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Росія залякує адвокатів родичів жертв катастрофи MH17, - RTL Nieuws

Росія залякує адвокатів родичів жертв катастрофи MH17, - RTL Nieuws

Росія намагається залякати адвокатів родичів загиблих в авіакатастрофі збитого над Донбасом літака рейсу MH17. Правоохоронці в Нідерландах запропонували їм захист.

Про це пише нідерландське видання RTL Nieuws, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За даними видання, в останні місяці почастішали інциденти, в ході яких адвокатів переслідували, серед іншого, в їхніх приватних будинках. Ймовірно, це пов'язано з правом виступити у суді, яке родичі отримали під час судового слухання у справі MH17 минулого місяця.

Адвокати родичів також стали активнішими. Зазвичай, ці юристи не відіграють провідної ролі в залі суду. Там насамперед виступають прокуратура та адвокати єдиного підозрюваного, який представлений.

На початку вересня процес відновився із правом виступу родичів. Протягом майже трьох тижнів їм дозволялося пояснювати суду, що для них означала катастрофа рейсу MH17. Їм допомагала група юристів, об'єднаних у так звану команду правової допомоги (RBT). Ці адвокати вже багато років беруть участь у кримінальній справі та мають доступ до матеріалів, наданих прокуратурою. Справа на сьогодні налічує понад 60 000 сторінок.

Також читайте: Суд у США починає слухання у справі MH17: російські держбанки звинувачують у фінансуванні найманців РФ на Донбасі

Вісім членів RBT запросили до Національного координатора з безпеки та боротьби з тероризмом (NCTV) 22 вересня. Під час великої презентації NCTV заявив, що Росія різними способами намагалася перешкодити та залякати адвокатів. Потім NCTV запропонував включити юристів до програми захисту.

Деякі юристи розповіли про підозрілі інциденти, які сталися останнім часом. Принаймні двоє з них помітили, що за ними стежили до їхнього житла після судового засідання у Схіпхолі, де проходить суд над MH17. Ще один юрист побачив у себе вдома двох підозрілих чоловіків у сонячних окулярах. Загалом NCTV було повідомлено про чотири інциденти.

Правоохоронці заявили, що не чекають на фізичне насильство щодо адвокатів. Юристи не коментували ситуацію в розмові з журналістами.

Читайте: Чергове засідання суду у справі МН17 відбудеться 1 листопада

Автор: 

адвокат (940) залякування (16) Нідерланди (1588) росія (66125)


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Топ коментарі
+17
Это всё так далеко зашло, что не лечится просто привлечением россии к международной ответственности. И даже революцией, которая смела бы путинскую власть, тоже не лечится.
Это как нацизм в Германии 1933-1945. Только жёсткое военное поражение, с руинами всей страны, с её распадом на национальные государства, с запретом владеть тяжёлым вооружением, с уничтожением и запретом на восстановление ВПК, с репарациями (чтобы лет 100 платили по 100-200 миллиардов долларов ежегодно пострадавшим странам), с кучей трупов самых упоротых, начиная с верхушки режима, заканчивая силовыми структурами, способными оказывать сопротивление. Плюс иностранная оккупация лет на 30-50 с вправлением мозгов населению. Депутинизация (по примеру денацификации в ФРГ), когда всех, кто считает путина великим, заставят вручную раскапывать могилы с его жертвами (в Африке, в Сирии, в Украине и так далее) для надлежащего перезахоронения + каждый вечер обязательный просмотр документальных фильмов о зверствах путинизма. Люстрация, опять-таки - всех, кто хоть как-то соприкасался с режимом или в тюрьму, или пожизненно прочь от должностей в политике, силовых структурах, госслужбе и т.д. Да, это десятки миллионов - ничего, переживут как-нибудь.
Короче, дезинтеграция, силовое поражение, экономический коллапс. Только огромный стресс может привести их (россиян) в чувство. Потому что сейчас они в пьяном угаре, как алкаш, который белку схватил - там уговаривать и штрафы применять бесполезно. Там надо чистку организма, как от наркотиков.

Задача, безусловно, архисложная - в мировой истории такого ещё не было. Гитлер был чем-то подобным, но ему не хватило пару месяцев до создания ядерного оружия, с помощью которого он бы ход войны переломил. А у этой хунты фашистской, которая захватила россию и села в Кремле, ядерное оружие есть. Поэтому они так и упиваются своей безнаказанностью.
Но должен же быть какой-то метод нанести россии жёсткое военное поражение так, чтобы не угробить весь мир в ядерном пожаре . . . Не может не быть. Иначе всем вменяемым странам тогда надо заворачиваться в простыню и медленно ползти на кладбище в ожидании, когда русские придут их гибридно убивать.
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28.10.2021 16:58 Відповісти
+8
а кто так запугал лапотного карлика,шо оно не вылезает из бункера?...
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28.10.2021 16:41 Відповісти
+8
Мерзкая страна...
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28.10.2021 16:45 Відповісти
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а кто так запугал лапотного карлика,шо оно не вылезает из бункера?...
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28.10.2021 16:41 Відповісти
Лапотный карлик попытался обидеть товарища Си и хорошо знает, что ему за это будет. Только не знает когда это произойдет и как, вот и сидит в бункере.
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28.10.2021 16:48 Відповісти
Он шамана испугался... Вообще оно очень сильно боится за свою жизнь, потому что понимает что рыло в пуху, а руки по плечи в крови...
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28.10.2021 16:49 Відповісти
Этим самым свинособаки лаптеногие себе только хуже делают. Они невольно подтверждают тот факт что у них рыло в пуху!
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28.10.2021 16:43 Відповісти
А какие ваши доказательства?
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28.10.2021 16:43 Відповісти
Расейские шпионы действуют как в фильмах - в костюмах и тёмных очках.
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28.10.2021 16:44 Відповісти
Мерзкая страна...
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28.10.2021 16:45 Відповісти
Путлер ну ни разу не палится... Дедушка с 14 года сумасшедший... Даже раньше, с 08.
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28.10.2021 16:46 Відповісти
Теперь понятно, зачем кацапы травили всех подряд какзалось-бы без цели - чтобы показать, что Петровы и Бошировы кого-угодно достанут. Многоходовочка.
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28.10.2021 16:49 Відповісти
"Еще один юрист увидел возле своего дома двух подозрительных мужчин в солнечных очках. Источник: "

Надо бы проверить, где сейчас Петров с Башировым.😀
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28.10.2021 16:49 Відповісти
третий ряд четвёртая могилка справа.
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29.10.2021 08:38 Відповісти
Ну, выражаем им незначительную обеспокоенность !
По ним с гаубиц не стреляют? Так в чём переполох ?
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28.10.2021 16:52 Відповісти
Это всё так далеко зашло, что не лечится просто привлечением россии к международной ответственности. И даже революцией, которая смела бы путинскую власть, тоже не лечится.
Это как нацизм в Германии 1933-1945. Только жёсткое военное поражение, с руинами всей страны, с её распадом на национальные государства, с запретом владеть тяжёлым вооружением, с уничтожением и запретом на восстановление ВПК, с репарациями (чтобы лет 100 платили по 100-200 миллиардов долларов ежегодно пострадавшим странам), с кучей трупов самых упоротых, начиная с верхушки режима, заканчивая силовыми структурами, способными оказывать сопротивление. Плюс иностранная оккупация лет на 30-50 с вправлением мозгов населению. Депутинизация (по примеру денацификации в ФРГ), когда всех, кто считает путина великим, заставят вручную раскапывать могилы с его жертвами (в Африке, в Сирии, в Украине и так далее) для надлежащего перезахоронения + каждый вечер обязательный просмотр документальных фильмов о зверствах путинизма. Люстрация, опять-таки - всех, кто хоть как-то соприкасался с режимом или в тюрьму, или пожизненно прочь от должностей в политике, силовых структурах, госслужбе и т.д. Да, это десятки миллионов - ничего, переживут как-нибудь.
Короче, дезинтеграция, силовое поражение, экономический коллапс. Только огромный стресс может привести их (россиян) в чувство. Потому что сейчас они в пьяном угаре, как алкаш, который белку схватил - там уговаривать и штрафы применять бесполезно. Там надо чистку организма, как от наркотиков.

Задача, безусловно, архисложная - в мировой истории такого ещё не было. Гитлер был чем-то подобным, но ему не хватило пару месяцев до создания ядерного оружия, с помощью которого он бы ход войны переломил. А у этой хунты фашистской, которая захватила россию и села в Кремле, ядерное оружие есть. Поэтому они так и упиваются своей безнаказанностью.
Но должен же быть какой-то метод нанести россии жёсткое военное поражение так, чтобы не угробить весь мир в ядерном пожаре . . . Не может не быть. Иначе всем вменяемым странам тогда надо заворачиваться в простыню и медленно ползти на кладбище в ожидании, когда русские придут их гибридно убивать.
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28.10.2021 16:58 Відповісти
Немцам такой расклад,даже выгоден с исторической точки зрения.Потому как в истории,произойдёт замещение немецких фашистов,на российских фашистов.И в следующие лет 100,немецкий фашизм утратит актуальность перед российским фашизмом.Мордовский фашизм,таким образом вытеснит из истории на периферию Гитлера и поставит на его место Пуйла.И обеспечит,такое вытеснение немцев из истории,только Третья мировая,где ключевую роль агрессора и зачинщиком выступает москали.И конечно дальше,москалей ждёт и поражение и покаяние.Як вариант
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28.10.2021 17:36 Відповісти
Это хорошо. Т.о. больше русолюбивых европейцев будут больше знать о кацапии.
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28.10.2021 17:16 Відповісти
Запугивать,можно тех,кто согласен запугиваться.Тех же,кто не согласен,запугать невозможно
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28.10.2021 17:26 Відповісти
" Еще один юрист увидел возле своего дома двух подозрительных мужчин в солнечных очках" Тю. Так надо было подойти поздороваться, сфоткаться... шпиль им показать. Известные ж люди епта))
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29.10.2021 09:22 Відповісти
 
 