Германия обеспокоена применением "Байрактара" на Донбассе

Официальный Берлин озабочен увеличением количества нарушений режима прекращения огня на Востоке Украины, а также тем, что все стороны противостояния используют беспилотные аппараты.

Об этом заявила на брифинге представитель МИД ФРГ Андреа Зассе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В Берлине очень озабочены увеличением интенсивности боевых действий на Востоке Украины, а также сообщением Генштаба украинской армии, согласно которому украинские Вооруженные силы в ответ на артобстрел и гибель одного и ранение еще одного солдата применили дрон типа "Байрактар", - заявила Зассе.

Дипломат добавила, что "дроны используют все стороны, хотя Минские соглашения позволяют это исключительно миссии ОБСЕ".

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Берлин призывает все стороны к деэскалации. Развитие событий в последние месяцы и недели показывает, что все стороны должны проявить более конструктивный, чем раньше, подход в политических переговорах, сказала представитель.

По ее словам, Германия вместе с Францией усиленно работают над тем, чтобы организовать встречу министров иностранных дел Нормандской четверки. Зассе в то же время затруднилась ответить на вопрос о дате проведения встречи. "Мне нечего сказать о дате такой встречи", - констатировала она.

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