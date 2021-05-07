Ракоподібне з борщу курсантів - морський тарган, - нардеп "Голосу" Бобровська

Морські таргани переважно живуть там же, де кілька, і саме з нею ракоподібне потрапило в тарілку курсанта Харківського національного університету Повітряних Сил.

Про це пише у фейсбуці депутат ВР від партії "Голос" Соломія Бобровська, інформує Цензор.НЕТ.

"Пояснюю всім, хто вирішив звинуватити мене в поширенні дезінформації: на відео був справжній ракоподібний морський тарган! Переважно, вони живуть у середовищі з кількою. З нею цей тарган успішно потрапив у першу страву для курсантів. Такі випадки далеко не поодинокі і регулярно отримують публічний розголос", - написала Бобровська.

Депутат зазначила, що громадськість зосередила увагу на спробах визначити, що за істота плавала в тарілці з борщем, і відвернулася від глобальних проблем із харчуванням у ЗСУ.

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"Головною проблемою є те, що компанія "Військсервіс-Волонтер" вже отримала 100% ринку харчових закупівель в армії. Компанія завдяки Міністерству стала абсолютним монополістом і поставляє в армію неякісні продукти з високою націнкою. Вже не кажучи про те, що під час війни наші Збройні сили повністю залежать від однієї компанії, у якої навіть немає власного виробництва їжі, зате є борги", - підкреслила Бобровська.

"Ніякі ракоподібні не зупинять 6 млрд грн, які МО мутить собі під носом у Володимира Зеленського", - додала вона.

Нагадаємо, 29 квітня Бобровська опублікувала відео, на якому курсант Харківського національного університету Повітряних Сил знаходить у тарілці з борщем дивну істоту. У Міноборони відео назвали фейком: там стверджують, що ракоподібне схоже на силіконову іграшку або приманку для риболовлі, і що якби воно дійсно варилося в борщі, то було б червоного кольору, а не зеленого, як на відео.



