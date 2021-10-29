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Спалах поліомієліту в Україні: Поліовірус підтвердили ще в одній області, - Кузін

Спалах поліомієліту в Україні: Поліовірус підтвердили ще в одній області, - Кузін

Наразі відповідні зразки передано до референс-лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Від результатів епідеміологічного розслідування захворювання на поліомієліт у дитини з Рівненської області залежатимуть заходи, які вживатиме держава. Про це заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін сказав на брифінгу щодо ситуації з поліомієлітом в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Поліомієліт - це страшне захворювання, від якого немає ліків. Єдиний захист від нього - вакцинація", - заявив Кузін.

Він зазначив, що зараз вкрай важливо говорити про це, оскільки вперше за багато років поліомієліт повернувся в Україну і став причиною паралічу невакцинованої 17-місячної дитини у Рівненській області.

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"Було проведено епідеміологічне розслідування цього випадку, визначено коло контактних осіб, взято на дослідження проби води і ґрунту. Окрема група працювала і у Закарпатській області. Там також підтвердили наявність поліовірусу. Зразки доправлені до референс-лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я в Гельсінки. Від результатів епідрозслідування залежить, яких заходів вживатиме держава, а поки ми чекаємо на результати, під загрозою усі невакциновані діти країни до 5 років", - сказав Кузін.

При цьому він відзначив, що наразі на Рівненщині спеціалісти Держпродспоживслужби перевіряють, чи допускають невакцинованих дітей до відвідування закладів дошкільної освіти.

Також в об'єднаній територіальній громаді, де проживає малюк з виявленим випадком поліомієліту, з 11 жовтня посилили заходи з імунізації. Зокрема, вакцинації потребували 243 дитини, але вакцинуватися вдалося лише третині - 86, у 109 були тимчасові протипоказання. Батьки ще 48 дітей взагалі відмовились від щеплень.

"Станом на 1 жовтня рівень охоплення трьома дозами щеплень від поліо дітей до року становить лише 59,7%. Найкраща ситуація у місті Києві, Кіровоградській та Сумській областях. Найгірша у Закарпатській, Івано-Франківській та Херсонській областях. А для того, щоб сформувався колективний імунітет і ми знову могли не боятися за здоров'я наших дітей, цей рівень має сягати 95%", - наголосив Кузін.

Він зазначив, що 27 жовтня відбулося засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій стосовно поліомієліту.

"За результатами засідання керівникам облдержадміністрацій доручили терміново забезпечити заходи з імунізації від поліо невакцинованих дітей віком до 5 років включно. Крім того, по всій країні має бути посилений епідеміологічний нагляд за випадками гострого в'ялого паралічу", - сказав Кузін.

Він зазначив, що поліомієліт може спричиняти параліч на все життя, а іноді призвести до смерті.

"Я закликаю батьків не ризикувати здоров'ям своїх дітей. Перевірте вакцинальний статус дитини, і якщо ви відмовилися від щеплень або пропустили з якихось причин - зверніться до сімейного лікаря чи педіатра", - наголосив Кузін.

Дітей вакцинують від поліомієліту у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 і 14 років. Щеплення можна зробити в державних клініках безоплатно. Кузін зауважив, що усі регіони забезпечені якісними вакцинами у достатній кількості.

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6 жовтня підтвердили випадок паралічу внаслідок захворювання на поліомієліт у 1,5-річної дитини з Рівненської області. Пізніше стало відомо, що в родині, де поліомієліт паралізував немовля, захворіло ще шестеро дітей.

Поліомієліт - інфекційна хвороба, яка уражає нервову систему. Найбільш вразливими є діти до 5 років. Тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя.

Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше - через брудні руки, інфіковану їжу та воду.

Перші симптоми хвороби - лихоманка, втома, головний біль і слабкість у м'язах. За лічені години може з'явитися параліч, найчастіше уражає ноги. Кожен десятий помирає від задухи.

Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина і дорослий.

Востаннє в Україні фіксували захворювання на поліомієліт у 2015 році.

Автор: 

хвороба (304) вакцина (4419) вірус (820) МОЗ (5401) епідемія (218) Ігор Кузін (315) Закарпатська область (2080) Рівненська область (1195)


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Топ коментарі
+12
И снова антиваксеры подоср@ли собственным детям.
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29.10.2021 13:01 Відповісти
+12
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29.10.2021 13:04 Відповісти
+10
прививка от полиомиелита,давно отработана и крайне нужна. это как прививка от кори,когда вирус стабилен на протяжении веков.(не путать с короновирусом и прививкой от него)
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29.10.2021 13:14 Відповісти
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И снова антиваксеры подоср@ли собственным детям.
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29.10.2021 13:01 Відповісти
Дело в том, что в зоне риска могут быть и вакцинированные..увы.
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29.10.2021 13:22 Відповісти
Могут. Но инвалидами становятся не вакцинированные.
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29.10.2021 13:23 Відповісти
Расскажешь об этом обязательно, когда вирус мутирует.
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29.10.2021 13:25 Відповісти
Вот когда мутирует, тогда и приходи
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29.10.2021 13:26 Відповісти
Хороший принцип. Жаль только, что тогда может быть поздно.
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29.10.2021 13:28 Відповісти
Поздно тоже приходи.
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29.10.2021 13:29 Відповісти
Ок, посмотрим на тебя Коперфильда
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29.10.2021 13:33 Відповісти
А чем тебе не нравится Коперфельд?
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29.10.2021 13:34 Відповісти
Фото очень информативное.
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29.10.2021 13:03 Відповісти
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29.10.2021 13:04 Відповісти
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29.10.2021 13:08 Відповісти
поліомієліт наш рідний чи з Афгану підвезли..?
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29.10.2021 13:07 Відповісти
100% с афгана. откуда ему у нас взяться
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29.10.2021 13:22 Відповісти
Из Африки. До талибов в Афгане прививки от полиомиелита были обязательные.
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29.10.2021 13:57 Відповісти
ага, транзитом-переворотом через РБ по болотах і лісах...
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29.10.2021 13:58 Відповісти
Таке враження, що влада Зеленського намагається всіх залякати всілякими хворобами, та таким чином відволікти увагу від всіх своїх промахів у політиці та економічному скрутному становищі в Україні.
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29.10.2021 13:09 Відповісти
Нет, складывается такое впечатление, что у тебя в голове только "влада Зеленського" и ничего больше. Это системные просчеты еще с ~ начала 2000
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29.10.2021 13:24 Відповісти
Подбираются со шприцами к деткам твари !!!
(из 100 деток болеет только ОДИН ребенок, но колоть нужно ВСЕХ 100...не ну не маразм !!!)
....а где основное правило врачей - НЕ НАВРЕДИ !!!
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29.10.2021 13:13 Відповісти
Згинь мракобіс!
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29.10.2021 13:21 Відповісти
Чучело !!! запишись еще на прививку от бешенства - ты уже на подходе и мы тебя теряем !!!
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29.10.2021 13:23 Відповісти
прививка от полиомиелита,давно отработана и крайне нужна. это как прививка от кори,когда вирус стабилен на протяжении веков.(не путать с короновирусом и прививкой от него)
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29.10.2021 13:14 Відповісти
Фигня, скоро об оспе вспомним. Чума, холера и прочие ништяки времен мракобесия. Зе-шобле и антиваксерам земной поклон.
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29.10.2021 13:19 Відповісти
Вакцинированным всякой бурдой- тоже поклон....
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29.10.2021 13:31 Відповісти
https://m.censor.net/ru/video_news/3296524/u_perebolevshego_covid19_cheloveka_v_11_raz_bolshe_shansov_zabolet_snova_lyashko_video
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29.10.2021 13:35 Відповісти
И чем же тебе вакцинированные подсуропили, мракобес?
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29.10.2021 13:37 Відповісти
От чумы и холеры вакцин не бывает. Не знаешь, почему?
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29.10.2021 16:23 Відповісти
Это образно. Ну давай о кори и полиомиелите говорить. Дифтерия подойдет?
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29.10.2021 16:45 Відповісти
Среди каких доlb#$ов приходится жить..
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29.10.2021 13:19 Відповісти
тоже в шоке..
простите, фотки примерно олинаковые, т.к. сейчас вообще мало болеют полиомиелитом - или в индии, в отдаленныхдеревнях, или в африке
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29.10.2021 13:59 Відповісти
Який Афган, ця зараза в нас поширюється через такиї дебілів як тутешній
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29.10.2021 13:27 Відповісти
Я бы ВОЗу не доверял. Надо иметь свои референс лаборатории.
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29.10.2021 13:29 Відповісти
Сергій Дібров

https://t.me/sd_talks/25 НА ЖАЛЬ, ЗНОВ ПРО ПОЛІОМІЄЛІТ

Щиро співчуваю дитині, яка захворіла на поліомієліт, та її батькам. Сподіваюся, одужання буде швидким та повним.

Одразу хочу зауважити на певних моментах.

1. Хворобу дитини спричинив поліовірус типу 2.

2. Захворювання, викликані диким (природним) штамом 2, не реєструються у світі з 1999 року. Наразі цій вірус вважають повністю ліквідованим.

3. Всі випадки поліомієліту типу 2 у світі в останні 22 роки викликані виключно вакцинним штамом Sabin 2 та його похідними (мутантами).

4. Саме такий мутований вірус вакцинного штаму Sabin 2 викликав хворобу у цієї дитини.

5. Живу вакцину проти поліомієліту, яка містить цей штам і була його джерелом, не використовують у всьому світі з квітня 2016 року, коли в один день відмовилися від використання тривалентної вакцини tOPV й перейшли на двовалентну bOPV, яка містить лише штами 1 та 3. (так званий https://www.who.int/immunization/diseases/poliomyelitis/endgame_objective2/oral_polio_vaccine/OPV-switch-quick-reference-summary-Aug2015.pdf Switch Day ).

6. Це означає, що вірус, який спричинив хворобу цієї дитини, циркулює вже принаймні 5 років.

7. Після ухвалення ВООЗ в 2015 рішення при припинення використання tOPV, протягом 2015 року до України привезли кілька десятків мільйонів доз тривалентної вакцини, яка містила Sabin 2 і тому фактично підлягала утилізації, і організували три тури додаткової вакцинації всіх українських дітей незалежно від вакцинального статусу.

8. І наостанок.

Жива вакцина проти поліомієліту, яку використовують у всьому світі зараз, не захищає від штаму Sabin 2, який спричинив хворобу цієї дитини.
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29.10.2021 13:47 Відповісти
да если бы..., с тех времен родилось много разных дебилов, которые как не от вакцинации от полиомиелита откажутся, та за слуг проголосуют...
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29.10.2021 14:16 Відповісти
уберите зеленого придурка с банковой и все закончится.....
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29.10.2021 15:44 Відповісти
А чего он молчит о том, что в Ровно было вакциноассоциированное заболевание. Т.е. здорового пацана заразил уколотый вакциной ребенок. Спасибо ваксерам...

Да и тут... будь пострадавший не вакцинирован об этом бы уже сказали...
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29.10.2021 16:11 Відповісти
Вакцинировать от полиомиелита во время эпидемии ковида? Спасибо, а можно в следующий раз в санитарные врачи брать человека с МЕДИЦИНСКИМ образовнаием? Ну который не просидел все лекции в пивнушке?
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29.10.2021 16:26 Відповісти
 
 