Facebook перегляне політику щодо контенту після скандалу з постом Трампа, - Цукерберг

Засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що соцмережа перегляне політику щодо публікації контенту, яка дозволила не видаляти пост президента США Дональда Трампа про протести після загибелі Джорджа Флойда.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Я знаю, що багато хто з вас вважає, що минулого тижня ми повинні були якось позначити пости президента (Дональда Трампа — ред.)", — зазначив Цукерберг, посилаючись на своє рішення не видаляти пост Трампа про протести.

Він пояснив: "Наша поточна політика полягає в тому, що якщо контент насправді підбурює до насильства, то правильне пом'якшення - це знищити цей контент, а не дозволити людям продовжувати бачити його з поміткою. У цій політиці немає ніяких винятків для політиків чи журналістів. Я думаю, що ця політика є принциповою і розумною, але я також поважаю багатьох людей, які думають, що можуть бути кращі альтернативи, тому я хочу переконатися, що ми чуємо всі ці ідеї".

"В цілому, я турбуюся, що такий підхід може призвести до того, що ми будемо редагувати контент, який нам не подобається, навіть якщо він не порушує наші правила, тому я думаю, що нам потрібно діяти дуже обережно", – написав засновник соцмережі.

Він додав, що компанія перегляне політику, яка дозволяє обговорення та погрози застосування державної сили. У Facebook мають розглянути потенційні варіанти реагування на такі пости.

Цукерберг сказав, що Facebook буде більш прозорим в ухваленні рішень про те, чи слід видаляти пости та буде прагнути створювати програмне забезпечення для просування расової справедливості.

Наразі правила Facebook дозволяють видалити повідомлення або залишити його без змін.

Як нагадує Суспільне, Дональд Трамп у своєму пості назвав протестувальників "бандитами" й написав: "Коли починається мародерство — починається стрілянина". Остання фраза має історичне расистське підґрунтя: в 1967 році її використав глава поліції Маямі Волтер Гедлі, виправдовуючи застосування сили проти афроамериканців.

Керівник Facebook Марк Цукерберг пояснив, що соцмережа не приховуватиме й не видалятиме цей пост, оскільки "люди мають самостійно" дати йому оцінку.

Це рішення розкритикували працівники Facebook. Вони влаштували віртуальний страйк.

Читайте також: Протести проти расизму: в Брюсселі затримали 239 людей за погроми і розбій

Також читайте: Протести у США: департамент поліції Міннеаполіса повністю розформовано

Нагадаємо, в США тривають протести у зв'язку зі смертю під час затримання в Міннесоті афроамериканця Джорджа Флойда. Іноді акції переростають у сутички з поліцією. Протести охопили кілька десятків міст у США та інших країнах.