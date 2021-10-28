Россия запугивает адвокатов родственников жертв катастрофы MH17, - RTL Nieuws
Россия пытается запугать адвокатов родственников погибших в авиакатастрофе сбитого над Донбассом самолета рейса MH17. Стражи порядка в Нидерландах предложили им защиту.
Об этом пишет нидерландское издание RTL Nieuws, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По данным издания, в последние месяцы участились инциденты, в ходе которых адвокатов преследовали, среди прочего, в их частных домах. По всей вероятности, это связано с правом выступить в суде, которое родственники получили во время судебного слушания по делу MH17 в прошлом месяце.
Адвокаты родственников также стали активнее. Обычно эти юристы не играют ведущей роли в зале суда. Там, в первую очередь, выступают прокуратура и адвокаты единственного подозреваемого, который представлен в суде.
В начале сентября процесс возобновился с правом выступления родственников. Им помогала группа юристов, объединенных в так называемую команду правовой помощи (RBT). Восемь членов RBT были приглашены к Национальному координатору по безопасности и борьбе с терроризмом (NCTV) 22 сентября. Во время большой презентации NCTV заявил, что Россия разными способами пыталась помешать и запугать адвокатов. Затем NCTV предложил включить юристов в программу защиты.
Некоторые юристы рассказали о подозрительных инцидентах, произошедших в последнее время. По крайней мере, двое из них заметили, что за ними следили до дома после судебного заседания в Схипхоле, где проходит суд над MH17. Еще один юрист увидел возле своего дома двух подозрительных мужчин в солнечных очках. В общей сложности NCTV было сообщено о четырех инцидентах.
Правоохранители заявили, что не ожидают физического насилия в отношении адвокатов. Юристы не комментировали ситуацию в разговоре с журналистами.
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Надо бы проверить, где сейчас Петров с Башировым.😀
По ним с гаубиц не стреляют? Так в чём переполох ?
Это как нацизм в Германии 1933-1945. Только жёсткое военное поражение, с руинами всей страны, с её распадом на национальные государства, с запретом владеть тяжёлым вооружением, с уничтожением и запретом на восстановление ВПК, с репарациями (чтобы лет 100 платили по 100-200 миллиардов долларов ежегодно пострадавшим странам), с кучей трупов самых упоротых, начиная с верхушки режима, заканчивая силовыми структурами, способными оказывать сопротивление. Плюс иностранная оккупация лет на 30-50 с вправлением мозгов населению. Депутинизация (по примеру денацификации в ФРГ), когда всех, кто считает путина великим, заставят вручную раскапывать могилы с его жертвами (в Африке, в Сирии, в Украине и так далее) для надлежащего перезахоронения + каждый вечер обязательный просмотр документальных фильмов о зверствах путинизма. Люстрация, опять-таки - всех, кто хоть как-то соприкасался с режимом или в тюрьму, или пожизненно прочь от должностей в политике, силовых структурах, госслужбе и т.д. Да, это десятки миллионов - ничего, переживут как-нибудь.
Короче, дезинтеграция, силовое поражение, экономический коллапс. Только огромный стресс может привести их (россиян) в чувство. Потому что сейчас они в пьяном угаре, как алкаш, который белку схватил - там уговаривать и штрафы применять бесполезно. Там надо чистку организма, как от наркотиков.
Задача, безусловно, архисложная - в мировой истории такого ещё не было. Гитлер был чем-то подобным, но ему не хватило пару месяцев до создания ядерного оружия, с помощью которого он бы ход войны переломил. А у этой хунты фашистской, которая захватила россию и села в Кремле, ядерное оружие есть. Поэтому они так и упиваются своей безнаказанностью.
Но должен же быть какой-то метод нанести россии жёсткое военное поражение так, чтобы не угробить весь мир в ядерном пожаре . . . Не может не быть. Иначе всем вменяемым странам тогда надо заворачиваться в простыню и медленно ползти на кладбище в ожидании, когда русские придут их гибридно убивать.