Facebook змінює бренд компанії на Meta, - Цукерберг

28 жовтня 2021 засновник Facebook Марк Цукерберг під час онлайн-конференції Connect оголосив про зміну бренду компанії. Новий бренд компанії - Meta.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на AIN.UA

За словами Цукерберга, Facebook став іконою бренду для сфери соціальних медіа, але зараз цей бренд уже не покриває всіх напрямків діяльності компанії. Особливо ті напрямки, на які компанія націлена в майбутньому - створення віртуальних або метавсесвітів.

Більшість презентації Цукерберг говорив про метавсесвіти і про те, які продукти Facebook створює зараз, щоб втілити віртуальні всесвіти в життя. Новий бренд Meta має відображати прагнення компанії розвиватися у цьому напрямку.

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Метавсесвіт - це свіжий тренд серед хайтек-стартапів. Це світ, де доповнена і віртуальна реальність тісно переплітаються з офлайном, гібрид соцмереж, розваг, роботи та особистого життя.

Під час презентації Цукерберг показував безліч прототипів сервісів, що працюють у метавсесвітах: від робочих нарад до туризму та спільного відпочинку користувачів. А також анонсував нові VR- та AR-пристрої (наприклад, наступного року планується реліз нового VR-шолома).

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