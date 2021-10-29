Вспышка полиомиелита в Украине: Полиовирус подтвердили еще в одной области, - Кузин
Сейчас соответствующие образцы переданы в референс-лабораторию Всемирной организации здравоохранения.
От результатов эпидемиологического расследования заболевания полиомиелитом у ребенка с Ривненской области будут зависеть меры, которые будет принимать государство. Об этом заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сказал на брифинге относительно ситуации с полиомиелитом в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Полиомиелит – это страшное заболевание, от которого нет лекарств. Единственная защита от него – вакцинация", - заявил Кузин.
Он отметил, что сейчас крайне важно говорить об этом, поскольку впервые за много лет полиомиелит вернулся в Украину и стал причиной паралича непривитого 17-месячного ребенка в Ривненской области.
"Было проведено эпидемиологическое расследование этого случая, определен круг контактных лиц, взяты на исследование пробы воды и почвы. Отдельная группа работала и в Закарпатской области. Там также подтвердили наличие полиовируса. Образцы доставлены в референс-лабораторию Всемирной организации здравоохранения в Хельсинки. От результатов эпидрасследование зависит, какие меры предпримет государство, а пока мы ждем результаты, под угрозой все невакцинированные дети страны до 5 лет", – сказал Кузин.
При этом он отметил, что сейчас в Ривненской области специалисты Госпродпотребслужбы проверяют, допускают ли непривитых детей к посещению учреждений дошкольного образования.
Также в объединенной территориальной общине, где проживает малыш с выявленным случаем полиомиелита, с 11 октября усилили меры по иммунизации. В частности, в вакцинации нуждались 243 ребенка, но вакцинироваться удалось только треть – 86, у 109 были временные противопоказания. Родители еще 48 детей вообще отказались от прививок.
"По состоянию на 1 октября уровень охвата тремя дозами прививок от полио детей до года составляет лишь 59,7%. Лучшая ситуация в городе Киеве, Кировоградской и Сумской областях. Худшая в Закарпатской, Ивано-Франковской и Херсонской областях. А для того, чтобы сформировался коллективный иммунитет и мы снова могли не бояться за здоровье наших детей, этот уровень должен достигать 95%", - подчеркнул Кузин.
Он отметил, что 27 октября состоялось заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям по полиомиелиту.
"По результатам заседания руководителям облгосадминистраций поручили срочно обеспечить мероприятия по иммунизации от полио невакцинированных детей в возрасте до 5 лет включительно. Кроме того, по всей стране должен быть усилен эпидемиологический надзор за случаями острого вялого паралича", - сказал Кузин.
Он отметил, что полиомиелит может вызвать паралич на всю жизнь, а иногда привести к смерти.
"Я призываю родителей не рисковать здоровьем своих детей. Проверьте вакцинальный статус ребенка, и если вы отказались от прививок или пропустили по каким-то причинам – обратитесь к семейному врачу или педиатру", – подчеркнул Кузин.
Детей вакцинируют от полиомиелита в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 и 14 лет. Прививку можно сделать в государственных клиниках безвозмездно. Кузин отметил, что все регионы обеспечены качественными вакцинами в достаточном количестве.
6 октября подтвердили случай паралича вследствие заболевания полиомиелитом у 1,5-летнего ребенка из Ривненской области. Позже стало известно, что в семье, где полиомиелит парализовал младенца, заболели еще шестеро детей.
Полиомиелит – инфекционная болезнь, поражающая нервную систему. Наиболее уязвимыми являются дети до 5 лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.
Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего через грязные руки, зараженную пищу и воду.
Первые симптомы болезни: лихорадка, усталость, головная боль и слабость в мышцах. За считанные часы может появиться паралич, чаще всего поражает ноги. Каждый десятый умирает от удушья.
Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый.
Последний раз в Украине фиксировали заболевание полиомиелитом в 2015 году.
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(из 100 деток болеет только ОДИН ребенок, но колоть нужно ВСЕХ 100...не ну не маразм !!!)
....а где основное правило врачей - НЕ НАВРЕДИ !!!
простите, фотки примерно олинаковые, т.к. сейчас вообще мало болеют полиомиелитом - или в индии, в отдаленныхдеревнях, или в африке
https://t.me/sd_talks/25 НА ЖАЛЬ, ЗНОВ ПРО ПОЛІОМІЄЛІТ
Щиро співчуваю дитині, яка захворіла на поліомієліт, та її батькам. Сподіваюся, одужання буде швидким та повним.
Одразу хочу зауважити на певних моментах.
1. Хворобу дитини спричинив поліовірус типу 2.
2. Захворювання, викликані диким (природним) штамом 2, не реєструються у світі з 1999 року. Наразі цій вірус вважають повністю ліквідованим.
3. Всі випадки поліомієліту типу 2 у світі в останні 22 роки викликані виключно вакцинним штамом Sabin 2 та його похідними (мутантами).
4. Саме такий мутований вірус вакцинного штаму Sabin 2 викликав хворобу у цієї дитини.
5. Живу вакцину проти поліомієліту, яка містить цей штам і була його джерелом, не використовують у всьому світі з квітня 2016 року, коли в один день відмовилися від використання тривалентної вакцини tOPV й перейшли на двовалентну bOPV, яка містить лише штами 1 та 3. (так званий https://www.who.int/immunization/diseases/poliomyelitis/endgame_objective2/oral_polio_vaccine/OPV-switch-quick-reference-summary-Aug2015.pdf Switch Day ).
6. Це означає, що вірус, який спричинив хворобу цієї дитини, циркулює вже принаймні 5 років.
7. Після ухвалення ВООЗ в 2015 рішення при припинення використання tOPV, протягом 2015 року до України привезли кілька десятків мільйонів доз тривалентної вакцини, яка містила Sabin 2 і тому фактично підлягала утилізації, і організували три тури додаткової вакцинації всіх українських дітей незалежно від вакцинального статусу.
8. І наостанок.
Жива вакцина проти поліомієліту, яку використовують у всьому світі зараз, не захищає від штаму Sabin 2, який спричинив хворобу цієї дитини.
Да и тут... будь пострадавший не вакцинирован об этом бы уже сказали...