РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11984 посетителя онлайн
Новости Российские террористы сбили Боинг
7 619 17

Россия запугивает адвокатов родственников жертв катастрофы MH17, - RTL Nieuws

Россия запугивает адвокатов родственников жертв катастрофы MH17, - RTL Nieuws

Россия пытается запугать адвокатов родственников погибших в авиакатастрофе сбитого над Донбассом самолета рейса MH17. Стражи порядка в Нидерландах предложили им защиту.

Об этом пишет нидерландское издание RTL Nieuws, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По данным издания, в последние месяцы участились инциденты, в ходе которых адвокатов преследовали, среди прочего, в их частных домах. По всей вероятности, это связано с правом выступить в суде, которое родственники получили во время судебного слушания по делу MH17 в прошлом месяце.

Адвокаты родственников также стали активнее. Обычно эти юристы не играют ведущей роли в зале суда. Там, в первую очередь, выступают прокуратура и адвокаты единственного подозреваемого, который представлен в суде.

Читайте: Очередное заседание суда по делу МН17 состоится 1 ноября

В начале сентября процесс возобновился с правом выступления родственников. Им помогала группа юристов, объединенных в так называемую команду правовой помощи (RBT). Восемь членов RBT были приглашены к Национальному координатору по безопасности и борьбе с терроризмом (NCTV) 22 сентября. Во время большой презентации NCTV заявил, что Россия разными способами пыталась помешать и запугать адвокатов. Затем NCTV предложил включить юристов в программу защиты.

Некоторые юристы рассказали о подозрительных инцидентах, произошедших в последнее время. По крайней мере, двое из них заметили, что за ними следили до дома после судебного заседания в Схипхоле, где проходит суд над MH17. Еще один юрист увидел возле своего дома двух подозрительных мужчин в солнечных очках. В общей сложности NCTV было сообщено о четырех инцидентах.

Также читайте: "Надеюсь, Россия признает свою вину", - родственники жертв рейса МН17 выступают в суде

Правоохранители заявили, что не ожидают физического насилия в отношении адвокатов. Юристы не комментировали ситуацию в разговоре с журналистами.

Автор: 

адвокат (1436) запугивание (31) Нидерланды (1602) россия (96216)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
Это всё так далеко зашло, что не лечится просто привлечением россии к международной ответственности. И даже революцией, которая смела бы путинскую власть, тоже не лечится.
Это как нацизм в Германии 1933-1945. Только жёсткое военное поражение, с руинами всей страны, с её распадом на национальные государства, с запретом владеть тяжёлым вооружением, с уничтожением и запретом на восстановление ВПК, с репарациями (чтобы лет 100 платили по 100-200 миллиардов долларов ежегодно пострадавшим странам), с кучей трупов самых упоротых, начиная с верхушки режима, заканчивая силовыми структурами, способными оказывать сопротивление. Плюс иностранная оккупация лет на 30-50 с вправлением мозгов населению. Депутинизация (по примеру денацификации в ФРГ), когда всех, кто считает путина великим, заставят вручную раскапывать могилы с его жертвами (в Африке, в Сирии, в Украине и так далее) для надлежащего перезахоронения + каждый вечер обязательный просмотр документальных фильмов о зверствах путинизма. Люстрация, опять-таки - всех, кто хоть как-то соприкасался с режимом или в тюрьму, или пожизненно прочь от должностей в политике, силовых структурах, госслужбе и т.д. Да, это десятки миллионов - ничего, переживут как-нибудь.
Короче, дезинтеграция, силовое поражение, экономический коллапс. Только огромный стресс может привести их (россиян) в чувство. Потому что сейчас они в пьяном угаре, как алкаш, который белку схватил - там уговаривать и штрафы применять бесполезно. Там надо чистку организма, как от наркотиков.

Задача, безусловно, архисложная - в мировой истории такого ещё не было. Гитлер был чем-то подобным, но ему не хватило пару месяцев до создания ядерного оружия, с помощью которого он бы ход войны переломил. А у этой хунты фашистской, которая захватила россию и села в Кремле, ядерное оружие есть. Поэтому они так и упиваются своей безнаказанностью.
Но должен же быть какой-то метод нанести россии жёсткое военное поражение так, чтобы не угробить весь мир в ядерном пожаре . . . Не может не быть. Иначе всем вменяемым странам тогда надо заворачиваться в простыню и медленно ползти на кладбище в ожидании, когда русские придут их гибридно убивать.
показать весь комментарий
28.10.2021 16:58 Ответить
+8
а кто так запугал лапотного карлика,шо оно не вылезает из бункера?...
показать весь комментарий
28.10.2021 16:41 Ответить
+8
Мерзкая страна...
показать весь комментарий
28.10.2021 16:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а кто так запугал лапотного карлика,шо оно не вылезает из бункера?...
показать весь комментарий
28.10.2021 16:41 Ответить
Лапотный карлик попытался обидеть товарища Си и хорошо знает, что ему за это будет. Только не знает когда это произойдет и как, вот и сидит в бункере.
показать весь комментарий
28.10.2021 16:48 Ответить
Он шамана испугался... Вообще оно очень сильно боится за свою жизнь, потому что понимает что рыло в пуху, а руки по плечи в крови...
показать весь комментарий
28.10.2021 16:49 Ответить
Этим самым свинособаки лаптеногие себе только хуже делают. Они невольно подтверждают тот факт что у них рыло в пуху!
показать весь комментарий
28.10.2021 16:43 Ответить
А какие ваши доказательства?
показать весь комментарий
28.10.2021 16:43 Ответить
Расейские шпионы действуют как в фильмах - в костюмах и тёмных очках.
показать весь комментарий
28.10.2021 16:44 Ответить
Мерзкая страна...
показать весь комментарий
28.10.2021 16:45 Ответить
Путлер ну ни разу не палится... Дедушка с 14 года сумасшедший... Даже раньше, с 08.
показать весь комментарий
28.10.2021 16:46 Ответить
Теперь понятно, зачем кацапы травили всех подряд какзалось-бы без цели - чтобы показать, что Петровы и Бошировы кого-угодно достанут. Многоходовочка.
показать весь комментарий
28.10.2021 16:49 Ответить
"Еще один юрист увидел возле своего дома двух подозрительных мужчин в солнечных очках. Источник: "

Надо бы проверить, где сейчас Петров с Башировым.😀
показать весь комментарий
28.10.2021 16:49 Ответить
третий ряд четвёртая могилка справа.
показать весь комментарий
29.10.2021 08:38 Ответить
Ну, выражаем им незначительную обеспокоенность !
По ним с гаубиц не стреляют? Так в чём переполох ?
показать весь комментарий
28.10.2021 16:52 Ответить
Это всё так далеко зашло, что не лечится просто привлечением россии к международной ответственности. И даже революцией, которая смела бы путинскую власть, тоже не лечится.
Это как нацизм в Германии 1933-1945. Только жёсткое военное поражение, с руинами всей страны, с её распадом на национальные государства, с запретом владеть тяжёлым вооружением, с уничтожением и запретом на восстановление ВПК, с репарациями (чтобы лет 100 платили по 100-200 миллиардов долларов ежегодно пострадавшим странам), с кучей трупов самых упоротых, начиная с верхушки режима, заканчивая силовыми структурами, способными оказывать сопротивление. Плюс иностранная оккупация лет на 30-50 с вправлением мозгов населению. Депутинизация (по примеру денацификации в ФРГ), когда всех, кто считает путина великим, заставят вручную раскапывать могилы с его жертвами (в Африке, в Сирии, в Украине и так далее) для надлежащего перезахоронения + каждый вечер обязательный просмотр документальных фильмов о зверствах путинизма. Люстрация, опять-таки - всех, кто хоть как-то соприкасался с режимом или в тюрьму, или пожизненно прочь от должностей в политике, силовых структурах, госслужбе и т.д. Да, это десятки миллионов - ничего, переживут как-нибудь.
Короче, дезинтеграция, силовое поражение, экономический коллапс. Только огромный стресс может привести их (россиян) в чувство. Потому что сейчас они в пьяном угаре, как алкаш, который белку схватил - там уговаривать и штрафы применять бесполезно. Там надо чистку организма, как от наркотиков.

Задача, безусловно, архисложная - в мировой истории такого ещё не было. Гитлер был чем-то подобным, но ему не хватило пару месяцев до создания ядерного оружия, с помощью которого он бы ход войны переломил. А у этой хунты фашистской, которая захватила россию и села в Кремле, ядерное оружие есть. Поэтому они так и упиваются своей безнаказанностью.
Но должен же быть какой-то метод нанести россии жёсткое военное поражение так, чтобы не угробить весь мир в ядерном пожаре . . . Не может не быть. Иначе всем вменяемым странам тогда надо заворачиваться в простыню и медленно ползти на кладбище в ожидании, когда русские придут их гибридно убивать.
показать весь комментарий
28.10.2021 16:58 Ответить
Немцам такой расклад,даже выгоден с исторической точки зрения.Потому как в истории,произойдёт замещение немецких фашистов,на российских фашистов.И в следующие лет 100,немецкий фашизм утратит актуальность перед российским фашизмом.Мордовский фашизм,таким образом вытеснит из истории на периферию Гитлера и поставит на его место Пуйла.И обеспечит,такое вытеснение немцев из истории,только Третья мировая,где ключевую роль агрессора и зачинщиком выступает москали.И конечно дальше,москалей ждёт и поражение и покаяние.Як вариант
показать весь комментарий
28.10.2021 17:36 Ответить
Это хорошо. Т.о. больше русолюбивых европейцев будут больше знать о кацапии.
показать весь комментарий
28.10.2021 17:16 Ответить
Запугивать,можно тех,кто согласен запугиваться.Тех же,кто не согласен,запугать невозможно
показать весь комментарий
28.10.2021 17:26 Ответить
" Еще один юрист увидел возле своего дома двух подозрительных мужчин в солнечных очках" Тю. Так надо было подойти поздороваться, сфоткаться... шпиль им показать. Известные ж люди епта))
показать весь комментарий
29.10.2021 09:22 Ответить
 
 