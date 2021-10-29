"Дія Military" заменит бумажные документы о воинском учете, - Таран

На портале "Дія появятся электронные услуги по выполнению воинских обязанностей.

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам Тарана, вскоре военнообязанные смогут вместо бумажного документа иметь Military_ID-номер.

"Он будет формироваться при внесении данных человека в реестр - будет генерироваться уникальная запись, которая никогда не будет повторяться у другого человека", - пояснил министр.

В частности, речь идет об информации, содержащейся о гражданах в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

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По словам министра обороны, реализация проекта так называемого "электронного центра комплектования и социальной поддержки" (Е-ТЦК) в "Дії" запланирована в течение 2022-2023 годов.

В частности, ожидается, что в онлайн-режиме, например, можно будет изменить регистрацию места жительства или увидеть информацию о включении лица в реестр — номер аккаунта в нем и т.п.

"Сейчас разрабатывается совместный приказ Минобороны и Минцифры, определяющий порядок обмена информацией между порталом "Дія" и реестром. Также оборонное ведомство начало интеграционные процессы с другими государственными реестрами... Таким образом, граждане будут получать государственные услуги по воинским обязанностям без очередей и коррупционных рисков, сразу у себя в смартфоне", - подытожил Таран.

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