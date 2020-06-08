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Facebook пересмотрит политику относительно контента после скандала с постом Трампа, - Цукерберг

Facebook пересмотрит политику относительно контента после скандала с постом Трампа, - Цукерберг

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть пересмотрит политику в отношении публикации контента, которая позволила не удалять пост президента США Дональда Трампа о протестах после гибели Джорджа Флойда.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Я знаю, что многие из вас считают, что на прошлой неделе мы должны были как-то обозначить посты президента (Дональда Трампа. - Ред.)", - отметил Цукерберг, ссылаясь на свое решение не удалять пост Трампа о протестах.

Он пояснил: "Наша текущая политика заключается в том, что если контент самом деле подстрекает к насилию, то правильное смягчение - это уничтожить этот контент, а не позволить людям продолжать видеть его с пометкой. В этой политике нет никаких исключений для политиков или журналистов. Я думаю, что эта политика является важной и умной, но я также уважаю многих людей, которые думают, что могут быть лучшие альтернативы, поэтому я хочу убедиться, что мы слышим все эти идеи".

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"В целом, я беспокоюсь, что такой подход может привести к тому, что мы будем редактировать контент, который нам не нравится, даже если он не нарушает наши правила, поэтому я думаю, что нам нужно действовать очень осторожно", - уверен основатель соцсети.

Он добавил, что компания пересмотрит политику, которая позволяет обсуждения и угрозы применения государственной силы. В Facebook должны рассмотреть потенциальные варианты реагирования на такие посты.

Цукерберг сказал, что Facebook будет более прозрачным в принятии решений о том, следует ли удалять посты, и будет стремиться создавать программное обеспечение для продвижения расовой справедливости.

Сейчас правила Facebook позволяют удалить сообщение или оставить его без изменений.

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Как напоминает Суспільне, Дональд Трамп в своем посте назвал протестующих "бандитами" и написал: "Когда начинается мародерство - начинается стрельба". Последняя фраза имеет исторически расистскую подоплеку: в 1967 году ее использовал глава полиции Майами Уолтер Хедли, оправдывая применение силы против афроамериканцев.

Руководитель Facebook Марк Цукерберг объяснил, что соцсеть не будет скрывать и не удалять этот пост, поскольку "люди должны самостоятельно" дать ему оценку.

Это решение раскритиковали работники Facebook. Они устроили виртуальную забастовку.

Напомним, в США продолжаются протесты в связи со смертью при задержании в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда. Иногда акции перерастают в столкновения с полицией. Протесты охватили несколько десятков городов в США и других странах.

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Автор: 

Facebook (391) протест (5857) США (26528) Цукерберг Марк (48) Трамп Дональд (5155)


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Топ комментарии
+13
Всем известно мое отношение к Рыжему. Но в этом случае он абсолютно прав.
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08.06.2020 20:50
+13
Ось так виглядає лівацький фашизм. Говорити правду тепер не можна, щоби не задіти почуття чергового ображенного.
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08.06.2020 21:01
+10
Що не так сказав Трамп?? Це ще щастя Штатів, що у них зараз такий президент. При умовній Клінтон зараз би копи на колінах перед мародерами стояли по усіх містах
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08.06.2020 20:53
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Гнилая политика. Боятся подстрекателей? Напротив народ должен знать чем "дышит" лидер их страны.
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08.06.2020 20:49 Ответить
О, блин, тряхнул мир наркоман с 5-ю ходками, достойный человек. А если из них каждый так? Вообще с орбиты слетим.
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08.06.2020 20:50 Ответить
Всем известно мое отношение к Рыжему. Но в этом случае он абсолютно прав.
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08.06.2020 20:50 Ответить
+100500
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08.06.2020 21:24 Ответить
Що не так сказав Трамп?? Це ще щастя Штатів, що у них зараз такий президент. При умовній Клінтон зараз би копи на колінах перед мародерами стояли по усіх містах
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08.06.2020 20:53 Ответить
Або ж всіх негрів зараз всіма видами транспорту везли на історичну Батьківщину...
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08.06.2020 20:58 Ответить
А нифига. Более чем уверен, что леваки-демократы очень приложились к этим событиям. Если бы Трампа не было, дерьмократы бы не дали скандалу разгореться, а то что было - быстро придушили. Потому что дерьмократы самые мерзкие и двуличные твари.
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08.06.2020 21:11 Ответить
Ось так виглядає лівацький фашизм. Говорити правду тепер не можна, щоби не задіти почуття чергового ображенного.
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08.06.2020 21:01 Ответить
Может быть в будущем левые идеологии будут запрещены также, как и фашизм
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08.06.2020 21:14 Ответить
Якщо не буде пізно.
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08.06.2020 21:15 Ответить
сша сейчас,как школьный урок на тему "негативные эффекты от пиковой толерастии в обществе"
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08.06.2020 21:12 Ответить
Знаєте, як зараз правильно називати Фейсбук? ФСБук.
Бо зараз в ньому йдуть масові бани користувачів з України, які мають нахабство щось неприємне писати проти країни-агресора Рассісі і проти її царька *****.
Наприклад, в цій картинці ФСБуківські адміни побачили зображення оголеного тіла і сексуальну активність. Уявляєте, які там сидять адміни-збоченці, що побачили на тій картинці "сексуальну активність"!
Хоча це вони може тому, що цього персонажа у всьому світі ****** зовуть. Хто їх там, ФСБучних адмінів, знає...
Facebook перегляне політику щодо контенту після скандалу з постом Трампа, - Цукерберг - Цензор.НЕТ 3977
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08.06.2020 21:25 Ответить
Гугл переименовывает блек лист и Вайт лист как нетолерантные
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08.06.2020 21:27 Ответить
А когда офис Фейсбук откроют в Украине? Сколько ещё кацапы будут лезьть в украинские дела
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08.06.2020 21:34 Ответить
Як мняко цукер підставив білі задниці темношкірим. Ну що ж- нас їуть , а ми кріпимось.
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08.06.2020 23:40 Ответить
Молодец Трамп, всё правильно делает. Фэйсук - обхезался.
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09.06.2020 00:17 Ответить
Может Цукерберг вообще за Трампа посты писать будет? Как достали уже всякоро рода цензоры и "защитники прав чего угодно", скоро пукнуть нельзя будет без разрешения!
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09.06.2020 05:44 Ответить
мир катится в махровый совок..
но любой коммунизм скатывается быстро в диктатуру иначе невозможно
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09.06.2020 09:12 Ответить
 
 