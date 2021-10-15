Чергове засідання суду у справі МН17 відбудеться 1 листопада
У нідерландському судовому комплексі "Схіпхол" у листопаді почнеться десятий блок слухань у справі про катастрофу літака рейсу МН17.
Згідно з попереднім графіком, слухання відбуватимуться 1-2, 8-9, 15-17 листопада, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Стежити за процесом можна буде за допомогою прямої трансляції.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.
7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.
24 вересня у судовому комплексі "Схіпхол" закінчився дев'ятий блок слухань у справі про трагедію МН17. Наступний блок слухань має розпочатися 1 листопада 2021 року о 10:00 за місцевим часом. Родичі загиблих рейсу МН17 продовжать виступати в суді. Загалом слово в суді буде надано 93 родичам загиблих рейсу МН17.
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Ой.
Ну наконец то.
По лживости с заявлениями России соревноваться может только администрация Зеленского.
P.S.
А разве Россия ещё не сказала, шо «ответа не будет»
2021й сегодня - поетому еще раз - ноябрю своему год приклейте....
08.03.2014 пам'ятаємо