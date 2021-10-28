Россия ведет информационную спецоперацию против COVID-вакцинации в Украине, - СНБО. ИНФОГРАФИКА
Telegram-каналы, которые администрируются Россией, продвигают деструктивные нарративы в Украине относительно вакцинации от COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом говорится в отчете Центра противодействия дезинформации при СНБО.
Так, Telegram-канал "Сплетница" был замечен в распространении в Украине дезинформации, которая направлена на дискредитацию вакцин.
Кроме того, данный Telegram-канал опубликовал фейк, который недавно был широко распространен российскими медиа ради засорения информационного пространства, чтобы скрыть тяжелую ситуацию с COVID-19 на территории РФ.
Отмечается, что упомянутые выше каналы напрямую курируются РФ или имеют непосредственное отношение к ней (информация по этому поводу содержится в отчет Центра противодействия дезинформации от 21 октября 2021 года и в отчете СБУ от 1 февраля 2021 года) и, как можно считать, "ретранслируют" позицию Кремля.
Однако, если обратиться к Telegram-каналам, администрируемым РФ и направленным на аудиторию оккупированных Донбасса и Крыма, можно увидеть диаметрально противоположные нарративы.
"В их публикациях уже содержится другая позиция по вакцинации: проводится работа по информированию и доведению до сведения населения
информации о необходимости прививок, высмеиваются и демонизируются антивакцинаторы, привлекаются лидеры мнений и блогеры для распространения пропаганды вакцинации", - говорится в отчете.
В отчете СНБО также отмечается, что весомую роль в распространении идей антивакцинаторства играет одна из церквей. В частности, 19 октября представители этой церкви провели под зданием ВР митинг против вакцинации от коронавируса. Митингующие несли плакаты с лозунгами "Вакцина убивает", "Нет медицинским экспериментам. Защитим наших детей". Однако, если снова обратиться к информационным источникам, связанным с этой церковью, но направленным на аудиторию в РФ, можно увидеть, что эта церковь, наоборот, призывает вакцинироваться, распространяет информацию о видах вакцин, развенчивает мифы, связанные с ними, и отмечает, что прививка не является грехом.
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РНБО
тільки зара роздуплилися.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/ Заражение коронавирусом по разным странам на 28.10.2021
Гарбузятки!
Вся соціологія на це вказує.
Тут вчора цікавився дехто, коли правильно гарбузи у церкві святити, то я ще не знаю, при нагоді у нашого попа спитаю - того, що проти вакцинації агітує. - https://t.me/nuts_roses/344 https://t.me/nuts_roses/344
Вот что значит когда идёшь против течения.
Жаль, что мы с тобой, не можем принять в этом участие.
только это больше не канает,зекрыса)
с любовью, Бацька
В Євросоюзі "перехворів на covid 19" прирівнюють до 1 дози вакцинації.
Якщо вже перехворів в організмі працює система боротьби з даною інфекцією, працює механізм утворення відповідних антитіл.
Особисто я вже, раз перехворів на covid 19, не можу сказати що зовсім легко але так.
Нещодавно пішов і ще вакцинувався AstraZeneca не тільки на зло балалайникам але й тому що не належу до упоротих антивкцинаторів-лаптєногих і завжди сприймав щеплення від хвороб як позитивне досягнення цивілізації!
Можу сказати одне, що там Біл Гейтс чіпує я не помітив! І ніяких проблем не має!
Ще додам, з початку пандемії я НЕ СПРИЙМАЮ інформацію з джерел де є русскіє букви!
https://www.unicef.org/ukraine/en/press-releases/ukraine-receives-half-million-doses-astrazeneca-vaccine-donated-denmark Ukraine receives half a million doses of AstraZeneca vaccine donated by Denmark
509,400 doses of AstraZeneca vaccine, donated by Denmark, arrived in Ukraine. The Danish donation was announced earlier this summer.
UNICEF supported the delivery by providing international transportation of the vaccines from the Danish Serum Institute to Kyiv.
This supply is a bilateral donation by the Danish Government to Ukraine and part of Denmark's goal of donating three million doses of COVID vaccines before the end of 2021 to various countries.
Ну звичайно. Ви ж Астразенекою вакцинувалися. А там британські чіпи - прямий зв'язок з королевою. А я вакцинувався Пфайзером американським. І тепер кожен вечір перед сном перекидаюся парою фраз з Білом Гейтсом. Він мені підказує, що краще писати в коментарях на цензорі, щоб йому вдалося чіпувати більше лохів і стати темним володарем Всесвіту. От тепер тут кожен день пишу коментарі про користь вакцинування... Але, не так просто переконати ці 75% населення. Дуже розумними і хитрими виявилися. Ніяк не ведуться.
Нещодавно я прочитав таке - переконувати зебіла все одно що свиню стригти! Вовни ніц, а визгу на все село!
Як на мене актуальненько і точно підмічено.