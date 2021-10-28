Минздрав утвердил перечень противопоказаний к COVID-вакцинации: подтверждающие документы можно будет сгенерировать в "Дії", - "слуга народа" Радуцкий
Министерство здравоохранения утвердило перечень медицинских противопоказаний и предостережений к вакцинации от коронавируса COVID-19.
Об этом председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что в документе указаны типы противопоказаний.
"Это могут быть абсолютные противопоказания, если существует четко определенная вероятность возникновения серьезной побочной реакции. А также – предостережение (вакцинация с предостережением), когда окончательное решение по прививке принимается врачом с учетом преимуществ над рисками. Противопоказания также могут носить характер постоянных или временных (в таком случае в справке указывается срок действия), действовать для всех видов вакцин или только для конкретного типа (если есть возможность сделать прививку другим типом вакцины – справка не предоставляется)", – отметил Радуцкий.
По его данным, в частности, диагноз тромбоз с тромбоцитопенией означает в определенных случаях абсолютные постоянные противопоказания к вакцинам на векторной основе (АstraZeneca и некоторые другие). При этом глава комитета добавил, что следствием миокардита и/или перикардита являются абсолютные противопоказания для мРНК вакцин (Pfizer/Moderna). По словам Радуцкого, для лиц с иммунодефицитом рекомендуется вакцинация с предостережением.
"Всего определены 16 причин или отказа от вакцинации (постоянной или временной), или для ее проведения с предостережением", – уточнил глава комитета ВР.
При этом он отметил, что в каждом случае соответствие диагноза противопоказаниям, указанным в перечне Минздрава, устанавливает исключительно врач.
Кроме того, он заявил, что справки о противопоказаниях к прививкам начнут выдавать в начале ноября.
По оценкам Минздрава, реальные противопоказания к вакцинации от коронавируса имеет не более 1% населения.
По информации Радуцкого, данные о пациентах, которым действительно противопоказана вакцинация, будут вноситься в электронную систему здравоохранения – украинцы смогут сгенерировать документ в приложении "Дія".
"По моему личному мнению, очень важно, чтобы с самого начала был введен жесткий контроль за предоставлением справок. Как врачи, так и пациенты должны понять, что Минздрав обязательно будет проводить проверки и определять обоснованность решения о предоставлении справки. Сейчас в стране идет настоящая война с теми, кто занимается изготовлением поддельных справок о вакцинации. Поэтому у злоумышленников не должен возникнуть соблазн начать подделывать еще и справки о противопоказаниях", – добавил он.
Вместе с тем, Радуцкий напомнил, что согласно постановлению правительства № 1236, с 8 ноября к работе не будут допущены госслужащие и педагоги, которые не сделали прививки. Наличие официальных справок позволит представителям этих категорий граждан продолжать работать.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Он как и Тимошенко переболели, но не прививались.
А зачем им прививаться, что бы не заболеть
а то уже разговаривают о 4 той дозе вакцины, три уже не помогает
Ублюдки...
Еще годик и список рассширят...
Тишина...
Но несколько миллионов этой вакциной укололи...и продолжают колоть...
Ця ... істота вже відкрито каже про війну...
Є така штука... той хто бажає війни, зазвичай її отримує.
І щодо капітулянтів ти правий. Наразі. Після 3 листопада - подивимось.
Добре, якщо є можливість звернутися до лікаря, який знає пацієнта "от і до", але якщо такої можливості немає? Скажімо захворів, виїхав на заробітки чи у відпустці? Або на тому ж вокзалі...
Я не проти вакцинації, я за неї обома руками та ще й ноги підійму "ЗА", але я за РОЗУМНУ, зважену вакцинацію...
А то вийде як з заявою дибілоїда з МОЗ про те, що температура без додаткових симтомів ковіду не є причиною для виклика швидкої. Але той ідіот вже не раз виставляв себе дурнем - йому не звикати, а от людям ще після цього треба якось жити...
8 мес. назад маммография в норме. ДумайТЕ!