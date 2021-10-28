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Facebook змінює бренд компанії на Meta, - Цукерберг

Facebook змінює бренд компанії на Meta, - Цукерберг

28 жовтня 2021 засновник Facebook Марк Цукерберг під час онлайн-конференції Connect оголосив про зміну бренду компанії. Новий бренд компанії - Meta.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на AIN.UA

За словами Цукерберга, Facebook став іконою бренду для сфери соціальних медіа, але зараз цей бренд уже не покриває всіх напрямків діяльності компанії. Особливо ті напрямки, на які компанія націлена в майбутньому - створення віртуальних або метавсесвітів.

Більшість презентації Цукерберг говорив про метавсесвіти і про те, які продукти Facebook створює зараз, щоб втілити віртуальні всесвіти в життя. Новий бренд Meta має відображати прагнення компанії розвиватися у цьому напрямку.

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Метавсесвіт - це свіжий тренд серед хайтек-стартапів. Це світ, де доповнена і віртуальна реальність тісно переплітаються з офлайном, гібрид соцмереж, розваг, роботи та особистого життя.

Під час презентації Цукерберг показував безліч прототипів сервісів, що працюють у метавсесвітах: від робочих нарад до туризму та спільного відпочинку користувачів. А також анонсував нові VR- та AR-пристрої (наприклад, наступного року планується реліз нового VR-шолома).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Facebook почне маркувати новини та інформацію від політиків, - Цукерберг

Автор: 

Facebook (725) Цукерберг Марк (102)


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Топ коментарі
+40
Гарна назва!Українська! На мокшанських болотах луснуть від злості!))
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28.10.2021 21:46 Відповісти
+35
Если Мета еще не подала в суд с целью вытрясти с десяток миллионов - ее юристы зря едят хлеб.
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28.10.2021 21:51 Відповісти
+23
Пусть лучше поменяет своих кацапских модераторов, которіе спамят украинцев.
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28.10.2021 21:48 Відповісти
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Гарна назва!Українська! На мокшанських болотах луснуть від злості!))
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28.10.2021 21:46 Відповісти
та й видно ж, було Марк,
ти, ж курва - наш хлопак !
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28.10.2021 22:00 Відповісти
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28.10.2021 23:33 Відповісти
Мета Цукерберга змусити людей буквально сидіти в нездоровому контенті його соц мереж, де фейсбук зможе продовжити ріст головних доходів - рекламних. Уявіть ******** інстаграм або тренди ютуба у себе на голові, з круговою картинкою та звуком... Чи хтось вважає що люди почнуть створювати адекватний контент. Чи зараз фейсбук нормально модерує звичайний текстовий, фото та відео контент.
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29.10.2021 01:35 Відповісти
МЕТАн один из основных их экспортных товаров. Не расстроятся
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28.10.2021 22:11 Відповісти
скоріш луснуть від повного нерозуміння того, як перекладається Мета на свіно-собачу говірку ...
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28.10.2021 22:24 Відповісти
Это типа как мета.уа - больше рекламы, меньше смысла?
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28.10.2021 21:47 Відповісти
У мене є МЕТА ...десь вже було. )))
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28.10.2021 21:47 Відповісти
Плагиатом Цукерберг занялся 😀😀
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28.10.2021 21:49 Відповісти
отуто - https://meta.ua/ https://meta.ua/

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28.10.2021 21:50 Відповісти
Там була "мрія", а не "мета"
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28.10.2021 23:11 Відповісти
Мета шмета, а прилетит, похоже, от конгресса таки в морду.
Что значит не знает товарищ анекдота про морду и паспорт.
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28.10.2021 21:48 Відповісти
далеко зайшло, тре' викручуватися
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2021/10/facebook-papers-democracy-election-zuckerberg/620478/
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28.10.2021 21:52 Відповісти
Цукерберг хочет и рыбку съесть и на кое что сесть. Давно в масс медиа пора конгрессу навести порядок. Или и тебя статус редактор и ты модерируешь контент и будь готов отвечать за контент в суде либо ты получаешь статус издателя и не трогаешь контент и сохраняешь судебный иммунитет.
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28.10.2021 21:57 Відповісти
Пусть лучше поменяет своих кацапских модераторов, которіе спамят украинцев.
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28.10.2021 21:48 Відповісти
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28.10.2021 21:49 Відповісти
Если Мета еще не подала в суд с целью вытрясти с десяток миллионов - ее юристы зря едят хлеб.
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28.10.2021 21:51 Відповісти
Думаю разойдутся с Цукербергом полюбовно... за парочку миллионов вечнозелёных.
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28.10.2021 21:58 Відповісти
такий домен і на сотню мільйонів потягне
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29.10.2021 01:33 Відповісти
В зоне .ua? Не смешите мои тапочки!
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29.10.2021 01:38 Відповісти
скорее всего заставят себя купить
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28.10.2021 21:59 Відповісти
теперь мета уа может подать в суд и сразу выиграть 150 млрд $ за плагиат ))
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28.10.2021 22:31 Відповісти
У меня давно есть почта на meta, иногда пользуюсь,мне что то причитается???
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29.10.2021 00:20 Відповісти
от мертвого осла уши
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29.10.2021 06:41 Відповісти
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28.10.2021 22:41 Відповісти
Засудить мордокнижку)
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29.10.2021 02:36 Відповісти
Кто то начитался Дэна Симмонса
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28.10.2021 21:49 Відповісти
Гіперіонський цикл?
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28.10.2021 21:50 Відповісти
а думаєте, випадково один з розробників укрМети twitter.com/AntonSanchenko переклав українською його "Терор"?..
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28.10.2021 21:57 Відповісти
Дійсно?
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28.10.2021 21:59 Відповісти
зараз він має видавничу біржу https://fiol.pub/books/532 https://fiol.pub/books/532

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28.10.2021 22:16 Відповісти
Прикольно, тре буде прочитати, зара скінчу вже того ендіміона і ще сироти спіралі, а потім перейду на терор
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28.10.2021 22:21 Відповісти
Саме так... Там і штучні інтелекти і метавсесвіт... Нукорочє чувак як в воду дивився
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28.10.2021 21:58 Відповісти
Де ж той Ендіміон лазить, гад, людство у небезпеці...
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28.10.2021 22:04 Відповісти
Де де.. Він ще не народився... Ще до народження енеї десь років 650
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28.10.2021 22:15 Відповісти
Але приколтно, про велику помилку київської групи в результаті чого створена чорна діра, почала загрожувати планеті))
Думаю, без Колі Космоса(чернівецького) не обійшлося
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28.10.2021 22:18 Відповісти
Ретельна перевірка показала, що чорна діра - то гоп-компанія слуг, що присмокталась до економіки України
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28.10.2021 22:43 Відповісти
То 100%...смокче і смокче... Я блін в шоці, а ці люди, ну цей зелохторат, як зазвичай топлять про те що зєля ще не все встиг... Господи, така гарна країна, і шо ж оце нам так не щастить з виборцями???
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28.10.2021 23:02 Відповісти
)))))
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28.10.2021 21:50 Відповісти
Вскрився кацапчег.
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28.10.2021 21:57 Відповісти
Метаамфетамін, нє?
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28.10.2021 21:50 Відповісти
Не, он мет
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28.10.2021 21:54 Відповісти
це не до Цукерберга, це до Володі Нєлоха із Країни мільярда дерев
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28.10.2021 22:05 Відповісти
Крепко на них насели..
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28.10.2021 21:50 Відповісти
Цукенберг то украинец вообще то... поэтому и название выбрал украинское .. мета.. т.е. цель...
а цель какая?
правильно.. уничтожить РФ
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28.10.2021 21:51 Відповісти
Вообще-то это древнегреческое слово и созвучие со словом из украинского языка абсолютно не подразумевает что смыслы одинаковы.
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28.10.2021 21:58 Відповісти
если ты не в курсе, то каждое слово у каждого народа имеет свой смысл...
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28.10.2021 22:02 Відповісти
в медицині "мета" означає метастази.. той випадок коли усі ненавидять тебе, зміни назву...
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28.10.2021 21:57 Відповісти
"Мета означает метастазы" это что за поток сознания. Для начала бы почитали что означает это древнегреческое слово и в каких случаях используется как приставка.
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28.10.2021 22:00 Відповісти
Metastasis is a https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_(language) Greek word meaning "displacement", from μετά, meta, "next", and στάσις, stasis, "placement".
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28.10.2021 22:10 Відповісти
Можно всё это перевести на титушкинский язык?
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28.10.2021 22:00 Відповісти
Переводчик забухал...
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28.10.2021 22:04 Відповісти
Мета... - (с греч. metá между, после, через), часть сложных слов, обозначающая промежуточность, следование за чем либо, переход к чему либо другому, перемену состояния, превращение (например, метагалактика, метацентр).
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28.10.2021 22:00 Відповісти
промежность
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28.10.2021 22:07 Відповісти
Теперь понятно, что 'объединяет' эти 'булки'

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28.10.2021 22:52 Відповісти
А мне напоминает обычного мокшанина в морге, с которого так и не сняли лапти)
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28.10.2021 23:51 Відповісти
В данном случае meta - латинское слово, означающее начальный и конечный (призовой) столбы на ристалищах, которые семикратно (на манер восьмёрки) огибали участники состязаний. Другими словами meta - это старт и финиш, цель и конечный пункт. Этот визуальный принцип (принцип восьмёрки), как видно, и был взят за основу логотипа новой компании «Meta».
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29.10.2021 17:24 Відповісти
Да хоть,, х*ета,,. Хрен этот жлоб увидит меня на своих помойках.
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28.10.2021 22:05 Відповісти
хана соцмережі, хоча це цілком закономірно
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28.10.2021 22:08 Відповісти
Мета заработает миллиарды! Судите сукерберга!
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28.10.2021 22:14 Відповісти
Meta? А почему не Дия?
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28.10.2021 22:16 Відповісти
Метадия)
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28.10.2021 22:27 Відповісти
Я хоть и не сижу на этой помойке. Но он чё охринел Мета это украинский поисковый сайт уже хрен знает сколько лет
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28.10.2021 22:27 Відповісти
Не думаю что цука волнует какой то средневековый поисковик в странах третьего мира.
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28.10.2021 22:30 Відповісти
А что, так можно было?
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28.10.2021 22:28 Відповісти
все проходит и меняется. и фейсбук со своей метой уйдет из моды.
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28.10.2021 22:29 Відповісти
Я закрив акаунт у Фейсбук бо їх цензура мене категорично не влаштовує. Підписуватись на будь який продукт від Цукерберга не збираюсь бо "те ж саме тільки в профіль".
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28.10.2021 22:35 Відповісти
логотип якийсь стрьомний, на ліфчик схожий
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28.10.2021 22:39 Відповісти
Хм.Більшість побачили знак безкінечності.А ти - ліфчік...У тебе все гаразд?Я у тому сенсі,що може тобі до когось звернутися по допомогу?
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28.10.2021 22:46 Відповісти
ти більшість, ти за "більшість" вирішуєш, ти опитування проводив? і я тебе не питав, що мені робити, тому, буду чемним і не скажу тобі йти . на, що схоже, те й сказав, а знак безкінечності, чи стрічка мьобіуса трохи не так виглядає.
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28.10.2021 23:08 Відповісти
Ти ба який різкий.Як сітро.Ну стосовно "більшості" я погарячкував.Чомусь мені завжди хотілося вірити в краще.А ти всеж знайди бабу.Накрйняк гумову.Ну на самий крайняк звернись до Дуньки Кулакової.Скинь тиск і ввижатися перестане.
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28.10.2021 23:48 Відповісти
якщо у тебе проблеми з почуттям гумору, то не шукай проблем у інших, ти в своїх розбирися. Гарного дня.
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29.10.2021 10:09 Відповісти
Нехай щастить.
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29.10.2021 14:00 Відповісти
Більшість побачила в інфантильному наркомані президента. З тих пір мене мало цікавить, що там думає більшість.
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29.10.2021 06:54 Відповісти
Ну в мене стадний інстинкт відсутній від народження.Тому більшість - це я.А ти - звіздун.Якби тебе не цікавила моя думка,ти б мій комент проігнорував,а не писав своє зауваження.
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29.10.2021 14:10 Відповісти
Це ліфчик Мьобіуса.
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28.10.2021 22:46 Відповісти
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28.10.2021 23:05 Відповісти
Попи продають лохам віртуальний рай.А цей проноза - віртуальне життя.
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28.10.2021 22:42 Відповісти
Было дерьмо, стало говно.
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28.10.2021 22:48 Відповісти
хитрый еврей надеется поправить зашквареную репутацию, сменив вывеску.
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28.10.2021 23:07 Відповісти
Тепер meta.ua може дуууже дорого продати свій домен, і неслабо так заробити.
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28.10.2021 23:16 Відповісти
Наша МЕТА - 2022!
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28.10.2021 23:23 Відповісти
компания нацелена в будущем - создание виртуальных или же метавселенных.

Населенных метаидиотами .
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28.10.2021 23:30 Відповісти
Фейсбук хочет расширить рекламные пространства далее привычных интерфейсов компьютера и смартфона. Хомячкам предлагается залипать в дополненных виртальностях, где подобно реальному миру реклама может быть где угодно. Маркетологи уже тиктоком изнасиловали мозг человечеству. Радует что физически виртуальные технологии непригодны к долгому использованию, значит онлайн уже будет меньше чем в тиктоке. Для понимания, представьте сколько времени вы можете лежать с телефоном, лениво свайпая контент пальцем туда сюда. И сколько времени можно просидеть со шлемом/очками на голове, где все взаимодействие надо дублировать реальными движениями головы, рук, и возможно даже ходить.
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29.10.2021 01:01 Відповісти
https://about.facebook.com/meta
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29.10.2021 01:36 Відповісти
Мета в переводе на рюсскае наречие з української мови - цель ....Мавзолей чЛенина для Байрактара....
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29.10.2021 07:09 Відповісти
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29.10.2021 07:12 Відповісти
Самый гавняный сайт,постоянно блокируют за свободу слова,скорее всего это кацапские уроды там промышляют
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29.10.2021 07:51 Відповісти
интересно, кто выиграет суд?
https://meta.ua/
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29.10.2021 08:13 Відповісти
дякую ФБ за те що заблокував мій аккаунт. покуй на ФБ, Мету та особисто на Цукєрпєргу
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29.10.2021 09:17 Відповісти
...гібрид соцмереж, розваг, роботи та особистого життя. Джерело: ото самое печальное, что на выходе получится очередной гибрид...
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29.10.2021 09:18 Відповісти
одразу згадала український ресурс https://meta.ua/, ще колись у нульових була там пошта
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29.10.2021 11:26 Відповісти
 
 