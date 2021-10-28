Росія проводить інформаційну спецоперацію проти COVID-вакцинації в Україні, - РНБО. ІНФОГРАФІКА
Telegram-канали, які адмініструються Росією, просувають деструктивні наративи в Україні щодо вакцинації від COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це йдеться у звіті Центру протидії дезінформації при РНБО.
Так, Telegram-канал "Сплетница" був помічений у поширенні в Україні дезінформації, спрямованої на дискредитацію вакцин.
Крім того, цей Telegram-канал опублікував фейк, який нещодавно був поширений російськими медіа заради засмічення інформаційного простору, щоб приховати тяжку ситуацію з COVID-19 на території РФ.
Зазначається, що згадані вище канали безпосередньо куруються РФ або мають безпосередній стосунок до неї (інформація з цього приводу міститься у звіті Центру протидії дезінформації від 21 жовтня 2021 року та у звіті СБУ від 1 лютого 2021 року) і, як можна вважати, "ретранслюють" позицію Кремля.
Однак, якщо звернутися до Telegram-каналів, які адмініструються РФ і спрямовані на аудиторію окупованих Донбасу та Криму, можна побачити діаметрально протилежні наративи.
"У їхніх публікаціях вже міститься інша позиція щодо вакцинації: проводиться робота з інформування та доведення до відома населення інформації про необхідність щеплень, висміюються та демонізуються антивакцинатори, залучаються лідери думок та блогери для поширення пропаганди вакцинації", - йдеться у звіті.
У звіті РНБО також наголошується, що вагому роль у поширенні ідей антивакцинаторства відіграє одна із церков. Зокрема, 19 жовтня представники цієї церкви провели під будинком ВР мітинг проти вакцинації від коронавірусу. Мітингувальники несли плакати з гаслами "Вакцина вбиває", "Ні медичним експериментам. Захистимо наших дітей". Однак, якщо знову звернутися до інформаційних джерел, пов'язаних з цією церквою, але спрямованих на аудиторію в РФ, можна побачити, що ця церква навпаки закликає вакцинуватися, поширює інформацію про види вакцин, розвінчує міфи, пов'язані з ними, і зазначає, що щеплення не є гріхом.
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РНБО
тільки зара роздуплилися.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/ Заражение коронавирусом по разным странам на 28.10.2021
Гарбузятки!
Вся соціологія на це вказує.
Тут вчора цікавився дехто, коли правильно гарбузи у церкві святити, то я ще не знаю, при нагоді у нашого попа спитаю - того, що проти вакцинації агітує. - https://t.me/nuts_roses/344 https://t.me/nuts_roses/344
Вот что значит когда идёшь против течения.
Жаль, что мы с тобой, не можем принять в этом участие.
только это больше не канает,зекрыса)
с любовью, Бацька
В Євросоюзі "перехворів на covid 19" прирівнюють до 1 дози вакцинації.
Якщо вже перехворів в організмі працює система боротьби з даною інфекцією, працює механізм утворення відповідних антитіл.
Особисто я вже, раз перехворів на covid 19, не можу сказати що зовсім легко але так.
Нещодавно пішов і ще вакцинувався AstraZeneca не тільки на зло балалайникам але й тому що не належу до упоротих антивкцинаторів-лаптєногих і завжди сприймав щеплення від хвороб як позитивне досягнення цивілізації!
Можу сказати одне, що там Біл Гейтс чіпує я не помітив! І ніяких проблем не має!
Ще додам, з початку пандемії я НЕ СПРИЙМАЮ інформацію з джерел де є русскіє букви!
https://www.unicef.org/ukraine/en/press-releases/ukraine-receives-half-million-doses-astrazeneca-vaccine-donated-denmark Ukraine receives half a million doses of AstraZeneca vaccine donated by Denmark
509,400 doses of AstraZeneca vaccine, donated by Denmark, arrived in Ukraine. The Danish donation was announced earlier this summer.
UNICEF supported the delivery by providing international transportation of the vaccines from the Danish Serum Institute to Kyiv.
This supply is a bilateral donation by the Danish Government to Ukraine and part of Denmark's goal of donating three million doses of COVID vaccines before the end of 2021 to various countries.
Ну звичайно. Ви ж Астразенекою вакцинувалися. А там британські чіпи - прямий зв'язок з королевою. А я вакцинувався Пфайзером американським. І тепер кожен вечір перед сном перекидаюся парою фраз з Білом Гейтсом. Він мені підказує, що краще писати в коментарях на цензорі, щоб йому вдалося чіпувати більше лохів і стати темним володарем Всесвіту. От тепер тут кожен день пишу коментарі про користь вакцинування... Але, не так просто переконати ці 75% населення. Дуже розумними і хитрими виявилися. Ніяк не ведуться.
Нещодавно я прочитав таке - переконувати зебіла все одно що свиню стригти! Вовни ніц, а визгу на все село!
Як на мене актуальненько і точно підмічено.