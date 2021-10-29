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Ексзаступника міністра оборони Халімона підозрюють у перешкоджанні діяльності ЗСУ

Ексзаступника міністра оборони Халімона підозрюють у перешкоджанні діяльності ЗСУ

За даними слідства, він дозволив постачальникам армійського продовольства не оновлювати недоторканний запас. Це збільшило навантаження на бюджет Міноборони на 720 млн. грн.

Про це Цензор.НЕТ стало відомо із власних джерел. У розпорядженні редакції є довідка про кримінальне провадження № 62020000000000695 проти Ігоря Халімона.

У ній зазначено, що коли Халімон ще обіймав посаду заступника міністра оборони, у нього виник злочинний намір створити вигідні умови для постачальників армійського продовольства. І він схилив свого підлеглого т.в.о. начальника департаменту К. Ступака до підписання невигідних для армії додаткових умов із постачальниками.

Угоди знімали із постачальників зобов'язання освіжати запаси продовольства. А перерозподіляти вилучені продукти між в/ч тепер мали не постачальники, а самі армійці.

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"Вказані Додаткові угоди щодо свого змісту запроваджували новий механізм здійснення освіження продовольства (непорушних запасів) у ЗС України, застосування якого мало наслідки перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в умовах особливого періоду, оскільки збільшувало навантаження на бюджет Міністерства оборони України на 720 млн грн", а також відповідно створювало загрозу псування непорушних запасів через відсутність можливості його освіження та погіршення стану бойової підготовки ЗС України", - сказано у довідці.

У документі зазначено, що Халімона підозрюють у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України, вчиненому в умовах особливого періоду, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального Кодексу). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Детальніше про справу Халимона можна прочитати тут.

Автор: 

продукти (1180) ЗСУ (7681) ДБР (3570) Халімон Ігор (16)


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Топ коментарі
+18
держава нічого не робить ні з гнидами ні з їх гнидниками, і гниди послідовно знищуют державу !
ці гниди не повинні сидіти з тьолками в кабаках, вбивати людей на інфініти,реготіти на концертах кварталу чи за гроші в малюскінських єврокамерах- замовляти цивільну жратву, ці гниди повинні робити за обід та безкоштовно на будівництві ліній оборони по всьому фронту під доглядом нацгвардії !
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29.10.2021 20:30 Відповісти
+17
Це нам так натякають що у військових скоро не буде харчів?
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29.10.2021 20:13 Відповісти
+16
Как-то странно читать "незыблемый запас"... Запас всегда был НЕПРИКОСНОВЕННЫМ... Ребята, вы там что, уху ели?
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29.10.2021 20:17 Відповісти
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Опа под Хому копают
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29.10.2021 19:58 Відповісти
Хомчак досить популярна фігура серед військових, була раніше.
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29.10.2021 20:02 Відповісти
Хаха
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29.10.2021 20:27 Відповісти
Копай не копай, а сволочи среди начальства есть, сволочная система их отбирает специально. Нормальному порядочному человеку никуда не пробиться.
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30.10.2021 13:13 Відповісти
Судіть і садіть, якщо крав, з конфіскацією всього майна...?! Прес хата обов'язково..?!
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30.10.2021 15:48 Відповісти
яка неожыданность...жах.
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29.10.2021 19:58 Відповісти
а шо не Жах?)
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29.10.2021 19:59 Відповісти
Жах, я i кажу - жах.
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29.10.2021 20:00 Відповісти
меж строк учись читать...
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29.10.2021 20:02 Відповісти
У нас дивно назначають вищих керівників, незалежно від фігури президента.
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29.10.2021 20:00 Відповісти
Та ви шо? Не може бути.
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29.10.2021 20:01 Відповісти
какой штиль справки! так и читается между строк - "образовалось преступное сообщество в простонародье именуемое бандой и принялось бомбить фраеров ушастых"
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29.10.2021 20:12 Відповісти
Указ "7-8" шьеш, начальник?
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29.10.2021 20:18 Відповісти
Це нам так натякають що у військових скоро не буде харчів?
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29.10.2021 20:13 Відповісти
так старая схема аля панталоний
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29.10.2021 20:18 Відповісти
Как-то странно читать "незыблемый запас"... Запас всегда был НЕПРИКОСНОВЕННЫМ... Ребята, вы там что, уху ели?
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29.10.2021 20:17 Відповісти
Это в совке бал неприкосновенный запас. Очнись, за окном 21 век, уважаемая!
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29.10.2021 21:59 Відповісти
пехтерев, гандон ватный, когда ты уже сдохнешь, гнида??? Киздуй, салупа муравьеда, в чебурнет, там вас, **********, как говна с слоновой жопе!
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30.10.2021 11:19 Відповісти
держава нічого не робить ні з гнидами ні з їх гнидниками, і гниди послідовно знищуют державу !
ці гниди не повинні сидіти з тьолками в кабаках, вбивати людей на інфініти,реготіти на концертах кварталу чи за гроші в малюскінських єврокамерах- замовляти цивільну жратву, ці гниди повинні робити за обід та безкоштовно на будівництві ліній оборони по всьому фронту під доглядом нацгвардії !
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29.10.2021 20:30 Відповісти
Ще один черговий шкідник України і що посадять,розстріляють?Ні просто пожюрят і відпустять.
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29.10.2021 20:31 Відповісти
Поставлять перед вибором: або поділишся і підеш нах.. вільний та прокравшийся, або не поділишся і підеш за грати. А чи він перший такий ???
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29.10.2021 21:06 Відповісти
Ух ты какой лимон то ли хамон оказался! Ведь не обновляя и пополняя запас НЗ можно выгодно продавать по текущим ценам, купленое давно по совсем иным закупочным ценам! Старая схемка, совковая, только тогда мудрили с ценовыми поясами (3 пояса) и сроками реализации, что позволяло списывать немеряно, продавать через розницу очень быстро---а тушонку мгновенно. Видать в папаню пошёл, а тот в деда.
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29.10.2021 20:38 Відповісти
ТушЕнку и сгущенку, в жестяных банках, если не ошибаюсь, пятикилограммовых. И повидло(десятикилограммовые), некоторые сорта которого, тоже быстро расходились.
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30.10.2021 11:29 Відповісти
10-кг банки брали в конд-цеха или столовки где пирожки много клепали, особо 2 категория, к остановкам тр-та потом выносили те пирожки с повидлом, особо во фритюре жареные. С 4 часов дня как 1 смена домой едет. По 5 кастрюль 50-литровых улетало к 6 вечера. А повидло ещё разводили мукой и водой, Каждая третья банка в чистую прибыль шла на карман шэфу столовки. Подъёмы были сотни руб зв неделю только на пирожках. Знал бы рабочий класс думая что шэфа ресторанов бабло гребут. В столовках в 3 раза больше было. безбожно тырили продукты в Варшавском договоре, ни обхсс и кру и прочих ревизий. Там вагонами гудело. За топливо молчу. То прапора и нач. гсм найдут и сегодня---отомстят. Короче---морей бескрайних---трудовых! Какую страну потеряли!
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30.10.2021 18:21 Відповісти
Да, тема не имеющая края. И такая "хозяйственность" во всех сферах была налажена, абсолютно во всех! Десятилетиями вырабатывался менталитет совка- не спи..ть, как украсть и выкорчевать эту идеологию-не одно поколение потребуется. Жажда халявы и *******-это основные причины рэхвэрэндума, на Донбассе и образования лугандонии!
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31.10.2021 09:10 Відповісти
...от пяти до семи лет. МАЛО! РАССТРЕЛЯТЬ НА МЕСТЕ!
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29.10.2021 20:40 Відповісти
зачем стрелять, слюшай...!
послать на минное поле, прокладывать тропинку
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29.10.2021 21:08 Відповісти
Как людей с фамилиями Халимон, Найем, Гелетей и подобными вообще допускают к руководству Минобороны. Это даже не евреи а черт зает кто гагаузы с пуштунами, неужели среди родившихся в Украине нельзя найти силовиков
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29.10.2021 21:14 Відповісти
силовики есть...только в начальство трудно пробиваются.
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29.10.2021 21:38 Відповісти
Гелетей - цілком українське прізвище, козацьке до того ж...
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29.10.2021 22:22 Відповісти
ця продажно-хабарницька тварина повинна повинна сидіти до кінця життя. Вся Україна просить Зе команду внести зміни да КК України, щоб за злочини військових і в відношенні ЗСУ тобто(хабарі, розкрадання майна і коштів і інш.) злочинів в військовий час, термін покарання повинен бути не менше 20 років, а за особливо-великі -пожиттєво. Дістали вже оці бариги.
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29.10.2021 21:58 Відповісти
кожна паразитуюча система - як і інші організми, себе оберігають...- а не знищують...- то чому ці повинні
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30.10.2021 09:40 Відповісти
А кто этого пи@@ра назначил ?
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29.10.2021 22:10 Відповісти
За 1 гр завтра снимут все обвинения .НужнОй человек.
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29.10.2021 22:27 Відповісти
"Но ,позвольте ,как же он служил в очистке ?(с)
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29.10.2021 22:37 Відповісти
от і знову- тут за ТАКУ шкоду від 5 до 8 років, а за фальшивий сертифікат - 8 років. ну це як??
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30.10.2021 01:06 Відповісти
Вот ребята и девчата 27 РеАБР, кто нас обеспечивал в 2015-16 годах - просто герои и героини!!!!! Они справились на 100% и им всем нужно дать УБД, хоть они лично не провели 45 суток в зоне боевых действий!!!!!!!
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30.10.2021 02:35 Відповісти
- Пасодют?
- Не думаю.
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30.10.2021 09:27 Відповісти
риторичне - а його пОсадют)))))- обілетять(продоять) 100 %....
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30.10.2021 09:37 Відповісти
Філімон, Філімон! І помогли тобі твої москалі?
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30.10.2021 10:49 Відповісти
"....Халимона подозревают в препятствовании деятельности ВСУ""
------------------------------------------------------------------------------
Ой-йой-йой, и что жє теперь ему будіт за ето? Ась?
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30.10.2021 11:34 Відповісти
"Сеню посадили? За что? Он же микробиолог! Микробами торговал? Склонировал соседку? К чему? А! Клонировал соседку! Тьфу ты госпади!"
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30.10.2021 11:38 Відповісти
наказать всех взяточников и воров. только что б случайно честные люди не попали
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30.10.2021 11:57 Відповісти
5-8 лет за испорченное здоровье служащих ВСУ и украденные 720 млн.грн.? Что-то очень мягко. Соответствует довичному, а лучше фонарь.
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30.10.2021 13:01 Відповісти
Як можна вірити цим хамеліонівським викриттям тих , хто повністю обмазаний корупцією , як свиня гівном у місяць не чищеному хліву !!!
ДЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ПРО РНБО, ЩО ПРИЙНЯЛО НЕПЕРЕВІРЕНІ СПИСКИ НА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПО САНКЦІЯХ?
Адже заяву зробив КЕРІВНИК СЕКТИ СЛУГ ЄРМАКОВОВИ!!!
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30.10.2021 13:49 Відповісти
 
 