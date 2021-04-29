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Нардепка опублікувала шокуюче відео: військових курсантів годують тарганами у борщі від монополіста закупівель Міноборони. ВІДЕО+ФОТО

Народна депутатка Соломія Бобровська опублікувала відео обіду військового курсанта з мокрицею, що плаває в борщі.

Таким чином вона проілюструвала свій допис про низьку якість харчування військових ЗСУ, у наслідок того, що всі тендери Міноборони віддало одній єдиній фіктивній компанії "Військсервіс-волонтер". Під неї чиновники МОУ виписали спочатку тендерні умови, а згодом й умови контрактів, що суперечать інтересам української армії.

"Нещодавно пройшов Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, де заступник Міністерство оборони України Ігор Халімон прямо визнав, що харчові закупівлі контролює монополіст "Військсервіс-Волонтер". Щоб остаточно намахати всіх, Міністерство уклало!!!! додаткові угоди для покращення якості харчування. Спитаєте з ким? З Військсервіс -Волонтер! Що ж змінилось після додаткових угод?

Нардепка опублікувала шокуюче відео: військових курсантів годують тарганами у борщі від монополіста закупівель Міноборони 02 ТОВ "Військсервіс–Волонтер" звільняється від обов'язкового контролю якості та безпечності продуктів у профільній установі МінОборони.
Нардепка опублікувала шокуюче відео: військових курсантів годують тарганами у борщі від монополіста закупівель Міноборони 02 Раніше компанія отримувала гроші, якщо у військових частин немає претензій до виконаних робіт. Якщо претензії були, то "Військсервіс" мав виправити порушення і тільки потім отримувати платню. Тепер ж компанія отримує платню в будь-якому випадку, навіть якщо привезе гнилі продукти.
Нардепка опублікувала шокуюче відео: військових курсантів годують тарганами у борщі від монополіста закупівель Міноборони 02 Термін постачання продуктів при освіженні суттєво збільшується.
Нардепка опублікувала шокуюче відео: військових курсантів годують тарганами у борщі від монополіста закупівель Міноборони 02 Крім того, тепер монополіст не зобов’язаний замінювати зіпсовані продукти на свіжі.
Нардепка опублікувала шокуюче відео: військових курсантів годують тарганами у борщі від монополіста закупівель Міноборони 02 Раніше військова частина могла відмовитись прийняти зіпсовані продукти. Тепер ж, вони обов'язково мають приймати всі продукти і вже самостійно мають звертатися до Міністерства Оборони, щоб перевірити їхню якість", - написала Бобровська.

Вона додала, що готує депутатський запит на Володимира Зеленського.

"Він, як Верховний Головнокомандувач має втрутитись в цю ситуацію та розібратись з харчуванням в армії. Бо з такими темпами МінОборони скоро взагалі в тендерах пропише, що лише компанії з назвою "Військсервіс–Волонтер" можуть брати участь, а таргани це подарунок від постачальника. Ну, і процвітання корупції під час війни в МО - може президент не в курсі і його вводить міністр Таран в оману", - зазначила політик.

Як раніше повідомляв "Цензор.НЕТ", "Військсервіс-волонтеру" отримав усі 100% держпідрядів МОУ на поставку продуктів в армію.

У ВР таку монополізацію ринку назвали загрозою нацбезпеці.  

В Міноборони, замість реагувати, навпаки опублікували інформацію про те, як не приховуючи свою зацікавленість, відстоюють інтереси власного монополіста у судах.

Депутати, підозрюючи заступника міністра оборони Ігоря Халімона у корупційних схемах на проведенні харчових тендерів під одну єдину компанію, рекомендували КМУ його звільнити.

В Офісі президента, за даними "Цензор.НЕТ" із проблемою обізнані, але нібито радять Зеленському не реагувати, допоки МОУ не підпише зі своїм монополістом останні два контракти, що остаточно засвідчить факт корупції з боку посадовців.

Волонтери ж продовжують публікувати фото гнилих харчів, які "Військсервіс" постачає сьогодні на фронт та військові частини по всій країні.

Нардепка опублікувала шокуюче відео: військових курсантів годують тарганами у борщі від монополіста закупівель Міноборони 06
Нардепка опублікувала шокуюче відео: військових курсантів годують тарганами у борщі від монополіста закупівель Міноборони 07
Нардепка опублікувала шокуюче відео: військових курсантів годують тарганами у борщі від монополіста закупівель Міноборони 08
Нардепка опублікувала шокуюче відео: військових курсантів годують тарганами у борщі від монополіста закупівель Міноборони 09

Автор: 

оборона (4780) продукти (1141) ЗСУ (7544) Бобровська Соломія (50) Халімон Ігор (16)


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Топ коментарі
+45
Здобули клоуни зелені...
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29.04.2021 09:03
+33
Какая разница ? хуже не будет ! Главное не стрелять !
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29.04.2021 09:04
+29
Хуже не будет (с)
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29.04.2021 09:03
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Простіше було знайти наших тарганів, ніж щось так екзотичне...
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29.04.2021 10:39 Відповісти
можна було просто не вкидати це чудо до кастрюлі, ну не вірю що він там опинився випадково
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29.04.2021 10:46 Відповісти
Нажаль, і армія, і курсанти, мають те, за що голосували...
За-то не "АРМІЯ! ВІРА! МОВА!" не Порох...
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29.04.2021 10:20 Відповісти
Нардепка опублікувала шокуюче відео: військових курсантів годують тарганами у борщі від монополіста закупівель Міноборони - Цензор.НЕТ 199
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29.04.2021 10:24 Відповісти
Просто Окуеть !!!!!
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29.04.2021 10:27 Відповісти
Судя по внешнему виду, насекомое в борще мадагаскарский таракан:

Нардепка опублікувала шокуюче відео: військових курсантів годують тарганами у борщі від монополіста закупівель Міноборони - Цензор.НЕТ 8371
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29.04.2021 10:36 Відповісти
Это мокрица:
Нардепка опублікувала шокуюче відео: військових курсантів годують тарганами у борщі від монополіста закупівель Міноборони - Цензор.НЕТ 354
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29.04.2021 10:43 Відповісти
Похожа, но не она.
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29.04.2021 10:57 Відповісти
Нардепка опублікувала шокуюче відео: військових курсантів годують тарганами у борщі від монополіста закупівель Міноборони - Цензор.НЕТ 2107

Нардепка опублікувала шокуюче відео: військових курсантів годують тарганами у борщі від монополіста закупівель Міноборони - Цензор.НЕТ 7485

Нардепка опублікувала шокуюче відео: військових курсантів годують тарганами у борщі від монополіста закупівель Міноборони - Цензор.НЕТ 6861

Морський тарган.
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29.04.2021 11:06 Відповісти
мокрицу видел когда либо? Она намного меньше по размеру
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29.04.2021 11:19 Відповісти
мокриці бувають таких розмірів, що тобі і не снилося
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29.04.2021 20:51 Відповісти
Де, с..ка, службове розслідування?!!
Яка військова частина?
Де коментар ентомолога?
Чому Бобровська піариться на вкрай нервовій для суспільства темі, причому не роблячи ДЕПУТАТСЬКОГО ЗАПИТУ по змісту.
Чому Бобровська приплела фоткі з МИНУЛИХ сюжетів?!!
А, зрозуміло, щоб ВИПРАВДАТИ СВОЄ ПАРАЗИТИЧНЕ ІСНУВАННЯ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТУ (НАРОДУ) УКРАЇНИ !!!
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29.04.2021 10:38 Відповісти
очнись, какое расследование в нашей армии? где правит дедовщина и вообще рот раскрыть курсанту не дадут....а если раскроет - уволят нах!!! ты думаешь начальник училища не в курсе??? просто он питается отдельно тварь!!!
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29.04.2021 10:48 Відповісти
У "Вас" тенденційне уявлення про ЗСУ.

Здається мені що Ви "відкосили" від армії у свій час, або дослужились аж до молодшого сержанта, якщо не знаєте,що у службових питаннях ОБОВ'ЯЗКОВО проводяться службові розслідування. За будь-яку владу!
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29.04.2021 11:03 Відповісти
..какая дедовщина у курсантов? Сейчас курсанты заткнут рот любому... если что то будет не так. Уволят...)))) На землю спустись...ветеран Куликовской битвы!!)))
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29.04.2021 11:03 Відповісти
За такое нужно садить с конфискацией имущества всех кто подписался под этими заказами.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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29.04.2021 10:42 Відповісти
какие вы все умные, а как до дело, то ни чего.
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29.04.2021 11:34 Відповісти
Какие всё-таки длинные руки у Порошенко!
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29.04.2021 10:44 Відповісти
начальника кухни накормить этим борщиком!!! оно что, не видит какие продукты??? все тут потроха хвалят...армию он построил))) БРЕДЯТИНА! какое было - такое все и есть! совок гребаный!!! сейчас просто набрались смелости выносить мусор из избы, а при пэдро боялись
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29.04.2021 10:45 Відповісти
у савка за это можно схлопотать было срок, а здесь просто рабовладельческое устройство. Думали что достигли дна а нам снизу постучали
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29.04.2021 11:31 Відповісти
Це вже було)))
Нардепка опублікувала шокуюче відео: військових курсантів годують тарганами у борщі від монополіста закупівель Міноборони - Цензор.НЕТ 30
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29.04.2021 10:47 Відповісти
т е у нас ЦАРИЗМ?
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29.04.2021 10:49 Відповісти
Ні у нього ідіотизм..))))
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29.04.2021 11:07 Відповісти
Теперь покажите, что поставляют в депутатскую столовку!..
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29.04.2021 11:06 Відповісти
твой **********-зеленый высер по составу приближается к гуано макаки. Не веришь - полистай метрики.
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29.04.2021 11:52 Відповісти
специально для тупорылого порохобота https://censor.net/ru/news/3060799/iz_postavlennyh_dlya_vsu_s_nachala_goda_produktov_pitaniya_nekachestvennymi_priznany_78_tonn_gosupravlenie
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29.04.2021 12:00 Відповісти
специально для тупой зеленой пзды - https://www.olx.ua/uk/list/q-%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BA/
Изрыгни еще че-нить ***********.))
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29.04.2021 12:21 Відповісти
а вот еще, блдь зеленая - https://prom.ua/ua/Suhoj-paek-armejskij.html
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29.04.2021 12:22 Відповісти
Питання - шо це страва? Суп з консервованої кільки в томаті???
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29.04.2021 12:02 Відповісти
десь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит
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29.04.2021 11:14 Відповісти
Зелена чума при владі - найбільша пандемія України.....Хто знає як вилікувати країну від цієї швалі???
Але найбільша пандемія це власне люди які тут живуть. Створіння які харчуються телевізором, а власної думки 0%
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29.04.2021 11:27 Відповісти
На жаль, відповідь Ви знаєте, але вона НІКОМУ не сподобається.
Отже, чекаємо слушного моменту, коли "вчора - було рано, завтра - буде пізно".
Ще не назріла революційна ситуація.
Вибачте за цинізм...
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29.04.2021 11:48 Відповісти
ДЛЯ РАБОВ РАБСКАЯ ЕДА
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29.04.2021 11:27 Відповісти
просто так людей нагнули, можете не соглашаться, но если вы это не видите, то ни чего не увидите
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29.04.2021 11:28 Відповісти
андруша, ничего слитно.
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29.04.2021 18:28 Відповісти
мерзота немецкая, может тебя по трубе газовой пустить с сюрпризом? Верней по северному потоку
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30.04.2021 10:17 Відповісти
а на х@я нам та армія, і тє курсанти...? ми ж за мір, я даже мір в глазах "самаго" путіна увідєл...!!! вот!!! расхадітєсь па дамам сматрєть вєчєрній квартал, мой друг... ..
73% недоумків, правда, ви ж цього хотіли?
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29.04.2021 12:10 Відповісти
в стране, которая воюет с агрессором, которая противостоит *****, поливать грязью президента не совсем правильно.
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29.04.2021 16:16 Відповісти
Согласе,лучше нхй отправить,армия воюет,а препи%деннт в глаз ниже спины посмотреть уже третий год хочет.
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29.04.2021 20:44 Відповісти
Владимир, Вы производите ощущение умного человека, что теперь нам отректись от Зеленского? его выбрали 73% наших людей, они что по вашему не правильные?
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30.04.2021 14:48 Відповісти
это тот закон шо кормить гнилушками.. мокрица по кличке сержант белок мяско
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29.04.2021 12:15 Відповісти
ну хоть посмеяться можно
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29.04.2021 12:39 Відповісти
Смачного!Зате без Свинарчуків.
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29.04.2021 12:57 Відповісти
не переживайте, сядут свинарчуки.
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29.04.2021 16:17 Відповісти
Только после з.********.
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29.04.2021 20:45 Відповісти
Це вже повний зЕздець. Моразота пліснява.
І всю відповідальність за це несе ОСОБИСТО верхоний головнокомандувач, любитель очей фуйла, ВАЗеленський.
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29.04.2021 13:04 Відповісти
вот именно зеля им продукты возит)
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29.04.2021 16:23 Відповісти
Порошенко ж "возив", ніс відповідальність, як Верховний Головнокомандувач. Тепер Зеля возить, "несе відповідальність".
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29.04.2021 16:26 Відповісти
не вижу логики, если порох не убрал генералов вороватых, то при чем здесь зеля?
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29.04.2021 16:34 Відповісти
Ви, взагалі в курсі, що Янелох вже третій рік президент?
Ви в курсі того, хто міністр оборони, а зам? Це Порошенко призначив злодіїв тарана та халімона, чи, всетаки, ВАЗеленський?
Ви в курсі, як військові харчувалися за президентсва Порошенка, і якими помиями їх годує ВАЗеленський?
Поцікавтесь.
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29.04.2021 16:43 Відповісти
я не имею никакой связи с зебилами, как и с порохоботами, в стране когда идет война с агрессором (кацапстаном) считаю не уместным обзывать лидера Украины, даже если он не слишком "умен".
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29.04.2021 21:27 Відповісти
ні чого страшного - не бачити логіки - то для зебілів взагалі є норма
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29.04.2021 20:42 Відповісти
а вы единолично решаете кто "зебил"?
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29.04.2021 21:28 Відповісти
А на третьому фото то що риба ,точніше брили льоду під виглядом риби,ото пилять бюджетні гроші..
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29.04.2021 13:19 Відповісти
а по накладній певно як форель проходить і по 300 грн за кг.
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29.04.2021 13:20 Відповісти
ну так проверь и покажи всем.
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29.04.2021 16:24 Відповісти
Кацапи так рибу морозять, для свого стада. Колись по ТВ показували.
Через це у мене є підозра, чи не макшани "годують" наших військових?
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29.04.2021 16:49 Відповісти
шведский стол из прошлых новостей vs мокрица
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29.04.2021 13:20 Відповісти
73 % военнослужащих проголосовали за голую баротьку. кушайте не обляпайтесь 🤣🤣🤣.
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29.04.2021 13:39 Відповісти
73% проголосовали против пороха, утритесь.
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29.04.2021 16:26 Відповісти
Не підкажете, де в бюлетні ви знайшли "проти Порошенка"?
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29.04.2021 16:50 Відповісти
вы производите впечатление умного человека, ну не захотели люди на второй срок выбирать его, к чему эти истерики, в Раде есть его фракция, пусть занимется как депутат.
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29.04.2021 21:32 Відповісти
Так пусть тяперича едят вторичный продукт от Шмаркли,бо бачили очі що вибирали,Їжте,щоб повилазили.
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29.04.2021 20:48 Відповісти
Що тут шокуючого?
Я коли був курсантом, то у нас у котлі можно було і пацюка знайти, а тут борщ!? Який борщ? Капуста варена на комбіжиру на перше, та сама капуста без води, під назвою "рагу" на друге і ну і салатик... з капусти. І так більше року. На весні вона почала гнити, так гнилу і варили, метрів за 100 від їдальні, вже рвотний рефлекс підступав.
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29.04.2021 13:50 Відповісти
А як Мосейчук жалілась на ванючу гречку.
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29.04.2021 14:36 Відповісти
)) Борщ по-зеленски! ))
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29.04.2021 14:36 Відповісти
ну да, он же лично готовил...
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29.04.2021 16:28 Відповісти
Оно,Сопля,за это лично должно отвечать,или Оно готовиться кормить другую армию?
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29.04.2021 20:49 Відповісти
я не знаю кто более опасен, куйло, или такие как Вы.
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30.04.2021 14:51 Відповісти
Зегниды страшнее.
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30.04.2021 21:44 Відповісти
це точно.
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29.04.2021 20:43 Відповісти
Зе ВЛАДА ЗНИЩУЄ ЗСУ
Це ж не новина, що українофоби прийшли до влади у 2019 му.
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29.04.2021 14:36 Відповісти
КОЛИ ТАМ ДОСТРОКОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ?
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29.04.2021 14:37 Відповісти
ты опоздал, уже были в 2014
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29.04.2021 16:29 Відповісти
Як можна запізнитись з достроковими виборами?
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29.04.2021 16:55 Відповісти
Лахта не знає що таке дострокові ... )
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29.04.2021 18:11 Відповісти
пошел на куй
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30.04.2021 14:53 Відповісти
Лахта, ти ще жива ))
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30.04.2021 17:36 Відповісти
Це старовинний рецепт " Оманська ніч". ))
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29.04.2021 14:38 Відповісти
Отказ от приема пищи сразу комиссия и служебное раследование со всеми витекающими, а они не отказиваються а хавают, терпили шо сказать
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29.04.2021 14:56 Відповісти
в этом зеленом королевстве все преходящее, кроме жопы.
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29.04.2021 15:08 Відповісти
Хоч одного генерала чи полковника притягнуть до суду?
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29.04.2021 15:09 Відповісти
а с хера ли полковник виноват? какая то ***** накосячила а отдуваться будет старший состав?
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29.04.2021 16:31 Відповісти
Це - устріца!)
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29.04.2021 16:30 Відповісти
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29.04.2021 18:47 Відповісти
подложить таракана для провокации - давно известный трюк.
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30.04.2021 05:49 Відповісти
В першом реченні ви робите припущення, в другомм говорите начебто припущення - це дійсність )

Ви мене заспокоїли тим, що ви не з Дудкіних.
Тепер пояснюю. Я й гадки не маю чому Таран зменшив відповідальність.

Проте я точно знаю, що тарган в борщі - це антисанітарія на кухні і недогляд санітарного лікаря частини.
І зменшена Тараном відповідальність постачальника тут нідо чого.

Тим паче злі язикі кажуть що тарган не справжній
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03.05.2021 13:38 Відповісти
За то в этом борще, есть хоть немного МЯСА.
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05.05.2021 22:27 Відповісти
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