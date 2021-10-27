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Германия обеспокоена применением "Байрактара" на Донбассе

Германия обеспокоена применением

Официальный Берлин озабочен увеличением количества нарушений режима прекращения огня на Востоке Украины, а также тем, что все стороны противостояния используют беспилотные аппараты.

Об этом заявила на брифинге представитель МИД ФРГ Андреа Зассе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В Берлине очень озабочены увеличением интенсивности боевых действий на Востоке Украины, а также сообщением Генштаба украинской армии, согласно которому украинские Вооруженные силы в ответ на артобстрел и гибель одного и ранение еще одного солдата применили дрон типа "Байрактар", - заявила Зассе.

Дипломат добавила, что "дроны используют все стороны, хотя Минские соглашения позволяют это исключительно миссии ОБСЕ".

Читайте: "Байрактар", не пересекая линию разграничения, уничтожил пушку оккупантов, - генштаб ВСУ

Берлин призывает все стороны к деэскалации. Развитие событий в последние месяцы и недели показывает, что все стороны должны проявить более конструктивный, чем раньше, подход в политических переговорах, сказала представитель.

По ее словам, Германия вместе с Францией усиленно работают над тем, чтобы организовать встречу министров иностранных дел Нормандской четверки. Зассе в то же время затруднилась ответить на вопрос о дате проведения встречи. "Мне нечего сказать о дате такой встречи", - констатировала она.

Также читайте: "Большой шок для Путина", - турецкие СМИ о применении ВСУ беспилотников Bayraktar на Донбассе

Автор: 

Берлин (226) Донбасс (26957) 107 полк реактивной артиллерии (10) операция Объединенных сил (6766) Байрактар (140)


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Топ комментарии
+190
Пішли нахрін..
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27.10.2021 17:08 Ответить
+149
Офигеть,а применением пушек не обеспокоены?
Всё что нужно знать о Германии....
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27.10.2021 17:09 Ответить
+108
трохи не так.. пішли *****
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27.10.2021 17:14 Ответить
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***** німецькі під ***** лягли і звідти підгавгують
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27.10.2021 20:26 Ответить
Нехай Германія відсосе......
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27.10.2021 20:30 Ответить
немецко- французские подельники, соучастники убийства около 15000 тысяч граждан Украины а на...уй-это на мацкву
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27.10.2021 20:30 Ответить
телегу ей в дышло на ее "обеспокоенность"!!! совсем опупели "союзники"!!!!!
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27.10.2021 20:31 Ответить
Союзники путлера.
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27.10.2021 20:40 Ответить
Напомню еще 1 момент: а что там турбины сименса, все крутятся незаконно в оккупированном Крыму?
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27.10.2021 20:33 Ответить
Треба посилати цих нацистських нащадків на всі букви німецької абетки. Коли наших воїнів вбивають всіма видами озброєнь, то вони і пар не випустили, а тут вони дуже стурбовані. Мало іх били наші діди, тварюки.
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27.10.2021 20:39 Ответить
С такими озабоченными друзьями и врагов не надо.
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27.10.2021 20:43 Ответить
Какой ужас)))
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27.10.2021 20:53 Ответить
Нам, на вашу "занепокоєність"- віднедавна - "начхати"! Продажні егоїсти, які тільки, ніби підтримують міжнародні домовленості і закони, а самі діють - тільки на свою користь! Просто -покидьки!!!

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27.10.2021 21:03 Ответить
Украине надо срочно строить миниподлодки и направлять их в Балтийское море бомбить СП-1,2
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27.10.2021 21:04 Ответить
Тю, зачем? Достаточно з пароплавчика ненароком упустити роботизированную мину... А ШО ДЕЛАТЬ...ХМЫ...
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27.10.2021 21:17 Ответить
Блин, меркельша еще не на пенсии? Та як баб Юля, спала-спала, взяла та й проснула зi своiм занепокоiнням.
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27.10.2021 21:06 Ответить
Ідіть ну йух, путінські задроти!
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27.10.2021 21:06 Ответить
На видео с Байрактара видно, что орки стреляют гаубицами по ВСУ. Т.е. это не вызывает беспокойство, а вот ответный удар вызывает. Конченные, лицемерные твари.
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27.10.2021 21:09 Ответить
Дійсно, гаубиця 152мм, яка розгорнута в напрямку позицій ЗСУ і постріли з неї - це норм. Тим більш на відео видно, як орки після вибуху біжать з позиції. Тобто ЗСУ ще й вчинило гуманно.
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28.10.2021 13:04 Ответить
То тікали ті що вижили - 5-й і 6-й номери - "зарядний" і "снарядний" Вони далі всіх від гармати знаходяться Один снаряди подає з одного краю артилерійського дворика а другий гільзи стріляні підбирає і складає на іншому краю Бомбочка ж лягла прямо по станині! Бачив же як бігли в різні боки!
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29.10.2021 13:23 Ответить
Ещё одна ЗВИЗДА получила деняг от путлера. Впрочем, Зе перебздит, как и всегда. Ибо ЗВИЗДА для него авторитет, а не Украина.
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27.10.2021 21:58 Ответить
А Германия Сименсом не обеспокоена, что турбины и насосы в Крым поставила?
Францию и Германию надо выводить из переговорщиков, т.к. они уже спелись с оккупантом и у них общие интересы.
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27.10.2021 22:03 Ответить
Обеспокоены, говорите? Глубоко, или так себе?
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27.10.2021 22:29 Ответить
На пів лямчика кассабських газодоларів
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28.10.2021 13:05 Ответить
Выразить обеспокоенность Потоком. Глубочайшую
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28.10.2021 02:17 Ответить
Не так резво! Сперва простую, обычную.
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28.10.2021 08:10 Ответить
Какого черта швайне раскудахтались? Пусть продолжают обеспокаиваться, поглубже и почаще. А свой продажные немецкий нос, сюда нехрен совать! Ауфедерзейн фрау М и ее подметки.
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28.10.2021 02:23 Ответить
у рф тоже есть бпла. ответочка возможна.
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28.10.2021 02:59 Ответить
у вас летающий металлолом )))
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28.10.2021 07:23 Ответить
кац, киш под шконку)))
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28.10.2021 10:07 Ответить
та да, не дай Боже, куйла розізлити.
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28.10.2021 13:40 Ответить
фашисты идут на куй
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28.10.2021 07:22 Ответить
"Прилагают усилия... " но "Нечего сказать" ... а самим себя защищать нельзя... Похоже , они клоуны не хуже остальных в этом цирке.
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28.10.2021 09:21 Ответить
ой, снова озабочены? Германия - самая авторитетная страна в Европе! и если европейский авторитет ведёт себя именно так, то нахрен нам такая Европа, с таким центровым?
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28.10.2021 09:22 Ответить
А хто сказав що нас планують туди приймати?
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28.10.2021 11:59 Ответить
Бл....ть эта Германия чем то не тем обеспокоена.идите вон ЛГБТ-права на россии защищайте. Или этого ,"который не бутерброд"! как ***** нас стреляет так и обеспокоенность не слышно,а как ***** в сраку всадили чей-то чёрный член так сразу вспомнили что никому низзя кроме импотентов из обезесе.а им потому и можно что они не способны ни на что .
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28.10.2021 10:48 Ответить
якась обєспокоєность однобока....
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28.10.2021 10:56 Ответить
Подібні дії можуть призвести до ескалації цього конфлікту.
А то чого доброго завтра ЛДНРівці у відповідь стрельнуть якими-небудь "калібрами" по Кііву чи Конча - Заспі.
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28.10.2021 11:58 Ответить
И шо ты прыдлагаешь от лица Офиса Призидента - передвигаться по Киеву днем исключительно по канализации?
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28.10.2021 12:48 Ответить
Что-то Байрактары давно над Берлином не летали. Вот это реально будет обеспокоенность.
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28.10.2021 12:31 Ответить
Да блин, когда-то я тут посла Мельника обсирал - теперь думаю...
ОН в принципе правильно ответил, нужно было еще в Киеве немецкому послу заявить, что Украина обеспокоена тем, что Германия обеспокоена...
Меня больше беспокоит, что это была какая-то мутная разовая акция и без особых последствий, а шума больше всего наделала в сети. И меня беспокоит характер стула первых персон Офися Призиньдента, или как там правильно, извените, я не Шкарлет, и даже не доктор Кива, и ваших диссиртаций не канчал! Но переживаю - выдержит ли нагрузку КиевВодоканал!
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28.10.2021 12:46 Ответить
Німетчина це ліцеміри: собі північний потік провели, а іншим вказують терпіти агресію кремля.
Тьфу.
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28.10.2021 13:13 Ответить
Потрібно дотримуватись правил секретності. Підняли Байрактар ******* по пушці і все- тихенько посадили і в ангар.
Ні *****, треба на весь світ кричати які ми вправні ! Деякі операції на фронті потрібно проводити в режимі максимальної секретності. Тут на всі 300% недопрацьовує СБУ !
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28.10.2021 13:16 Ответить
Все ви правильно говорите, але ЦЕ була ПОКАЗОВА АКЦІЯ.
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28.10.2021 13:36 Ответить
Нагадайте мені, де в, т.з. мінських угодах, артикульована заборона застосування ударних безпілотників.
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28.10.2021 13:35 Ответить
С "чувством глубокой озабоченности" все были озабочены расстрелом в 1944 году Эрнста Тельмана. Но Германия ни хрена не чешется, что значит ІІІ Рейх никуда не делся, еще и пытается что-то там озабочиваться за байрактары! Озабоченные, *****!!
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28.10.2021 15:05 Ответить
..спробуйте сказати те саме, "адольфи", коли вас вас будуть обстрілювати зі зброї другої світової війни НОВІ кацапи з території старої Польщі...
ідіоти заспані.. Україна - останній рубіж між кацапоорками і вашим солодким сном..
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28.10.2021 15:08 Ответить
Тоді саме час Україні висловити занепокоєння щодо занепокоєння Німеччини, та вказати її бажаний напрямок руху у всім відомо куди...
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28.10.2021 15:16 Ответить
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28.10.2021 15:35 Ответить
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28.10.2021 15:36 Ответить
идут они на х...й со своими обеспокоенностями. правительство меркель давно продемонстрировало всем чью сторону оно занимает в конфликте Украины со свинособакостаном
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28.10.2021 15:37 Ответить
я обеспокоен обеспокоеностью германии
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28.10.2021 16:12 Ответить
Германия работает против Украины. Путь идут на ***
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28.10.2021 16:21 Ответить
Скоро по Кремлю ударим
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28.10.2021 16:48 Ответить
Минскими соглашениями озабочены, Северным потоком тоже озабочены, что бы кинуть Украину на транзит и безопасность,- когда с такими компрадорскими властями Украина кидаема, почему не "кинуть", и себе десятый слой черной икры на бутерброд намазать да и еще лесом карпатцким тоже озабочены и это ни важно что в Украине изменения климата наступили и наводнения главное что бы им было хорошо, а вот Иловайском и в целом Будапештским меморандумом ни кто не озабочен, - это и понятно - своя рубашка ближе к телу, с миру по нитке , а голым украинцам кол в задницу, а кому должны всем прощаем и это не мега "кидок" на все, что есть , а бизнес и ни чего личного так всегда поступают. В кругу "друзей" лицом не щелкай.Спасение утопающих дело рук самих утопающих, только вот не задача, когда у власти такие же мошенники только условно Соросятинские и им Украина только для того , что бы подороже продать,тоже как говорится ничего личного, как быть и что делать,когда например от такой "державной деятельности" по факту запасы газа и вакцинация провалена, а они найдут тысячу причин объяснить что виноваты не "избранники", а попередники и народ какой то не такой , как во всех станах.
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28.10.2021 17:28 Ответить
на мнение германии - НАСРАТЬ!!!!!!!!
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28.10.2021 17:37 Ответить
Когда Украина была обеспокоена строительством СП2, Германии было похер на наше беспокойство. И что немчура вообще может сделать? Ничего,только беспокоится.Короче,Берлин ПНХ!
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28.10.2021 17:39 Ответить
Фрау либентроп исполняет дембельский акорд для путлера.
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28.10.2021 17:51 Ответить
Хамити не треба! Так, Німеччина та особливо Франція намагаються якось налагодити відносини з Путіним, не остаточно побити горшки з буйною ядерною країною.
Але Ангела Меркель неодноразово відкрито казала в очі Путіну: ви захопили Донбас, ви живете в іншій реальності, ЄС наклав санкції на Росію. Меркель негайно прилетіла до Мінська у 2014-му та допомогла запобігти вбивству тисяч українців.
А ви - незалежні українці - що? Може згуртувались, може підтримали проєвропейську владу? Та ні! Дружньо обрали неука, нікчему, без досвіда, без кругосвіту, без культури, налаштованного і далі заробляти в Росії, та ще й брехуна та боягуза.
А тепер ваш лідер вимагає, щоб НАТО його захищала, а Європа забеспечила вам транзит російського газу. Вам зобов'язані всі - ви нікому.
На жаль, не вийде. Згуртуйтеся навколо європейського вектора, приберіть корупцію, почніть вчитися і не вірте телевзійним коломойським.
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29.10.2021 21:15 Ответить
Ось як палае, ну няхай палае.
ПЕХи впереде! СУГС!
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03.11.2021 09:54 Ответить
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