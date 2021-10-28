Росія залякує адвокатів родичів жертв катастрофи MH17, - RTL Nieuws
Росія намагається залякати адвокатів родичів загиблих в авіакатастрофі збитого над Донбасом літака рейсу MH17. Правоохоронці в Нідерландах запропонували їм захист.
Про це пише нідерландське видання RTL Nieuws, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
За даними видання, в останні місяці почастішали інциденти, в ході яких адвокатів переслідували, серед іншого, в їхніх приватних будинках. Ймовірно, це пов'язано з правом виступити у суді, яке родичі отримали під час судового слухання у справі MH17 минулого місяця.
Адвокати родичів також стали активнішими. Зазвичай, ці юристи не відіграють провідної ролі в залі суду. Там насамперед виступають прокуратура та адвокати єдиного підозрюваного, який представлений.
На початку вересня процес відновився із правом виступу родичів. Протягом майже трьох тижнів їм дозволялося пояснювати суду, що для них означала катастрофа рейсу MH17. Їм допомагала група юристів, об'єднаних у так звану команду правової допомоги (RBT). Ці адвокати вже багато років беруть участь у кримінальній справі та мають доступ до матеріалів, наданих прокуратурою. Справа на сьогодні налічує понад 60 000 сторінок.
Вісім членів RBT запросили до Національного координатора з безпеки та боротьби з тероризмом (NCTV) 22 вересня. Під час великої презентації NCTV заявив, що Росія різними способами намагалася перешкодити та залякати адвокатів. Потім NCTV запропонував включити юристів до програми захисту.
Деякі юристи розповіли про підозрілі інциденти, які сталися останнім часом. Принаймні двоє з них помітили, що за ними стежили до їхнього житла після судового засідання у Схіпхолі, де проходить суд над MH17. Ще один юрист побачив у себе вдома двох підозрілих чоловіків у сонячних окулярах. Загалом NCTV було повідомлено про чотири інциденти.
Правоохоронці заявили, що не чекають на фізичне насильство щодо адвокатів. Юристи не коментували ситуацію в розмові з журналістами.
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Надо бы проверить, где сейчас Петров с Башировым.😀
По ним с гаубиц не стреляют? Так в чём переполох ?
Это как нацизм в Германии 1933-1945. Только жёсткое военное поражение, с руинами всей страны, с её распадом на национальные государства, с запретом владеть тяжёлым вооружением, с уничтожением и запретом на восстановление ВПК, с репарациями (чтобы лет 100 платили по 100-200 миллиардов долларов ежегодно пострадавшим странам), с кучей трупов самых упоротых, начиная с верхушки режима, заканчивая силовыми структурами, способными оказывать сопротивление. Плюс иностранная оккупация лет на 30-50 с вправлением мозгов населению. Депутинизация (по примеру денацификации в ФРГ), когда всех, кто считает путина великим, заставят вручную раскапывать могилы с его жертвами (в Африке, в Сирии, в Украине и так далее) для надлежащего перезахоронения + каждый вечер обязательный просмотр документальных фильмов о зверствах путинизма. Люстрация, опять-таки - всех, кто хоть как-то соприкасался с режимом или в тюрьму, или пожизненно прочь от должностей в политике, силовых структурах, госслужбе и т.д. Да, это десятки миллионов - ничего, переживут как-нибудь.
Короче, дезинтеграция, силовое поражение, экономический коллапс. Только огромный стресс может привести их (россиян) в чувство. Потому что сейчас они в пьяном угаре, как алкаш, который белку схватил - там уговаривать и штрафы применять бесполезно. Там надо чистку организма, как от наркотиков.
Задача, безусловно, архисложная - в мировой истории такого ещё не было. Гитлер был чем-то подобным, но ему не хватило пару месяцев до создания ядерного оружия, с помощью которого он бы ход войны переломил. А у этой хунты фашистской, которая захватила россию и села в Кремле, ядерное оружие есть. Поэтому они так и упиваются своей безнаказанностью.
Но должен же быть какой-то метод нанести россии жёсткое военное поражение так, чтобы не угробить весь мир в ядерном пожаре . . . Не может не быть. Иначе всем вменяемым странам тогда надо заворачиваться в простыню и медленно ползти на кладбище в ожидании, когда русские придут их гибридно убивать.