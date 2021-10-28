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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав утвердил перечень противопоказаний к COVID-вакцинации: подтверждающие документы можно будет сгенерировать в "Дії", - "слуга народа" Радуцкий

Минздрав утвердил перечень противопоказаний к COVID-вакцинации: подтверждающие документы можно будет сгенерировать в

Министерство здравоохранения утвердило перечень медицинских противопоказаний и предостережений к вакцинации от коронавируса COVID-19.

Об этом председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в документе указаны типы противопоказаний.

"Это могут быть абсолютные противопоказания, если существует четко определенная вероятность возникновения серьезной побочной реакции. А также – предостережение (вакцинация с предостережением), когда окончательное решение по прививке принимается врачом с учетом преимуществ над рисками. Противопоказания также могут носить характер постоянных или временных (в таком случае в справке указывается срок действия), действовать для всех видов вакцин или только для конкретного типа (если есть возможность сделать прививку другим типом вакцины – справка не предоставляется)", – отметил Радуцкий.

По его данным, в частности, диагноз тромбоз с тромбоцитопенией означает в определенных случаях абсолютные постоянные противопоказания к вакцинам на векторной основе (АstraZeneca и некоторые другие). При этом глава комитета добавил, что следствием миокардита и/или перикардита являются абсолютные противопоказания для мРНК вакцин (Pfizer/Moderna). По словам Радуцкого, для лиц с иммунодефицитом рекомендуется вакцинация с предостережением.

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"Всего определены 16 причин или отказа от вакцинации (постоянной или временной), или для ее проведения с предостережением", – уточнил глава комитета ВР.

При этом он отметил, что в каждом случае соответствие диагноза противопоказаниям, указанным в перечне Минздрава, устанавливает исключительно врач.

Кроме того, он заявил, что справки о противопоказаниях к прививкам начнут выдавать в начале ноября.

По оценкам Минздрава, реальные противопоказания к вакцинации от коронавируса имеет не более 1% населения.

По информации Радуцкого, данные о пациентах, которым действительно противопоказана вакцинация, будут вноситься в электронную систему здравоохранения – украинцы смогут сгенерировать документ в приложении "Дія".

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"По моему личному мнению, очень важно, чтобы с самого начала был введен жесткий контроль за предоставлением справок. Как врачи, так и пациенты должны понять, что Минздрав обязательно будет проводить проверки и определять обоснованность решения о предоставлении справки. Сейчас в стране идет настоящая война с теми, кто занимается изготовлением поддельных справок о вакцинации. Поэтому у злоумышленников не должен возникнуть соблазн начать подделывать еще и справки о противопоказаниях", – добавил он.

Вместе с тем, Радуцкий напомнил, что согласно постановлению правительства № 1236, с 8 ноября к работе не будут допущены госслужащие и педагоги, которые не сделали прививки. Наличие официальных справок позволит представителям этих категорий граждан продолжать работать.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Да уж...вначале 16 миллионов уколов...а потом список противопоказаний...
Ублюдки...
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28.10.2021 16:38 Ответить
+13
Дебилы зеленые. А ничего, что год почти прошёл с начала вакцинации, а до вас только дошло?
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28.10.2021 16:34 Ответить
+11
Это называется испытание экспериментальных жидкостей на людях...
Еще годик и список рассширят...
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28.10.2021 16:42 Ответить
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Дебилы зеленые. А ничего, что год почти прошёл с начала вакцинации, а до вас только дошло?
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28.10.2021 16:34 Ответить
Плакаты с подробной информацией о типах вакцин и их особенностях для людей должны висеть в каждом центре вакцинации.
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28.10.2021 16:35 Ответить
Пока не хватает статистики для плакатов. Да ее никто и не собирает толком, так как побочки вакцинированных секретят и списывают на что угодно, кроме вакцины, чтобы не пугать стадо, которое и так боится проводить ветеринарную процедуру.
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28.10.2021 16:38 Ответить
Какой статистики? О типах и особенностях вакцин? Это все бегло рассказывают врачи при первичном опросе в центре.
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28.10.2021 16:43 Ответить
когда Порошенко вакцинируется?
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28.10.2021 16:36 Ответить
А кто сказал что нет? Давай ссылку.
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28.10.2021 16:41 Ответить
А кто сказал что он привился? Давай ссылку.
Он как и Тимошенко переболели, но не прививались.
А зачем им прививаться, что бы не заболеть
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29.10.2021 09:18 Ответить
Ну это ты тут тупо трепешься. Испортил воздух, вот и подтверждай свой высер.
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29.10.2021 10:33 Ответить
От молодец! Правильно! Ты новенький в подоляшавках или в рашоботах?
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28.10.2021 16:42 Ответить
а переболевшие будут вносится в базу данных?
а то уже разговаривают о 4 той дозе вакцины, три уже не помогает
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28.10.2021 16:35 Ответить
Да уж...вначале 16 миллионов уколов...а потом список противопоказаний...
Ублюдки...
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28.10.2021 16:38 Ответить
Не проверишь - не узнаешь )
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28.10.2021 16:41 Ответить
Это называется испытание экспериментальных жидкостей на людях...
Еще годик и список рассширят...
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28.10.2021 16:42 Ответить
Ну я писал, что за границей есть противопоказания а у нас было только два - младше 18 лет и температура свыше 38 . На том кого не жалко на том и испытывают для статистики.
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28.10.2021 17:40 Ответить
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28.10.2021 16:40 Ответить
Просто дурак это считается противопоказанием к вакцинации?
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28.10.2021 16:44 Ответить
А о китайском синоваке тишина...ни исследований..ни противопоказаний....ничего...
Тишина...
Но несколько миллионов этой вакциной укололи...и продолжают колоть...
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28.10.2021 16:44 Ответить
По короноваку полно информации и о составе и о противопоказаниях, не пзди! А просто поищи или тебе в лицо прям забросить нужно
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28.10.2021 17:00 Ответить
Забрось родимый...я почитаю..не обижусь...
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28.10.2021 18:50 Ответить
Дивись, Антипе.

Ця ... істота вже відкрито каже про війну...

Є така штука... той хто бажає війни, зазвичай її отримує.
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28.10.2021 16:49 Ответить
Ковід забрав життів українців більше ніж війна, а в нас капітулянтів ще пруд пруди.
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28.10.2021 18:40 Ответить
Ті не зрозумів. Ця істота веде війну з власним народом і відкрито про це говорить.
І щодо капітулянтів ти правий. Наразі. Після 3 листопада - подивимось.
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29.10.2021 09:53 Ответить
Я щось не побачив в новині про те, де той перелік протипоказань можна подивитися... Чи то "тайна за сєм'ю пєчатямі"? А що мені робити з батьками? А якщо алергія, яка є в моєї матінки, стане смертельною після вакцинації? Чи може в пунктах вакцинації проводять повне дослідження на протипоказання?
Добре, якщо є можливість звернутися до лікаря, який знає пацієнта "от і до", але якщо такої можливості немає? Скажімо захворів, виїхав на заробітки чи у відпустці? Або на тому ж вокзалі...

Я не проти вакцинації, я за неї обома руками та ще й ноги підійму "ЗА", але я за РОЗУМНУ, зважену вакцинацію...

А то вийде як з заявою дибілоїда з МОЗ про те, що температура без додаткових симтомів ковіду не є причиною для виклика швидкої. Але той ідіот вже не раз виставляв себе дурнем - йому не звикати, а от людям ще після цього треба якось жити...
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28.10.2021 17:16 Ответить
Если кто-то наивный ещё не понял, - то отстреливаться таки придётся...
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28.10.2021 17:20 Ответить
А если мой случай не вошел а 16? А я ласты заверну. Тогда внесут как 17? Уроды
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28.10.2021 17:26 Ответить
Ужас столько людей погибло из-за вакцинации от ковид 19, но об этом никто не говорит, ни один ТВ канал, какой-то сговор. Только в моем городе, укололи студента к вечеру его не стало, медработник со скорой помощи сделала пфайзер, через 5 дней умерла аллергия отёк лёгких, сотрудница знакомой работали в садике, после прививки, стала болеть нога, потом почернела через день умерла. Я, сделала первую, на 12 день заболело горло от холодной воды, на следующей день воспалились лимфоузлы на шее над ключницей, ЛОР сказал что горло нос в порядке это острый шейный лимфаденит, вытемпература была 6 дней 39,5. Врач сказала, ничего страшного Ее вторую, при этом даже не послала на анализы. Сама пошла сделала, д-демир, при норме до 500,у меня 697. Верить сейчас никому нельзя! Подумайте! Делали прививку от гриппа, чтобы НЕ ЗАБОЛЕТЬ, а тут прививка типа нужна, чтобы не умереть если заболел.

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28.10.2021 19:58 Ответить
у женщин лифаденит уже описывали. Другое дело что у моей знакомой после модерны образовался узел в мол. железе - так подозрение на онко. Ложат на операцию.
8 мес. назад маммография в норме. ДумайТЕ!
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29.10.2021 00:19 Ответить
 
 