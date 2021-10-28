Росія проводить інформаційну спецоперацію проти COVID-вакцинації в Україні, - РНБО. ІНФОГРАФІКА

Telegram-канали, які адмініструються Росією, просувають деструктивні наративи в Україні щодо вакцинації від COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це йдеться у звіті Центру протидії дезінформації при РНБО.

Так, Telegram-канал "Сплетница" був помічений у поширенні в Україні дезінформації, спрямованої на дискредитацію вакцин.

Крім того, цей Telegram-канал опублікував фейк, який нещодавно був поширений російськими медіа заради засмічення інформаційного простору, щоб приховати тяжку ситуацію з COVID-19 на території РФ.





Зазначається, що згадані вище канали безпосередньо куруються РФ або мають безпосередній стосунок до неї (інформація з цього приводу міститься у звіті Центру протидії дезінформації від 21 жовтня 2021 року та у звіті СБУ від 1 лютого 2021 року) і, як можна вважати, "ретранслюють" позицію Кремля.

Однак, якщо звернутися до Telegram-каналів, які адмініструються РФ і спрямовані на аудиторію окупованих Донбасу та Криму, можна побачити діаметрально протилежні наративи.

"У їхніх публікаціях вже міститься інша позиція щодо вакцинації: проводиться робота з інформування та доведення до відома населення інформації про необхідність щеплень, висміюються та демонізуються антивакцинатори, залучаються лідери думок та блогери для поширення пропаганди вакцинації", - йдеться у звіті.

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У звіті РНБО також наголошується, що вагому роль у поширенні ідей антивакцинаторства відіграє одна із церков. Зокрема, 19 жовтня представники цієї церкви провели під будинком ВР мітинг проти вакцинації від коронавірусу. Мітингувальники несли плакати з гаслами "Вакцина вбиває", "Ні медичним експериментам. Захистимо наших дітей". Однак, якщо знову звернутися до інформаційних джерел, пов'язаних з цією церквою, але спрямованих на аудиторію в РФ, можна побачити, що ця церква навпаки закликає вакцинуватися, поширює інформацію про види вакцин, розвінчує міфи, пов'язані з ними, і зазначає, що щеплення не є гріхом.

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