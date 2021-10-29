"Дія Military" замінить паперові документи про військовий облік, - Таран

На порталі "Дія" з'являться електронні послуги з виконання військових обов'язків.

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

За словами Тарана, незабаром військовозобов'язані зможуть замість паперового документа мати Military_ID-номер.

"Він формуватиметься під час внесення даних людини до реєстру — генеруватиметься унікальний запис, який ніколи не повторюватиметься у іншої людини", - пояснив міністр.

Зокрема, йдеться про інформацію, яка міститься про громадян у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

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За словами міністра оборони, реалізація проєкту так званого "електронного центру комплектування та соціальної підтримки" (Е-ТЦК) у "Дії" запланована протягом 2022-2023 років.

Зокрема, очікується, що в онлайн-режимі, наприклад, можна буде змінити реєстрацію місця проживання, або побачити інформацію про включення особи до реєстру — номер облікового запису у ньому тощо.

"Наразі розробляється спільний наказ Міноборони та Мінцифри, який визначатиме порядок обміну інформацією між порталом "Дія" та реєстром. Також оборонне відомство почало інтеграційні процеси з іншими державними реєстрами. Станом на сьогодні йде процес інтеграції з базами Державної міграційної служби України, а далі — черга до реєстрів інших держорганів. Таким чином громадяни отримуватимуть державні послуги щодо військового обов’язку без черг та корупційних ризиків, одразу у себе в смартфоні", - підсумував Таран.