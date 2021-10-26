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На руках у украинцев - от 3 до 5 млн единиц нелегального оружия, - Венедиктова

На руках у украинцев - от 3 до 5 млн единиц нелегального оружия, - Венедиктова

В Украине насчитывается от 3 до 5 млн единиц нелегального оружия, и еще 1 млн единиц - легального. Изъять за этот год удалось 1 300 единиц.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила на совещании правоохранительных и других государственных органов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Наша задача – определить действенные пути противодействия незаконному обороту оружия, которого, по разным данным, в Украине насчитывается от 3 до 5 миллионов единиц, при легальном количестве – более миллиона. Прежде всего, способствует развитию в Украине нелегального рынка оружия продолжающаяся вооруженная агрессия Российской Федерации", - сказала Венедиктова.

По словам генпрокурора, за 2021 год из нелегального оборота изъяли около 1 300 единиц оружия.

Также читайте: В Украине, скорее всего, проведут ревизию наградного оружия, - Венедиктова

Сейчас Нацполиция расследует более 8,6 тыс. уголовных дел, связанных с нелегальным оборотом оружия.

Автор: 

оружие (10266) Нацполиция (16562) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+29
Боитесь что будет не как, как в 2013-2014 году? И правильно делаете.

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26.10.2021 19:06 Ответить
+21
Прямо як екстрасенс, все знає і кількість наркоманів в країні і кількість зброї у населення. А вот ніяк не може дізнатися чи був Трухін за кермом автомобіля на момент ДТП і хто ж стріляв в шофера шифера
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26.10.2021 19:08 Ответить
+19
Плох тот наркоман, котрий не мріє стати презЄдентом
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26.10.2021 19:06 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А сколько твой друг Арсен подарил?
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26.10.2021 19:00 Ответить
Поэтому Россия дальше и не идёт
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26.10.2021 19:02 Ответить
Видать у вас, троллей на содержании оружейной мафии вообще берегов нет. Россия не идет, потому, что в Украине есть воорруженные силы и бойцы, защищающие ее, а не бандюги с нелегаными пистолями за пазухой. Рембы недоделанные, тролли дешевые.
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27.10.2021 00:16 Ответить
И от куда ты об этом знаешь.?
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26.10.2021 19:02 Ответить
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26.10.2021 19:20 Ответить
Досягнення
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26.10.2021 19:02 Ответить
Плох тот наркоман, котрий не мріє стати презЄдентом
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26.10.2021 19:06 Ответить
Є з кого приклад брати.
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26.10.2021 19:09 Ответить
Смутные времена.
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26.10.2021 19:02 Ответить
І це добре нехай з цим лягають і встають
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26.10.2021 19:03 Ответить
Ха-ха-ха, бреше як і всі ЗЕлені. За теорією великих чисел, один з цих мільйонів нелег. стволів вже був би застосований проти неї.
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26.10.2021 19:05 Ответить
Боитесь что будет не как, как в 2013-2014 году? И правильно делаете.

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26.10.2021 19:06 Ответить
Право на зберігання та носіння зброї громадянами США захищене Другою поправкою до Конституції Сполучених Штатів, ця поправка захищає право будь-якої людини зберігати та носити зброю без зв'язку зі службою в поліції для традиційно законних цілей, наприклад, таких як самооборона будинку.

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26.10.2021 20:49 Ответить
а студіків бійтеся ще більше - вони завжди починають

Ковид-ЗАБАСТОВКА!

С 29.10 (Пятница) студенты Харьковского политеха прекращают очное посещение пар!

• В ХПИ умирают и заражаются преподаватели. Руководство это умалчивает;
• В ХПИ всё чаще заболевают студенты;
• Дельта-штамм намного опаснее для молодого поколения, чем предыдущие штаммы. Многие студенты не могут вакцинироваться ввиду несовершеннолетия;
• Ректор не раз заявлял о важности дистанционного обучения во время пандемии;
• Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) включил Украину в список стран с четвертым «высшим уровнем опасности» из-за ситуации с распространением COVID-19;
ХПИ игнорирует РНБО и МОН;
• В Харькове подавляющее кол-во ВУЗов перешли на дистанционку. В ХПИ учатся бессмертные студенты?

У нас 2 требования к ректорату:

1-Соблюдение рекомендаций МОН. Смена формы образования на дистанционную.
2-Перевод невакцинированных преподавателей на дистанционную форму с сохранением зарплаты, вместо увольнения. Согласно ответу МОН.

Мы не прекращаем учебный процесс и не отказываемся от дистанционных пар! - https://t.me/hueviykharkov/42055
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26.10.2021 19:08 Ответить
нє пугай єжа голой ж...

****** Харьков@h_kharko

https://twitter.com/h_kharkov/status/1452938319508262917 6 ч



В ответ на угрозу забастовки в ХПИ пытаются запугать студентов и администраторов студенческого канала

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26.10.2021 19:41 Ответить
Если бы какого квартального ******** поймали с незаконным стволом, то ничего бы ему за это не было. Так что тупорылой бабе без сисек нужно сначала начать с себя, а потом требовать что-то от других
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26.10.2021 19:08 Ответить
Так зельоні майже ніхто в армії не служили,зброю тільки в Коломої каналі бачили,так що опору проти патріотів чинити ніхто не буде,то просто зелене багно
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26.10.2021 19:41 Ответить
Мыслить нужно правильно; а сколько же оружия будет направленно против Зе и всех вас мразей и тебя Венедиктова тоже? И это хорошо дай бог чтобы всё было направленно против вас.
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26.10.2021 19:08 Ответить
Дай Бог,не промахнемось,нас непогано вчили.
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26.10.2021 19:42 Ответить
Ну кого не погано, а кого й дуже добре. А хто ще й постійно тренуться...
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26.10.2021 20:28 Ответить
Так і хочеться сказати зеленій шоблі слова відомого політика - "ДУМАЙТЕ !!! "...
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26.10.2021 22:14 Ответить
Прямо як екстрасенс, все знає і кількість наркоманів в країні і кількість зброї у населення. А вот ніяк не може дізнатися чи був Трухін за кермом автомобіля на момент ДТП і хто ж стріляв в шофера шифера
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26.10.2021 19:08 Ответить
На руках украинцев 3-5 млн нелегального оружия.
... и вы их безпрерывно БЕСИТЕ своей наглостью, коррупцией, враньем и не профессионализмом!
Напоминаете туристов тычущих веткой в морду льва в зоопарке.
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26.10.2021 19:10 Ответить
Зброя хай буде. Бо від Зеля ми не дочекаємося захисту )))))
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26.10.2021 19:11 Ответить
А в Швейцарии и в Швеции в каждой семье по автомату. Нужно, что-бы и в Украине так было.
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26.10.2021 19:14 Ответить
Что и кому мешает оформить разрешение и приобрести карабин?
Цены на Ар-15, стартуют с 28 тысяч гривен, гражданскую версию АКМ, можно купить за 20 тысяч.
Все просто и доступно!
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26.10.2021 19:22 Ответить
А для цього дозволу що потрібно? Бути членом спілки рибалків та полювання, мати роботу, що пов'язана з небезпекою (журналісти і т. ін.) або бути нагородженим нею. Де в цьому переліку пересічний ґромадянин, якому полювання до дупи, сам програміст чи геймер, та й в подарунок від міністрів фіг отримаєш, якщо не друг чи не проплатив, а постріляти любить?
Можу додатково зазначити, що стріляти зі своєї зброї - то підвищувати свою кваліфікацію, бо ти до неї звикаєш, а стріляти на стрільбищі кожен раз з іншої - лише збити оскому на запах пороху, але аж ніяк не стати влучним стрільцем.
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26.10.2021 19:36 Ответить
1. Потратить неделю на курсы по изучению материальной части оружия (максимум 1 час в день)
Есть бесплатные, есть платные от 800 до 1500 гривен.
2. Получить медицинское заключение о отсутствии противопоказаний для владения оружием (форма 127-О): 1 час времени в частной клинике+500 грн, пару часов времени в государственной+200 грн.
3. Полис страхования гражданской ответственности - 51 грн в любой страховой
4. В разрешительной системе (центральная по Киеву, Ереванская, 18А) написать заявление на получение разрешения и оплатить административный сбор (менее 50 гривен). (если покупаете нарезное, обращаетесь в центральное отделение, если гладкоствол - в районное)
5. Купить сейф
6. Подождать 3-4 недели, забрать разрешение и ехать в магазин.
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26.10.2021 19:46 Ответить
Бути членом спілки рибалків та полювання, мати роботу, що пов'язана з небезпекою (журналісти і т. ін.) - не треба. Пройди курси, отримай довідки і купи.
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27.10.2021 08:13 Ответить
Видел минимал.пенсию?Какие 20 тыш. За ствол?Гречка 40 гр.кг.А боеприпасы?Может пшеном пулять?
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26.10.2021 19:55 Ответить
Это дело дело добровольное.
Никто, никого не принуждает.
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26.10.2021 20:01 Ответить
И солью можно.
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26.10.2021 20:30 Ответить
> Ар-15, стартуют с 28 тысяч гривен

Подобия да, но платить такие деньги за "подделку" как то странно, ближе к оригиналу совсем других денег стоит.

> гражданскую версию АКМ, можно купить за 20 тысяч

Так это все полуавтоматы, одиночными стрелять, а в пример привели Швейцарию, где бесплатно боевое отдают после армии. Насколько помню, карабин со старта не так то и просто купить + заморочка с гильзотекой. Кстати, а что там с разрешительными, уже вернули разве?
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26.10.2021 22:58 Ответить
У моей "подделки" от Mossberg, настрел около 1000 выстрелов.
Такая же "подделка" и у товарища, но настрел около 6000 выстрелов.
Оба карабина в отличном состоянии, так что не стоит привередничать.
Разрешительная работает в обычном режиме.
Да, с нарезным приходится каждые три года ездить на отстрел, но это не проблема: с утра завез, после обеда забрал и все дела.
Я честно говоря не знаю насчет особенностей при покупке первой единицы оружия, но моей первой покупкой был карабин 22лр.
И никто мне ничего не говорил.
А по поводу автомат-полуавтомат, так для начала, неплохо бы вообще хоть что то освоить.

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26.10.2021 23:21 Ответить
Знайдемо
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26.10.2021 19:43 Ответить
Уважаемая пани Венедиктова, ваша речЬ напоминает совдепиУ МВД УССР 58 года, когда подавляли оставшиеся островки свободы в Украине.
Если ВЫ правы, тогда у кажного моего восьмого, пятого знакомого есть незаконный ствол.
Могу с уверенностью сказать - вы БРЕХУХА СОВДЕПОВСКАЯ.
У более чем сорока моих знакомых (только со стволами) нет НИ ОДНОГО левака. Это в детсве мы мелкашами -однодневками из пистолетиков баловали. Сейчас все взрослые. А ВЫ впали в детство-сочинялкино.
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26.10.2021 19:15 Ответить
Просто,зап зділи зельоні,це ж не на сцені кварталу скакати
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26.10.2021 19:46 Ответить
писец. 8 лет на войне, даже патрон домой не принес. Только корпус от ВОГ и тот подарили.
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26.10.2021 19:16 Ответить
Трішки Ви недопрацювали,себе потрібно захищати,від зелених потвор.
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26.10.2021 19:52 Ответить
Кстати в период Майдана в конце 2013 г. войны не было и не было 300тыс ветеранов АТО. А сейчас они есть!
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26.10.2021 19:17 Ответить
3 млн, это минимум но... нелегальное, значить что его владелец преступник и у него на руках пистолеты, автоматы, гранаты и тд. у законопослушных, 1,2 млн и это в основном гладкоствол. соотношение 3 к 1. почему же все правительства до этих пор блокируют короткоствол простым людям? ответ очевиден. бандит стреляет в себеподобных, простых и за редким исключением по политикам. бандит не будет выходить на митинг и забастовку и потому менты знают что митинг можно разгонять с дубинками и газом не встретя достойного сопротивления. потому и не разрешают боевое оружие оюычным людям. с бандосами властьимущие могут договориться чего не получаеться с обычными людьми
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26.10.2021 19:17 Ответить
Чим нижче рейтинг, тим більше "боротьби".

"Арешт Порошенка: несподіванка, чи логічний хід подій?"
https://www.youtube.com/watch?v=QvVD6znj8EE
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26.10.2021 19:18 Ответить
Дура набитая.
Ты хоть представляешь, что такое от 3 до 6 миллионов единиц оружия?
Включи мозги и попробуй представить, откуда они могли появится!
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26.10.2021 19:19 Ответить
помнишь сколько сгорело складов? а горели они от недостачи. во время БД было зарыто или вывезено к нам огромное колличество. с молдовы и абхазии ехало по крупному. не знаю за шесть но до трех набиреться. а из чего палили в 90х? после развала в Украине осталось самое большое колличество мелкого вооружения
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26.10.2021 19:30 Ответить
Бенядиктова - редкая дура, о каким мозгах можно говорить? Сия субстанция недоступна ЗЕбанутым.
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26.10.2021 20:33 Ответить
Ванга від прокуратури? Це вже не смішно
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26.10.2021 19:21 Ответить
Нехай Шмаркля пісяється,разом з Дерьмаком,це ж не на сцені піс юном грати.У Наполеона жизнь недовга.
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26.10.2021 19:55 Ответить
"Наша задача - определить действенные пути противодействия незаконному обороту оружия" Источник:

То прийміть закон "Про зброю"! Її тільки в законослухняних громадян немає (законно)...
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26.10.2021 19:25 Ответить
А незаконно багато мабуть знайдемо?
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26.10.2021 19:56 Ответить
Тільки в заголовку йде мова про кількість від 3 до 5 мільйонів... Але при наявності діючого збройного конфлікту в країні, на мою думку, цю цифру можна сміливо помножувати мінімум на 2...
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26.10.2021 20:36 Ответить
дальше-больше
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26.10.2021 19:29 Ответить
чего то оружия маловато,нужно усилить эту позицию,интересно откуда цифры?
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26.10.2021 19:29 Ответить
Нелегальный ствол у каждого десятого, включая бабушек и младенцев. 3-5 млн. - это лапша на уши. Вопрос, для чего?
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26.10.2021 19:53 Ответить
Соплі мабуть приснилось,та й Дерьмак так каже.
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26.10.2021 19:58 Ответить
Эти прокацапские сказки мы слышим с 2014 года.
Да, на территории Крымского полуострова и других оккупированных Мордором территорий Украины, много незаконного оружия.
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26.10.2021 19:30 Ответить
страаааашно?
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26.10.2021 19:30 Ответить
якщо б ця неповажна пані назвала цифру втричі меншу або втричі більшу, результат і враження були б ті самі - ніякі... ЗВІДКИ ці цифри???
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26.10.2021 19:37 Ответить
Що, страшно, курви?
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26.10.2021 19:41 Ответить
Вопрос дамочке как там Вагнергейт как то больше интересует кто предатель и второй вопрос как там хорошие офшоры величайшего *******
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26.10.2021 19:44 Ответить
Офшори вже в Омані,сам надіється вижити.Ну побачимо,на чиїй стороні щастя.Зрадник,мабуть це власник офшорів і рояліст-пісю ніст.Талантище,однако.
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26.10.2021 20:02 Ответить
Добавте к этому количество ребят-АТОшников и представте какой будет "увлекательный" майдан в этом году... Это вам не с фанерными щитами против снайперов.
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26.10.2021 19:46 Ответить
сама панночка Генпрокурор рахувала.Може зачёт?
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26.10.2021 19:48 Ответить
Нічого дивного про кількість незареєстрованої зброї.
Настав час,коли люди сподіваються не на державу,а тільки на самих себе....
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26.10.2021 19:52 Ответить
А якщо,ще дідівські обрізи викопаємо?
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26.10.2021 20:04 Ответить
Они не в состоянии точно посчитать даже количество легального оружия.
***
Мне так нравилось в 2014-м. Обитаю рядом с районной разрешительной - выстраивались очереди на зеленку. Да и сейчас народ ходит перерегистировать, и новых много (магазины ведь работают, есть стволы, которые нужно заказывать чуть ли на полгода наперед. Ремы870, например).
Все в порядке с оружием.

А по нелегальному - у кого есть, пусть лежит тихонько почищенное. Пригодится.
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26.10.2021 19:55 Ответить
И это не просто хорошо, это замечательно, это великолепно!!!
Почему? да потому что если ваш каганат снова захочет, через продразверстки, отобрать у украинцев еду и уморить Голодом еще несколько миллионов украинцев, то эти продотряды будет и чем, и будет кому уничтожать, а не надеяться на вашу доброту и совесть, которых у вас небыло и нет.
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26.10.2021 19:57 Ответить
А ми їм потрібні? Їм потрібна наша земля,та робоча сила.Гляньте скільки їх в верховній Зраді.
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26.10.2021 20:07 Ответить
а шо, неистребимому стремлению к свободе треба соответствующие аргументы
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26.10.2021 20:09 Ответить
А надо чтоб 30 млн легально, тогда никакие маскали сюда не сунутся, а чинуши будут работать как часики.
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26.10.2021 20:11 Ответить
В случае агрессии РФ - прогулка их по Украине покажется им Адом на Земле....
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26.10.2021 20:15 Ответить
Роскошный бред, Генерального прокурора)
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26.10.2021 20:17 Ответить
Ты Киву притяни к ответственности за стрельбу сначала! Вот факт твоей бездеятельности.
Рассказывать сказки стране должен точно не Генпрокурор!
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26.10.2021 20:18 Ответить
5 000 000 разделить на 1300 равно 3846 лет, будет необходимо для изъятия этого оружия.

Кто подскажет этим имбецилам, что проще легализовать это оружие, чем запрещать и бороться с ним?
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26.10.2021 20:24 Ответить
расхождение в подсчетах в 2 млн стволов ,указывает на "точность" подсчета бенядиктовой, но 2 млн - это чуть меньше китайской армии
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26.10.2021 20:41 Ответить
о как. получается почти в каждой семье есть ствол. хотя может и нет. у меня 5 единиц оружия, не думаю, что я такой один.
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26.10.2021 20:47 Ответить
Так легализуй тётя это оружие и закон срочно введи об коротком огнестреле---и потечёт ручеёк в бюджет денежный. А кое кому чуть севернее нас станет чуть беспокойней. Не зря молдавские хлопцы так сделали в 1993 г. Чуть помогло утихомирить. А то вдруг вздумают массы пойти к арсеналам ни у кого не спрашивая. Догадалась тётя к кому первому вернутся из арсеналов возвратясь не с пустыми руками и не пустыми обоймами? К тебе!
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26.10.2021 20:53 Ответить
Брешет. Если теоретически принять население Украина за 35 -40млн, то ствол должен быть у каждого 7го,8го.
При таком раскладе просто необходим закон об огенестрельном оружии.
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26.10.2021 21:36 Ответить
С такими судьями как Венедиктова кто будет его исполнять ?
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26.10.2021 22:10 Ответить
очко жмет? на каштаны скоро.... падаль зеленая
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26.10.2021 21:49 Ответить
Так это еще со второй мировой войны цифры . Сейчас должно быть больше .
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26.10.2021 21:57 Ответить
А под жопами номенклатуры - тысячи дорогущих Мерседесов, Порше и Ауди из нашего кармана - мы тоже ведём счёт ...
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26.10.2021 22:09 Ответить
А может просто сделать этот оборот законным?
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27.10.2021 00:26 Ответить
Просто украинцы разочаровалась в полиции, прокуратуре, судах и решили обеспечивать безопасность сами. Да и при таком генштабе и главнокомандующем нужно думать о защите Украины от агрессора.
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27.10.2021 00:41 Ответить
ну що таке ?в Україні з тими прохурорами щось поробленно
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27.10.2021 02:15 Ответить
Не розводьте антисемітизм, шановний, тепер за це стаття.
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27.10.2021 03:38 Ответить
"Везёт" Украине на генеральных и не только.

Гениально,от и до разница в два млн.
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27.10.2021 08:26 Ответить
Оце так точність - від 3 до 5 мільйонів, похибка на 2 мільйони. Та бери більше, у кожної хазяйки на кухні є набори ножів, хай люди жахаються. Але цікаво для чого це сказала прокурорка, щоб дозволити силовикам проводити обшуки без постанов суду?
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27.10.2021 09:01 Ответить
Немає закону про зброю - немає нелегальної зброї.
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27.10.2021 09:09 Ответить
правильно ****... бойся нас.....
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28.10.2021 17:05 Ответить
 
 