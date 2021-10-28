Facebook меняет бренд компании на Meta, - Цукерберг

28 октября 2021 года основатель Facebook Марк Цукерберг во время онлайн-конференции Connect объявил о смене бренда компании. Новый бренд компании — Meta.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на AIN.UA

По словам Цукерберга, Facebook стал иконой бренда для сферы социальных медиа, но сейчас этот бренд уже не покрывает все направления деятельности компании. Особенно те направления, на которые компания нацелена в будущем — создание виртуальных или же метавселенных.

Большую часть презентации Цукерберг говорил о метавселенных и о том, какие продукты Facebook создает сейчас, чтобы воплотить виртуальные вселенные в жизнь. Новый бренд Meta должен отражать стремление компании развиваться в этом направлении.

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Метавселенные — это свежий тренд среди хайтек-стартапов. Это — мир, где дополненная и виртуальная реальность тесно переплетаются с офлайном, гибрид соцсетей, развлечений, работы и личной жизни.

Во время презентации Цукерберг показывал множество прототипов сервисов, работающих в метавселенных: от рабочих совещаний и до туризма и совместного отдыха пользователей. А также анонсировал новые VR- и AR-устройства (к примеру, в следующем году планируется релиз нового VR-шлема).

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