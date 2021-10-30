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Замглавы МВД Енин подарил телеведущему Шустеру копии фальшивых сертификатов о вакцинации

Замглавы МВД Енин подарил телеведущему Шустеру копии фальшивых сертификатов о вакцинации

Фальшивые сертификаты на имя Савика Шустера полицейские заказали и приобрели в рамках контрольной закупки у мошенников из Винницы.

Их копии Евгений Енин подарил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"В рамках контрольных закупок мы заказали сертификаты, оплатили 250 евро одному из винницких мошенников, который действовал совместно с медицинскими работниками и вносил фейковые сертификаты в электронную базу правительства", - рассказал Енин.

На вопрос Шустера о том, все ли в порядке с его настоящими данными о вакцинации и может ли он возвращаться в Украину, Енин ответил утвердительно.

Читайте: Шустер заразился коронавирусом

"Это копии. Фальшивые сертификаты уже привлечены в рамках вещественных доказательств соответствующего уголовного производства. А люди, совершившие это правонарушение, буквально сегодня с утра были задержаны. В ближайшее время они будут уведомлены о подозрении", - добавил замглавы МВД.

Также читайте: За подделку COVID-сертификатов будут сажать на 8 лет, - Радуцкий

Автор: 

вакцина (3815) подделка (440) сертификат (227) шоу Шустера (315) Шустер Савик (681) Енин Евгений (328)


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Топ комментарии
+12
После последнего опускания власти, Савик в памперсах засел в Италии и лизал-лизал лизал сегодня, даже крысу Комаровского не почтил должным не каналах Ахметки почетом - то ли еще будет . Филатов склонился перед властью в Днепре , а такой был смелый ...
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30.10.2021 01:19 Ответить
+12
Право купувати медичні сертифікати надав народу особисто Зеленський, коли купив в клініці свого дружбана довідку про відсутність наркотичної залежності.
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30.10.2021 02:53 Ответить
+9
Чукча пісатєль?
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30.10.2021 00:18 Ответить
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Бред и пиар голимый!

Как можно подарить вещдок?!

на избирателя зеленского рассчитано
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30.10.2021 00:17 Ответить
Чукча пісатєль?
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30.10.2021 00:18 Ответить
это не вещдок, а копии с него - об этом сказано новости
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30.10.2021 00:23 Ответить
Бред снимается, остаётся голимый пиар
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30.10.2021 00:26 Ответить
Ну да, не на тупых, которым нужно объяснять, что дарятся не вещдоки, а их копии
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30.10.2021 14:21 Ответить
Валэра, ответь где эта власть хоть раз не соврала?)))
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30.10.2021 14:27 Ответить
Стэпа, ты не готов воспринимать факты. Потому, что у тебя заточенность на одно - власть врет. И, кстати, такими людьми очень легко манипулировать. К сожалению.
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30.10.2021 15:19 Ответить
Валэра, это все твои аргументы?)))
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30.10.2021 15:28 Ответить
я и не удивлюсь если вскоре эту ДИЮ в ЕС забанат нам...
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30.10.2021 00:17 Ответить
на это есть старинный аргумент "

Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать"

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30.10.2021 00:25 Ответить
я пока в стране не могу отличить - где власть - а где воры и кому кого нужно обезвреживать или может им нужно обьеденятся чтобы умный народ им не говорил аргументированно - вы или крестик снимите - или трусы оденьте !!
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30.10.2021 00:31 Ответить
На вопрос Шустера о том, все ли в порядке с его настоящими данными о вакцинации и может ли он возвращаться в Украину, Енин ответил утвердительно. Источник:

Читаки, статтю хтось хоча б, читав, аналізував,
чи вам аби попи-діти.
Виявляється що шустрик, будучи вакцинованим, підхопив корону,
і при цьому, маючи на руках сертифікат про проходження вакцинації, він будучи навіть
хворим, може повертатися в Україну.
Питання, для чого він взагалі робив тест, будучи вакцинованим, і наскільки то правда,

що то не його, підроблений сертифікат......
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30.10.2021 09:41 Ответить
А в голову не приходило, что возвращаться в Украину не обязательно заначит "завтра"? Нет?
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30.10.2021 14:37 Ответить
ету "Дию" скоро забанят сами диевчане.
не у каждого есть желание, время, а у некоторых и возможность,
крутить фейсом перед телефоном, приседать и в оту дырочку шепотом 28 раз называть свою фамилию...
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30.10.2021 01:17 Ответить
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30.10.2021 01:23 Ответить
Мене дружина хвилин п"ятнадцять "сіпала" щоб забить мою пику в "Дію" Після чого я виматюкався і її прогнав - сказав що мені вистачить паспорта і паперового сертифікату (все одно половина "контролерів" сама в "Дії" не розбирається!) У товариша вистачило терпіння - на чергуванні робить нема чого - сидить перед пультом добу Сорок хвилин "мудохався"
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30.10.2021 03:33 Ответить
а у меня сегодня зуб болит, щека опухла до дантиста не дошел еще,
или там налысо постригся а в "Дию" надо позарез - и шо делать? - смахивает на клованские понты....
даже совки додумались вклеивать фотки в паспорт не помню уже в 16, 25, 40 лет? - могу ошибаться.
"Дия"? - фоткайся ежедневно, обновляй свой профайл и крути башкой хлопа!
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30.10.2021 03:48 Ответить
тут своей дурковни выше крыши, но слава Богу не до такой степени...
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30.10.2021 03:57 Ответить
Знаєш це як у Суворова: "Гладко было на бумаге - да забыли про овраги: а по ним ходить!" Колись вичитав цікаву сентенцію: "Багато вчених не думають про наслідки своїх винаходів А деякі займаються дослідницькою діяльністю виключно з цікавості: "А чи вийде ОЦЕ у мене?" не думаючи про те "А яку користь ОЦЕ принесе і чи не принесе біди?"
Фільм "Термінатор" пам"ятаєш? А ми ж ідемо саме тим шляхом! Спочатку створимо "штучний інтелект" потім довіримо йому "рулить" нашою цивілізацією а потім будемо "розгрібать наслідки"! Малесенький примітивний приклад - пишу текст на "Цензорі" а комп мене "поправляє" - я набираю одне слово (якого нема в пам"яті компа) а він підшукує "правильніший" (на його погляд) аналог що схожий в написанні але відміний по суті!
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30.10.2021 04:16 Ответить
Яр, понимаю о чем вы говорите, но поправляет вас не комп, а пистон сирожа или там саня, который наговорил какие то слова в память программы, в ето "поправлялово"...
попробуйте набрать слово редкое, которое сирожа с саней не могли знать по определению - вам выскочит подсказок ноль....
а продвинутые сирожа с сашей коды так замайстрячат, шо бы ваше слово искалось на всех доступных ресурсах, а там свои сирожа с сашей нагoворили мама не горюй - ето возможно, ето не ново, ето даже скучно...
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30.10.2021 04:36 Ответить
Ти "трішки неправий"! В тому-то й справа що саме такі "пістони" і лізуть куди-попало з відповіддю на питання"НАХУА?" - "Тому що можу!" і єдиною метою - перевірить - а що вийде коли зробить ще й отак?!
І слово "рідкісне" (яке "пістони" знать не можуть) та "програма буде замінять "правильнішим" - "пістонистим"!
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30.10.2021 05:07 Ответить
Живий анекдот(дочка розказала): є у них знайомі Мама (років 50-ти (з хвостиком) "Ватниця" поклонниця Росії (із тих хто "все знає" і "у всьому розбирається краще всіх") Постійно їздила на заробітки у Москву Коли почалася "жопа" з пандемією вона гордо повідомила що в Росії вакцинувалася "Спутніком" Зараз сидить і в Україну в"їхать не може - не пускають!
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30.10.2021 06:06 Ответить
Ну кому-то и 5 минут хватило. Поэтому не нужно давить своим авторитетом и опускать до своего уровня
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30.10.2021 14:40 Ответить
"Боже мій!" "Вбий" мене своїм "авторитетом" і "підніми" мене на свій рівень!
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30.10.2021 14:59 Ответить
это и не требуется, а для тех, кто не умеет - есть ОЧЕНЬ подробное видео.
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30.10.2021 10:16 Ответить
а без видосиков уже никак, зомби?
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30.10.2021 10:38 Ответить
Желательно определиться с претензиями - то ли не понятно, то ли видео - слишком просто. А так, гундеть на все, что все плохо - ума хватит и у зомби
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30.10.2021 10:52 Ответить
Все правильно, нельзя, без видосиков тупорылым, которые по часу в "ДІЮ" свою морду засунуть не могут.
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30.10.2021 14:44 Ответить
м-да...... "МОЗ затвердив перелік протипоказань для вакцинації від Covid-19" --- Значить до цього вакцинували усіх підряд в тч тих хто мав протипоказання?! я правильно зрозумів? Чи з цими протипоказаннями сертифікат тепер не потрібен!? Тепер хабарі даватимуть не за фуфловий covid-сертифікат, а за фуфловий діагноз - протипоказання!?
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30.10.2021 00:24 Ответить
У зеленых балбесов всё в будущем времени. "Скоро сообщат о подозрении", "будут сажать" и проч. Они не умеют учиться в принципе. Ни на чужих ошибках, ни на своих...
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30.10.2021 00:25 Ответить
мне это напомнило как при яныке, мвд ему наркоту покупало в интернете и завгар гордо давал прессуху и показывал что приобрел и по какой цене !!.. идиоты
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30.10.2021 01:11 Ответить
Бреше Єнін. Це спавжні сертифікати, а не фальшиві.
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30.10.2021 01:12 Ответить
После последнего опускания власти, Савик в памперсах засел в Италии и лизал-лизал лизал сегодня, даже крысу Комаровского не почтил должным не каналах Ахметки почетом - то ли еще будет . Филатов склонился перед властью в Днепре , а такой был смелый ...
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30.10.2021 01:19 Ответить
савик принагнулся и стал в низкую стойку как етот отот - комаровский.
у них чуйка развита - ванга не подходи....
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30.10.2021 01:46 Ответить
Право купувати медичні сертифікати надав народу особисто Зеленський, коли купив в клініці свого дружбана довідку про відсутність наркотичної залежності.
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30.10.2021 02:53 Ответить
+++
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30.10.2021 06:39 Ответить
Вот просто интересно - кто тебе об этом рассказал? А ему, а тому, кто "ему" рассказал? Наш народ как плебс в древнем Риме - без хлеба и зрелищ - это не жизнь. Легендарный народ - так любит сочинять и передавать легенды. Ой, сорри, баечный - не легенды, а байки. Что-то в последнее время тупорылость достала!
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30.10.2021 14:50 Ответить
Насчет того, что ЗЕ получил липовую справку про то, что он чист от наркоты, в клинике другана?

Так это факт.
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30.10.2021 14:56 Ответить
Это не факт, а сплетня, которая гуляет по интернету. Достоверно, это когда лаборант этой частной клиники не инкогнито, а официально выступил в прессе, что его руководство вынудило выдать ложный результат - это факт. А все остальное - байки. Байки могут быть заказными. И это тоже факт. И такую байку может сочинить и о тебе, и обо мне любая подъездная бабка. И получится - правды нет, а ты, или я, или любой другой чувствует себя в дерьме. Что, не так?!
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30.10.2021 15:09 Ответить
Кандидат в президенты Владимир Зеленский обнародовал результат анализа, согласно которому наркотических веществ в его организме нет.

При этом сначала он обнародовал https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2221481914768839 в Facebook документ, на котором датой сдачи анализа значится 2 апреля, а через 15 минут - с датой 5 апреля.

Утром 5 апреля Зеленский сдал кровь в "https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/5/7211341/ Евролабе ", Основателем и владельцем лаборатории "Евролаб" является Андрей Пальчевский.

Дурик, про это тогда было уже написано переписано и разобрано по косточкам. Это у вас, зебилов, память отнимает уже на следующий день.
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30.10.2021 15:21 Ответить
Медведев пояснил, что собственник лаборатории, где Зеленский сдавал анализы, - его сторонник и "политически ангажированная звезда каналов Виктора Медведчука" Пальчевский.

"Поэтому нет никаких оснований считать, что в лаборатории смогут объективно рассмотреть результаты анализов Владимира Зеленского", - сказал он.

Более того, Медведев обратил внимание на то, что врач, непосредственно бравший анализы у Зеленского, снимался в его сериале "Сваты".

"Это еще раз ставит под сомнение серьезность этой акции и достоверность анализов", - отметил он.

Также Медведев сообщил, что, Зеленский не сдал на анализы образец волос, который является "ключевым исследованием для выявление следов наркотических веществ, потому что в волосах они сохраняются около 90 дней".
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30.10.2021 15:25 Ответить
Очередного Штирлица Путлера раскрыли...
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30.10.2021 06:38 Ответить
Теперь Шустера повяжут и посадят?
Вся Украина знает, что сертификат поддельный.
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30.10.2021 09:12 Ответить
В одну камеру с Надей и Верой)))
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30.10.2021 10:26 Ответить
Коли держава підробляє все що тільки можна, обкрадає народ то чому якусь довідочку не підробити
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30.10.2021 10:21 Ответить
Потому, что эта справочка липовая говорит о том, что ее владелец - полная *****, которому или которой похрен все вокруг, которая с ковидом попадает в больницы и занимает койки людей, которых должны были планово, например, прооперировать. Которая летом, когда не было ни очередей и вакцины были на выбор - не смогла оторвать жопу от дивана и строчила, например здесь комменты, что все плохо и медицина у нас ничего для него не сделала! СЦУКИ!!!
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30.10.2021 15:00 Ответить
А поступая как дерьмо к своим ближним, при этом ссылаясь на других, что они так делают - ОТ ЭТОГО ТЫ САМ ДЕРЬМОМ НЕ ПЕРЕСТАЕШЬ БЫТЬ!!!
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30.10.2021 15:12 Ответить
что там с прививками по 18 $ с лоха ?
зелёные мрази сорвали вакцинацию,
а теперь такие как вы отбросы называете
обворованное зегнидами население дерьмом ?
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31.10.2021 05:17 Ответить
 
 