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Новости Борьба с коронавирусом
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Россия ведет информационную спецоперацию против COVID-вакцинации в Украине, - СНБО. ИНФОГРАФИКА

Россия ведет информационную спецоперацию против COVID-вакцинации в Украине, - СНБО. ИНФОГРАФИКА

Telegram-каналы, которые администрируются Россией, продвигают деструктивные нарративы в Украине относительно вакцинации от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом говорится в отчете Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Так, Telegram-канал "Сплетница"  был замечен в распространении в Украине дезинформации, которая направлена на дискредитацию вакцин.

Россия ведет информационную спецоперацию против COVID-вакцинации в Украине, - СНБО 01
Россия ведет информационную спецоперацию против COVID-вакцинации в Украине, - СНБО 02

Кроме того, данный Telegram-канал опубликовал фейк, который недавно был широко распространен российскими медиа ради засорения информационного пространства, чтобы скрыть тяжелую ситуацию с COVID-19 на территории РФ.

Отмечается, что упомянутые выше каналы напрямую курируются РФ или имеют непосредственное отношение к ней (информация по этому поводу содержится в отчет Центра противодействия дезинформации от 21 октября 2021 года и в отчете СБУ от 1 февраля 2021 года) и, как можно считать, "ретранслируют" позицию Кремля.

Однако, если обратиться к Telegram-каналам, администрируемым РФ и направленным на аудиторию оккупированных Донбасса и Крыма, можно увидеть диаметрально противоположные нарративы.

Читайте: СНБО опубликовала список украинских Telegram-каналов, распространяющих пророссийскую пропаганду. СПИСОК

"В их публикациях уже содержится другая позиция по вакцинации: проводится работа по информированию и доведению до сведения населения
информации о необходимости прививок, высмеиваются и демонизируются антивакцинаторы, привлекаются лидеры мнений и блогеры для распространения пропаганды вакцинации", - говорится в отчете.

Россия ведет информационную спецоперацию против COVID-вакцинации в Украине, - СНБО 03
Россия ведет информационную спецоперацию против COVID-вакцинации в Украине, - СНБО 04
Россия ведет информационную спецоперацию против COVID-вакцинации в Украине, - СНБО 05

В отчете СНБО также отмечается, что весомую роль в распространении идей антивакцинаторства играет одна из церквей. В частности, 19 октября представители этой церкви провели под зданием ВР митинг против вакцинации от коронавируса. Митингующие несли плакаты с лозунгами "Вакцина убивает", "Нет медицинским экспериментам. Защитим наших детей". Однако, если снова обратиться к информационным источникам, связанным с этой церковью, но направленным на аудиторию в РФ, можно увидеть, что эта церковь, наоборот, призывает вакцинироваться, распространяет информацию о видах вакцин, развенчивает мифы, связанные с ними, и отмечает, что прививка не является грехом.

Также читайте: Британский суд подтвердил штраф в 200 тыс. фунтов российским пропагандистам из RT

Автор: 

вакцина (3815) пропаганда (3699) россия (96216) СНБО (4441) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+12
Иностранцы в очереди на вакцинацию Спутником.
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28.10.2021 17:17 Ответить
+12
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28.10.2021 17:31 Ответить
+11
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28.10.2021 17:14 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Отож меньше надо по всяким информ-мусоркам лазить и голова будет здоровее
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28.10.2021 17:09 Ответить
Російська пропаганда проти ковід вакцинації вже бознаколи ведеться і до слова, в коментах Цензора в тому числі. Просто це
РНБО
тільки зара роздуплилися.
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28.10.2021 19:34 Ответить
Главное,что бы зебилы продолжали не прививаться и ходить без масок. Пусть хоть естественный отбор сделает свое дело
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28.10.2021 17:10 Ответить
Главное посмотреть статистику, где Украины, а пшекия

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/ Заражение коронавирусом по разным странам на 28.10.2021
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28.10.2021 17:52 Ответить
Нет,главное посмотреть сколько при этом умирает в "пшекии" от короны ,а сколько в Украине-так что мимо...
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28.10.2021 18:23 Ответить
Хоть один зебил выучит наконец флаг соседней страны? Или это выше ваших умственных способностей? Как вы живете,безмозглые?
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28.10.2021 19:58 Ответить
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28.10.2021 17:13 Ответить
...Я знала, знала що вони існують!
Гарбузятки!
Вся соціологія на це вказує.
Тут вчора цікавився дехто, коли правильно гарбузи у церкві святити, то я ще не знаю, при нагоді у нашого попа спитаю - того, що проти вакцинації агітує. - https://t.me/nuts_roses/344 https://t.me/nuts_roses/344

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28.10.2021 17:16 Ответить
авжеж, це інфобіологічна війна
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28.10.2021 17:13 Ответить
Главное , у себя запрещают агитацию против их фуфла спутника. И ничего кроме фуфла ведь в Рашке нет. От слова вообще. А на другие страны транслируют вот это враньё. И находятся такие динозавры, которые верят.. а Рашке хочется, что б не одна она сдыхала от короны
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28.10.2021 17:14 Ответить
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28.10.2021 17:14 Ответить
Вадим РАБинович недавное ездил на Мацковию..просил 5 тонн Спутника типа Фуфломицин пУТЛЕРА...
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28.10.2021 17:14 Ответить
Иностранцы в очереди на вакцинацию Спутником.
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28.10.2021 17:17 Ответить
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28.10.2021 17:21 Ответить
Все так и есть.... местные "антиваксеры" втирают тут такую же херню, какую я обычно втираю им на кацапских сайтах... )))) Хотя у нас есть и процент родных полезных идиотов, идейных ))
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28.10.2021 17:18 Ответить
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28.10.2021 17:34 Ответить
Ну и где тут пропаганда? В принципе всё так и есть. На любом форуме, в любой стране мира, можно прочитать тоже самое.

Вот что значит когда идёшь против течения.
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28.10.2021 17:18 Ответить
А в какой еще стране сумасшедшие адепты сатанистской московитской секты рпц кгб проводят анти-вакцинаторские шабаши под зданием парламента?
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28.10.2021 17:24 Ответить
В самой хорошей, но несчастной стране. А адепты московитской секты, это граждане этой замечательной страны.

Жаль, что мы с тобой, не можем принять в этом участие.
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28.10.2021 17:38 Ответить
Адепты - это пятая колонна страны-помойки в Украине. По сути - вражеские агенты, на которых лежит часть вины за умерших от ковида невакцинированных.
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28.10.2021 17:59 Ответить
а на ком лежит вина за умерших от ковида вакцинированных ? или умерших от вакцинирования ?
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28.10.2021 23:37 Ответить
На рептилоидах, наверное
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28.10.2021 23:42 Ответить
Да, да вами по всему Миру насрано.
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28.10.2021 17:27 Ответить
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28.10.2021 17:19 Ответить
15+75=100
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28.10.2021 17:45 Ответить
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28.10.2021 17:20 Ответить
https://youtu.be/iAQ58XpSFYU https://youtu.be/iAQ58XpSFYU
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28.10.2021 17:22 Ответить
Может и кислородом запастись зекретинам та "сплетница" мешала ?может это не зекретины обворовали ковидфонд и продавали маски ?в общем ,нашли виноватых как обычно..
только это больше не канает,зекрыса)
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28.10.2021 17:26 Ответить
как ботва работает на антиваксов. Тупо не палится.
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28.10.2021 17:30 Ответить
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28.10.2021 17:30 Ответить
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28.10.2021 17:31 Ответить
Денис красава.
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28.10.2021 18:24 Ответить
Єто понятно всем у кого есть в голове хоть капля мозгов. А ватние антиваксери пусть дохнут.
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28.10.2021 17:44 Ответить
Призываю всех вакцинироваться.
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28.10.2021 17:44 Ответить
Призываю всех вакцинироваться.
с любовью, Бацька
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28.10.2021 17:54 Ответить
90% постів у темі -як раз ворожі боти
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28.10.2021 18:58 Ответить
Вас русшмурдяком "вакцинируют"?
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28.10.2021 18:03 Ответить
Призываю и тебя вакцинироваться.
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28.10.2021 18:07 Ответить
Я уже давно, модерной. А вот ты - не вакцинириван.
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28.10.2021 18:08 Ответить
Я после вакцинации столько дел переделал на даче, что даже жена восхитилась. Урожай просто гигантский.
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28.10.2021 18:17 Ответить
Русшмурдяк, которым тебя укололи - не вакцина.
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28.10.2021 18:24 Ответить
Забавный случай рассказала пожилая дамочка...неделю назад мы с мужем затемпературили,39,3 39,4..я позвонила на скорую...,дежурная говоррит примите жаропонижающие препараты и бросила трубку...
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28.10.2021 18:21 Ответить
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28.10.2021 18:23 Ответить
Вакцинація не що інше як створення штучного імунітету в організмі який не може зробити це самостійно.
В Євросоюзі "перехворів на covid 19" прирівнюють до 1 дози вакцинації.
Якщо вже перехворів в організмі працює система боротьби з даною інфекцією, працює механізм утворення відповідних антитіл.
Особисто я вже, раз перехворів на covid 19, не можу сказати що зовсім легко але так.
Нещодавно пішов і ще вакцинувався AstraZeneca не тільки на зло балалайникам але й тому що не належу до упоротих антивкцинаторів-лаптєногих і завжди сприймав щеплення від хвороб як позитивне досягнення цивілізації!
Можу сказати одне, що там Біл Гейтс чіпує я не помітив! І ніяких проблем не має!
Ще додам, з початку пандемії я НЕ СПРИЙМАЮ інформацію з джерел де є русскіє букви!

https://www.unicef.org/ukraine/en/press-releases/ukraine-receives-half-million-doses-astrazeneca-vaccine-donated-denmark Ukraine receives half a million doses of AstraZeneca vaccine donated by Denmark

509,400 doses of AstraZeneca vaccine, donated by Denmark, arrived in Ukraine. The Danish donation was announced earlier this summer.

UNICEF supported the delivery by providing international transportation of the vaccines from the Danish Serum Institute to Kyiv.

This supply is a bilateral donation by the Danish Government to Ukraine and part of Denmark's goal of donating three million doses of COVID vaccines before the end of 2021 to various countries.
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28.10.2021 18:25 Ответить
Можу сказати одне, що там Біл Гейтс чіпує я не помітив!

Ну звичайно. Ви ж Астразенекою вакцинувалися. А там британські чіпи - прямий зв'язок з королевою. А я вакцинувався Пфайзером американським. І тепер кожен вечір перед сном перекидаюся парою фраз з Білом Гейтсом. Він мені підказує, що краще писати в коментарях на цензорі, щоб йому вдалося чіпувати більше лохів і стати темним володарем Всесвіту. От тепер тут кожен день пишу коментарі про користь вакцинування... Але, не так просто переконати ці 75% населення. Дуже розумними і хитрими виявилися. Ніяк не ведуться.
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28.10.2021 18:41 Ответить
Десь рік тому був мем - переконувати зебіла все одно що дупу соломою підтирати, ...
Нещодавно я прочитав таке - переконувати зебіла все одно що свиню стригти! Вовни ніц, а визгу на все село!
Як на мене актуальненько і точно підмічено.
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28.10.2021 18:51 Ответить
У переболевшего иммунитет лучше полученого от так называемой вакцины . Какой смысл было колоть себя ?
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28.10.2021 23:41 Ответить
Про covad 19 я НЕ СПРИЙМАЮ інформацію з джерел де є русскіє букви! добре що в інтернет россійський смітник становить лише 6%
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29.10.2021 13:24 Ответить
врут конечно, вакцинироваться не каждый год, а каждые пол года
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28.10.2021 21:34 Ответить
 
 