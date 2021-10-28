Россия ведет информационную спецоперацию против COVID-вакцинации в Украине, - СНБО. ИНФОГРАФИКА

Telegram-каналы, которые администрируются Россией, продвигают деструктивные нарративы в Украине относительно вакцинации от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом говорится в отчете Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Так, Telegram-канал "Сплетница" был замечен в распространении в Украине дезинформации, которая направлена на дискредитацию вакцин.





Кроме того, данный Telegram-канал опубликовал фейк, который недавно был широко распространен российскими медиа ради засорения информационного пространства, чтобы скрыть тяжелую ситуацию с COVID-19 на территории РФ.

Отмечается, что упомянутые выше каналы напрямую курируются РФ или имеют непосредственное отношение к ней (информация по этому поводу содержится в отчет Центра противодействия дезинформации от 21 октября 2021 года и в отчете СБУ от 1 февраля 2021 года) и, как можно считать, "ретранслируют" позицию Кремля.

Однако, если обратиться к Telegram-каналам, администрируемым РФ и направленным на аудиторию оккупированных Донбасса и Крыма, можно увидеть диаметрально противоположные нарративы.

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"В их публикациях уже содержится другая позиция по вакцинации: проводится работа по информированию и доведению до сведения населения

информации о необходимости прививок, высмеиваются и демонизируются антивакцинаторы, привлекаются лидеры мнений и блогеры для распространения пропаганды вакцинации", - говорится в отчете.







В отчете СНБО также отмечается, что весомую роль в распространении идей антивакцинаторства играет одна из церквей. В частности, 19 октября представители этой церкви провели под зданием ВР митинг против вакцинации от коронавируса. Митингующие несли плакаты с лозунгами "Вакцина убивает", "Нет медицинским экспериментам. Защитим наших детей". Однако, если снова обратиться к информационным источникам, связанным с этой церковью, но направленным на аудиторию в РФ, можно увидеть, что эта церковь, наоборот, призывает вакцинироваться, распространяет информацию о видах вакцин, развенчивает мифы, связанные с ними, и отмечает, что прививка не является грехом.

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