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Экс-замминистра обороны Халимона подозревают в препятствовании деятельности ВСУ

Экс-замминистра обороны Халимона подозревают в препятствовании деятельности ВСУ

По данным следствия, он разрешил поставщикам армейского продовольствия не обновлять неприкосновенный запас. Это увеличило нагрузку на бюджет Минобороны на 720 млн грн.

Об этом Цензор.НЕТ стало известно из собственных источников. В распоряжении редакции есть справка об уголовном производстве № 62020000000000695 против Игоря Халимона, которое ведет ГБР.

В ней указано, что, когда Халимон еще занимал должность замминистра обороны, у него возник преступный умысел создать выгодные условия для поставщиков армейского продовольствия. И он склонил своего подчиненного в.и.о. начальника департамента К. Ступака к подписанию невыгодных для армии дополнительных условий с поставщиками.

Соглашения снимали с поставщиков обязательство освежать запасы продовольствия. А перераспределять изъятые продукты между в/ч теперь должны были не поставщики, а сами армейцы.

Читайте: Кабмин уволил сразу трех заместителей министра обороны: Халимона, Миронюка и Старобинского

"Указанные Дополнительные соглашения по своему содержанию вводили новый механизм осуществления освежения продовольствия (незыблемых запасов) в ВС Украины, применение которого имело последствия препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины в условиях особого периода, поскольку увеличивало нагрузку на бюджет Министерства обороны Украины на 720 млн. грн., а также соответственно создавало угрозу порчи незыблемых запасов в связи с отсутствием возможности его освежения и ухудшения состояния боевой подготовки ВС Украины", - сказано в справке.

В документе указано, что Халимона подозревают в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины, совершенном в условиях особого периода, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного Кодекса). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Детальнее о деле Халимона можно прочитать здесь.

Также читайте: У Тарана отказались увольнять Старобинского и Халимона, отправленных в отставку правительством. ДОКУМЕНТ

Автор: 

продукты (1532) ВСУ (6704) ГБР (3058) Халимон Игорь (15)


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Топ комментарии
+18
держава нічого не робить ні з гнидами ні з їх гнидниками, і гниди послідовно знищуют державу !
ці гниди не повинні сидіти з тьолками в кабаках, вбивати людей на інфініти,реготіти на концертах кварталу чи за гроші в малюскінських єврокамерах- замовляти цивільну жратву, ці гниди повинні робити за обід та безкоштовно на будівництві ліній оборони по всьому фронту під доглядом нацгвардії !
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29.10.2021 20:30 Ответить
+17
Це нам так натякають що у військових скоро не буде харчів?
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29.10.2021 20:13 Ответить
+16
Как-то странно читать "незыблемый запас"... Запас всегда был НЕПРИКОСНОВЕННЫМ... Ребята, вы там что, уху ели?
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29.10.2021 20:17 Ответить
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Опа под Хому копают
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29.10.2021 19:58 Ответить
Хомчак досить популярна фігура серед військових, була раніше.
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29.10.2021 20:02 Ответить
Хаха
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29.10.2021 20:27 Ответить
Копай не копай, а сволочи среди начальства есть, сволочная система их отбирает специально. Нормальному порядочному человеку никуда не пробиться.
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30.10.2021 13:13 Ответить
Судіть і садіть, якщо крав, з конфіскацією всього майна...?! Прес хата обов'язково..?!
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30.10.2021 15:48 Ответить
яка неожыданность...жах.
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29.10.2021 19:58 Ответить
а шо не Жах?)
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29.10.2021 19:59 Ответить
Жах, я i кажу - жах.
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29.10.2021 20:00 Ответить
меж строк учись читать...
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29.10.2021 20:02 Ответить
У нас дивно назначають вищих керівників, незалежно від фігури президента.
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29.10.2021 20:00 Ответить
Та ви шо? Не може бути.
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29.10.2021 20:01 Ответить
какой штиль справки! так и читается между строк - "образовалось преступное сообщество в простонародье именуемое бандой и принялось бомбить фраеров ушастых"
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29.10.2021 20:12 Ответить
Указ "7-8" шьеш, начальник?
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29.10.2021 20:18 Ответить
Це нам так натякають що у військових скоро не буде харчів?
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29.10.2021 20:13 Ответить
так старая схема аля панталоний
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29.10.2021 20:18 Ответить
Как-то странно читать "незыблемый запас"... Запас всегда был НЕПРИКОСНОВЕННЫМ... Ребята, вы там что, уху ели?
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29.10.2021 20:17 Ответить
Это в совке бал неприкосновенный запас. Очнись, за окном 21 век, уважаемая!
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29.10.2021 21:59 Ответить
пехтерев, гандон ватный, когда ты уже сдохнешь, гнида??? Киздуй, салупа муравьеда, в чебурнет, там вас, **********, как говна с слоновой жопе!
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30.10.2021 11:19 Ответить
держава нічого не робить ні з гнидами ні з їх гнидниками, і гниди послідовно знищуют державу !
ці гниди не повинні сидіти з тьолками в кабаках, вбивати людей на інфініти,реготіти на концертах кварталу чи за гроші в малюскінських єврокамерах- замовляти цивільну жратву, ці гниди повинні робити за обід та безкоштовно на будівництві ліній оборони по всьому фронту під доглядом нацгвардії !
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29.10.2021 20:30 Ответить
Ще один черговий шкідник України і що посадять,розстріляють?Ні просто пожюрят і відпустять.
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29.10.2021 20:31 Ответить
Поставлять перед вибором: або поділишся і підеш нах.. вільний та прокравшийся, або не поділишся і підеш за грати. А чи він перший такий ???
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29.10.2021 21:06 Ответить
Ух ты какой лимон то ли хамон оказался! Ведь не обновляя и пополняя запас НЗ можно выгодно продавать по текущим ценам, купленое давно по совсем иным закупочным ценам! Старая схемка, совковая, только тогда мудрили с ценовыми поясами (3 пояса) и сроками реализации, что позволяло списывать немеряно, продавать через розницу очень быстро---а тушонку мгновенно. Видать в папаню пошёл, а тот в деда.
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29.10.2021 20:38 Ответить
ТушЕнку и сгущенку, в жестяных банках, если не ошибаюсь, пятикилограммовых. И повидло(десятикилограммовые), некоторые сорта которого, тоже быстро расходились.
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30.10.2021 11:29 Ответить
10-кг банки брали в конд-цеха или столовки где пирожки много клепали, особо 2 категория, к остановкам тр-та потом выносили те пирожки с повидлом, особо во фритюре жареные. С 4 часов дня как 1 смена домой едет. По 5 кастрюль 50-литровых улетало к 6 вечера. А повидло ещё разводили мукой и водой, Каждая третья банка в чистую прибыль шла на карман шэфу столовки. Подъёмы были сотни руб зв неделю только на пирожках. Знал бы рабочий класс думая что шэфа ресторанов бабло гребут. В столовках в 3 раза больше было. безбожно тырили продукты в Варшавском договоре, ни обхсс и кру и прочих ревизий. Там вагонами гудело. За топливо молчу. То прапора и нач. гсм найдут и сегодня---отомстят. Короче---морей бескрайних---трудовых! Какую страну потеряли!
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30.10.2021 18:21 Ответить
Да, тема не имеющая края. И такая "хозяйственность" во всех сферах была налажена, абсолютно во всех! Десятилетиями вырабатывался менталитет совка- не спи..ть, как украсть и выкорчевать эту идеологию-не одно поколение потребуется. Жажда халявы и *******-это основные причины рэхвэрэндума, на Донбассе и образования лугандонии!
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31.10.2021 09:10 Ответить
...от пяти до семи лет. МАЛО! РАССТРЕЛЯТЬ НА МЕСТЕ!
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29.10.2021 20:40 Ответить
зачем стрелять, слюшай...!
послать на минное поле, прокладывать тропинку
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29.10.2021 21:08 Ответить
Как людей с фамилиями Халимон, Найем, Гелетей и подобными вообще допускают к руководству Минобороны. Это даже не евреи а черт зает кто гагаузы с пуштунами, неужели среди родившихся в Украине нельзя найти силовиков
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29.10.2021 21:14 Ответить
силовики есть...только в начальство трудно пробиваются.
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29.10.2021 21:38 Ответить
Гелетей - цілком українське прізвище, козацьке до того ж...
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29.10.2021 22:22 Ответить
ця продажно-хабарницька тварина повинна повинна сидіти до кінця життя. Вся Україна просить Зе команду внести зміни да КК України, щоб за злочини військових і в відношенні ЗСУ тобто(хабарі, розкрадання майна і коштів і інш.) злочинів в військовий час, термін покарання повинен бути не менше 20 років, а за особливо-великі -пожиттєво. Дістали вже оці бариги.
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29.10.2021 21:58 Ответить
кожна паразитуюча система - як і інші організми, себе оберігають...- а не знищують...- то чому ці повинні
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30.10.2021 09:40 Ответить
А кто этого пи@@ра назначил ?
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29.10.2021 22:10 Ответить
За 1 гр завтра снимут все обвинения .НужнОй человек.
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29.10.2021 22:27 Ответить
"Но ,позвольте ,как же он служил в очистке ?(с)
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29.10.2021 22:37 Ответить
от і знову- тут за ТАКУ шкоду від 5 до 8 років, а за фальшивий сертифікат - 8 років. ну це як??
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30.10.2021 01:06 Ответить
Вот ребята и девчата 27 РеАБР, кто нас обеспечивал в 2015-16 годах - просто герои и героини!!!!! Они справились на 100% и им всем нужно дать УБД, хоть они лично не провели 45 суток в зоне боевых действий!!!!!!!
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30.10.2021 02:35 Ответить
- Пасодют?
- Не думаю.
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30.10.2021 09:27 Ответить
риторичне - а його пОсадют)))))- обілетять(продоять) 100 %....
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30.10.2021 09:37 Ответить
Філімон, Філімон! І помогли тобі твої москалі?
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30.10.2021 10:49 Ответить
"....Халимона подозревают в препятствовании деятельности ВСУ""
------------------------------------------------------------------------------
Ой-йой-йой, и что жє теперь ему будіт за ето? Ась?
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30.10.2021 11:34 Ответить
"Сеню посадили? За что? Он же микробиолог! Микробами торговал? Склонировал соседку? К чему? А! Клонировал соседку! Тьфу ты госпади!"
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30.10.2021 11:38 Ответить
наказать всех взяточников и воров. только что б случайно честные люди не попали
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30.10.2021 11:57 Ответить
5-8 лет за испорченное здоровье служащих ВСУ и украденные 720 млн.грн.? Что-то очень мягко. Соответствует довичному, а лучше фонарь.
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30.10.2021 13:01 Ответить
Як можна вірити цим хамеліонівським викриттям тих , хто повністю обмазаний корупцією , як свиня гівном у місяць не чищеному хліву !!!
ДЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ПРО РНБО, ЩО ПРИЙНЯЛО НЕПЕРЕВІРЕНІ СПИСКИ НА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПО САНКЦІЯХ?
Адже заяву зробив КЕРІВНИК СЕКТИ СЛУГ ЄРМАКОВОВИ!!!
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30.10.2021 13:49 Ответить
 
 