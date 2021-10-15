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Новости Российские террористы сбили Боинг
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Очередное заседание суда по делу МН17 состоится 1 ноября

Очередное заседание суда по делу МН17 состоится 1 ноября

В нидерландском судебном комплексе "Схипхол" в ноябре начнется десятый блок слушаний по делу о катастрофе самолета рейса МН17.

Согласно предварительному графику, слушания будут проходить 1-2, 8-9, 15-17 ноября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Следить за процессом можно будет с помощью прямой трансляции.

Также читайте: Нет надежды, что Россия скажет правду об MH17, поэтому мы должны сами собрать информацию, - Bellingcat

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

24 сентября судебном комплексе "Схипхол" закончился девятый блок слушаний по делу о трагедии МН17. Следующий блок слушаний должен начаться 1 ноября 2021 года в 10:00, по местному времени. Родственники погибших рейса МН17 продолжат выступать в суде. Всего слово в суде будет предоставлено 93 родственникам погибших рейса МН17.

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Автор: 

Нидерланды (1587) суд (25112) Боинг-777 Malaysia Airlines (1371)


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«Нет надежды, что Россия скажет правду»

Ой.
Ну наконец то.

По лживости с заявлениями России соревноваться может только администрация Зеленского.

P.S.

А разве Россия ещё не сказала, шо «ответа не будет»
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15.10.2021 04:20 Ответить
Коли там нам "скіфське золото" віддадуть? І скільки сотень тисяч євро заплатить Україна за його "зберігання" у галанців
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15.10.2021 09:05 Ответить
год обозначте
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15.10.2021 04:44 Ответить
2114 рік.А потім розпочнуться апеляції, касації та направлення справи на повторний розгляд.
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15.10.2021 09:03 Ответить
вроде все суды и прочяя бюрократень должнa была бы случится в 2014-2015?
2021й сегодня - поетому еще раз - ноябрю своему год приклейте....
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15.10.2021 04:50 Ответить
The Judge most likely will declare mistrial, you know, we all know what happened, but russkie have nuclear weapons, they are our trade partners, russkie will pay damages quietly to the families of victims.
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15.10.2021 06:52 Ответить
Брехливий світ. MH17 = MH370
08.03.2014 пам'ятаємо
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15.10.2021 08:40 Ответить
 
 