Німеччина занепокоєна застосуванням "Байрактара" на Донбасі
Офіційний Берлін стурбований збільшенням кількості порушень режиму припинення вогню на Сході України, а також тим, що всі сторони протистояння використовують безпілотні апарати.
Про це заявила на брифінгу речниця МЗС ФРН Андреа Зассе, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"У Берліні дуже стурбовані збільшенням інтенсивності бойових дій на Сході України, а також повідомленням Генштабу української армії, згідно з яким українські Збройні сили у відповідь на артобстріл та загибель одного та поранення ще одного солдата застосували дрон типу "Байрактар", - заявила Зассе.
Дипломат додала, що "дрони використовують всі сторони, хоча Мінські угоди дозволяють це виключно місії ОБСЄ".
Берлін закликає всі сторони до деескалації. Розвиток подій останніми місяцями та тижнями показує, що всі сторони мають проявити більш конструктивний, ніж раніше, підхід у політичних переговорах, сказала речниця.
За її словами, Німеччина разом із Францією посилено працюють над тим, аби організувати зустріч міністрів закордонних справ Нормандської четвірки. Зассе водночас не змогла відповісти на запитання щодо дати проведення зустрічі. "Мені немає чого сказати щодо дати такої зустрічі", - констатувала вона.
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Францию и Германию надо выводить из переговорщиков, т.к. они уже спелись с оккупантом и у них общие интересы.
А то чого доброго завтра ЛДНРівці у відповідь стрельнуть якими-небудь "калібрами" по Кііву чи Конча - Заспі.
ОН в принципе правильно ответил, нужно было еще в Киеве немецкому послу заявить, что Украина обеспокоена тем, что Германия обеспокоена...
Меня больше беспокоит, что это была какая-то мутная разовая акция и без особых последствий, а шума больше всего наделала в сети. И меня беспокоит характер стула первых персон Офися Призиньдента, или как там правильно, извените, я не Шкарлет, и даже не доктор Кива, и ваших диссиртаций не канчал! Но переживаю - выдержит ли нагрузку КиевВодоканал!
Тьфу.
Ні *****, треба на весь світ кричати які ми вправні ! Деякі операції на фронті потрібно проводити в режимі максимальної секретності. Тут на всі 300% недопрацьовує СБУ !
ідіоти заспані.. Україна - останній рубіж між кацапоорками і вашим солодким сном..
Але Ангела Меркель неодноразово відкрито казала в очі Путіну: ви захопили Донбас, ви живете в іншій реальності, ЄС наклав санкції на Росію. Меркель негайно прилетіла до Мінська у 2014-му та допомогла запобігти вбивству тисяч українців.
А ви - незалежні українці - що? Може згуртувались, може підтримали проєвропейську владу? Та ні! Дружньо обрали неука, нікчему, без досвіда, без кругосвіту, без культури, налаштованного і далі заробляти в Росії, та ще й брехуна та боягуза.
А тепер ваш лідер вимагає, щоб НАТО його захищала, а Європа забеспечила вам транзит російського газу. Вам зобов'язані всі - ви нікому.
На жаль, не вийде. Згуртуйтеся навколо європейського вектора, приберіть корупцію, почніть вчитися і не вірте телевзійним коломойським.
ПЕХи впереде! СУГС!