Замглавы МВД Енин подарил телеведущему Шустеру копии фальшивых сертификатов о вакцинации

Фальшивые сертификаты на имя Савика Шустера полицейские заказали и приобрели в рамках контрольной закупки у мошенников из Винницы.

Их копии Евгений Енин подарил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"В рамках контрольных закупок мы заказали сертификаты, оплатили 250 евро одному из винницких мошенников, который действовал совместно с медицинскими работниками и вносил фейковые сертификаты в электронную базу правительства", - рассказал Енин.

На вопрос Шустера о том, все ли в порядке с его настоящими данными о вакцинации и может ли он возвращаться в Украину, Енин ответил утвердительно.

Читайте: Шустер заразился коронавирусом

"Это копии. Фальшивые сертификаты уже привлечены в рамках вещественных доказательств соответствующего уголовного производства. А люди, совершившие это правонарушение, буквально сегодня с утра были задержаны. В ближайшее время они будут уведомлены о подозрении", - добавил замглавы МВД.

Также читайте: За подделку COVID-сертификатов будут сажать на 8 лет, - Радуцкий