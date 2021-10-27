Зеленский уволил Козыря с должности главы Херсонской ОГА и назначил вместо него Лагуту в обмен на отказ баллотироваться в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Козыря с должности главы Херсонской областной государственной администрации.

Соответствующий указ №552/2021 обнародован на сайте Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Уволить Козыря Сергея Вячеславовича с должности главы Херсонской областной государственной администрации на основании поданного им заявления", - следует из документа.

Вместе с тем указом №553/2021 президент назначил Геннадия Лагуту новым главой Херсонской ОГА. Ранее он занимал должность заместителя главы Херсонской ОГА.

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По данным местных СМИ, эту должность Лагуте предоставили в обмен на обещание снять свою кандидатуру с довыборов в Верховную Раду. Ранее ЦИК зарегистрировала Лагуту кандидатом по 184 округу от "Партии Игоря Колыхаева "Нам здесь жить".

В сентябре текущего года по данному округу "Слуга народа" выдвинула кандидатом Козыря.

По данным общественной организации "Честно", Лагута является соратником мэра Херсона, был избран на местных выборах 2020 года депутатом Херсонского областного совета от партии Колыхаева. В 2015 году баллотировался в Херсонский горсовет от партии "Оппозиционный блок".