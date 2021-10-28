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Росія проводить інформаційну спецоперацію проти COVID-вакцинації в Україні, - РНБО. ІНФОГРАФІКА

Росія проводить інформаційну спецоперацію проти COVID-вакцинації в Україні, - РНБО. ІНФОГРАФІКА

Telegram-канали, які адмініструються Росією, просувають деструктивні наративи в Україні щодо вакцинації від COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це йдеться у звіті Центру протидії дезінформації при РНБО.

Так, Telegram-канал "Сплетница" був помічений у поширенні в Україні дезінформації, спрямованої на дискредитацію вакцин.

Крім того, цей Telegram-канал опублікував фейк, який нещодавно був поширений російськими медіа заради засмічення інформаційного простору, щоб приховати тяжку ситуацію з COVID-19 на території РФ.

Росія проводить інформаційну спецоперацію проти COVID-вакцинації в Україні, - РНБО 01
Росія проводить інформаційну спецоперацію проти COVID-вакцинації в Україні, - РНБО 02

Зазначається, що згадані вище канали безпосередньо куруються РФ або мають безпосередній стосунок до неї (інформація з цього приводу міститься у звіті Центру протидії дезінформації від 21 жовтня 2021 року та у звіті СБУ від 1 лютого 2021 року) і, як можна вважати, "ретранслюють" позицію Кремля.

Однак, якщо звернутися до Telegram-каналів, які адмініструються РФ і спрямовані на аудиторію окупованих Донбасу та Криму, можна побачити діаметрально протилежні наративи.

"У їхніх публікаціях вже міститься інша позиція щодо вакцинації: проводиться робота з інформування та доведення до відома населення інформації про необхідність щеплень, висміюються та демонізуються антивакцинатори, залучаються лідери думок та блогери для поширення пропаганди вакцинації", - йдеться у звіті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО опублікувала список українських telegram-каналів, які розповсюджують проросійську пропаганду

Росія проводить інформаційну спецоперацію проти COVID-вакцинації в Україні, - РНБО 03
Росія проводить інформаційну спецоперацію проти COVID-вакцинації в Україні, - РНБО 04
Росія проводить інформаційну спецоперацію проти COVID-вакцинації в Україні, - РНБО 05

У звіті РНБО також наголошується, що вагому роль у поширенні ідей антивакцинаторства відіграє одна із церков. Зокрема, 19 жовтня представники цієї церкви провели під будинком ВР мітинг проти вакцинації від коронавірусу. Мітингувальники несли плакати з гаслами "Вакцина вбиває", "Ні медичним експериментам. Захистимо наших дітей". Однак, якщо знову звернутися до інформаційних джерел, пов'язаних з цією церквою, але спрямованих на аудиторію в РФ, можна побачити, що ця церква навпаки закликає вакцинуватися, поширює інформацію про види вакцин, розвінчує міфи, пов'язані з ними, і зазначає, що щеплення не є гріхом.

Також дивіться: Проросійського пропагандиста судитимуть на Київщині за розпалювання міжнаціональної ворожнечі, - Офіс генпрокурора. ДОКАЗИ

Автор: 

вакцина (4419) пропаганда (2826) росія (66125) РНБО (2295) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+12
Иностранцы в очереди на вакцинацию Спутником.
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28.10.2021 17:17 Відповісти
+12
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28.10.2021 17:31 Відповісти
+11
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28.10.2021 17:14 Відповісти
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Отож меньше надо по всяким информ-мусоркам лазить и голова будет здоровее
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28.10.2021 17:09 Відповісти
Російська пропаганда проти ковід вакцинації вже бознаколи ведеться і до слова, в коментах Цензора в тому числі. Просто це
РНБО
тільки зара роздуплилися.
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28.10.2021 19:34 Відповісти
Главное,что бы зебилы продолжали не прививаться и ходить без масок. Пусть хоть естественный отбор сделает свое дело
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28.10.2021 17:10 Відповісти
Главное посмотреть статистику, где Украины, а пшекия

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/ Заражение коронавирусом по разным странам на 28.10.2021
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28.10.2021 17:52 Відповісти
Нет,главное посмотреть сколько при этом умирает в "пшекии" от короны ,а сколько в Украине-так что мимо...
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28.10.2021 18:23 Відповісти
Хоть один зебил выучит наконец флаг соседней страны? Или это выше ваших умственных способностей? Как вы живете,безмозглые?
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28.10.2021 19:58 Відповісти
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28.10.2021 17:13 Відповісти
...Я знала, знала що вони існують!
Гарбузятки!
Вся соціологія на це вказує.
Тут вчора цікавився дехто, коли правильно гарбузи у церкві святити, то я ще не знаю, при нагоді у нашого попа спитаю - того, що проти вакцинації агітує. - https://t.me/nuts_roses/344 https://t.me/nuts_roses/344

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28.10.2021 17:16 Відповісти
авжеж, це інфобіологічна війна
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28.10.2021 17:13 Відповісти
Главное , у себя запрещают агитацию против их фуфла спутника. И ничего кроме фуфла ведь в Рашке нет. От слова вообще. А на другие страны транслируют вот это враньё. И находятся такие динозавры, которые верят.. а Рашке хочется, что б не одна она сдыхала от короны
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28.10.2021 17:14 Відповісти
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28.10.2021 17:14 Відповісти
Вадим РАБинович недавное ездил на Мацковию..просил 5 тонн Спутника типа Фуфломицин пУТЛЕРА...
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28.10.2021 17:14 Відповісти
Иностранцы в очереди на вакцинацию Спутником.
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28.10.2021 17:17 Відповісти
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28.10.2021 17:21 Відповісти
Все так и есть.... местные "антиваксеры" втирают тут такую же херню, какую я обычно втираю им на кацапских сайтах... )))) Хотя у нас есть и процент родных полезных идиотов, идейных ))
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28.10.2021 17:18 Відповісти
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28.10.2021 17:34 Відповісти
Ну и где тут пропаганда? В принципе всё так и есть. На любом форуме, в любой стране мира, можно прочитать тоже самое.

Вот что значит когда идёшь против течения.
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28.10.2021 17:18 Відповісти
А в какой еще стране сумасшедшие адепты сатанистской московитской секты рпц кгб проводят анти-вакцинаторские шабаши под зданием парламента?
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28.10.2021 17:24 Відповісти
В самой хорошей, но несчастной стране. А адепты московитской секты, это граждане этой замечательной страны.

Жаль, что мы с тобой, не можем принять в этом участие.
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28.10.2021 17:38 Відповісти
Адепты - это пятая колонна страны-помойки в Украине. По сути - вражеские агенты, на которых лежит часть вины за умерших от ковида невакцинированных.
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28.10.2021 17:59 Відповісти
а на ком лежит вина за умерших от ковида вакцинированных ? или умерших от вакцинирования ?
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28.10.2021 23:37 Відповісти
На рептилоидах, наверное
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28.10.2021 23:42 Відповісти
Да, да вами по всему Миру насрано.
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28.10.2021 17:27 Відповісти
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28.10.2021 17:19 Відповісти
15+75=100
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28.10.2021 17:45 Відповісти
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28.10.2021 17:20 Відповісти
https://youtu.be/iAQ58XpSFYU https://youtu.be/iAQ58XpSFYU
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28.10.2021 17:22 Відповісти
Может и кислородом запастись зекретинам та "сплетница" мешала ?может это не зекретины обворовали ковидфонд и продавали маски ?в общем ,нашли виноватых как обычно..
только это больше не канает,зекрыса)
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28.10.2021 17:26 Відповісти
как ботва работает на антиваксов. Тупо не палится.
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28.10.2021 17:30 Відповісти
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28.10.2021 17:30 Відповісти
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28.10.2021 17:31 Відповісти
Денис красава.
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28.10.2021 18:24 Відповісти
Єто понятно всем у кого есть в голове хоть капля мозгов. А ватние антиваксери пусть дохнут.
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28.10.2021 17:44 Відповісти
Призываю всех вакцинироваться.
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28.10.2021 17:44 Відповісти
Призываю всех вакцинироваться.
с любовью, Бацька
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28.10.2021 17:54 Відповісти
90% постів у темі -як раз ворожі боти
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28.10.2021 18:58 Відповісти
Вас русшмурдяком "вакцинируют"?
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28.10.2021 18:03 Відповісти
Призываю и тебя вакцинироваться.
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28.10.2021 18:07 Відповісти
Я уже давно, модерной. А вот ты - не вакцинириван.
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28.10.2021 18:08 Відповісти
Я после вакцинации столько дел переделал на даче, что даже жена восхитилась. Урожай просто гигантский.
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28.10.2021 18:17 Відповісти
Русшмурдяк, которым тебя укололи - не вакцина.
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28.10.2021 18:24 Відповісти
Забавный случай рассказала пожилая дамочка...неделю назад мы с мужем затемпературили,39,3 39,4..я позвонила на скорую...,дежурная говоррит примите жаропонижающие препараты и бросила трубку...
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28.10.2021 18:21 Відповісти
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28.10.2021 18:23 Відповісти
Вакцинація не що інше як створення штучного імунітету в організмі який не може зробити це самостійно.
В Євросоюзі "перехворів на covid 19" прирівнюють до 1 дози вакцинації.
Якщо вже перехворів в організмі працює система боротьби з даною інфекцією, працює механізм утворення відповідних антитіл.
Особисто я вже, раз перехворів на covid 19, не можу сказати що зовсім легко але так.
Нещодавно пішов і ще вакцинувався AstraZeneca не тільки на зло балалайникам але й тому що не належу до упоротих антивкцинаторів-лаптєногих і завжди сприймав щеплення від хвороб як позитивне досягнення цивілізації!
Можу сказати одне, що там Біл Гейтс чіпує я не помітив! І ніяких проблем не має!
Ще додам, з початку пандемії я НЕ СПРИЙМАЮ інформацію з джерел де є русскіє букви!

https://www.unicef.org/ukraine/en/press-releases/ukraine-receives-half-million-doses-astrazeneca-vaccine-donated-denmark Ukraine receives half a million doses of AstraZeneca vaccine donated by Denmark

509,400 doses of AstraZeneca vaccine, donated by Denmark, arrived in Ukraine. The Danish donation was announced earlier this summer.

UNICEF supported the delivery by providing international transportation of the vaccines from the Danish Serum Institute to Kyiv.

This supply is a bilateral donation by the Danish Government to Ukraine and part of Denmark's goal of donating three million doses of COVID vaccines before the end of 2021 to various countries.
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28.10.2021 18:25 Відповісти
Можу сказати одне, що там Біл Гейтс чіпує я не помітив!

Ну звичайно. Ви ж Астразенекою вакцинувалися. А там британські чіпи - прямий зв'язок з королевою. А я вакцинувався Пфайзером американським. І тепер кожен вечір перед сном перекидаюся парою фраз з Білом Гейтсом. Він мені підказує, що краще писати в коментарях на цензорі, щоб йому вдалося чіпувати більше лохів і стати темним володарем Всесвіту. От тепер тут кожен день пишу коментарі про користь вакцинування... Але, не так просто переконати ці 75% населення. Дуже розумними і хитрими виявилися. Ніяк не ведуться.
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28.10.2021 18:41 Відповісти
Десь рік тому був мем - переконувати зебіла все одно що дупу соломою підтирати, ...
Нещодавно я прочитав таке - переконувати зебіла все одно що свиню стригти! Вовни ніц, а визгу на все село!
Як на мене актуальненько і точно підмічено.
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28.10.2021 18:51 Відповісти
У переболевшего иммунитет лучше полученого от так называемой вакцины . Какой смысл было колоть себя ?
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28.10.2021 23:41 Відповісти
Про covad 19 я НЕ СПРИЙМАЮ інформацію з джерел де є русскіє букви! добре що в інтернет россійський смітник становить лише 6%
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29.10.2021 13:24 Відповісти
врут конечно, вакцинироваться не каждый год, а каждые пол года
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28.10.2021 21:34 Відповісти
 
 