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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Чергове засідання суду у справі МН17 відбудеться 1 листопада

Чергове засідання суду у справі МН17 відбудеться 1 листопада

У нідерландському судовому комплексі "Схіпхол" у листопаді почнеться десятий блок слухань у справі про катастрофу літака рейсу МН17.

Згідно з попереднім графіком, слухання відбуватимуться 1-2, 8-9, 15-17 листопада, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Стежити за процесом можна буде за допомогою прямої трансляції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає надії, що Росія скаже правду про MH17, тому ми маємо самі зібрати інформацію, - Bellingcat

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

24 вересня у судовому комплексі "Схіпхол" закінчився дев'ятий блок слухань у справі про трагедію МН17. Наступний блок слухань має розпочатися 1 листопада 2021 року о 10:00 за місцевим часом. Родичі загиблих рейсу МН17 продовжать виступати в суді. Загалом слово в суді буде надано 93 родичам загиблих рейсу МН17.

Читайте: Суд у США починає слухання у справі MH17: російські держбанки звинувачують у фінансуванні найманців РФ на Донбасі

Автор: 

Нідерланди (1572) суд (11701) Боїнг-777 Malasia Airli... (754)


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«Нет надежды, что Россия скажет правду»

Ой.
Ну наконец то.

По лживости с заявлениями России соревноваться может только администрация Зеленского.

P.S.

А разве Россия ещё не сказала, шо «ответа не будет»
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15.10.2021 04:20 Відповісти
Коли там нам "скіфське золото" віддадуть? І скільки сотень тисяч євро заплатить Україна за його "зберігання" у галанців
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15.10.2021 09:05 Відповісти
год обозначте
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15.10.2021 04:44 Відповісти
2114 рік.А потім розпочнуться апеляції, касації та направлення справи на повторний розгляд.
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15.10.2021 09:03 Відповісти
вроде все суды и прочяя бюрократень должнa была бы случится в 2014-2015?
2021й сегодня - поетому еще раз - ноябрю своему год приклейте....
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15.10.2021 04:50 Відповісти
The Judge most likely will declare mistrial, you know, we all know what happened, but russkie have nuclear weapons, they are our trade partners, russkie will pay damages quietly to the families of victims.
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15.10.2021 06:52 Відповісти
Брехливий світ. MH17 = MH370
08.03.2014 пам'ятаємо
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15.10.2021 08:40 Відповісти
 
 