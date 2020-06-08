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Новини
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Facebook перегляне політику щодо контенту після скандалу з постом Трампа, - Цукерберг

Facebook перегляне політику щодо контенту після скандалу з постом Трампа, - Цукерберг

Засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що соцмережа перегляне політику щодо публікації контенту, яка дозволила не видаляти пост президента США Дональда Трампа про протести після загибелі Джорджа Флойда.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ. 

"Я знаю, що багато хто з вас вважає, що минулого тижня ми повинні були якось позначити пости президента (Дональда Трампа — ред.)", — зазначив Цукерберг, посилаючись на своє рішення не видаляти пост Трампа про протести.

Він пояснив: "Наша поточна політика полягає в тому, що якщо контент насправді підбурює до насильства, то правильне пом'якшення - це знищити цей контент, а не дозволити людям продовжувати бачити його з поміткою. У цій політиці немає ніяких винятків для політиків чи журналістів. Я думаю, що ця політика є принциповою і розумною, але я також поважаю багатьох людей, які думають, що можуть бути кращі альтернативи, тому я хочу переконатися, що ми чуємо всі ці ідеї".

"В цілому, я турбуюся, що такий підхід може призвести до того, що ми будемо редагувати контент, який нам не подобається, навіть якщо він не порушує наші правила, тому я думаю, що нам потрібно діяти дуже обережно", – написав засновник соцмережі.

Він додав, що компанія перегляне політику, яка дозволяє обговорення та погрози застосування державної сили. У Facebook мають розглянути потенційні варіанти реагування на такі пости.

Цукерберг сказав, що Facebook буде більш прозорим в ухваленні рішень про те, чи слід видаляти пости та буде прагнути створювати програмне забезпечення для просування расової справедливості.

Наразі правила Facebook дозволяють видалити повідомлення або залишити його без змін.

Як нагадує Суспільне, Дональд Трамп у своєму пості назвав протестувальників "бандитами" й написав: "Коли починається мародерство — починається стрілянина". Остання фраза має історичне расистське підґрунтя: в 1967 році її використав глава поліції Маямі Волтер Гедлі, виправдовуючи застосування сили проти афроамериканців.

Керівник Facebook Марк Цукерберг пояснив, що соцмережа не приховуватиме й не видалятиме цей пост, оскільки "люди мають самостійно" дати йому оцінку.

Це рішення розкритикували працівники Facebook. Вони влаштували віртуальний страйк.

Читайте також: Протести проти расизму: в Брюсселі затримали 239 людей за погроми і розбій

Також читайте: Протести у США: департамент поліції Міннеаполіса повністю розформовано

Нагадаємо, в США тривають протести у зв'язку зі смертю під час затримання в Міннесоті афроамериканця Джорджа Флойда. Іноді акції переростають у сутички з поліцією. Протести охопили кілька десятків міст у США та інших країнах.

Автор: 

Facebook (725) протест (2397) США (22665) Цукерберг Марк (101) Трамп Дональд (5566)


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Топ коментарі
+13
Всем известно мое отношение к Рыжему. Но в этом случае он абсолютно прав.
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08.06.2020 20:50
+13
Ось так виглядає лівацький фашизм. Говорити правду тепер не можна, щоби не задіти почуття чергового ображенного.
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08.06.2020 21:01
+10
Що не так сказав Трамп?? Це ще щастя Штатів, що у них зараз такий президент. При умовній Клінтон зараз би копи на колінах перед мародерами стояли по усіх містах
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08.06.2020 20:53
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Гнилая политика. Боятся подстрекателей? Напротив народ должен знать чем "дышит" лидер их страны.
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08.06.2020 20:49 Відповісти
О, блин, тряхнул мир наркоман с 5-ю ходками, достойный человек. А если из них каждый так? Вообще с орбиты слетим.
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08.06.2020 20:50 Відповісти
Всем известно мое отношение к Рыжему. Но в этом случае он абсолютно прав.
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08.06.2020 20:50 Відповісти
+100500
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08.06.2020 21:24 Відповісти
Що не так сказав Трамп?? Це ще щастя Штатів, що у них зараз такий президент. При умовній Клінтон зараз би копи на колінах перед мародерами стояли по усіх містах
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08.06.2020 20:53 Відповісти
Або ж всіх негрів зараз всіма видами транспорту везли на історичну Батьківщину...
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08.06.2020 20:58 Відповісти
А нифига. Более чем уверен, что леваки-демократы очень приложились к этим событиям. Если бы Трампа не было, дерьмократы бы не дали скандалу разгореться, а то что было - быстро придушили. Потому что дерьмократы самые мерзкие и двуличные твари.
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08.06.2020 21:11 Відповісти
Ось так виглядає лівацький фашизм. Говорити правду тепер не можна, щоби не задіти почуття чергового ображенного.
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08.06.2020 21:01 Відповісти
Может быть в будущем левые идеологии будут запрещены также, как и фашизм
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08.06.2020 21:14 Відповісти
Якщо не буде пізно.
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08.06.2020 21:15 Відповісти
сша сейчас,как школьный урок на тему "негативные эффекты от пиковой толерастии в обществе"
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08.06.2020 21:12 Відповісти
Знаєте, як зараз правильно називати Фейсбук? ФСБук.
Бо зараз в ньому йдуть масові бани користувачів з України, які мають нахабство щось неприємне писати проти країни-агресора Рассісі і проти її царька *****.
Наприклад, в цій картинці ФСБуківські адміни побачили зображення оголеного тіла і сексуальну активність. Уявляєте, які там сидять адміни-збоченці, що побачили на тій картинці "сексуальну активність"!
Хоча це вони може тому, що цього персонажа у всьому світі ****** зовуть. Хто їх там, ФСБучних адмінів, знає...
Facebook перегляне політику щодо контенту після скандалу з постом Трампа, - Цукерберг - Цензор.НЕТ 3977
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08.06.2020 21:25 Відповісти
Гугл переименовывает блек лист и Вайт лист как нетолерантные
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08.06.2020 21:27 Відповісти
А когда офис Фейсбук откроют в Украине? Сколько ещё кацапы будут лезьть в украинские дела
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08.06.2020 21:34 Відповісти
Як мняко цукер підставив білі задниці темношкірим. Ну що ж- нас їуть , а ми кріпимось.
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08.06.2020 23:40 Відповісти
Молодец Трамп, всё правильно делает. Фэйсук - обхезался.
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09.06.2020 00:17 Відповісти
Может Цукерберг вообще за Трампа посты писать будет? Как достали уже всякоро рода цензоры и "защитники прав чего угодно", скоро пукнуть нельзя будет без разрешения!
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09.06.2020 05:44 Відповісти
мир катится в махровый совок..
но любой коммунизм скатывается быстро в диктатуру иначе невозможно
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09.06.2020 09:12 Відповісти
 
 