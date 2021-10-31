Байден заявив про настання нової ери у співпраці з Євросоюзом

США та ЄС на зустрічі G20 у Римі досягли нової епохи у співпраці, заявив у неділю президент США Джо Байден.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив, виступаючи на спільній пресконференції з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"США та ЄС перейшли до нової ери трансатлантичної співпраці, яка на користь усім нашим людям, як зараз, так, я вважаю, і в майбутньому", - сказав він.

За словами президента США, угоди щодо сталі та алюмінію стали доказом потужності двосторонньої співпраці та того, що можуть досягти США у спільній роботі з друзями.

Глава Європейської комісії також звернула увагу на домовленості щодо сталі та алюмінію, назвавши це "важливим кроком" у відносинах між ЄС та США.

"Ми відновили довіру та зв'язки", - зазначила вона.

США та ЄС домовилися покінчити з торговельною суперечкою щодо сталі та алюмінію. Крім того, Вашингтон та Брюссель мають намір обговорити важливу угоду у цій сфері з урахуванням проблеми зміни клімату, а також демпінгу китайської сталі, коментує підсумки зустрічі Байдена та фон дер Ляєн європейська преса.

