жукова.

Стоит отметить, что Терешкова голосовала 1 марта 2014 года за оккупацию Крыма, а также именно она стала инициатором обнуления сроков президентства Владимира Путина в 2020 году. Переименовать названные в ее честь улицы можно по процедуре декоммунизации, поскольку она была деятелем Коммунистической партии.

Напомним, ранее сообщалось, что более 270 улиц в Украине названы в честь депутата Госдумы РФ Терешковой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Горсовет Смелы отказался рассмотреть возможность переименования улицы "единоросски" Терешковой в честь погибших украинских воинов

Автор: 

Киевская область (4197) переименования (740) улица (197) Фастов (27) Терешкова Валентина (6)


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Топ комментарии
+13
Как тебе такое, горсовет Смелы?
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26.10.2021 11:35 Ответить
+10
вулиці ім. Терешкової треба перейменувати іменем Оззі Озборна
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26.10.2021 11:35 Ответить
+8
несмелый горсовет Смелы )))
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26.10.2021 11:43 Ответить
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вулиці ім. Терешкової треба перейменувати іменем Оззі Озборна
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26.10.2021 11:35 Ответить
А было бы классно жить на улице Брюса Диккенсона или Акселя Роуза.
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26.10.2021 12:19 Ответить
У Вашій Празі? Оскільки Ви не маєте стосунку до України.
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26.10.2021 16:05 Ответить
Шо за хрень? Совкодрочер?
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26.10.2021 16:34 Ответить
Как тебе такое, горсовет Смелы?
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26.10.2021 11:35 Ответить
несмелый горсовет Смелы )))
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26.10.2021 11:43 Ответить
Переименовали и правильно! Учиться надо у американцев ......почести через 100 лет после смерти! Ну а Валюху жаль . Она и в лучшие годы умом не отличалась,а нынче совсем сдала.
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26.10.2021 11:40 Ответить
Ай-яй-яй! Какие хитрюги.
Улицу Жукова переименовали в улицу Жукова. На имя мало кто обращает внимание.
И нашим, и вашим.
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26.10.2021 11:46 Ответить
Что-то плохо в последнее время выглядит Оззи
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26.10.2021 11:47 Ответить
Да и качество муз.матераила уж не то, Scary little Greenman из последнего разве что понравился.
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26.10.2021 12:19 Ответить
Scary Little Greenman - про зеленского, что-ли песня?
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27.10.2021 22:39 Ответить
Просто совпадение.
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28.10.2021 16:28 Ответить
Неужели Раде трудно принять закон,искореняющий все русофильское и совковофильское.На фоне разнузданной украинофобии в скрепной и окуппации Крыма и Донбасса, семилетней войны- это вынужденная ,но вполне уместная патриотическая инициатива.Нужно свергать не постаменты и названия,а плевать во власть и метать торты..Не давать проходу в их пиарных компаниях.Схемам и Бигусу и другим глубоко до лампады эти вопросы..Им лишь бы обкуриться и хайпануть..
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26.10.2021 12:16 Ответить
А Вам - невже важко вивчити свою рідну мову? Чи клепки не стачить? Ну, який Ви Кравченко? Хіба що Кравцов...
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26.10.2021 16:11 Ответить
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26.10.2021 12:51 Ответить
Валентина Терешкова, первая женщина- космонавт СССР, И все. А там единоросска, или многочленка - не волнует! Только скажите, какое она имеет отношение к Фастову, Смеле, или селам украинским? Все правильно сделали, что переименовали на людей - героев Украины...
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26.10.2021 13:46 Ответить
Alex Capricorn - не по украiнськи якось. Я очень неплохо знаю украинский язык и за то, чтобы украинский в Украине был везде от роддома до похоронного бюро. Но, в последнее время меня мучает вопрос:,,Чей русский язык?,,Вопрос вроде бы идиотский , но это на первый взгляд. В начале летописного периода Руси писали на смеси старославянского и русского( современного ) в соотношении 30 на 70( по произношению и значению слов)- имею в виду ,,Правду,,Ярослава Мудрого 1016 г. - в это время эрзя-угро-финно- мусковитов- монголов- русских не было в помине ( русских как национальности нет и сейчас), даже запаха не было. Устав Русьско-Литовского княжества- на языке Руси,Конституция Пылыпа Орлыка на русьском, Шевченко писал на русском, как и Гоголь. Считаю , что современный руССкий язык - это на 90 процентов язык рутенов, Русов, русьских, Украинцев. У руССких своего нет и не может быть ничего своего - так как руССких нет и никогда не было как национальности - это ,,компот,, из десятков народов и племен( московиты) и результат чудовищной ассимиляции.....
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26.10.2021 16:46 Ответить
 
 