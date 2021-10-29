Экс-замминистра обороны Халимона подозревают в препятствовании деятельности ВСУ
По данным следствия, он разрешил поставщикам армейского продовольствия не обновлять неприкосновенный запас. Это увеличило нагрузку на бюджет Минобороны на 720 млн грн.
Об этом Цензор.НЕТ стало известно из собственных источников. В распоряжении редакции есть справка об уголовном производстве № 62020000000000695 против Игоря Халимона, которое ведет ГБР.
В ней указано, что, когда Халимон еще занимал должность замминистра обороны, у него возник преступный умысел создать выгодные условия для поставщиков армейского продовольствия. И он склонил своего подчиненного в.и.о. начальника департамента К. Ступака к подписанию невыгодных для армии дополнительных условий с поставщиками.
Соглашения снимали с поставщиков обязательство освежать запасы продовольствия. А перераспределять изъятые продукты между в/ч теперь должны были не поставщики, а сами армейцы.
"Указанные Дополнительные соглашения по своему содержанию вводили новый механизм осуществления освежения продовольствия (незыблемых запасов) в ВС Украины, применение которого имело последствия препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины в условиях особого периода, поскольку увеличивало нагрузку на бюджет Министерства обороны Украины на 720 млн. грн., а также соответственно создавало угрозу порчи незыблемых запасов в связи с отсутствием возможности его освежения и ухудшения состояния боевой подготовки ВС Украины", - сказано в справке.
В документе указано, что Халимона подозревают в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины, совершенном в условиях особого периода, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного Кодекса). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
Детальнее о деле Халимона можно прочитать здесь.
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Неможе бути.
ці гниди не повинні сидіти з тьолками в кабаках, вбивати людей на інфініти,реготіти на концертах кварталу чи за гроші в малюскінських єврокамерах- замовляти цивільну жратву, ці гниди повинні робити за обід та безкоштовно на будівництві ліній оборони по всьому фронту під доглядом нацгвардії !
послать на минное поле, прокладывать тропинку
- Не думаю.
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Ой-йой-йой, и что жє теперь ему будіт за ето? Ась?
ДЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ПРО РНБО, ЩО ПРИЙНЯЛО НЕПЕРЕВІРЕНІ СПИСКИ НА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПО САНКЦІЯХ?
Адже заяву зробив КЕРІВНИК СЕКТИ СЛУГ ЄРМАКОВОВИ!!!