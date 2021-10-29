Польский сейм одобрил проект строительства стокилометровой стены на границе с Беларусью
Польские парламентарии в пятницу одобрили законопроект о строительстве стены на границе с Беларусью в ответ на поток нелегалов, которые оказались в ловушке в пограничной зоне из-за отказа Минска пускать их обратно на территорию страны.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают европейские СМИ.
Стоимость стены оценивается примерно в 353 млн евро, планируется, что заграждение протянется более чем на 100 км по восточной границе Европейского Союза.
Ожидается, что президент страны Анджей Дуда подпишет законопроект в ближайшие дни. Ранее он заявлял, что подпишет его, как только парламент закончит над ним работу.
В настоящее время на границе установлены временные заграждения.
Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ.
Страны Балтии обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией. Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.
В Польше и Литве, стремясь остановить поток нелегалов, сообщали о намерении построить заградительные сооружения вдоль границы с Беларусью.
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плюнь забудь - a там як сам вирiшишь....
Украина должна быть защищена от орды. И стеной в том числе.
Мощной стеной. Стеной на земле и в воздухе.
Общая длина пограничного барьера составляет 703 километра.
Состоит на 90 % из забора (с 60-метровой полосой отчуждения) и на 10 % из стены (высотой до 8 метров)
Большинство преграды состоит из металлического https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80 забора с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0 колючей проволокой , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%8F траншеи , забора с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F датчиками движения , песчаной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0 полосы для наблюдения за следами , асфальтированной патрульной дорожки и дополнительной колючей проволоки на израильской стороне. На обе стороны забора, на ширине 70 м, посторонним вход воспрещён
3 февр. 2019 г.
Новый забор на границе Израиля и сектора Газа будет сооружен вдоль уже построенного подземного заграждения. Его высота составит 6 метров, а длина - 65 километров.
Защитный барьер из оцинкованной стали высотой 6 метров будет проложен на протяжении 65 километров вдоль границы с палестинской территорией.
https://www.dw.com/ru/израиль-начал-строить-новую-стену-на-границе-с-сектором-газа/a-47344492
совокупность заграждений, проложенных американскими властями вдоль сухопутной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9 государственной границы между https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Мексикой .
Общая длина заграждения, составляет 1078 километров (670 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8F миль )