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Польский сейм одобрил проект строительства стокилометровой стены на границе с Беларусью

Польский сейм одобрил проект строительства стокилометровой стены на границе с Беларусью

Польские парламентарии в пятницу одобрили законопроект о строительстве стены на границе с Беларусью в ответ на поток нелегалов, которые оказались в ловушке в пограничной зоне из-за отказа Минска пускать их обратно на территорию страны.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают европейские СМИ.

Стоимость стены оценивается примерно в 353 млн евро, планируется, что заграждение протянется более чем на 100 км по восточной границе Европейского Союза.

Ожидается, что президент страны Анджей Дуда подпишет законопроект в ближайшие дни. Ранее он заявлял, что подпишет его, как только парламент закончит над ним работу.

В настоящее время на границе установлены временные заграждения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Польше вступили в силу поправки о немедленном выдворении нелегальных мигрантов с территории страны

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией. Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

В Польше и Литве, стремясь остановить поток нелегалов, сообщали о намерении построить заградительные сооружения вдоль границы с Беларусью.

Также читайте: Ранили двух военных: около 60 нелегалов из Беларуси пыталась прорваться в Польшу, среди них были белорусские солдаты в штатском, которые разрезали проволоку

Автор: 

Беларусь (7923) мигранты (991) нелегалы (453) Польша (8518)


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Топ комментарии
+18
Высокие заборы люди строят когда их сосед - буйный шизофреник.
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29.10.2021 20:04 Ответить
+8
будет с чем сравнивать яценюка...
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29.10.2021 20:04 Ответить
+6
Хай будуюць разборны. Праз некалькі гадоў выкупім у палякаў і перанясем на мяжу Беларусь-Расея
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29.10.2021 20:18 Ответить
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ЧЫРЫК- ЧЫРЫК ...))))
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29.10.2021 19:59 Ответить
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29.10.2021 20:00 Ответить
Сто километров... вверх?
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29.10.2021 20:00 Ответить
И вверх и вниз.
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29.10.2021 20:03 Ответить
Высокие заборы люди строят когда их сосед - буйный шизофреник.
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29.10.2021 20:04 Ответить
Люто плюсую! В мене особисто, від одних сусідів, глухий профнастил три метри заввишки.
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29.10.2021 21:07 Ответить
Смелым и порядочным забор не нужен......духовитые не за забором прячутся а ответки выписывают.... тебе дрЫщу заморскому этого не понять.
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29.10.2021 22:08 Ответить
Ну расскажи, херой поддиванный, какие ты ответки карателям твоего фюрерка навыписывало
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29.10.2021 22:10 Ответить
Это ты стрелки переводишь сам дурак,дрЫщ нетный?( Беларусы полгода против диктатора выходили и многие жизнью поплатились.....а вы шлюхи дрЫсливые цветочками упрекали что ОДНА девочка подарила....как вафля ********* печенюшками от Нуланд украинцев ...и выходили хотя было ясно сразу что невозможно пока сломать систему с такой вертикалью как у Луки(ну здравым людям конечно понятно было что не время и не место).И в отличие от вас мы его не выбирали....сам себя .....а вот 73% мразей ОСОЗНАННО выбрали кацапскую подстилку и трусливого предателя себе.Да и американцы выбрали не рыба ни мясо.....называет куйло убийцей и встречается рамсует и ручкается с мразью ботоксной....деньги не пахнут.С другой стороны земрази предали Ег хлебного кента Пороха....пусть нажрутся земрази кавна и пострадают...история рассудит.
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29.10.2021 22:53 Ответить
Так шо там с твоими личными подвигами, херой ? Тебя мамка не отпускала всех карателей затоптать?
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29.10.2021 23:12 Ответить
А, так ты свою пасть только в интернете разевать смелый...понятно. Ну, целyй сапоги вонючей русне и дальше, храбрец подшконарный
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29.10.2021 23:21 Ответить
Да не капризничай ты так, мурзатая) вижу в твою пасть в натуре негры смычками нагрузили а не в нете....от русни и войны это ты сбежалО дрЫсливое ....ржунемогу))
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29.10.2021 23:34 Ответить
Шо, дебилушко, только и способно ты дерьмом из пасти в интернетах фонтанировать и бульбофюреру сапоги облизывать? Портки твои от твоей храбрости сам отстирываешь, или мамку просишь?
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30.10.2021 01:04 Ответить
ты зацепился, брате...
плюнь забудь - a там як сам вирiшишь....
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30.10.2021 05:07 Ответить
брате)) Вы точно как в детстве говорили два брата акробата один Х другой лопата.....когда вернётесь лаптей изгонять с украинской земли,мыши забугорные? Или только в нете способны Беларусь и беларусов учить и грязью поливать,да смуту сеять между нашим. народами...полупокеры вы в галошах драных....фууу
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31.10.2021 09:34 Ответить
))) это разве бульбофюрер виноват что ты сбежал от войны в Украине забугор ...дрЫщ ты колбасный?.....позорище....нашли оправдание себе ссыкуны мамкины ......блэклайфмэтта,чушкар
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31.10.2021 08:37 Ответить
Макс! Не звертай уваги! Це або "лахтинець" або білоруський ОАЦовець - їм завдання поставлене - "срач" на "Цензорі" розводить і українців проти білорусів налаштовувать! Забув принцип: "РОзділяй і владарюй!" ?
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30.10.2021 03:54 Ответить
лукашист недобитый, результат твоего одобрения тараканщины.
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29.10.2021 20:40 Ответить
Нам с тобой эта стена не мешает. Мы же не собираемся бежать из своей любимой страны?
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29.10.2021 20:44 Ответить
Если тараканщина сохранится в Беларуси - придётся уезжать. Навсегда.
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30.10.2021 00:46 Ответить
Осторожнее с ним. Сдаст за прибавку к пенсии.
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30.10.2021 01:05 Ответить
Драники придётся перекидывать.
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29.10.2021 20:03 Ответить
Ну, от чык-чырыка и его папика цап-царапа так и надо - стенами огораживаться.
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29.10.2021 20:03 Ответить
будет с чем сравнивать яценюка...
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29.10.2021 20:04 Ответить
Хай будуюць разборны. Праз некалькі гадоў выкупім у палякаў і перанясем на мяжу Беларусь-Расея
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29.10.2021 20:18 Ответить
Ви вже рік тому "будували"... Тільки незрозуміло що!
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29.10.2021 20:41 Ответить
Тільки не розбірні!!! від цих олігофренів треба будувати міцний паркан...
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29.10.2021 21:27 Ответить
Ага! з "розтяжками" по всій площі (Можеш сміяться але років десять тому поляки подібне питання вже піднімали Тільки це стосувалося побудови загорожі в зв"язку з розповсюдженням африканської чуми свиней Для поляків це суттєво - основне джерело м"ясопродуктів у поляків - свинина) Тепер "уб"ють одним ударом двох зайців" - і чуму не пустять і нелегалів!
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30.10.2021 04:00 Ответить
Все нормальные страны, которые граничат с дебилами, отгораживаются от них стеной, и только у нас всё как всегда.
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29.10.2021 20:31 Ответить
Пан Монастирський швидше будуйте стіну з паРАшею і білоРАшею.
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29.10.2021 21:26 Ответить
А как там наша стена с Роисей?
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29.10.2021 21:37 Ответить
Жить рядом с хищным, наглым соседом с открытой "дверью" ненормально.
Украина должна быть защищена от орды. И стеной в том числе.
Мощной стеной. Стеной на земле и в воздухе.
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29.10.2021 22:33 Ответить
Израильский разделительный барьер (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 ивр. ‏גדר ההפרדה‏‎, разделительный забор) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0 пограничное сооружение ИЗРАИЛЯ, отделяющее Израиль от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD Западного берега реки Иордан (исторические https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%8F Иудея и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F Самария ).

Общая длина пограничного барьера составляет 703 километра.

Состоит на 90 % из забора (с 60-метровой полосой отчуждения) и на 10 % из стены (высотой до 8 метров)
Большинство преграды состоит из металлического https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80 забора с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0 колючей проволокой , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%8F траншеи , забора с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F датчиками движения , песчаной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0 полосы для наблюдения за следами , асфальтированной патрульной дорожки и дополнительной колючей проволоки на израильской стороне. На обе стороны забора, на ширине 70 м, посторонним вход воспрещён
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29.10.2021 22:38 Ответить
Израиль начал строить новую стену на границе с сектором Газа

3 февр. 2019 г.

Новый забор на границе Израиля и сектора Газа будет сооружен вдоль уже построенного подземного заграждения. Его высота составит 6 метров, а длина - 65 километров.

Защитный барьер из оцинкованной стали высотой 6 метров будет проложен на протяжении 65 километров вдоль границы с палестинской территорией.

https://www.dw.com/ru/израиль-начал-строить-новую-стену-на-границе-с-сектором-газа/a-47344492
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29.10.2021 22:45 Ответить
Американо-мексиканская стена или Американо-мексиканский барьер (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. U.S.-Mexico Border Wall или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. U.S.-Mexico Barrier) -

совокупность заграждений, проложенных американскими властями вдоль сухопутной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9 государственной границы между https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Мексикой .

Общая длина заграждения, составляет 1078 километров (670 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8F миль )
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29.10.2021 22:50 Ответить
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29.10.2021 23:00 Ответить
Та яка стіна,паркан ....
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30.10.2021 17:28 Ответить
 
 