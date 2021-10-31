УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7396 відвідувачів онлайн
Новини
8 250 34

Байден заявив про настання нової ери у співпраці з Євросоюзом

Байден заявив про настання нової ери у співпраці з Євросоюзом

США та ЄС на зустрічі G20 у Римі досягли нової епохи у співпраці, заявив у неділю президент США Джо Байден.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив, виступаючи на спільній пресконференції з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"США та ЄС перейшли до нової ери трансатлантичної співпраці, яка на користь усім нашим людям, як зараз, так, я вважаю, і в майбутньому", - сказав він.

За словами президента США, угоди щодо сталі та алюмінію стали доказом потужності двосторонньої співпраці та того, що можуть досягти США у спільній роботі з друзями.

Читайте також: Байден та Макрон констатували погіршення ситуації щодо безпеки в Європі: готові спільно працювати над вирішенням проблеми

Глава Європейської комісії також звернула увагу на домовленості щодо сталі та алюмінію, назвавши це "важливим кроком" у відносинах між ЄС та США.

"Ми відновили довіру та зв'язки", - зазначила вона.

США та ЄС домовилися покінчити з торговельною суперечкою щодо сталі та алюмінію. Крім того, Вашингтон та Брюссель мають намір обговорити важливу угоду у цій сфері з урахуванням проблеми зміни клімату, а також демпінгу китайської сталі, коментує підсумки зустрічі Байдена та фон дер Ляєн європейська преса.

Читайте також: Україна і ЄС домовилися повною мірою використовувати потенціал Угоди про асоціацію, - спільна заява

Автор: 

Байден Джо (2899) США (24357) Євросоюз (14167) фон дер Ляєн Урсула (884)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Кремлёвский убийца и вор никогда не пойдёт на мирный вариант развития событий только потому, что в демократическом мире, он уголовник и изгой, ему уже никогда не отмыться, его надо менять, либо уничтожать.
показати весь коментар
31.10.2021 18:07 Відповісти
+9
Наступила эра полной и безоговорочной импотентности в мировой политике.
показати весь коментар
31.10.2021 17:49 Відповісти
+8
Байден красава, были бы 80-е ему бы высший орден Советского Союза дали. Такого ущерба Америке ещё никто не наносил.
показати весь коментар
31.10.2021 18:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наступила эра полной и безоговорочной импотентности в мировой политике.
показати весь коментар
31.10.2021 17:49 Відповісти
ніякої імпотенції.Краще погано дружити- проти карлуші кремлівського, ніж добре робити вигляд,що євроатлантичні структури дієві.
показати весь коментар
31.10.2021 18:51 Відповісти
Саме так, краще не робити вигляд, а здружитись всій добрій імпотенції проти поганої карлуші кремлівської, як ніколи потрібно діяти структурно атлантично атлантичним структурам. Саме час рішуче перегорнути та потужно натиснути.
показати весь коментар
31.10.2021 20:20 Відповісти
Это намёк Франции касательно строительства австралийских подлодок?
показати весь коментар
31.10.2021 17:52 Відповісти
Кремлёвский убийца и
показати весь коментар
31.10.2021 17:58 Відповісти
Не епоха, а якийсь "мєждусобойчік", накльовувався ще із позиції США відносно "ПП-2".
показати весь коментар
31.10.2021 18:00 Відповісти
Кремлёвский убийца и вор никогда не пойдёт на мирный вариант развития событий только потому, что в демократическом мире, он уголовник и изгой, ему уже никогда не отмыться, его надо менять, либо уничтожать.
показати весь коментар
31.10.2021 18:07 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2021 18:21 Відповісти
Можна було б дивуватись тому, як убоге чмо (крайній ліворуч) стало президентом паРаші.
Але після того, як у нас у 2019 році обрали Верховним головнокомандувачем квартального коміка, я вже не дивуюсь. #Миздобули, млять...

показати весь коментар
31.10.2021 22:20 Відповісти
V.S.O.P. с горла будешь?
показати весь коментар
31.10.2021 18:18 Відповісти
Всё это хорошо, но одна ложка говна портит всю бочку мёда.
Это я об участии вонючей параши в G-20.
показати весь коментар
31.10.2021 18:14 Відповісти
Байден быстро отреагировал на озабоченности Франции и Германии по-поводу использования Байрактара Украиной.
показати весь коментар
31.10.2021 18:22 Відповісти
Всю ночь горели окна пентагона, когда узнали что...
показати весь коментар
31.10.2021 20:10 Відповісти
Байден красава, были бы 80-е ему бы высший орден Советского Союза дали. Такого ущерба Америке ещё никто не наносил.
показати весь коментар
31.10.2021 18:35 Відповісти
Так всё в порядке вещей. Стратегических планов и "хотелок" хоть отбавляй, а с тактическими ходами как-то не складывается. Вот такая "пичалька"
показати весь коментар
31.10.2021 19:00 Відповісти
Навряд чи. За Трампом не потовпишся.
показати весь коментар
31.10.2021 22:35 Відповісти
Дед прочитал по бумажке что ему его "Ермак" написал
показати весь коментар
31.10.2021 18:54 Відповісти
Пока Европа и САША будут раскачиваться набирает обороты Новый Союз- Турция,Украина,Од(Аз)эрбэйджан,Грузия,Молдова.К нам и другие присоединяться -например Дагестан(раньше был Одэрбэйджан) и Одэрский северный Иран.Пусть раскачиваются.
показати весь коментар
31.10.2021 19:02 Відповісти
Байден давал ***** полгода. Что там, пошло уже или нет?
показати весь коментар
31.10.2021 19:03 Відповісти
Всі наші політтехнологи, язики в зади позасовували. Бо ж казали, що за Байдега не буде ніякого північного потоку.
показати весь коментар
31.10.2021 20:03 Відповісти
А північний потік це велики удар по Україні, не по Європі.
показати весь коментар
31.10.2021 20:04 Відповісти
І по Європі теж.
показати весь коментар
31.10.2021 21:28 Відповісти
По західній ні.
показати весь коментар
31.10.2021 22:02 Відповісти
"по стали и алюминию"... или москалей будут семероодногокозлить как-то по своему, или я даже и не знаю.
показати весь коментар
31.10.2021 20:10 Відповісти
І що цей маразматичний альґеймерщик з двома трепанаціями може заявляти? Мені цікаво одне, що будуть говорити про нього журналісти, які його прославляють в якості "захисника" України, після його відставки за станом здоров'я та неспроможність виконувати функції президента? Невже ви не бачите, його немічність сьогодні? Чи вам НІЗЗЗЗЗЯ на цьому акцентувати?
показати весь коментар
31.10.2021 21:18 Відповісти
наступила эпоха "Глубоко Решительной и Несокрушимой Озабоченности"
показати весь коментар
31.10.2021 23:27 Відповісти
 
 