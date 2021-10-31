Для поездки в общественном транспорте Киева достаточно документа об одной дозе вакцины, - Рубан

У пассажира муниципального транспорта в Киеве с 1 ноября должны быть сертификат о вакцинации от COVID-19, негативный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается общественного транспорта, то можно находиться в транспорте в маске, с документами - желтым или зеленым сертификатом (в котором. - Ред.), или одна, или две дозы прививки, или иметь при себе ПЦР-тест, или тест на антиген, или иметь справку о выздоровлении. Справки должны быть. Поэтому транспорт сегодня работает не так, как ТРЦ и другие заведения. Можно использовать одну дозу, а потом прививаться второй", - сказал Рубан.

Чиновник рассказал, почему в Киеве разрешено пассажирам транспорта для поездки использовать сертификат о вакцинации с одной прививочной дозой.

"Киев впервые ввел свое правило, потому что в правительственных документах ограничения касаются только вопроса межрегионального транспорта. Городской транспорт там не прописан. Поэтому Киевская городская власть обратилась к правительству с целью внесения корректив в постановление Кабинета министров", - сказал он.

Напомним, 17 430 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 31 октября 2021 года. В частности, заболели 1108 детей и 178 медработников.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 5 663 человека, также в Минздраве сообщили, что за сутки скончалось от осложнений, вызванных коронавирусом, 336 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1934), Одесской (1521), Сумской (1176), Житомирской (1166) и Днепропетровской (1141) областях.

В Киеве за сутки медики выявили коронавирус у 443 человек. В Киевской области за сутки заболели коронавирусом 578 человек.