Facebook пересмотрит политику относительно контента после скандала с постом Трампа, - Цукерберг
Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть пересмотрит политику в отношении публикации контента, которая позволила не удалять пост президента США Дональда Трампа о протестах после гибели Джорджа Флойда.
Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Я знаю, что многие из вас считают, что на прошлой неделе мы должны были как-то обозначить посты президента (Дональда Трампа. - Ред.)", - отметил Цукерберг, ссылаясь на свое решение не удалять пост Трампа о протестах.
Он пояснил: "Наша текущая политика заключается в том, что если контент самом деле подстрекает к насилию, то правильное смягчение - это уничтожить этот контент, а не позволить людям продолжать видеть его с пометкой. В этой политике нет никаких исключений для политиков или журналистов. Я думаю, что эта политика является важной и умной, но я также уважаю многих людей, которые думают, что могут быть лучшие альтернативы, поэтому я хочу убедиться, что мы слышим все эти идеи".
"В целом, я беспокоюсь, что такой подход может привести к тому, что мы будем редактировать контент, который нам не нравится, даже если он не нарушает наши правила, поэтому я думаю, что нам нужно действовать очень осторожно", - уверен основатель соцсети.
Он добавил, что компания пересмотрит политику, которая позволяет обсуждения и угрозы применения государственной силы. В Facebook должны рассмотреть потенциальные варианты реагирования на такие посты.
Цукерберг сказал, что Facebook будет более прозрачным в принятии решений о том, следует ли удалять посты, и будет стремиться создавать программное обеспечение для продвижения расовой справедливости.
Сейчас правила Facebook позволяют удалить сообщение или оставить его без изменений.
Как напоминает Суспільне, Дональд Трамп в своем посте назвал протестующих "бандитами" и написал: "Когда начинается мародерство - начинается стрельба". Последняя фраза имеет исторически расистскую подоплеку: в 1967 году ее использовал глава полиции Майами Уолтер Хедли, оправдывая применение силы против афроамериканцев.
Руководитель Facebook Марк Цукерберг объяснил, что соцсеть не будет скрывать и не удалять этот пост, поскольку "люди должны самостоятельно" дать ему оценку.
Это решение раскритиковали работники Facebook. Они устроили виртуальную забастовку.
Напомним, в США продолжаются протесты в связи со смертью при задержании в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда. Иногда акции перерастают в столкновения с полицией. Протесты охватили несколько десятков городов в США и других странах.
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Бо зараз в ньому йдуть масові бани користувачів з України, які мають нахабство щось неприємне писати проти країни-агресора Рассісі і проти її царька *****.
Наприклад, в цій картинці ФСБуківські адміни побачили зображення оголеного тіла і сексуальну активність. Уявляєте, які там сидять адміни-збоченці, що побачили на тій картинці "сексуальну активність"!
Хоча це вони може тому, що цього персонажа у всьому світі ****** зовуть. Хто їх там, ФСБучних адмінів, знає...
но любой коммунизм скатывается быстро в диктатуру иначе невозможно