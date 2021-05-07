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Ракоподібне з борщу курсантів - морський тарган, - нардеп "Голосу" Бобровська

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Ракоподібне з борщу курсантів - морський тарган, - нардеп

Морські таргани переважно живуть там же, де кілька, і саме з нею ракоподібне потрапило в тарілку курсанта Харківського національного університету Повітряних Сил.

Про це пише у фейсбуці депутат ВР від партії "Голос" Соломія Бобровська, інформує Цензор.НЕТ.

"Пояснюю всім, хто вирішив звинуватити мене в поширенні дезінформації: на відео був справжній ракоподібний морський тарган! Переважно, вони живуть у середовищі з кількою. З нею цей тарган успішно потрапив у першу страву для курсантів. Такі випадки далеко не поодинокі і регулярно отримують публічний розголос", - написала Бобровська.

Депутат зазначила, що громадськість зосередила увагу на спробах визначити, що за істота плавала в тарілці з борщем, і відвернулася від глобальних проблем із харчуванням у ЗСУ.

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"Головною проблемою є те, що компанія "Військсервіс-Волонтер" вже отримала 100% ринку харчових закупівель в армії. Компанія завдяки Міністерству стала абсолютним монополістом і поставляє в армію неякісні продукти з високою націнкою. Вже не кажучи про те, що під час війни наші Збройні сили повністю залежать від однієї компанії, у якої навіть немає власного виробництва їжі, зате є борги", - підкреслила Бобровська.

"Ніякі ракоподібні не зупинять 6 млрд грн, які МО мутить собі під носом у Володимира Зеленського", - додала вона.

Нагадаємо, 29 квітня Бобровська опублікувала відео, на якому курсант Харківського національного університету Повітряних Сил знаходить у тарілці з борщем дивну істоту. У Міноборони відео назвали фейком: там стверджують, що ракоподібне схоже на силіконову іграшку або приманку для риболовлі, і що якби воно дійсно варилося в борщі, то було б червоного кольору, а не зеленого, як на відео.

Ракоподібне з борщу курсантів - морський тарган, - нардеп Голосу Бобровська 01
Ракоподібне з борщу курсантів - морський тарган, - нардеп Голосу Бобровська 02
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Топ коментарі
+56
при Порохе тараканы под плинтусом сидели,

а сейчас у курсантов борщ воруют Ракообразное из борща курсантов - морской таракан, - нардеп "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 2962
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06.05.2021 20:55
+23
Яка жуть ....чи делікатес ? Ракообразное из борща курсантов - морской таракан, - нардеп "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 3157
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06.05.2021 20:49
+19
їв би той хто цю гидоту мені підсунув
їв би причмокував та дякував що живий та не інвалід..... Ракообразное из борща курсантов - морской таракан, - нардеп "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 2475
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06.05.2021 21:02
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Как едят-так и воевать будут!!!
ФУ! Срамота...ть
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07.05.2021 08:19 Відповісти
Борщ варили з кількою, тому потрапив цей тарган???
А що це за такий рецепт???
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06.05.2021 21:34 Відповісти
Це мабуть від шеф-повара з Велюра !!!)))
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06.05.2021 21:38 Відповісти
Я офигел, но есть такой борщ - с килькой вместо мяса. А это существо попалось при ловле кильки, которую плохо отсортировали, вот и весь секрет.
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06.05.2021 21:56 Відповісти
Не поверите, но я знаю двух людей, которые в борщ кильку в томате добавляют. Тоже для меня дикость несусветная, но вот есть такие...
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06.05.2021 22:11 Відповісти
... не поверите, но я с детства люблю борщ с "килькой в томате" , естественно и со свининой тоже... вот к теперишним "рецептам" приготовления еды: колбасам, к кондитнрским изделиям особенно, бакалее... отношусь настороженно, а некоторые продукты не воспринимаю, это относится и к кильке в томате которую продают сейчас - это не килька, это кишки, головы и прочие потроха в томате...
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07.05.2021 10:40 Відповісти
Борщ называется "Постный". Туда входят фасоль, капуста, картошка, зажарка на олии и (барабанная дробь!) килька в томате + томат. паста по вкусу и цвету. Существуют вариации
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07.05.2021 10:57 Відповісти
Я на даче медведку поймал, очень похожа. Но есть не стал.
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06.05.2021 21:43 Відповісти
Гомельську креветку.)
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06.05.2021 21:50 Відповісти
Омар.
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06.05.2021 21:47 Відповісти
А вчора Центр протидії пропаганди, включаючи співробітників на теренах ЦН, кваліфіковано і однозначно стверджували, що то рибацька приманка. Ну і які ви після цього, вашу ковіньку, рибаки! Ракоподібне з борщу курсантів - морський тарган, - нардеп "Голосу" Бобровська - Цензор.НЕТ 8078
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06.05.2021 21:48 Відповісти
Такого лобстера в рацион каждому зебилу, который за это голосовал.
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06.05.2021 21:50 Відповісти
Ну если негры уже за раз рожают по 9-детей -- то никакого мяса не хватит для всех .. особенно для стран 3-го мира ...придется жрать и жуков и тараканов ...Привыкайте .Глянь какая прелесть . жирненький Ракоподібне з борщу курсантів - морський тарган, - нардеп "Голосу" Бобровська - Цензор.НЕТ 4962
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06.05.2021 21:52 Відповісти
Тьфумля, от я их ненавижу, ну такая уже мерзость.
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06.05.2021 22:09 Відповісти
Дома на столе снимал? Животик ему почесал?
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07.05.2021 09:08 Відповісти
китайцам за милую душу Ракоподібне з борщу курсантів - морський тарган, - нардеп "Голосу" Бобровська - Цензор.НЕТ 6052
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06.05.2021 21:52 Відповісти
странный комент! а про борщ с килькой вместо мяса не слыхал? армия - место суровое! и не таким накормят!!!
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07.05.2021 09:38 Відповісти
я когда служил в алтае, на полевом аэродроме нас можно сказать вообще не кормили, в конце лета спасались картошкой с огородов населения... вот такая она житница сибири...
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07.05.2021 10:43 Відповісти
Слььіхал, но давно не видел. Очень давно
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07.05.2021 11:18 Відповісти
А при чем здесь килька к борщу ?
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06.05.2021 22:18 Відповісти
Килька в борще в украинской кухне используется во время христианских постов.
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06.05.2021 22:24 Відповісти
Качество консервов для ВСУ -ниже плинтуса.Цена закупок -космическая,а себестоимость бросовая.Разницу делят между производителем и заказчиком.Стандартная ситуация.Проскочила информация ,что таракан силиконовий и подброшен агентами улуса.А когда у воинов будет шведский стол?Есть ли в армии диетологи?Хотя бы один на все ВСУ.Как у Кличков?Чтобы в армии не зарабатывали болячки от неправильного питания и образа жизни.Надо учиться у американцев ,как относиться к воинам.
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06.05.2021 22:22 Відповісти
Дык, у теперешних ответ один:бабы еще нарожают Ракоподібне з борщу курсантів - морський тарган, - нардеп "Голосу" Бобровська - Цензор.НЕТ 1761
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07.05.2021 08:03 Відповісти
кроме закупок есть еще и зав столовой (обычно это прапорщик)...
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07.05.2021 10:45 Відповісти
и да,. Рота, приступить к приему пищи! Ракоподібне з борщу курсантів - морський тарган, - нардеп "Голосу" Бобровська - Цензор.НЕТ 7432
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06.05.2021 22:27 Відповісти
Таки шо, морской таракан вкуснее, чем сухопутный? Нууу ок, спорить не буду, не эксперт Ракоподібне з борщу курсантів - морський тарган, - нардеп "Голосу" Бобровська - Цензор.НЕТ 8383
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06.05.2021 22:36 Відповісти
ну если таракан морской-то ето все меняет )
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06.05.2021 22:52 Відповісти
Спасибо депутату, всех как раз интересовал вид таракана и его маршрут...
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07.05.2021 08:32 Відповісти
Казалось бы все ясно, ворье из минобороны нашли себе кормушку даже на цене здоровья молодых защитников Украины, значит надо вывести на свет этих клопов и сжечь, и все, тема закрыта, так нет, размазали придурки, тараканов в борще.
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06.05.2021 22:56 Відповісти
Морско́й тарака́н[1], или ставница[2] (лат. Saduria entomon), - вид бентических изопод из семейства Chaetiliidae. Распространена вдоль берегов Северного Ледовитого океана и севера Тихого океана. Проживает также в солоноватом Балтийском море, где отмечается как ледниковый реликт[3]. Кроме того, морские тараканы представлены в большом количестве в озёрах Северной Европы, таких как Ладога, Венерн и Веттерн.
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06.05.2021 22:59 Відповісти
звісно ж: зеленому ублюдочному кварталу - буковелі та рестроани, а війську - таргани... це - природньо; але правда і у тому, що майже напевне і батьки цього курсанта, та й сам він голосували за зелене доробало... що ж - а тепер їжте та не вдавіться...
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06.05.2021 22:59 Відповісти
Таким тараканам місце у тюрязі Ракоподібне з борщу курсантів - морський тарган, - нардеп "Голосу" Бобровська - Цензор.НЕТ 5956 Ракоподібне з борщу курсантів - морський тарган, - нардеп "Голосу" Бобровська - Цензор.НЕТ 7817
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06.05.2021 23:00 Відповісти
Под носом у Зеленского? Ще є, ті хто вірить у здатність ВаЗеліна щось добре зробити а не обісратись?
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06.05.2021 23:23 Відповісти
Это ж Пинчуковский Голос.
Пинчук, как Коломой и Ахметов с Фирташем, пылинки с ЗЕ сдувать должен.
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07.05.2021 01:18 Відповісти
нажаль є
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07.05.2021 10:55 Відповісти
Скажите, а как килька попала в первое блюдо???
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06.05.2021 23:24 Відповісти
В пост всегда готовили борщ с рыбой обжаренной и протушенной в томате . Только про кильку даже и не слыхал какое то кацапство .а так в приморских городах это вполне не редко но с нормальной рыбой с бычками очень даже ни чего
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07.05.2021 00:12 Відповісти
Видели б вы, КАК и ЧЕМ кормили нас в армии в конце 90-х...
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07.05.2021 07:05 Відповісти
Та норм кормили, вегетарианское меню))). За полгода 18 кг набрал на капусте и картошке))))
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09.05.2021 10:52 Відповісти
Борщ из кильки? Оригинальненько! Ракоподібне з борщу курсантів - морський тарган, - нардеп "Голосу" Бобровська - Цензор.НЕТ 8041 Что только не придумают подобные "гении", как эта Бобровская!
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07.05.2021 07:41 Відповісти
МО каже, що тарган мав бути червоного коляру, а не зеленого. А якого коляру мають бути 6 млрд, які МО розпілює на забезпеченні армії?
_________
Зєлю геть. Дострокові. Блінкін каже, що для отримання всебічної допомоги українцям заважає корупція. Все вказує на те, що Зєля цю корупцію очолює.
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07.05.2021 08:18 Відповісти
"Лишь бы не Зеленский" Ракоподібне з борщу курсантів - морський тарган, - нардеп "Голосу" Бобровська - Цензор.НЕТ 3602
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07.05.2021 08:26 Відповісти
а той, хто насипав тарілку, невже його не бачив, чи не можна виймати? столовні тарілки і коту замалі, там завжди дно видно.
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07.05.2021 08:23 Відповісти
Морський таракан - це велика мокриця. Якщо це регулярно відбувається - пропоную додавати його в кожну страву у буфеті Верховної Ради
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07.05.2021 09:35 Відповісти
ТУТ ЕЩЁ ВОПРОС - КАКОЕ СУЩЕСТВУЕТ ПЕРВОЕ БЛЮДО С КИЛЬКОЙ !!!??? И ЧТОБЫ ДЕПУТАТЫ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ЕГО ЕЛИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ !)
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07.05.2021 09:36 Відповісти
То лобстер із Велюра, Тищенко годує курсантів він же патріЙот
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07.05.2021 10:19 Відповісти
мы скоро как китайцы будем кормить армию собачьими головами ??? благо бездомных собак предостаточно
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07.05.2021 10:53 Відповісти
Ага, морской таракан вместе с килькой случайно попал в БОРЩ))))
Вы часто готовите борщ с килькой???
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09.05.2021 10:50 Відповісти
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