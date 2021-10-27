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Зеленский уволил Козыря с должности главы Херсонской ОГА и назначил вместо него Лагуту в обмен на отказ баллотироваться в Раду

Зеленский уволил Козыря с должности главы Херсонской ОГА и назначил вместо него Лагуту в обмен на отказ баллотироваться в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Козыря с должности главы Херсонской областной государственной администрации.

Соответствующий указ №552/2021 обнародован на сайте Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Уволить Козыря Сергея Вячеславовича с должности главы Херсонской областной государственной администрации на основании поданного им заявления", - следует из документа.

Вместе с тем указом №553/2021 президент назначил Геннадия Лагуту новым главой Херсонской ОГА. Ранее он занимал должность заместителя главы Херсонской ОГА.

Читайте также: "Слуга народа" выдвинула кандидатом в нардепы на 184-м округе главу Херсонской ОГА Козыря, – Корниенко

По данным местных СМИ, эту должность Лагуте предоставили в обмен на обещание снять свою кандидатуру с довыборов в Верховную Раду. Ранее ЦИК зарегистрировала Лагуту кандидатом по 184 округу от "Партии Игоря Колыхаева "Нам здесь жить".

В сентябре текущего года по данному округу "Слуга народа" выдвинула кандидатом Козыря.

По данным общественной организации "Честно", Лагута является соратником мэра Херсона, был избран на местных выборах 2020 года депутатом Херсонского областного совета от партии Колыхаева. В 2015 году баллотировался в Херсонский горсовет от партии "Оппозиционный блок".

Автор: 

Зеленский Владимир (20883) ОГА (2394) Козырь Сергей (12) Лагута Геннадий (20) Херсонская область (4895)


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Топ комментарии
+8
А как хорошо начиналось -Зеленский уволил Козыря... Жаль Козырь не тот, который агент ФСБ
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27.10.2021 12:06 Ответить
+6
С козырей зашел
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27.10.2021 12:11 Ответить
+3
Оп-па ! А вот и нарисовалась цена победы Козыря на довыборах. Колыхаев получил свой лакомый кусок. Видимо Бене сильно нужны дополнительные штыки в ВР.
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27.10.2021 12:07 Ответить
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А как хорошо начиналось -Зеленский уволил Козыря... Жаль Козырь не тот, который агент ФСБ
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27.10.2021 12:06 Ответить
Скорее тот козырь его " на ноль помножит"(с) Гепа .
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27.10.2021 12:08 Ответить
Оп-па ! А вот и нарисовалась цена победы Козыря на довыборах. Колыхаев получил свой лакомый кусок. Видимо Бене сильно нужны дополнительные штыки в ВР.
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27.10.2021 12:07 Ответить
походу у бубы полная рука "козырей" - там козырь, в опе козырь...
хто сдавал?
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27.10.2021 12:11 Ответить
С козырей зашел
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27.10.2021 12:11 Ответить
Вчера 88 трупов по Херсонской области.Отсюда оргвыводы.Правильно.
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27.10.2021 12:19 Ответить
Ага, пошел на повышение в ВР и отдали Бене еще одну целую область. Лагута и Козырь были основными типа "соперниками" на довыборах в Раду.
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27.10.2021 13:35 Ответить
Возможно,Вы правы.Но меня впечатлили вчерашние 88 трупов на Херсонщине.Рекордсмен.
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27.10.2021 13:46 Ответить
Какие выводы? А этот, новый, будучи замом как бы нипричем? Гнать надо всех, притом начиная с Киева, потому что "а вы друзья как не садитесь, все в музыканты не годитесь" (с)
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27.10.2021 16:13 Ответить
не отслюнявил за велике крадівництво)
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27.10.2021 12:24 Ответить
Наоборот, исправно слюнявил. Идет в Раду на повышение.
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27.10.2021 13:36 Ответить
А он(Лагута) из какого ТВ-шоу?
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27.10.2021 12:51 Ответить
Квартальный Клоун жжет...
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27.10.2021 13:01 Ответить
Не остановил грудью эпидемию?
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27.10.2021 13:08 Ответить
Та це ж не той Козирь.
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27.10.2021 13:23 Ответить
Змінив малороського Козиря на малоросійського Джокера? А яка різниця, всеодно виконують вказівки Косоворотки?
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27.10.2021 14:11 Ответить
Лагута - лох. Через полгода ЗЕ! его уволит и останется он без депутата и без главы.
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27.10.2021 15:22 Ответить
 
 