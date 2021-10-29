Ексзаступника міністра оборони Халімона підозрюють у перешкоджанні діяльності ЗСУ

За даними слідства, він дозволив постачальникам армійського продовольства не оновлювати недоторканний запас. Це збільшило навантаження на бюджет Міноборони на 720 млн. грн.

Про це Цензор.НЕТ стало відомо із власних джерел. У розпорядженні редакції є довідка про кримінальне провадження № 62020000000000695 проти Ігоря Халімона.

У ній зазначено, що коли Халімон ще обіймав посаду заступника міністра оборони, у нього виник злочинний намір створити вигідні умови для постачальників армійського продовольства. І він схилив свого підлеглого т.в.о. начальника департаменту К. Ступака до підписання невигідних для армії додаткових умов із постачальниками.

Угоди знімали із постачальників зобов'язання освіжати запаси продовольства. А перерозподіляти вилучені продукти між в/ч тепер мали не постачальники, а самі армійці.

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"Вказані Додаткові угоди щодо свого змісту запроваджували новий механізм здійснення освіження продовольства (непорушних запасів) у ЗС України, застосування якого мало наслідки перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в умовах особливого періоду, оскільки збільшувало навантаження на бюджет Міністерства оборони України на 720 млн грн", а також відповідно створювало загрозу псування непорушних запасів через відсутність можливості його освіження та погіршення стану бойової підготовки ЗС України", - сказано у довідці.

У документі зазначено, що Халімона підозрюють у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України, вчиненому в умовах особливого періоду, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального Кодексу). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Детальніше про справу Халимона можна прочитати тут.