Нардепка опублікувала шокуюче відео: військових курсантів годують тарганами у борщі від монополіста закупівель Міноборони. ВІДЕО+ФОТО

Народна депутатка Соломія Бобровська опублікувала відео обіду військового курсанта з мокрицею, що плаває в борщі.

Таким чином вона проілюструвала свій допис про низьку якість харчування військових ЗСУ, у наслідок того, що всі тендери Міноборони віддало одній єдиній фіктивній компанії "Військсервіс-волонтер". Під неї чиновники МОУ виписали спочатку тендерні умови, а згодом й умови контрактів, що суперечать інтересам української армії.

"Нещодавно пройшов Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, де заступник Міністерство оборони України Ігор Халімон прямо визнав, що харчові закупівлі контролює монополіст "Військсервіс-Волонтер". Щоб остаточно намахати всіх, Міністерство уклало!!!! додаткові угоди для покращення якості харчування. Спитаєте з ким? З Військсервіс -Волонтер! Що ж змінилось після додаткових угод?

ТОВ "Військсервіс–Волонтер" звільняється від обов'язкового контролю якості та безпечності продуктів у профільній установі МінОборони. ТОВ "Військсервіс–Волонтер" звільняється від обов'язкового контролю якості та безпечності продуктів у профільній установі МінОборони.

Раніше компанія отримувала гроші, якщо у військових частин немає претензій до виконаних робіт. Якщо претензії були, то "Військсервіс" мав виправити порушення і тільки потім отримувати платню. Тепер ж компанія отримує платню в будь-якому випадку, навіть якщо привезе гнилі продукти. Раніше компанія отримувала гроші, якщо у військових частин немає претензій до виконаних робіт. Якщо претензії були, то "Військсервіс" мав виправити порушення і тільки потім отримувати платню. Тепер ж компанія отримує платню в будь-якому випадку, навіть якщо привезе гнилі продукти.

Термін постачання продуктів при освіженні суттєво збільшується. Термін постачання продуктів при освіженні суттєво збільшується.

Крім того, тепер монополіст не зобов’язаний замінювати зіпсовані продукти на свіжі. Крім того, тепер монополіст не зобов’язаний замінювати зіпсовані продукти на свіжі.

Раніше військова частина могла відмовитись прийняти зіпсовані продукти. Тепер ж, вони обов'язково мають приймати всі продукти і вже самостійно мають звертатися до Міністерства Оборони, щоб перевірити їхню якість", - написала Бобровська. Раніше військова частина могла відмовитись прийняти зіпсовані продукти. Тепер ж, вони обов'язково мають приймати всі продукти і вже самостійно мають звертатися до Міністерства Оборони, щоб перевірити їхню якість", - написала Бобровська.

Вона додала, що готує депутатський запит на Володимира Зеленського.

"Він, як Верховний Головнокомандувач має втрутитись в цю ситуацію та розібратись з харчуванням в армії. Бо з такими темпами МінОборони скоро взагалі в тендерах пропише, що лише компанії з назвою "Військсервіс–Волонтер" можуть брати участь, а таргани це подарунок від постачальника. Ну, і процвітання корупції під час війни в МО - може президент не в курсі і його вводить міністр Таран в оману", - зазначила політик.

Як раніше повідомляв "Цензор.НЕТ", "Військсервіс-волонтеру" отримав усі 100% держпідрядів МОУ на поставку продуктів в армію.

У ВР таку монополізацію ринку назвали загрозою нацбезпеці.

В Міноборони, замість реагувати, навпаки опублікували інформацію про те, як не приховуючи свою зацікавленість, відстоюють інтереси власного монополіста у судах.

Депутати, підозрюючи заступника міністра оборони Ігоря Халімона у корупційних схемах на проведенні харчових тендерів під одну єдину компанію, рекомендували КМУ його звільнити.

В Офісі президента, за даними "Цензор.НЕТ" із проблемою обізнані, але нібито радять Зеленському не реагувати, допоки МОУ не підпише зі своїм монополістом останні два контракти, що остаточно засвідчить факт корупції з боку посадовців.

Волонтери ж продовжують публікувати фото гнилих харчів, які "Військсервіс" постачає сьогодні на фронт та військові частини по всій країні.







