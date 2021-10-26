На руках у украинцев - от 3 до 5 млн единиц нелегального оружия, - Венедиктова
В Украине насчитывается от 3 до 5 млн единиц нелегального оружия, и еще 1 млн единиц - легального. Изъять за этот год удалось 1 300 единиц.
Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила на совещании правоохранительных и других государственных органов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
"Наша задача – определить действенные пути противодействия незаконному обороту оружия, которого, по разным данным, в Украине насчитывается от 3 до 5 миллионов единиц, при легальном количестве – более миллиона. Прежде всего, способствует развитию в Украине нелегального рынка оружия продолжающаяся вооруженная агрессия Российской Федерации", - сказала Венедиктова.
По словам генпрокурора, за 2021 год из нелегального оборота изъяли около 1 300 единиц оружия.
Сейчас Нацполиция расследует более 8,6 тыс. уголовных дел, связанных с нелегальным оборотом оружия.
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Ковид-ЗАБАСТОВКА!
С 29.10 (Пятница) студенты Харьковского политеха прекращают очное посещение пар!
• В ХПИ умирают и заражаются преподаватели. Руководство это умалчивает;
• В ХПИ всё чаще заболевают студенты;
• Дельта-штамм намного опаснее для молодого поколения, чем предыдущие штаммы. Многие студенты не могут вакцинироваться ввиду несовершеннолетия;
• Ректор не раз заявлял о важности дистанционного обучения во время пандемии;
• Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) включил Украину в список стран с четвертым «высшим уровнем опасности» из-за ситуации с распространением COVID-19;
• ХПИ игнорирует РНБО и МОН;
• В Харькове подавляющее кол-во ВУЗов перешли на дистанционку. В ХПИ учатся бессмертные студенты?
У нас 2 требования к ректорату:
1-Соблюдение рекомендаций МОН. Смена формы образования на дистанционную.
2-Перевод невакцинированных преподавателей на дистанционную форму с сохранением зарплаты, вместо увольнения. Согласно ответу МОН.
Мы не прекращаем учебный процесс и не отказываемся от дистанционных пар! - https://t.me/hueviykharkov/42055
****** Харьков@h_kharko
https://twitter.com/h_kharkov/status/1452938319508262917 6 ч
В ответ на угрозу забастовки в ХПИ пытаются запугать студентов и администраторов студенческого канала
... и вы их безпрерывно БЕСИТЕ своей наглостью, коррупцией, враньем и не профессионализмом!
Напоминаете туристов тычущих веткой в морду льва в зоопарке.
Цены на Ар-15, стартуют с 28 тысяч гривен, гражданскую версию АКМ, можно купить за 20 тысяч.
Все просто и доступно!
Можу додатково зазначити, що стріляти зі своєї зброї - то підвищувати свою кваліфікацію, бо ти до неї звикаєш, а стріляти на стрільбищі кожен раз з іншої - лише збити оскому на запах пороху, але аж ніяк не стати влучним стрільцем.
Есть бесплатные, есть платные от 800 до 1500 гривен.
2. Получить медицинское заключение о отсутствии противопоказаний для владения оружием (форма 127-О): 1 час времени в частной клинике+500 грн, пару часов времени в государственной+200 грн.
3. Полис страхования гражданской ответственности - 51 грн в любой страховой
4. В разрешительной системе (центральная по Киеву, Ереванская, 18А) написать заявление на получение разрешения и оплатить административный сбор (менее 50 гривен). (если покупаете нарезное, обращаетесь в центральное отделение, если гладкоствол - в районное)
5. Купить сейф
6. Подождать 3-4 недели, забрать разрешение и ехать в магазин.
Никто, никого не принуждает.
Подобия да, но платить такие деньги за "подделку" как то странно, ближе к оригиналу совсем других денег стоит.
> гражданскую версию АКМ, можно купить за 20 тысяч
Так это все полуавтоматы, одиночными стрелять, а в пример привели Швейцарию, где бесплатно боевое отдают после армии. Насколько помню, карабин со старта не так то и просто купить + заморочка с гильзотекой. Кстати, а что там с разрешительными, уже вернули разве?
Такая же "подделка" и у товарища, но настрел около 6000 выстрелов.
Оба карабина в отличном состоянии, так что не стоит привередничать.
Разрешительная работает в обычном режиме.
Да, с нарезным приходится каждые три года ездить на отстрел, но это не проблема: с утра завез, после обеда забрал и все дела.
Я честно говоря не знаю насчет особенностей при покупке первой единицы оружия, но моей первой покупкой был карабин 22лр.
И никто мне ничего не говорил.
А по поводу автомат-полуавтомат, так для начала, неплохо бы вообще хоть что то освоить.
Если ВЫ правы, тогда у кажного моего восьмого, пятого знакомого есть незаконный ствол.
Могу с уверенностью сказать - вы БРЕХУХА СОВДЕПОВСКАЯ.
У более чем сорока моих знакомых (только со стволами) нет НИ ОДНОГО левака. Это в детсве мы мелкашами -однодневками из пистолетиков баловали. Сейчас все взрослые. А ВЫ впали в детство-сочинялкино.
"Арешт Порошенка: несподіванка, чи логічний хід подій?"
https://www.youtube.com/watch?v=QvVD6znj8EE
Ты хоть представляешь, что такое от 3 до 6 миллионов единиц оружия?
Включи мозги и попробуй представить, откуда они могли появится!
То прийміть закон "Про зброю"! Її тільки в законослухняних громадян немає (законно)...
Да, на территории Крымского полуострова и других оккупированных Мордором территорий Украины, много незаконного оружия.
Настав час,коли люди сподіваються не на державу,а тільки на самих себе....
***
Мне так нравилось в 2014-м. Обитаю рядом с районной разрешительной - выстраивались очереди на зеленку. Да и сейчас народ ходит перерегистировать, и новых много (магазины ведь работают, есть стволы, которые нужно заказывать чуть ли на полгода наперед. Ремы870, например).
Все в порядке с оружием.
А по нелегальному - у кого есть, пусть лежит тихонько почищенное. Пригодится.
Почему? да потому что если ваш каганат снова захочет, через продразверстки, отобрать у украинцев еду и уморить Голодом еще несколько миллионов украинцев, то эти продотряды будет и чем, и будет кому уничтожать, а не надеяться на вашу доброту и совесть, которых у вас небыло и нет.
Рассказывать сказки стране должен точно не Генпрокурор!
Кто подскажет этим имбецилам, что проще легализовать это оружие, чем запрещать и бороться с ним?
При таком раскладе просто необходим закон об огенестрельном оружии.
Гениально,от и до разница в два млн.