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Facebook почне маркувати новини та інформацію від політиків, - Цукерберг

Facebook почне маркувати новини та інформацію від політиків, - Цукерберг

Корпорація Facebook почне маркувати новинний контент, який порушує політику компанії, а також буде додавати до всіх повідомлень і оголошеннь, що стосуються виборів, посилання на інформацію з авторитетних джерел.

"Для політиків немає жодних винятків", - написав глава корпорації Марк Цукерберг у Facebook, передає Цензор.НЕТ. Цукерберг також повідомив, що його компанія заборонить рекламу, в якій стверджується, що групи людей певної раси, релігії, сексуальної орієнтації або імміграційного статусу становлять загрозу для безпеки або здоров'я інших.

Цукерберг також повідомив, що розробка нової політики щодо контенту триває.

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Нагадаємо, Facebook опинився під вогнем критики через рішення не реагувати на деякі заяви і пости президента Дональда Трампа.

Раніше, на хвилі протестів під гаслом "Життя чорношкірих важливе", коаліція правозахисних організацій розпочала кампанію "Ні ненависті заради прибутку", закликаючи рекламодавців припинити розміщувати рекламу на платформах Facebook. Організатори кампанії заявили, що Facebook не реагує на пости, які містять дезінформацію і розпалюють ненависть. Цю кампанію підтримали понад 90 великих рекламодавців.

Засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що соцмережа перегляне політику щодо публікації контенту, яка дозволила не видаляти пост президента США Дональда Трампа про протести після загибелі Джорджа Флойда.
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Топ коментарі
+6
Facebook начнет маркировать новости и информацию от политиков, - Цукерберг - Цензор.НЕТ 3999
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28.06.2020 22:12
+4
Facebook почне маркувати новини та інформацію від політиків, - Цукерберг - Цензор.НЕТ 661
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28.06.2020 23:31
+3
В ФБ никто не банит порохоботов

Неправда.

Аркадия Бабченко знаете?
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28.06.2020 23:17
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Тогда Федоровским фермам придет белый пушной зверек.
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28.06.2020 22:01 Відповісти
Facebook начнет маркировать новости и информацию от политиков, - Цукерберг - Цензор.НЕТ 3999
показати весь коментар
28.06.2020 22:12 Відповісти
Facebook почне маркувати новини та інформацію від політиків, - Цукерберг - Цензор.НЕТ 661
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28.06.2020 23:31 Відповісти
В ФБ никто не банит порохоботов и русню. Что наводит на определённые мысли
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28.06.2020 23:05 Відповісти
В ФБ никто не банит порохоботов

Неправда.

Аркадия Бабченко знаете?
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28.06.2020 23:17 Відповісти
Facebook почне маркувати новини та інформацію від політиків, - Цукерберг - Цензор.НЕТ 2447 главы корпорации Корона с виRUSom
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28.06.2020 22:58 Відповісти
Можно подумать у них раньше фильтров было мало... Я помню как у меня блокировало ссылку на "Белый дом в ЮАР" (или как-то так) По причине рассизма...
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29.06.2020 01:00 Відповісти
Если бы они начали помечать лживые новости хотя бы 3 года назад, то Зеленский так и остался бы сейчас в цирке а не попал в президенты
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29.06.2020 06:10 Відповісти
 
 