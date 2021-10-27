Німеччина занепокоєна застосуванням "Байрактара" на Донбасі

Офіційний Берлін стурбований збільшенням кількості порушень режиму припинення вогню на Сході України, а також тим, що всі сторони протистояння використовують безпілотні апарати.

Про це заявила на брифінгу речниця МЗС ФРН Андреа Зассе, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У Берліні дуже стурбовані збільшенням інтенсивності бойових дій на Сході України, а також повідомленням Генштабу української армії, згідно з яким українські Збройні сили у відповідь на артобстріл та загибель одного та поранення ще одного солдата застосували дрон типу "Байрактар", - заявила Зассе.

Дипломат додала, що "дрони використовують всі сторони, хоча Мінські угоди дозволяють це виключно місії ОБСЄ".

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Берлін закликає всі сторони до деескалації. Розвиток подій останніми місяцями та тижнями показує, що всі сторони мають проявити більш конструктивний, ніж раніше, підхід у політичних переговорах, сказала речниця.

За її словами, Німеччина разом із Францією посилено працюють над тим, аби організувати зустріч міністрів закордонних справ Нормандської четвірки. Зассе водночас не змогла відповісти на запитання щодо дати проведення зустрічі. "Мені немає чого сказати щодо дати такої зустрічі", - констатувала вона.

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