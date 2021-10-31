Байден заявил о наступлении новой эпохи в сотрудничестве с Евросоюзом
США и ЕС на встрече "группы двадцати" в Риме достигли новой эпохи в сотрудничестве, заявил в воскресенье президент США Джо Байден
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил, выступая на совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
"США и ЕС перешли к новой эпохе трансатлантического сотрудничества, которое пойдет на пользу всем нашим людям, как сейчас, так, я полагаю, и в будущем", - сказал он.
По словам президента США, соглашения по стали и алюминию стали доказательством мощи двустороннего сотрудничества и того, что могут достигнуть США в совместной работе с друзьями.
Глава Европейской комиссии также обратила внимание на договоренности по стали и алюминию, назвав это "важным шагом" в отношениях между ЕС и США.
"Мы восстановили доверие и связи", - отметила она.
США и ЕС договорились покончить с торговым спором по стали и алюминию. Кроме того, Вашингтон и Брюссель намерены обсудить важное соглашение в этой сфере с учетом проблемы изменения климата, а также демпинга китайской стали, комментирует итоги встречи Байдена и фон дер Ляйен европейская пресса.
Але після того, як у нас у 2019 році обрали Верховним головнокомандувачем квартального коміка, я вже не дивуюсь. #Миздобули, млять...
Это я об участии вонючей параши в G-20.