Польский сейм одобрил проект строительства стокилометровой стены на границе с Беларусью

Польские парламентарии в пятницу одобрили законопроект о строительстве стены на границе с Беларусью в ответ на поток нелегалов, которые оказались в ловушке в пограничной зоне из-за отказа Минска пускать их обратно на территорию страны.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают европейские СМИ.

Стоимость стены оценивается примерно в 353 млн евро, планируется, что заграждение протянется более чем на 100 км по восточной границе Европейского Союза.

Ожидается, что президент страны Анджей Дуда подпишет законопроект в ближайшие дни. Ранее он заявлял, что подпишет его, как только парламент закончит над ним работу.

В настоящее время на границе установлены временные заграждения.

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Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией. Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

В Польше и Литве, стремясь остановить поток нелегалов, сообщали о намерении построить заградительные сооружения вдоль границы с Беларусью.

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