На руках у украинцев - от 3 до 5 млн единиц нелегального оружия, - Венедиктова

В Украине насчитывается от 3 до 5 млн единиц нелегального оружия, и еще 1 млн единиц - легального. Изъять за этот год удалось 1 300 единиц.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила на совещании правоохранительных и других государственных органов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Наша задача – определить действенные пути противодействия незаконному обороту оружия, которого, по разным данным, в Украине насчитывается от 3 до 5 миллионов единиц, при легальном количестве – более миллиона. Прежде всего, способствует развитию в Украине нелегального рынка оружия продолжающаяся вооруженная агрессия Российской Федерации", - сказала Венедиктова.

По словам генпрокурора, за 2021 год из нелегального оборота изъяли около 1 300 единиц оружия.

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Сейчас Нацполиция расследует более 8,6 тыс. уголовных дел, связанных с нелегальным оборотом оружия.