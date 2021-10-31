Байден заявил о наступлении новой эпохи в сотрудничестве с Евросоюзом

США и ЕС на встрече "группы двадцати" в Риме достигли новой эпохи в сотрудничестве, заявил в воскресенье президент США Джо Байден

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил, выступая на совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"США и ЕС перешли к новой эпохе трансатлантического сотрудничества, которое пойдет на пользу всем нашим людям, как сейчас, так, я полагаю, и в будущем", - сказал он.

По словам президента США, соглашения по стали и алюминию стали доказательством мощи двустороннего сотрудничества и того, что могут достигнуть США в совместной работе с друзьями.

Читайте также: Байден и Макрон констатировали ухудшение ситуации с безопасностью в Европе: готовы совместно работать над решением проблемы

Глава Европейской комиссии также обратила внимание на договоренности по стали и алюминию, назвав это "важным шагом" в отношениях между ЕС и США.

"Мы восстановили доверие и связи", - отметила она.

США и ЕС договорились покончить с торговым спором по стали и алюминию. Кроме того, Вашингтон и Брюссель намерены обсудить важное соглашение в этой сфере с учетом проблемы изменения климата, а также демпинга китайской стали, комментирует итоги встречи Байдена и фон дер Ляйен европейская пресса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и ЕС договорились в полной мере использовать потенциал Соглашения об ассоциации – совместное заявление