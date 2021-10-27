Германия обеспокоена применением "Байрактара" на Донбассе
Официальный Берлин озабочен увеличением количества нарушений режима прекращения огня на Востоке Украины, а также тем, что все стороны противостояния используют беспилотные аппараты.
Об этом заявила на брифинге представитель МИД ФРГ Андреа Зассе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"В Берлине очень озабочены увеличением интенсивности боевых действий на Востоке Украины, а также сообщением Генштаба украинской армии, согласно которому украинские Вооруженные силы в ответ на артобстрел и гибель одного и ранение еще одного солдата применили дрон типа "Байрактар", - заявила Зассе.
Дипломат добавила, что "дроны используют все стороны, хотя Минские соглашения позволяют это исключительно миссии ОБСЕ".
Берлин призывает все стороны к деэскалации. Развитие событий в последние месяцы и недели показывает, что все стороны должны проявить более конструктивный, чем раньше, подход в политических переговорах, сказала представитель.
По ее словам, Германия вместе с Францией усиленно работают над тем, чтобы организовать встречу министров иностранных дел Нормандской четверки. Зассе в то же время затруднилась ответить на вопрос о дате проведения встречи. "Мне нечего сказать о дате такой встречи", - констатировала она.
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Францию и Германию надо выводить из переговорщиков, т.к. они уже спелись с оккупантом и у них общие интересы.
А то чого доброго завтра ЛДНРівці у відповідь стрельнуть якими-небудь "калібрами" по Кііву чи Конча - Заспі.
ОН в принципе правильно ответил, нужно было еще в Киеве немецкому послу заявить, что Украина обеспокоена тем, что Германия обеспокоена...
Меня больше беспокоит, что это была какая-то мутная разовая акция и без особых последствий, а шума больше всего наделала в сети. И меня беспокоит характер стула первых персон Офися Призиньдента, или как там правильно, извените, я не Шкарлет, и даже не доктор Кива, и ваших диссиртаций не канчал! Но переживаю - выдержит ли нагрузку КиевВодоканал!
Тьфу.
Ні *****, треба на весь світ кричати які ми вправні ! Деякі операції на фронті потрібно проводити в режимі максимальної секретності. Тут на всі 300% недопрацьовує СБУ !
ідіоти заспані.. Україна - останній рубіж між кацапоорками і вашим солодким сном..
Але Ангела Меркель неодноразово відкрито казала в очі Путіну: ви захопили Донбас, ви живете в іншій реальності, ЄС наклав санкції на Росію. Меркель негайно прилетіла до Мінська у 2014-му та допомогла запобігти вбивству тисяч українців.
А ви - незалежні українці - що? Може згуртувались, може підтримали проєвропейську владу? Та ні! Дружньо обрали неука, нікчему, без досвіда, без кругосвіту, без культури, налаштованного і далі заробляти в Росії, та ще й брехуна та боягуза.
А тепер ваш лідер вимагає, щоб НАТО його захищала, а Європа забеспечила вам транзит російського газу. Вам зобов'язані всі - ви нікому.
На жаль, не вийде. Згуртуйтеся навколо європейського вектора, приберіть корупцію, почніть вчитися і не вірте телевзійним коломойським.
ПЕХи впереде! СУГС!