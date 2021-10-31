РУС
10 022 153

Для поездки в общественном транспорте Киева достаточно документа об одной дозе вакцины, - Рубан

Для поездки в общественном транспорте Киева достаточно документа об одной дозе вакцины, - Рубан

У пассажира муниципального транспорта в Киеве с 1 ноября должны быть сертификат о вакцинации от COVID-19, негативный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается общественного транспорта, то можно находиться в транспорте в маске, с документами - желтым или зеленым сертификатом (в котором. - Ред.), или одна, или две дозы прививки, или иметь при себе ПЦР-тест, или тест на антиген, или иметь справку о выздоровлении. Справки должны быть. Поэтому транспорт сегодня работает не так, как ТРЦ и другие заведения. Можно использовать одну дозу, а потом прививаться второй", - сказал Рубан.

Чиновник рассказал, почему в Киеве разрешено пассажирам транспорта для поездки использовать сертификат о вакцинации с одной прививочной дозой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В киевские ТРЦ детей не будут пускать без привитых от COVID-19 родственников, - начальник ГУ Госпродпотребслужбы Рубан

"Киев впервые ввел свое правило, потому что в правительственных документах ограничения касаются только вопроса межрегионального транспорта. Городской транспорт там не прописан. Поэтому Киевская городская власть обратилась к правительству с целью внесения корректив в постановление Кабинета министров", - сказал он.

Напомним, 17 430 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 31 октября 2021 года. В частности, заболели 1108 детей и 178 медработников.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 5 663 человека, также в Минздраве сообщили, что за сутки скончалось от осложнений, вызванных коронавирусом, 336 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1934), Одесской (1521), Сумской (1176), Житомирской (1166) и Днепропетровской (1141) областях.

Также читайте: Максимальная скорость движения по дорогам Киева с 1 ноября составит 50 км/ч, - КГГА

В Киеве за сутки медики выявили коронавирус у 443 человек. В Киевской области за сутки заболели коронавирусом 578 человек.

+13
Куда деватся здоровому человеку со справкой ,что он здоров?
31.10.2021 21:58 Ответить
+12
31.10.2021 22:42 Ответить
+11
А кто сказал, что ты здоров? Забудьте такие понятия. Это понятие до н.э. (до начала эпидемии). Вы сейчас- "бессимптомно больной"
31.10.2021 22:07 Ответить
боту сначала нужно разобраться, что именно гарантирует Конституция, а потом уже жонглировать своими правами))
31.10.2021 22:35 Ответить
приведу понятный лапотнику пример))

пуйловская конституция гарантирует тебе свободу употребления бояры, но в метро бухим нельзя.

доходит?
31.10.2021 22:37 Ответить
м-да, напрасно вас Преображенский оперировал
31.10.2021 22:41 Ответить
скажи нач смены, что ты не справился с основами Конституции)
31.10.2021 22:45 Ответить
Так Ви ж ходите голим у ванній кімнаті, наприклад. Заборона ходити голим у своєму домі чи обов'язок носити намордники, як у фільмі "Кін-дза-дза" де у Конституції України прописані?
31.10.2021 22:53 Ответить
Забанили адекватний коментар? Ну так він буде продубльований.

А про презумцію невинуватості Ви взагалі чули? Де у Конституції України є вимога громадянам країни переміщуватися будь-де у намордниках, хай це метро, чи маршрутки?
31.10.2021 23:34 Ответить
Ну типа карантин это ЧП, и тут действуют указания местной власти. Допустим бомбят, и народу указывают путь к бомбоубежищам. Спасают. Но упрямые орут "че они нам указывают, мы законы и свои права знаем!" Херракс бомба - и нет упрямых!
31.10.2021 23:59 Ответить
А де тоді логіка? Всі ж медики кажуть, що антитіла виробляються на 2-й тиждень після другої вакцинації, тоді виходить, що між людьми з однією вакциною і людьми без вакцини різниці немає.
31.10.2021 22:32 Ответить
Поездки - бонус за лояльность. Как вступить в колхоз
показать весь комментарий
При нормальній логіці вистачило би одної вакцини. А тут вимагать колоти і колоти, колоти і колоти, колоти і колоти... Це не вакцина, і це розуміє кожен, у кого залишився здоровий глузд.
показать весь комментарий
После 1й дозы антител достаточно 70% народа. Голубовская считает что 2я доза нужна 30% из группы риска. Если хронические серьезные болезни, слабое здоровье - нужна 2я доза. Но это только ее мнение.

"
https://m.dw.com/ru/indijskij-variant-koronavirus-uskolzajushhij-ot-antitel/a-57341709 Дельта-вариант вируса особенно опасен тем, что он часто поражает тех, кто успел получить лишь первую дозу вакцины. Иммунолог Карстен Ватцль (Carsten Watzl) из Института Лейбница при Дортмундском университете считает, что эффективность вакцины BioNTech/Pfizer, таким образом, снизилась с 90 процентов, которые она демонстрировала при защите от первоначального варианта коронавируса, до 88 процентов, а эффективность векторной вакцины от AstraZeneca - с 66 до 60 процентов.
При этом данные из Израиля говорят о том, что защита от заражения опасным вариантом коронавируса даже при вакцинации BioNTech/Pfizer не превышает 64 процентов. Однако вакцина по-прежнему на 93 процента защищает от тяжелого течения болезни.
31.10.2021 23:29 Ответить
Голубовская - безответственное трепло и балаболка. Несет всякую херню, эксперты из Израиля н Шустере за головы хватались.
показать весь комментарий
Ну не идеал Голубовская, но многое верно говорит
показать весь комментарий
Кто-то заработает на прокате самокатов
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Не понятно, что это дает. Привитые разносят вирус, как и непривитые и болеют тоже. Это все идиотизм.
показать весь комментарий
Контроль і залякування населення.
показать весь комментарий
как это? куда сток девать? в унитаз? - нельзя, плюс главный вопрос - должны все уколоться, чтобы не портить статистику передовикам
показать весь комментарий
Ничего не даёт.Это способ заставить людей прививаться.Это политика,а не забота о здоровье.Принудиловка и напушение Конституции.Хотите по закону?Тогда и делайте по закону,а не через одно место.А то вижу сегодня возле кассы в столовке Пузата хата в масках на раздаче и кассе,а рядом в метре уже без маски за столом

Тут вирус есть,а тут нет...ну ну... лицемерные,двуличные уроды

31.10.2021 23:11 Ответить
Про безопасную дистанцию в 1,5м слыхали? Вижу что нет. Видимо наушники в ушах, или вата. Число вирусных частиц резко падает с расстоянием. При дистанции 1,5-2м от больного шансы получить большую дозу короны небольшие. А того что вдохнете не хватит для болезни. Маска защищает на 70%, чтобы вы или вас не заразили при разговоре или дыхании. В идеале маски должны быть на всех кто рядом.
показать весь комментарий
Кстати, хорошие респираторы защищают на 90%, но их ведь нужно менять или обрабатывать. Как и маски. Респираторы дорого, неудобно, маски дешево и не мешают дышать (почти). Но при контакте с больным ковидом только респиратор конечно.
показать весь комментарий
Да о чем вы говорите...ходят в грязных тряпках из карманов достают.Откуда какие респираторы.
показать весь комментарий
Какая дистанция?Кто и где ее соблюдает?Шутите?)
Без масок все практически везде,или в грязных тряпках на мордах.Вы как вчера родились или в глухом селе живёте.
показать весь комментарий
Так я ж не все. Хотя грешен, порой из кармана достаю маску если тороплюсь. Но 2 прививки есть, чуток расслабилс
показать весь комментарий
У меня стандартный календарь прививок.Маски нет,респиратора нет,вакцины нет.Все ок.
показать весь комментарий
От это ты гонишь!ото запояло!
показать весь комментарий
Привитые сутки-двое с температурой и здоровы. Не привитые неделю-две с пневмонией и кислородом, поражением легких, почек, сердца, мозга. Сложно не заметить разницу
показать весь комментарий
Второй год не болею,и никто из семьи и коллег.И таких полно.А так по вашей логике,то нет болезней больше, только ковид.Все остальные давно победили.
И ещё раз:все на добровольной основе,без сегрегации людей и законодательно согласно К.У.

Только так должно быть
показать весь комментарий
Так это хорошо что не болеете. У сестры подруга от ковида умерл
показать весь комментарий
У всех есть какие-то примеры.У меня такого нет.Вообще нет в окружении никого.Ни дома,ни на работе.А в истинный диагноз никто не смотрит,теперь одна болячка.
показать весь комментарий
Странно, все знакомые купили настоящие справки и никто ни с кем не ругается, все довольны. А тут под новостями те кто укололся прям какие то неадекваты, и казалось бы они уже защищены и точно не будут болеть тяжело, но на людей кидаются как бешеные собаки. К чему бы это? Или все врут? ))
показать весь комментарий
Вакциновані всі спокійні, навідміну від антиваксерів, які реально кидаються на людей, наче скажені собаки. У них нерви здають, бо знають, що вони програли здоровому глузду. Мало того, що доведеться робити вакцину, щоб їздити на роботу, та ще доведеться акаунт на Цензорі міняти, бо цей вже обісраний та сильно смердить. До речі, багато антиваксерів вже зникло з сайту, лише ходять лайкають своїх колег по цеху, а коментарі залишати вже бояться. Тупорилі дикуни показали своє нутро кацапське та довели, що вони реально харчуються з кацапських інформаційних помийок.
показать весь комментарий
Насчет кацапских помоек пожалуй перебор, а остальное поддерживаю.
показать весь комментарий
"Вакциновані всі спокійні", і хто б сумнівався, що ви такі спокійні!?
"Вже обісраний та сильно смердить", "Тупорилі дикуни", "харчуються з кацапських інформаційних помийок." - цей слог немов пісня самого ангела, надихає спокоєм і натхненням. А ще показує найвищий інтелектуальний рівень. Ну і звісно автор подає раціонально обгрунтовану інформацію, ніякої істерії і навішування ярликів.
Таки певну кількість людей вакцинували безпосередньо в мозок, судячи з дописів окремих індивідів.
показать весь комментарий
Звичайні провокатори, все ніяк нас не розхитають.
показать весь комментарий
Меркава! Ти у еврейському танку. Хто тебе буде розхитувати? Нафік ти кому треба?
показать весь комментарий
David Wood! (Горбатько)

Сьогодні ти бригадир антиваксерів на Цензорі? Бачу, що всі твої вже відмітились у лайках та коментарях. Бригада потенційних небіжчиків, як у реальному житті, так і в Інтернеті. Ц
показать весь комментарий
Судя по вашему комменту, вы - невакцинированная, так как кидаетесь на людей, обзываете тупорылыми дикарями и т.д.
показать весь комментарий
Ирынка само спокойствие вежливость
Пора уже успокоительное колоть
показать весь комментарий
Такі пости може писати лише ЗеБот.
показать весь комментарий
Да вон ниже есть пример.Видимо они что то подозревают.А вы-нет)
показать весь комментарий
Это побочный эффект от шмурдяка,на людей кидаться,потом начнут гавкать и говно жрать!
показать весь комментарий
Мерзкое, ублюдочное государство
показать весь комментарий
Полный бред. В чем смысл? Привитый переносчик едет со здоровым , с отрицательным ПЦР? Логика в этом есть? Это не забота о гражданах. Это власть хочет прикрыть жопу от перегрузки больниц. А деньги растащила на "велике будивныцтво".
То есть, привитому больному ковид можно пользоваться транспортом, а не привитому нельзя.?
показать весь комментарий
Ну если вакцина будет у всех, болеть почти не будут. В этом и цель. Иначе может быть как в Черновицкой области: 100% забиты больницы и новых некуда девать. Вот когда такой кошмар наступит всюду, народ начнет массово умирать. Этого нельзя допустить. Кстати, в Черновцах маски носят около 20%, местный писал. У них "ковыду нэмае, то е грып".
показать весь комментарий
2014год - Революція гідності
2021год -Для поездки в общественном транспорте Киева достаточно документа об одной дозе вакцины
этапы большого пути! клоуны поставили всех раком! впрочем к чему всё идёт было уже понятно когда в АТБ ширпотреб ленточками обвязали, тогда было смешно, но надо было тогда дебилов на столбах развешивать, а сейчас они вошли во вкус и поймали кураж...
показать весь комментарий
В Европе прогуляйтесь втроем с друзьями по улице - полиция сдерет штраф эдак по 500 евро с каждого. В Китае никуда не зайдете без прививки. Будете качать права - посадят. У нас очень толерантное отношение к нарушителям карантина, даже за маски на жопе редко штрафуют.
показать весь комментарий
