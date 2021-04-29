Нардепка опублікувала шокуюче відео: військових курсантів годують тарганами у борщі від монополіста закупівель Міноборони. ВІДЕО+ФОТО
Народна депутатка Соломія Бобровська опублікувала відео обіду військового курсанта з мокрицею, що плаває в борщі.
Таким чином вона проілюструвала свій допис про низьку якість харчування військових ЗСУ, у наслідок того, що всі тендери Міноборони віддало одній єдиній фіктивній компанії "Військсервіс-волонтер". Під неї чиновники МОУ виписали спочатку тендерні умови, а згодом й умови контрактів, що суперечать інтересам української армії.
"Нещодавно пройшов Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, де заступник Міністерство оборони України Ігор Халімон прямо визнав, що харчові закупівлі контролює монополіст "Військсервіс-Волонтер". Щоб остаточно намахати всіх, Міністерство уклало!!!! додаткові угоди для покращення якості харчування. Спитаєте з ким? З Військсервіс -Волонтер! Що ж змінилось після додаткових угод?
Вона додала, що готує депутатський запит на Володимира Зеленського.
"Він, як Верховний Головнокомандувач має втрутитись в цю ситуацію та розібратись з харчуванням в армії. Бо з такими темпами МінОборони скоро взагалі в тендерах пропише, що лише компанії з назвою "Військсервіс–Волонтер" можуть брати участь, а таргани це подарунок від постачальника. Ну, і процвітання корупції під час війни в МО - може президент не в курсі і його вводить міністр Таран в оману", - зазначила політик.
Як раніше повідомляв "Цензор.НЕТ", "Військсервіс-волонтеру" отримав усі 100% держпідрядів МОУ на поставку продуктів в армію.
У ВР таку монополізацію ринку назвали загрозою нацбезпеці.
В Міноборони, замість реагувати, навпаки опублікували інформацію про те, як не приховуючи свою зацікавленість, відстоюють інтереси власного монополіста у судах.
Депутати, підозрюючи заступника міністра оборони Ігоря Халімона у корупційних схемах на проведенні харчових тендерів під одну єдину компанію, рекомендували КМУ його звільнити.
В Офісі президента, за даними "Цензор.НЕТ" із проблемою обізнані, але нібито радять Зеленському не реагувати, допоки МОУ не підпише зі своїм монополістом останні два контракти, що остаточно засвідчить факт корупції з боку посадовців.
Волонтери ж продовжують публікувати фото гнилих харчів, які "Військсервіс" постачає сьогодні на фронт та військові частини по всій країні.
Будь ласка, зачекайте...
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За-то не "АРМІЯ! ВІРА! МОВА!" не Порох...
Морський тарган.
Яка військова частина?
Де коментар ентомолога?
Чому Бобровська піариться на вкрай нервовій для суспільства темі, причому не роблячи ДЕПУТАТСЬКОГО ЗАПИТУ по змісту.
Чому Бобровська приплела фоткі з МИНУЛИХ сюжетів?!!
А, зрозуміло, щоб ВИПРАВДАТИ СВОЄ ПАРАЗИТИЧНЕ ІСНУВАННЯ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТУ (НАРОДУ) УКРАЇНИ !!!
Здається мені що Ви "відкосили" від армії у свій час, або дослужились аж до молодшого сержанта, якщо не знаєте,що у службових питаннях ОБОВ'ЯЗКОВО проводяться службові розслідування. За будь-яку владу!
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
Изрыгни еще че-нить ***********.))
Але найбільша пандемія це власне люди які тут живуть. Створіння які харчуються телевізором, а власної думки 0%
Отже, чекаємо слушного моменту, коли "вчора - було рано, завтра - буде пізно".
Ще не назріла революційна ситуація.
Вибачте за цинізм...
73% недоумків, правда, ви ж цього хотіли?
І всю відповідальність за це несе ОСОБИСТО верхоний головнокомандувач, любитель очей фуйла, ВАЗеленський.
Ви в курсі того, хто міністр оборони, а зам? Це Порошенко призначив злодіїв тарана та халімона, чи, всетаки, ВАЗеленський?
Ви в курсі, як військові харчувалися за президентсва Порошенка, і якими помиями їх годує ВАЗеленський?
Поцікавтесь.
Через це у мене є підозра, чи не макшани "годують" наших військових?
Я коли був курсантом, то у нас у котлі можно було і пацюка знайти, а тут борщ!? Який борщ? Капуста варена на комбіжиру на перше, та сама капуста без води, під назвою "рагу" на друге і ну і салатик... з капусти. І так більше року. На весні вона почала гнити, так гнилу і варили, метрів за 100 від їдальні, вже рвотний рефлекс підступав.
Це ж не новина, що українофоби прийшли до влади у 2019 му.
Ви мене заспокоїли тим, що ви не з Дудкіних.
Тепер пояснюю. Я й гадки не маю чому Таран зменшив відповідальність.
Проте я точно знаю, що тарган в борщі - це антисанітарія на кухні і недогляд санітарного лікаря частини.
І зменшена Тараном відповідальність постачальника тут нідо чого.
Тим паче злі язикі кажуть що тарган не справжній