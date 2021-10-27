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Німеччина занепокоєна застосуванням "Байрактара" на Донбасі

Німеччина занепокоєна застосуванням

Офіційний Берлін стурбований збільшенням кількості порушень режиму припинення вогню на Сході України, а також тим, що всі сторони протистояння використовують безпілотні апарати.

Про це заявила на брифінгу речниця МЗС ФРН Андреа Зассе, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У Берліні дуже стурбовані збільшенням інтенсивності бойових дій на Сході України, а також повідомленням Генштабу української армії, згідно з яким українські Збройні сили у відповідь на артобстріл та загибель одного та поранення ще одного солдата застосували дрон типу "Байрактар", - заявила Зассе.

Дипломат додала, що "дрони використовують всі сторони, хоча Мінські угоди дозволяють це виключно місії ОБСЄ".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Великий шок для Путіна", - турецькі ЗМІ щодо застосування ЗСУ безпілотників Bayraktar на Донбасі

Берлін закликає всі сторони до деескалації. Розвиток подій останніми місяцями та тижнями показує, що всі сторони мають проявити більш конструктивний, ніж раніше, підхід у політичних переговорах, сказала речниця.

За її словами, Німеччина разом із Францією посилено працюють над тим, аби організувати зустріч міністрів закордонних справ Нормандської четвірки. Зассе водночас не змогла відповісти на запитання щодо дати проведення зустрічі. "Мені немає чого сказати щодо дати такої зустрічі", - констатувала вона.

Читайте також: "Байрактар", не перетинаючи лінії розмежування, знищив гармату окупантів, - генштаб ЗСУ

Автор: 

Берлін (193) Донбас (22357) 107 полк реактивної артилерії (9) операція Об’єднаних сил (6725) Байрактар (192)


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Топ коментарі
+190
Пішли нахрін..
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27.10.2021 17:08 Відповісти
+149
Офигеть,а применением пушек не обеспокоены?
Всё что нужно знать о Германии....
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27.10.2021 17:09 Відповісти
+108
трохи не так.. пішли *****
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27.10.2021 17:14 Відповісти
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***** німецькі під ***** лягли і звідти підгавгують
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27.10.2021 20:26 Відповісти
Нехай Германія відсосе......
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27.10.2021 20:30 Відповісти
немецко- французские подельники, соучастники убийства около 15000 тысяч граждан Украины а на...уй-это на мацкву
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27.10.2021 20:30 Відповісти
телегу ей в дышло на ее "обеспокоенность"!!! совсем опупели "союзники"!!!!!
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27.10.2021 20:31 Відповісти
Союзники путлера.
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27.10.2021 20:40 Відповісти
Напомню еще 1 момент: а что там турбины сименса, все крутятся незаконно в оккупированном Крыму?
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27.10.2021 20:33 Відповісти
Треба посилати цих нацистських нащадків на всі букви німецької абетки. Коли наших воїнів вбивають всіма видами озброєнь, то вони і пар не випустили, а тут вони дуже стурбовані. Мало іх били наші діди, тварюки.
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27.10.2021 20:39 Відповісти
С такими озабоченными друзьями и врагов не надо.
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27.10.2021 20:43 Відповісти
Какой ужас)))
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27.10.2021 20:53 Відповісти
Нам, на вашу "занепокоєність"- віднедавна - "начхати"! Продажні егоїсти, які тільки, ніби підтримують міжнародні домовленості і закони, а самі діють - тільки на свою користь! Просто -покидьки!!!

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27.10.2021 21:03 Відповісти
Украине надо срочно строить миниподлодки и направлять их в Балтийское море бомбить СП-1,2
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27.10.2021 21:04 Відповісти
Тю, зачем? Достаточно з пароплавчика ненароком упустити роботизированную мину... А ШО ДЕЛАТЬ...ХМЫ...
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27.10.2021 21:17 Відповісти
Блин, меркельша еще не на пенсии? Та як баб Юля, спала-спала, взяла та й проснула зi своiм занепокоiнням.
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27.10.2021 21:06 Відповісти
Ідіть ну йух, путінські задроти!
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27.10.2021 21:06 Відповісти
На видео с Байрактара видно, что орки стреляют гаубицами по ВСУ. Т.е. это не вызывает беспокойство, а вот ответный удар вызывает. Конченные, лицемерные твари.
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27.10.2021 21:09 Відповісти
Дійсно, гаубиця 152мм, яка розгорнута в напрямку позицій ЗСУ і постріли з неї - це норм. Тим більш на відео видно, як орки після вибуху біжать з позиції. Тобто ЗСУ ще й вчинило гуманно.
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28.10.2021 13:04 Відповісти
То тікали ті що вижили - 5-й і 6-й номери - "зарядний" і "снарядний" Вони далі всіх від гармати знаходяться Один снаряди подає з одного краю артилерійського дворика а другий гільзи стріляні підбирає і складає на іншому краю Бомбочка ж лягла прямо по станині! Бачив же як бігли в різні боки!
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29.10.2021 13:23 Відповісти
Ещё одна ЗВИЗДА получила деняг от путлера. Впрочем, Зе перебздит, как и всегда. Ибо ЗВИЗДА для него авторитет, а не Украина.
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27.10.2021 21:58 Відповісти
А Германия Сименсом не обеспокоена, что турбины и насосы в Крым поставила?
Францию и Германию надо выводить из переговорщиков, т.к. они уже спелись с оккупантом и у них общие интересы.
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27.10.2021 22:03 Відповісти
Обеспокоены, говорите? Глубоко, или так себе?
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27.10.2021 22:29 Відповісти
На пів лямчика кассабських газодоларів
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28.10.2021 13:05 Відповісти
Выразить обеспокоенность Потоком. Глубочайшую
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28.10.2021 02:17 Відповісти
Не так резво! Сперва простую, обычную.
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28.10.2021 08:10 Відповісти
Какого черта швайне раскудахтались? Пусть продолжают обеспокаиваться, поглубже и почаще. А свой продажные немецкий нос, сюда нехрен совать! Ауфедерзейн фрау М и ее подметки.
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28.10.2021 02:23 Відповісти
у рф тоже есть бпла. ответочка возможна.
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28.10.2021 02:59 Відповісти
у вас летающий металлолом )))
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28.10.2021 07:23 Відповісти
кац, киш под шконку)))
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28.10.2021 10:07 Відповісти
та да, не дай Боже, куйла розізлити.
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28.10.2021 13:40 Відповісти
фашисты идут на куй
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28.10.2021 07:22 Відповісти
"Прилагают усилия... " но "Нечего сказать" ... а самим себя защищать нельзя... Похоже , они клоуны не хуже остальных в этом цирке.
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28.10.2021 09:21 Відповісти
ой, снова озабочены? Германия - самая авторитетная страна в Европе! и если европейский авторитет ведёт себя именно так, то нахрен нам такая Европа, с таким центровым?
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28.10.2021 09:22 Відповісти
А хто сказав що нас планують туди приймати?
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28.10.2021 11:59 Відповісти
Бл....ть эта Германия чем то не тем обеспокоена.идите вон ЛГБТ-права на россии защищайте. Или этого ,"который не бутерброд"! как ***** нас стреляет так и обеспокоенность не слышно,а как ***** в сраку всадили чей-то чёрный член так сразу вспомнили что никому низзя кроме импотентов из обезесе.а им потому и можно что они не способны ни на что .
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28.10.2021 10:48 Відповісти
якась обєспокоєность однобока....
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28.10.2021 10:56 Відповісти
Подібні дії можуть призвести до ескалації цього конфлікту.
А то чого доброго завтра ЛДНРівці у відповідь стрельнуть якими-небудь "калібрами" по Кііву чи Конча - Заспі.
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28.10.2021 11:58 Відповісти
И шо ты прыдлагаешь от лица Офиса Призидента - передвигаться по Киеву днем исключительно по канализации?
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28.10.2021 12:48 Відповісти
Что-то Байрактары давно над Берлином не летали. Вот это реально будет обеспокоенность.
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28.10.2021 12:31 Відповісти
Да блин, когда-то я тут посла Мельника обсирал - теперь думаю...
ОН в принципе правильно ответил, нужно было еще в Киеве немецкому послу заявить, что Украина обеспокоена тем, что Германия обеспокоена...
Меня больше беспокоит, что это была какая-то мутная разовая акция и без особых последствий, а шума больше всего наделала в сети. И меня беспокоит характер стула первых персон Офися Призиньдента, или как там правильно, извените, я не Шкарлет, и даже не доктор Кива, и ваших диссиртаций не канчал! Но переживаю - выдержит ли нагрузку КиевВодоканал!
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28.10.2021 12:46 Відповісти
Німетчина це ліцеміри: собі північний потік провели, а іншим вказують терпіти агресію кремля.
Тьфу.
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28.10.2021 13:13 Відповісти
Потрібно дотримуватись правил секретності. Підняли Байрактар ******* по пушці і все- тихенько посадили і в ангар.
Ні *****, треба на весь світ кричати які ми вправні ! Деякі операції на фронті потрібно проводити в режимі максимальної секретності. Тут на всі 300% недопрацьовує СБУ !
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28.10.2021 13:16 Відповісти
Все ви правильно говорите, але ЦЕ була ПОКАЗОВА АКЦІЯ.
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28.10.2021 13:36 Відповісти
Нагадайте мені, де в, т.з. мінських угодах, артикульована заборона застосування ударних безпілотників.
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28.10.2021 13:35 Відповісти
С "чувством глубокой озабоченности" все были озабочены расстрелом в 1944 году Эрнста Тельмана. Но Германия ни хрена не чешется, что значит ІІІ Рейх никуда не делся, еще и пытается что-то там озабочиваться за байрактары! Озабоченные, *****!!
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28.10.2021 15:05 Відповісти
..спробуйте сказати те саме, "адольфи", коли вас вас будуть обстрілювати зі зброї другої світової війни НОВІ кацапи з території старої Польщі...
ідіоти заспані.. Україна - останній рубіж між кацапоорками і вашим солодким сном..
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28.10.2021 15:08 Відповісти
Тоді саме час Україні висловити занепокоєння щодо занепокоєння Німеччини, та вказати її бажаний напрямок руху у всім відомо куди...
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28.10.2021 15:16 Відповісти
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28.10.2021 15:35 Відповісти
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28.10.2021 15:36 Відповісти
идут они на х...й со своими обеспокоенностями. правительство меркель давно продемонстрировало всем чью сторону оно занимает в конфликте Украины со свинособакостаном
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28.10.2021 15:37 Відповісти
я обеспокоен обеспокоеностью германии
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28.10.2021 16:12 Відповісти
Германия работает против Украины. Путь идут на ***
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28.10.2021 16:21 Відповісти
Скоро по Кремлю ударим
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28.10.2021 16:48 Відповісти
Минскими соглашениями озабочены, Северным потоком тоже озабочены, что бы кинуть Украину на транзит и безопасность,- когда с такими компрадорскими властями Украина кидаема, почему не "кинуть", и себе десятый слой черной икры на бутерброд намазать да и еще лесом карпатцким тоже озабочены и это ни важно что в Украине изменения климата наступили и наводнения главное что бы им было хорошо, а вот Иловайском и в целом Будапештским меморандумом ни кто не озабочен, - это и понятно - своя рубашка ближе к телу, с миру по нитке , а голым украинцам кол в задницу, а кому должны всем прощаем и это не мега "кидок" на все, что есть , а бизнес и ни чего личного так всегда поступают. В кругу "друзей" лицом не щелкай.Спасение утопающих дело рук самих утопающих, только вот не задача, когда у власти такие же мошенники только условно Соросятинские и им Украина только для того , что бы подороже продать,тоже как говорится ничего личного, как быть и что делать,когда например от такой "державной деятельности" по факту запасы газа и вакцинация провалена, а они найдут тысячу причин объяснить что виноваты не "избранники", а попередники и народ какой то не такой , как во всех станах.
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28.10.2021 17:28 Відповісти
на мнение германии - НАСРАТЬ!!!!!!!!
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28.10.2021 17:37 Відповісти
Когда Украина была обеспокоена строительством СП2, Германии было похер на наше беспокойство. И что немчура вообще может сделать? Ничего,только беспокоится.Короче,Берлин ПНХ!
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28.10.2021 17:39 Відповісти
Фрау либентроп исполняет дембельский акорд для путлера.
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28.10.2021 17:51 Відповісти
Хамити не треба! Так, Німеччина та особливо Франція намагаються якось налагодити відносини з Путіним, не остаточно побити горшки з буйною ядерною країною.
Але Ангела Меркель неодноразово відкрито казала в очі Путіну: ви захопили Донбас, ви живете в іншій реальності, ЄС наклав санкції на Росію. Меркель негайно прилетіла до Мінська у 2014-му та допомогла запобігти вбивству тисяч українців.
А ви - незалежні українці - що? Може згуртувались, може підтримали проєвропейську владу? Та ні! Дружньо обрали неука, нікчему, без досвіда, без кругосвіту, без культури, налаштованного і далі заробляти в Росії, та ще й брехуна та боягуза.
А тепер ваш лідер вимагає, щоб НАТО його захищала, а Європа забеспечила вам транзит російського газу. Вам зобов'язані всі - ви нікому.
На жаль, не вийде. Згуртуйтеся навколо європейського вектора, приберіть корупцію, почніть вчитися і не вірте телевзійним коломойським.
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29.10.2021 21:15 Відповісти
Ось як палае, ну няхай палае.
ПЕХи впереде! СУГС!
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03.11.2021 09:54 Відповісти
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