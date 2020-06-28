Facebook начнет маркировать новости и информацию от политиков, - Цукерберг

Корпорация Facebook начнет маркировать новостной контент, который нарушает политику компании, а также будет добавлять ко всем сообщениям и объявлениям, касающимся выборов ссылки на информацию из авторитетных источников.

"Для политиков нет никаких исключений", - написал глава корпорации Марк Цукерберг в Facebook, передает Цензор.НЕТ. Цукерберг также сообщил, что его компания запретит рекламу, в которой утверждается, что группы людей определенной расы, религии, сексуальной ориентации или иммиграционного статуса представляют угрозу для безопасности или здоровья других.

Цукерберг также сообщил, что разработка новой политики относительно контента продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия продолжит использовать Facebook для влияния на выборы в США, - Цукерберг

Напомним, Facebook оказался под огнем критики из-за решения не реагировать на некоторые заявления и посты президента Дональда Трампа.

Ранее, на волне протестов под лозунгом "Жизнь чернокожих важна", коалиция правозащитных организаций начала кампанию "Нет ненависти ради прибыли", призывая рекламодателей прекратить размещать рекламу на платформах Facebook. Организаторы кампании заявили, что Facebook не реагирует на посты, содержащие дезинформацию и разжигающие ненависть. Эту кампанию поддержали более 90 крупных рекламодателей.

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть пересмотрит политику в отношении публикации контента, которая позволила не удалять пост президента США Дональда Трампа о протестах после гибели Джорджа Флойда