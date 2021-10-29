"Дія Military" замінить паперові документи про військовий облік, - Таран
На порталі "Дія" з'являться електронні послуги з виконання військових обов'язків.
Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.
За словами Тарана, незабаром військовозобов'язані зможуть замість паперового документа мати Military_ID-номер.
"Він формуватиметься під час внесення даних людини до реєстру — генеруватиметься унікальний запис, який ніколи не повторюватиметься у іншої людини", - пояснив міністр.
Зокрема, йдеться про інформацію, яка міститься про громадян у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
За словами міністра оборони, реалізація проєкту так званого "електронного центру комплектування та соціальної підтримки" (Е-ТЦК) у "Дії" запланована протягом 2022-2023 років.
Зокрема, очікується, що в онлайн-режимі, наприклад, можна буде змінити реєстрацію місця проживання, або побачити інформацію про включення особи до реєстру — номер облікового запису у ньому тощо.
"Наразі розробляється спільний наказ Міноборони та Мінцифри, який визначатиме порядок обміну інформацією між порталом "Дія" та реєстром. Також оборонне відомство почало інтеграційні процеси з іншими державними реєстрами. Станом на сьогодні йде процес інтеграції з базами Державної міграційної служби України, а далі — черга до реєстрів інших держорганів. Таким чином громадяни отримуватимуть державні послуги щодо військового обов’язку без черг та корупційних ризиків, одразу у себе в смартфоні", - підсумував Таран.
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Зато регистрацию можно будет поменять сидя дома.
Электронная база удобнее для всех. Нет живого человека которому надо что-то нести - база и так все сама знает.
Должна быть база учета, по воинским специальностям, возрасту, местонахождению, когда последний раз был на сборах - все.
и вызывать можно смской или звонком, прямо из Киева или местной теробороны или воинской части (случись беда здесь и сейчас).
Кстати, во время стихийных бедствий военнообязанных могли бы привлекать по месту жительства, если нужна помощь, скажем, при крупных пожарах, наводнениях, и т.д.
ну и тем более - при нападении противника.
Ну или в Киеве когда снежные заносы - кинули клич - подвезли организованно лопаты, песок - и давай выкапывать кому помощь нужны.
В нормалных странах так и есть.
Я читал историю, как Гаррисона Форда привлекли к поиску какого-то пропавшего у него вертолет был и он состоит в группе помощи местным МЧС, у них там вроде как обязаловка - если есть вертушка - обязан помочь.
нашел:
Спасатели из округа Тетон (Вайоминг) и округа Фримонт (Айдахо), прочесали территорию с собаками, но как-то не преуспели. Во вторник спасатели поняли, что дело плохо, мальчик уже провел дождливую ночь в одной футболке, пора вызывать воздушное подкрепление, информирует http://weekend.ru/cinema/ Weekend.ru . Вызвали Гражданский Авиапатруль Вайоминга. Тут-то и случился на своем вертолете Форд, который тоже решил мальчика поискать. Именно он и нашел бойскаута.
И это оказалось очень кстати, поскольку места для посадки там не оказалось, и маленький вертолет был как раз тем, что нужно. Можно только представить себе восторг мальчика (он, кстати, остался цел и невредим), обнаружившего, что спасать его прилетел сам Индиана Джонс на своем вертолете.
А теперь Я ТЕБЕ рассказу то что ты написал, только без твоих розовых очков...
В одном очень дремучем месте, где то среди папуасов людоедов один очень хитрожопый придумал КАК можно жрать соплеменников под благовидным предлогом... Так сказать! "Цивилизованно".. О решил что каннибализм они будут от ныне называть - трансплантация, а место каннибализма - "клиника трансплантации"...
Названия новые - а жор стал еще круче чем был ДО того ...!
А мораль басни такова... Ты как хочешь назови и наклей бантиков - а пока государство не станет правовым ! Именно ПРАВОВЫМ - все эти бантики - это всего лишь прикрытие каннибализма !
"Добровольно вертолет"говоришь... - а порядок компенсации за него и РЕАЛЬНЫЕ
Мы еще помним как загоняли на Чернобыль а потом кидали на произвол людей... - с тех пор ничего не изменилось... Те же критерии у чиновников - каннибалов!
Так что засунь себе и чиновникам в ..ОПУ все эти красивые бантики !
Для начала прекратите ЖРАТЬ своих граждан !
Былять - поколение памперсов со смартфонами вместо мозгов дорвалось до штурвала украинского Титанюка...
....ну или ЭТО самый "невинный" способ помочь недофюреру Зеле (с молчаливой поддержи 73%ного лохтората-антивОкцинатора) окончательно развалить Украины
Вчера имел сомнительное удовольствие, получая сертификат.
Идея хорошая. Но почему меню через жопу?
Услуг уже МНОГО. И висят они в правой колонке без какого-либо порядка.
неужели трудно сделать по алфавиту?
СОВИД-сертификат был в самом низу списка. пока крутил, например, увидел что есть возможность в Дие закрыть ФОП. Называется функция "Закриття ФОП". А знаете как называется открытие ФОП?
А оно называется "Автоматичне видкриття ФОП".
ЛОГИКИМАТЬВАШУ!!!
оочень хочется логики.
Кстати, автоматическое открытие ФОП находится.. тадам - в середине списка.
Не в начале, от есть не по алфавиту.
ааа....