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"Дія Military" заменит бумажные документы о воинском учете, - Таран

На портале "Дія появятся электронные услуги по выполнению воинских обязанностей.

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам Тарана, вскоре военнообязанные смогут вместо бумажного документа иметь Military_ID-номер.

"Он будет формироваться при внесении данных человека в реестр - будет генерироваться уникальная запись, которая никогда не будет повторяться у другого человека", - пояснил министр.

В частности, речь идет об информации, содержащейся о гражданах в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

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По словам министра обороны, реализация проекта так называемого "электронного центра комплектования и социальной поддержки" (Е-ТЦК) в "Дії" запланирована в течение 2022-2023 годов.

В частности, ожидается, что в онлайн-режиме, например, можно будет изменить регистрацию места жительства или увидеть информацию о включении лица в реестр — номер аккаунта в нем и т.п.

"Сейчас разрабатывается совместный приказ Минобороны и Минцифры, определяющий порядок обмена информацией между порталом "Дія" и реестром. Также оборонное ведомство начало интеграционные процессы с другими государственными реестрами... Таким образом, граждане будут получать государственные услуги по воинским обязанностям без очередей и коррупционных рисков, сразу у себя в смартфоне", - подытожил Таран.

Также читайте: Разработчика фейковой "Дії" пригласили на стажировку в Минцифры, - замминистра МВД Енин. ФОТО

Автор: 

Минобороны (9431) диджитализация (222) Дія (426) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+12
А повестки четырежды уклониста в дие будут показывать??
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29.10.2021 17:18 Ответить
+7
Т.е теперь кацапы могут получить данные всех военнослужащих Украины несколькими кликами мыши. Браво зе-упыри! В кремле вами гордятся
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29.10.2021 17:21 Ответить
+6
в стране, в которой пропадают все видеозаписи камер истории с Трухиным, суды, "когда надо", не могут наладить интернет видеосвязь суда с подсудимым, "случайный" выбор судей, внИзАпнА, также оказывается таким "какой надА", незащищённые от вмешательства "ковидные сертификаты"......., противопоказаны всякие интернет-эксперименты с выборами-тендерами-референдумами-документооборотами...
....ну или ЭТО самый "невинный" способ помочь недофюреру Зеле (с молчаливой поддержи 73%ного лохтората-антивОкцинатора) окончательно развалить Украины
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29.10.2021 17:43 Ответить
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А повестки четырежды уклониста в дие будут показывать??
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29.10.2021 17:18 Ответить
Нет, он только смартфон к уху приложит, а смартфон его цап за ухо и бегом к военкому.
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29.10.2021 17:33 Ответить
Тепер не тільки поліція а й віськомати будуть слідкувати за переміщенням смартфонів з встановленою Дією і штрафи за неподання інформації в військомат про зміну місця проживання більше ніж на 3 дні будуть сипатись автоматично на щасливого власника смартфона з Дією.
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29.10.2021 17:49 Ответить
и отлично.
Зато регистрацию можно будет поменять сидя дома.
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29.10.2021 18:03 Ответить
Реєстрацію в військоматі взагалі потрібно відмінити, бо війна показала що ніякого обліку військомати не ведуть і взагалі вони є непотрібними в системі оборони та мобілізації.
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29.10.2021 18:06 Ответить
согласен.
Электронная база удобнее для всех. Нет живого человека которому надо что-то нести - база и так все сама знает.
Должна быть база учета, по воинским специальностям, возрасту, местонахождению, когда последний раз был на сборах - все.
и вызывать можно смской или звонком, прямо из Киева или местной теробороны или воинской части (случись беда здесь и сейчас).
Кстати, во время стихийных бедствий военнообязанных могли бы привлекать по месту жительства, если нужна помощь, скажем, при крупных пожарах, наводнениях, и т.д.
ну и тем более - при нападении противника.
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29.10.2021 18:11 Ответить
я был бы не против, если нужна моя помощь. Все равно в селах как пожар - все бегут котс чем. А тут была бе организация МЧС - было бы вообще супер.
Ну или в Киеве когда снежные заносы - кинули клич - подвезли организованно лопаты, песок - и давай выкапывать кому помощь нужны.
В нормалных странах так и есть.
Я читал историю, как Гаррисона Форда привлекли к поиску какого-то пропавшего у него вертолет был и он состоит в группе помощи местным МЧС, у них там вроде как обязаловка - если есть вертушка - обязан помочь.

нашел:

Спасатели из округа Тетон (Вайоминг) и округа Фримонт (Айдахо), прочесали территорию с собаками, но как-то не преуспели. Во вторник спасатели поняли, что дело плохо, мальчик уже провел дождливую ночь в одной футболке, пора вызывать воздушное подкрепление, информирует http://weekend.ru/cinema/ Weekend.ru . Вызвали Гражданский Авиапатруль Вайоминга. Тут-то и случился на своем вертолете Форд, который тоже решил мальчика поискать. Именно он и нашел бойскаута.

И это оказалось очень кстати, поскольку места для посадки там не оказалось, и маленький вертолет был как раз тем, что нужно. Можно только представить себе восторг мальчика (он, кстати, остался цел и невредим), обнаружившего, что спасать его прилетел сам Индиана Джонс на своем вертолете.
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29.10.2021 18:16 Ответить
Я смотрю тебя прямо прет от ума...

А теперь Я ТЕБЕ рассказу то что ты написал, только без твоих розовых очков...

В одном очень дремучем месте, где то среди папуасов людоедов один очень хитрожопый придумал КАК можно жрать соплеменников под благовидным предлогом... Так сказать! "Цивилизованно".. О решил что каннибализм они будут от ныне называть - трансплантация, а место каннибализма - "клиника трансплантации"...
Названия новые - а жор стал еще круче чем был ДО того ...!

А мораль басни такова... Ты как хочешь назови и наклей бантиков - а пока государство не станет правовым ! Именно ПРАВОВЫМ - все эти бантики - это всего лишь прикрытие каннибализма !

"Добровольно вертолет"говоришь... - а порядок компенсации за него и РЕАЛЬНЫЕ

Мы еще помним как загоняли на Чернобыль а потом кидали на произвол людей... - с тех пор ничего не изменилось... Те же критерии у чиновников - каннибалов!

Так что засунь себе и чиновникам в ..ОПУ все эти красивые бантики !

Для начала прекратите ЖРАТЬ своих граждан !
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29.10.2021 18:56 Ответить
Ти свого в десант відправив?
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29.10.2021 18:06 Ответить
В какой именно? В Бундесвер?
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30.10.2021 13:42 Ответить
Т.е теперь кацапы могут получить данные всех военнослужащих Украины несколькими кликами мыши. Браво зе-упыри! В кремле вами гордятся
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29.10.2021 17:21 Ответить
а сейчас типа не знают?
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29.10.2021 18:03 Ответить
Враховуючи що за рік після введення "Дії" з"явилися вже дві "фейкові" - уявляю скільки липових учасників АТО і офіцерів з генералами з"явиться в цьому "Мілітарі"!!!
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29.10.2021 17:21 Ответить
Нуль.
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29.10.2021 23:26 Ответить
Уявляю собі, як спроститься робота для косабських і не тільки спецслужб по здобуванню інформації стосовно наших мобілізаційних ресурсів і планів.
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29.10.2021 17:30 Ответить
Пистец! Это ж по сколько баксов будет стоить пароль разового входа для офицеров ГУР РФ?
Былять - поколение памперсов со смартфонами вместо мозгов дорвалось до штурвала украинского Титанюка...
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29.10.2021 17:37 Ответить
В украинской армии тысяч 30 женщин служит. А эротические фото в сети будут?
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29.10.2021 17:38 Ответить
ну смотря как они будут авторизацию проходить, что к чему прикладывать... головкой покрутят, глазом поподмигивают, ресничками похлопают...
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29.10.2021 19:07 Ответить
в стране, в которой пропадают все видеозаписи камер истории с Трухиным, суды, "когда надо", не могут наладить интернет видеосвязь суда с подсудимым, "случайный" выбор судей, внИзАпнА, также оказывается таким "какой надА", незащищённые от вмешательства "ковидные сертификаты"......., противопоказаны всякие интернет-эксперименты с выборами-тендерами-референдумами-документооборотами...
....ну или ЭТО самый "невинный" способ помочь недофюреру Зеле (с молчаливой поддержи 73%ного лохтората-антивОкцинатора) окончательно развалить Украины
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29.10.2021 17:43 Ответить
тупа Дія не може навести лад у вже існуючих документах і береться за нові
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29.10.2021 17:59 Ответить
ЦЕ вам отой стажор шахрай запропонував?
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29.10.2021 18:05 Ответить
считаю, єто мудро и прогрессивно и удобно. Если сделать руками а не через ж, как сделали Дию.
Вчера имел сомнительное удовольствие, получая сертификат.
Идея хорошая. Но почему меню через жопу?
Услуг уже МНОГО. И висят они в правой колонке без какого-либо порядка.
неужели трудно сделать по алфавиту?
СОВИД-сертификат был в самом низу списка. пока крутил, например, увидел что есть возможность в Дие закрыть ФОП. Называется функция "Закриття ФОП". А знаете как называется открытие ФОП?
А оно называется "Автоматичне видкриття ФОП".
ЛОГИКИМАТЬВАШУ!!!
оочень хочется логики.
Кстати, автоматическое открытие ФОП находится.. тадам - в середине списка.
Не в начале, от есть не по алфавиту.
ааа....
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29.10.2021 18:08 Ответить
О ...
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29.10.2021 18:56 Ответить
Я после ковида похудел и Дія підпис меня не узнает по фото. Пришлось международную версию ковид сертификата с компа печатать. Зато полно точек, где продают картинку на телефон с видом сертификата.
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29.10.2021 19:44 Ответить
Да, и личная связь с комиссаром будет) А потом и закрывать доступ к геолокации будет преступлением)
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29.10.2021 19:51 Ответить
А денежное содержание военным не пробовали увеличить? Крайний раз при "барыге" добавляли. А эту "дію" можете в сраку себе затосовать...
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29.10.2021 19:55 Ответить
Як же в антиукраїнської ботви горить від таких новин.
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29.10.2021 23:28 Ответить
 
 