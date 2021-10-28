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Facebook меняет бренд компании на Meta, - Цукерберг

Facebook меняет бренд компании на Meta, - Цукерберг

28 октября 2021 года основатель Facebook Марк Цукерберг во время онлайн-конференции Connect объявил о смене бренда компании. Новый бренд компании — Meta.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на AIN.UA

По словам Цукерберга, Facebook стал иконой бренда для сферы социальных медиа, но сейчас этот бренд уже не покрывает все направления деятельности компании. Особенно те направления, на которые компания нацелена в будущем — создание виртуальных или же метавселенных.

Большую часть презентации Цукерберг говорил о метавселенных и о том, какие продукты Facebook создает сейчас, чтобы воплотить виртуальные вселенные в жизнь. Новый бренд Meta должен отражать стремление компании развиваться в этом направлении.

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Метавселенные — это свежий тренд среди хайтек-стартапов. Это — мир, где дополненная и виртуальная реальность тесно переплетаются с офлайном, гибрид соцсетей, развлечений, работы и личной жизни.

Во время презентации Цукерберг показывал множество прототипов сервисов, работающих в метавселенных: от рабочих совещаний и до туризма и совместного отдыха пользователей. А также анонсировал новые VR- и AR-устройства (к примеру, в следующем году планируется релиз нового VR-шлема).

Также читайте: Цукерберг потерял 7 млрд долл. из-за масштабного сбоя в работе Facebook и Instagram

Автор: 

Facebook (391) Цукерберг Марк (48)


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Топ комментарии
+40
Гарна назва!Українська! На мокшанських болотах луснуть від злості!))
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28.10.2021 21:46 Ответить
+35
Если Мета еще не подала в суд с целью вытрясти с десяток миллионов - ее юристы зря едят хлеб.
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28.10.2021 21:51 Ответить
+23
Пусть лучше поменяет своих кацапских модераторов, которіе спамят украинцев.
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28.10.2021 21:48 Ответить
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Гарна назва!Українська! На мокшанських болотах луснуть від злості!))
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28.10.2021 21:46 Ответить
та й видно ж, було Марк,
ти, ж курва - наш хлопак !
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28.10.2021 22:00 Ответить
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28.10.2021 23:33 Ответить
Мета Цукерберга змусити людей буквально сидіти в нездоровому контенті його соц мереж, де фейсбук зможе продовжити ріст головних доходів - рекламних. Уявіть ******** інстаграм або тренди ютуба у себе на голові, з круговою картинкою та звуком... Чи хтось вважає що люди почнуть створювати адекватний контент. Чи зараз фейсбук нормально модерує звичайний текстовий, фото та відео контент.
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29.10.2021 01:35 Ответить
МЕТАн один из основных их экспортных товаров. Не расстроятся
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28.10.2021 22:11 Ответить
скоріш луснуть від повного нерозуміння того, як перекладається Мета на свіно-собачу говірку ...
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28.10.2021 22:24 Ответить
Это типа как мета.уа - больше рекламы, меньше смысла?
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28.10.2021 21:47 Ответить
У мене є МЕТА ...десь вже було. )))
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28.10.2021 21:47 Ответить
Плагиатом Цукерберг занялся 😀😀
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28.10.2021 21:49 Ответить
отуто - https://meta.ua/ https://meta.ua/

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28.10.2021 21:50 Ответить
Там була "мрія", а не "мета"
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28.10.2021 23:11 Ответить
Мета шмета, а прилетит, похоже, от конгресса таки в морду.
Что значит не знает товарищ анекдота про морду и паспорт.
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28.10.2021 21:48 Ответить
далеко зайшло, тре' викручуватися
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2021/10/facebook-papers-democracy-election-zuckerberg/620478/
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28.10.2021 21:52 Ответить
Цукерберг хочет и рыбку съесть и на кое что сесть. Давно в масс медиа пора конгрессу навести порядок. Или и тебя статус редактор и ты модерируешь контент и будь готов отвечать за контент в суде либо ты получаешь статус издателя и не трогаешь контент и сохраняешь судебный иммунитет.
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28.10.2021 21:57 Ответить
Пусть лучше поменяет своих кацапских модераторов, которіе спамят украинцев.
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28.10.2021 21:48 Ответить
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28.10.2021 21:49 Ответить
Если Мета еще не подала в суд с целью вытрясти с десяток миллионов - ее юристы зря едят хлеб.
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28.10.2021 21:51 Ответить
Думаю разойдутся с Цукербергом полюбовно... за парочку миллионов вечнозелёных.
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28.10.2021 21:58 Ответить
такий домен і на сотню мільйонів потягне
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29.10.2021 01:33 Ответить
В зоне .ua? Не смешите мои тапочки!
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29.10.2021 01:38 Ответить
скорее всего заставят себя купить
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28.10.2021 21:59 Ответить
теперь мета уа может подать в суд и сразу выиграть 150 млрд $ за плагиат ))
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28.10.2021 22:31 Ответить
У меня давно есть почта на meta, иногда пользуюсь,мне что то причитается???
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29.10.2021 00:20 Ответить
от мертвого осла уши
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29.10.2021 06:41 Ответить
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28.10.2021 22:41 Ответить
Засудить мордокнижку)
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29.10.2021 02:36 Ответить
Кто то начитался Дэна Симмонса
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28.10.2021 21:49 Ответить
Гіперіонський цикл?
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28.10.2021 21:50 Ответить
а думаєте, випадково один з розробників укрМети twitter.com/AntonSanchenko переклав українською його "Терор"?..
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28.10.2021 21:57 Ответить
Дійсно?
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28.10.2021 21:59 Ответить
зараз він має видавничу біржу https://fiol.pub/books/532 https://fiol.pub/books/532

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28.10.2021 22:16 Ответить
Прикольно, тре буде прочитати, зара скінчу вже того ендіміона і ще сироти спіралі, а потім перейду на терор
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28.10.2021 22:21 Ответить
Саме так... Там і штучні інтелекти і метавсесвіт... Нукорочє чувак як в воду дивився
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28.10.2021 21:58 Ответить
Де ж той Ендіміон лазить, гад, людство у небезпеці...
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28.10.2021 22:04 Ответить
Де де.. Він ще не народився... Ще до народження енеї десь років 650
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28.10.2021 22:15 Ответить
Але приколтно, про велику помилку київської групи в результаті чого створена чорна діра, почала загрожувати планеті))
Думаю, без Колі Космоса(чернівецького) не обійшлося
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28.10.2021 22:18 Ответить
Ретельна перевірка показала, що чорна діра - то гоп-компанія слуг, що присмокталась до економіки України
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28.10.2021 22:43 Ответить
То 100%...смокче і смокче... Я блін в шоці, а ці люди, ну цей зелохторат, як зазвичай топлять про те що зєля ще не все встиг... Господи, така гарна країна, і шо ж оце нам так не щастить з виборцями???
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28.10.2021 23:02 Ответить
)))))
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28.10.2021 21:50 Ответить
Вскрився кацапчег.
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28.10.2021 21:57 Ответить
Метаамфетамін, нє?
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28.10.2021 21:50 Ответить
Не, он мет
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28.10.2021 21:54 Ответить
це не до Цукерберга, це до Володі Нєлоха із Країни мільярда дерев
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28.10.2021 22:05 Ответить
Крепко на них насели..
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28.10.2021 21:50 Ответить
Цукенберг то украинец вообще то... поэтому и название выбрал украинское .. мета.. т.е. цель...
а цель какая?
правильно.. уничтожить РФ
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28.10.2021 21:51 Ответить
Вообще-то это древнегреческое слово и созвучие со словом из украинского языка абсолютно не подразумевает что смыслы одинаковы.
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28.10.2021 21:58 Ответить
если ты не в курсе, то каждое слово у каждого народа имеет свой смысл...
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28.10.2021 22:02 Ответить
в медицині "мета" означає метастази.. той випадок коли усі ненавидять тебе, зміни назву...
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28.10.2021 21:57 Ответить
"Мета означает метастазы" это что за поток сознания. Для начала бы почитали что означает это древнегреческое слово и в каких случаях используется как приставка.
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28.10.2021 22:00 Ответить
Metastasis is a https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_(language) Greek word meaning "displacement", from μετά, meta, "next", and στάσις, stasis, "placement".
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28.10.2021 22:10 Ответить
Можно всё это перевести на титушкинский язык?
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28.10.2021 22:00 Ответить
Переводчик забухал...
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28.10.2021 22:04 Ответить
Мета... - (с греч. metá между, после, через), часть сложных слов, обозначающая промежуточность, следование за чем либо, переход к чему либо другому, перемену состояния, превращение (например, метагалактика, метацентр).
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28.10.2021 22:00 Ответить
промежность
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28.10.2021 22:07 Ответить
Теперь понятно, что 'объединяет' эти 'булки'

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28.10.2021 22:52 Ответить
А мне напоминает обычного мокшанина в морге, с которого так и не сняли лапти)
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28.10.2021 23:51 Ответить
В данном случае meta - латинское слово, означающее начальный и конечный (призовой) столбы на ристалищах, которые семикратно (на манер восьмёрки) огибали участники состязаний. Другими словами meta - это старт и финиш, цель и конечный пункт. Этот визуальный принцип (принцип восьмёрки), как видно, и был взят за основу логотипа новой компании «Meta».
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29.10.2021 17:24 Ответить
Да хоть,, х*ета,,. Хрен этот жлоб увидит меня на своих помойках.
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28.10.2021 22:05 Ответить
хана соцмережі, хоча це цілком закономірно
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28.10.2021 22:08 Ответить
Мета заработает миллиарды! Судите сукерберга!
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28.10.2021 22:14 Ответить
Meta? А почему не Дия?
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28.10.2021 22:16 Ответить
Метадия)
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28.10.2021 22:27 Ответить
Я хоть и не сижу на этой помойке. Но он чё охринел Мета это украинский поисковый сайт уже хрен знает сколько лет
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28.10.2021 22:27 Ответить
Не думаю что цука волнует какой то средневековый поисковик в странах третьего мира.
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28.10.2021 22:30 Ответить
А что, так можно было?
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28.10.2021 22:28 Ответить
все проходит и меняется. и фейсбук со своей метой уйдет из моды.
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28.10.2021 22:29 Ответить
Я закрив акаунт у Фейсбук бо їх цензура мене категорично не влаштовує. Підписуватись на будь який продукт від Цукерберга не збираюсь бо "те ж саме тільки в профіль".
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28.10.2021 22:35 Ответить
логотип якийсь стрьомний, на ліфчик схожий
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28.10.2021 22:39 Ответить
Хм.Більшість побачили знак безкінечності.А ти - ліфчік...У тебе все гаразд?Я у тому сенсі,що може тобі до когось звернутися по допомогу?
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28.10.2021 22:46 Ответить
ти більшість, ти за "більшість" вирішуєш, ти опитування проводив? і я тебе не питав, що мені робити, тому, буду чемним і не скажу тобі йти . на, що схоже, те й сказав, а знак безкінечності, чи стрічка мьобіуса трохи не так виглядає.
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28.10.2021 23:08 Ответить
Ти ба який різкий.Як сітро.Ну стосовно "більшості" я погарячкував.Чомусь мені завжди хотілося вірити в краще.А ти всеж знайди бабу.Накрйняк гумову.Ну на самий крайняк звернись до Дуньки Кулакової.Скинь тиск і ввижатися перестане.
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28.10.2021 23:48 Ответить
якщо у тебе проблеми з почуттям гумору, то не шукай проблем у інших, ти в своїх розбирися. Гарного дня.
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29.10.2021 10:09 Ответить
Нехай щастить.
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29.10.2021 14:00 Ответить
Більшість побачила в інфантильному наркомані президента. З тих пір мене мало цікавить, що там думає більшість.
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29.10.2021 06:54 Ответить
Ну в мене стадний інстинкт відсутній від народження.Тому більшість - це я.А ти - звіздун.Якби тебе не цікавила моя думка,ти б мій комент проігнорував,а не писав своє зауваження.
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29.10.2021 14:10 Ответить
Це ліфчик Мьобіуса.
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28.10.2021 22:46 Ответить
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28.10.2021 23:05 Ответить
Попи продають лохам віртуальний рай.А цей проноза - віртуальне життя.
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28.10.2021 22:42 Ответить
Было дерьмо, стало говно.
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28.10.2021 22:48 Ответить
хитрый еврей надеется поправить зашквареную репутацию, сменив вывеску.
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28.10.2021 23:07 Ответить
Тепер meta.ua може дуууже дорого продати свій домен, і неслабо так заробити.
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28.10.2021 23:16 Ответить
Наша МЕТА - 2022!
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28.10.2021 23:23 Ответить
компания нацелена в будущем - создание виртуальных или же метавселенных.

Населенных метаидиотами .
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28.10.2021 23:30 Ответить
Фейсбук хочет расширить рекламные пространства далее привычных интерфейсов компьютера и смартфона. Хомячкам предлагается залипать в дополненных виртальностях, где подобно реальному миру реклама может быть где угодно. Маркетологи уже тиктоком изнасиловали мозг человечеству. Радует что физически виртуальные технологии непригодны к долгому использованию, значит онлайн уже будет меньше чем в тиктоке. Для понимания, представьте сколько времени вы можете лежать с телефоном, лениво свайпая контент пальцем туда сюда. И сколько времени можно просидеть со шлемом/очками на голове, где все взаимодействие надо дублировать реальными движениями головы, рук, и возможно даже ходить.
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29.10.2021 01:01 Ответить
https://about.facebook.com/meta
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29.10.2021 01:36 Ответить
Мета в переводе на рюсскае наречие з української мови - цель ....Мавзолей чЛенина для Байрактара....
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29.10.2021 07:09 Ответить
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29.10.2021 07:12 Ответить
Самый гавняный сайт,постоянно блокируют за свободу слова,скорее всего это кацапские уроды там промышляют
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29.10.2021 07:51 Ответить
интересно, кто выиграет суд?
https://meta.ua/
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29.10.2021 08:13 Ответить
дякую ФБ за те що заблокував мій аккаунт. покуй на ФБ, Мету та особисто на Цукєрпєргу
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29.10.2021 09:17 Ответить
...гібрид соцмереж, розваг, роботи та особистого життя. Джерело: ото самое печальное, что на выходе получится очередной гибрид...
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29.10.2021 09:18 Ответить
одразу згадала український ресурс https://meta.ua/, ще колись у нульових була там пошта
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29.10.2021 11:26 Ответить
 
 