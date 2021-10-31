РУС
Байден заявил о наступлении новой эпохи в сотрудничестве с Евросоюзом

США и ЕС на встрече "группы двадцати" в Риме достигли новой эпохи в сотрудничестве, заявил в воскресенье президент США Джо Байден

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил, выступая на совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"США и ЕС перешли к новой эпохе трансатлантического сотрудничества, которое пойдет на пользу всем нашим людям, как сейчас, так, я полагаю, и в будущем", - сказал он.

По словам президента США, соглашения по стали и алюминию стали доказательством мощи двустороннего сотрудничества и того, что могут достигнуть США в совместной работе с друзьями.

Читайте также: Байден и Макрон констатировали ухудшение ситуации с безопасностью в Европе: готовы совместно работать над решением проблемы

Глава Европейской комиссии также обратила внимание на договоренности по стали и алюминию, назвав это "важным шагом" в отношениях между ЕС и США.

"Мы восстановили доверие и связи", - отметила она.

США и ЕС договорились покончить с торговым спором по стали и алюминию. Кроме того, Вашингтон и Брюссель намерены обсудить важное соглашение в этой сфере с учетом проблемы изменения климата, а также демпинга китайской стали, комментирует итоги встречи Байдена и фон дер Ляйен европейская пресса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и ЕС договорились в полной мере использовать потенциал Соглашения об ассоциации – совместное заявление

Топ комментарии
+10
Кремлёвский убийца и вор никогда не пойдёт на мирный вариант развития событий только потому, что в демократическом мире, он уголовник и изгой, ему уже никогда не отмыться, его надо менять, либо уничтожать.
31.10.2021 18:07 Ответить
31.10.2021 18:07 Ответить
+9
Наступила эра полной и безоговорочной импотентности в мировой политике.
31.10.2021 17:49 Ответить
31.10.2021 17:49 Ответить
+8
Байден красава, были бы 80-е ему бы высший орден Советского Союза дали. Такого ущерба Америке ещё никто не наносил.
31.10.2021 18:35 Ответить
31.10.2021 18:35 Ответить
Наступила эра полной и безоговорочной импотентности в мировой политике.
31.10.2021 17:49 Ответить
31.10.2021 17:49 Ответить
ніякої імпотенції.Краще погано дружити- проти карлуші кремлівського, ніж добре робити вигляд,що євроатлантичні структури дієві.
31.10.2021 18:51 Ответить
31.10.2021 18:51 Ответить
Саме так, краще не робити вигляд, а здружитись всій добрій імпотенції проти поганої карлуші кремлівської, як ніколи потрібно діяти структурно атлантично атлантичним структурам. Саме час рішуче перегорнути та потужно натиснути.
31.10.2021 20:20 Ответить
31.10.2021 20:20 Ответить
Это намёк Франции касательно строительства австралийских подлодок?
31.10.2021 17:52 Ответить
31.10.2021 17:52 Ответить
Кремлёвский убийца и
31.10.2021 17:58 Ответить
31.10.2021 17:58 Ответить
Не епоха, а якийсь "мєждусобойчік", накльовувався ще із позиції США відносно "ПП-2".
31.10.2021 18:00 Ответить
31.10.2021 18:00 Ответить
Кремлёвский убийца и вор никогда не пойдёт на мирный вариант развития событий только потому, что в демократическом мире, он уголовник и изгой, ему уже никогда не отмыться, его надо менять, либо уничтожать.
31.10.2021 18:07 Ответить
31.10.2021 18:07 Ответить
31.10.2021 18:21 Ответить
31.10.2021 18:21 Ответить
Можна було б дивуватись тому, як убоге чмо (крайній ліворуч) стало президентом паРаші.
Але після того, як у нас у 2019 році обрали Верховним головнокомандувачем квартального коміка, я вже не дивуюсь. #Миздобули, млять...

31.10.2021 22:20 Ответить
31.10.2021 22:20 Ответить
V.S.O.P. с горла будешь?
31.10.2021 18:18 Ответить
31.10.2021 18:18 Ответить
Всё это хорошо, но одна ложка говна портит всю бочку мёда.
Это я об участии вонючей параши в G-20.
31.10.2021 18:14 Ответить
31.10.2021 18:14 Ответить
Байден быстро отреагировал на озабоченности Франции и Германии по-поводу использования Байрактара Украиной.
31.10.2021 18:22 Ответить
31.10.2021 18:22 Ответить
Всю ночь горели окна пентагона, когда узнали что...
31.10.2021 20:10 Ответить
31.10.2021 20:10 Ответить
Байден красава, были бы 80-е ему бы высший орден Советского Союза дали. Такого ущерба Америке ещё никто не наносил.
31.10.2021 18:35 Ответить
31.10.2021 18:35 Ответить
Так всё в порядке вещей. Стратегических планов и "хотелок" хоть отбавляй, а с тактическими ходами как-то не складывается. Вот такая "пичалька"
31.10.2021 19:00 Ответить
31.10.2021 19:00 Ответить
Навряд чи. За Трампом не потовпишся.
31.10.2021 22:35 Ответить
31.10.2021 22:35 Ответить
Дед прочитал по бумажке что ему его "Ермак" написал
31.10.2021 18:54 Ответить
31.10.2021 18:54 Ответить
Пока Европа и САША будут раскачиваться набирает обороты Новый Союз- Турция,Украина,Од(Аз)эрбэйджан,Грузия,Молдова.К нам и другие присоединяться -например Дагестан(раньше был Одэрбэйджан) и Одэрский северный Иран.Пусть раскачиваются.
31.10.2021 19:02 Ответить
31.10.2021 19:02 Ответить
Байден давал ***** полгода. Что там, пошло уже или нет?
31.10.2021 19:03 Ответить
31.10.2021 19:03 Ответить
Всі наші політтехнологи, язики в зади позасовували. Бо ж казали, що за Байдега не буде ніякого північного потоку.
31.10.2021 20:03 Ответить
31.10.2021 20:03 Ответить
А північний потік це велики удар по Україні, не по Європі.
31.10.2021 20:04 Ответить
31.10.2021 20:04 Ответить
І по Європі теж.
31.10.2021 21:28 Ответить
31.10.2021 21:28 Ответить
По західній ні.
31.10.2021 22:02 Ответить
31.10.2021 22:02 Ответить
"по стали и алюминию"... или москалей будут семероодногокозлить как-то по своему, или я даже и не знаю.
31.10.2021 20:10 Ответить
31.10.2021 20:10 Ответить
І що цей маразматичний альґеймерщик з двома трепанаціями може заявляти? Мені цікаво одне, що будуть говорити про нього журналісти, які його прославляють в якості "захисника" України, після його відставки за станом здоров'я та неспроможність виконувати функції президента? Невже ви не бачите, його немічність сьогодні? Чи вам НІЗЗЗЗЗЯ на цьому акцентувати?
31.10.2021 21:18 Ответить
31.10.2021 21:18 Ответить
наступила эпоха "Глубоко Решительной и Несокрушимой Озабоченности"
31.10.2021 23:27 Ответить
31.10.2021 23:27 Ответить
 
 