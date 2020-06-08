Facebook пересмотрит политику относительно контента после скандала с постом Трампа, - Цукерберг

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть пересмотрит политику в отношении публикации контента, которая позволила не удалять пост президента США Дональда Трампа о протестах после гибели Джорджа Флойда.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Я знаю, что многие из вас считают, что на прошлой неделе мы должны были как-то обозначить посты президента (Дональда Трампа. - Ред.)", - отметил Цукерберг, ссылаясь на свое решение не удалять пост Трампа о протестах.

Он пояснил: "Наша текущая политика заключается в том, что если контент самом деле подстрекает к насилию, то правильное смягчение - это уничтожить этот контент, а не позволить людям продолжать видеть его с пометкой. В этой политике нет никаких исключений для политиков или журналистов. Я думаю, что эта политика является важной и умной, но я также уважаю многих людей, которые думают, что могут быть лучшие альтернативы, поэтому я хочу убедиться, что мы слышим все эти идеи".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Армия, полиция и тероборона объединились для наведения порядка на улицах США. ВИДЕО

"В целом, я беспокоюсь, что такой подход может привести к тому, что мы будем редактировать контент, который нам не нравится, даже если он не нарушает наши правила, поэтому я думаю, что нам нужно действовать очень осторожно", - уверен основатель соцсети.

Он добавил, что компания пересмотрит политику, которая позволяет обсуждения и угрозы применения государственной силы. В Facebook должны рассмотреть потенциальные варианты реагирования на такие посты.

Цукерберг сказал, что Facebook будет более прозрачным в принятии решений о том, следует ли удалять посты, и будет стремиться создавать программное обеспечение для продвижения расовой справедливости.

Сейчас правила Facebook позволяют удалить сообщение или оставить его без изменений.

Также смотрите: "Расизм - это вирус": по миру прокатились массовые протесты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как напоминает Суспільне, Дональд Трамп в своем посте назвал протестующих "бандитами" и написал: "Когда начинается мародерство - начинается стрельба". Последняя фраза имеет исторически расистскую подоплеку: в 1967 году ее использовал глава полиции Майами Уолтер Хедли, оправдывая применение силы против афроамериканцев.

Руководитель Facebook Марк Цукерберг объяснил, что соцсеть не будет скрывать и не удалять этот пост, поскольку "люди должны самостоятельно" дать ему оценку.

Это решение раскритиковали работники Facebook. Они устроили виртуальную забастовку.

Напомним, в США продолжаются протесты в связи со смертью при задержании в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда. Иногда акции перерастают в столкновения с полицией. Протесты охватили несколько десятков городов в США и других странах.

Читайте также: Трамп приказал вывести из Вашингтона национальную гвардию