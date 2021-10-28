Росія залякує адвокатів родичів жертв катастрофи MH17, - RTL Nieuws

Росія намагається залякати адвокатів родичів загиблих в авіакатастрофі збитого над Донбасом літака рейсу MH17. Правоохоронці в Нідерландах запропонували їм захист.

Про це пише нідерландське видання RTL Nieuws, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За даними видання, в останні місяці почастішали інциденти, в ході яких адвокатів переслідували, серед іншого, в їхніх приватних будинках. Ймовірно, це пов'язано з правом виступити у суді, яке родичі отримали під час судового слухання у справі MH17 минулого місяця.

Адвокати родичів також стали активнішими. Зазвичай, ці юристи не відіграють провідної ролі в залі суду. Там насамперед виступають прокуратура та адвокати єдиного підозрюваного, який представлений.

На початку вересня процес відновився із правом виступу родичів. Протягом майже трьох тижнів їм дозволялося пояснювати суду, що для них означала катастрофа рейсу MH17. Їм допомагала група юристів, об'єднаних у так звану команду правової допомоги (RBT). Ці адвокати вже багато років беруть участь у кримінальній справі та мають доступ до матеріалів, наданих прокуратурою. Справа на сьогодні налічує понад 60 000 сторінок.

Також читайте: Суд у США починає слухання у справі MH17: російські держбанки звинувачують у фінансуванні найманців РФ на Донбасі

Вісім членів RBT запросили до Національного координатора з безпеки та боротьби з тероризмом (NCTV) 22 вересня. Під час великої презентації NCTV заявив, що Росія різними способами намагалася перешкодити та залякати адвокатів. Потім NCTV запропонував включити юристів до програми захисту.

Деякі юристи розповіли про підозрілі інциденти, які сталися останнім часом. Принаймні двоє з них помітили, що за ними стежили до їхнього житла після судового засідання у Схіпхолі, де проходить суд над MH17. Ще один юрист побачив у себе вдома двох підозрілих чоловіків у сонячних окулярах. Загалом NCTV було повідомлено про чотири інциденти.

Правоохоронці заявили, що не чекають на фізичне насильство щодо адвокатів. Юристи не коментували ситуацію в розмові з журналістами.

Читайте: Чергове засідання суду у справі МН17 відбудеться 1 листопада