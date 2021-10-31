Для поездки в общественном транспорте Киева достаточно документа об одной дозе вакцины, - Рубан
У пассажира муниципального транспорта в Киеве с 1 ноября должны быть сертификат о вакцинации от COVID-19, негативный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении.
Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, информирует Цензор.НЕТ.
"Что касается общественного транспорта, то можно находиться в транспорте в маске, с документами - желтым или зеленым сертификатом (в котором. - Ред.), или одна, или две дозы прививки, или иметь при себе ПЦР-тест, или тест на антиген, или иметь справку о выздоровлении. Справки должны быть. Поэтому транспорт сегодня работает не так, как ТРЦ и другие заведения. Можно использовать одну дозу, а потом прививаться второй", - сказал Рубан.
Чиновник рассказал, почему в Киеве разрешено пассажирам транспорта для поездки использовать сертификат о вакцинации с одной прививочной дозой.
"Киев впервые ввел свое правило, потому что в правительственных документах ограничения касаются только вопроса межрегионального транспорта. Городской транспорт там не прописан. Поэтому Киевская городская власть обратилась к правительству с целью внесения корректив в постановление Кабинета министров", - сказал он.
Напомним, 17 430 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 31 октября 2021 года. В частности, заболели 1108 детей и 178 медработников.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 5 663 человека, также в Минздраве сообщили, что за сутки скончалось от осложнений, вызванных коронавирусом, 336 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1934), Одесской (1521), Сумской (1176), Житомирской (1166) и Днепропетровской (1141) областях.
В Киеве за сутки медики выявили коронавирус у 443 человек. В Киевской области за сутки заболели коронавирусом 578 человек.
пуйловская конституция гарантирует тебе свободу употребления бояры, но в метро бухим нельзя.
доходит?
А про презумцію невинуватості Ви взагалі чули? Де у Конституції України є вимога громадянам країни переміщуватися будь-де у намордниках, хай це метро, чи маршрутки?
"
https://m.dw.com/ru/indijskij-variant-koronavirus-uskolzajushhij-ot-antitel/a-57341709 Дельта-вариант вируса особенно опасен тем, что он часто поражает тех, кто успел получить лишь первую дозу вакцины. Иммунолог Карстен Ватцль (Carsten Watzl) из Института Лейбница при Дортмундском университете считает, что эффективность вакцины BioNTech/Pfizer, таким образом, снизилась с 90 процентов, которые она демонстрировала при защите от первоначального варианта коронавируса, до 88 процентов, а эффективность векторной вакцины от AstraZeneca - с 66 до 60 процентов.
При этом данные из Израиля говорят о том, что защита от заражения опасным вариантом коронавируса даже при вакцинации BioNTech/Pfizer не превышает 64 процентов. Однако вакцина по-прежнему на 93 процента защищает от тяжелого течения болезни.
Тут вирус есть,а тут нет...ну ну... лицемерные,двуличные уроды
Без масок все практически везде,или в грязных тряпках на мордах.Вы как вчера родились или в глухом селе живёте.
И ещё раз:все на добровольной основе,без сегрегации людей и законодательно согласно К.У.
Только так должно быть
"Вже обісраний та сильно смердить", "Тупорилі дикуни", "харчуються з кацапських інформаційних помийок." - цей слог немов пісня самого ангела, надихає спокоєм і натхненням. А ще показує найвищий інтелектуальний рівень. Ну і звісно автор подає раціонально обгрунтовану інформацію, ніякої істерії і навішування ярликів.
Таки певну кількість людей вакцинували безпосередньо в мозок, судячи з дописів окремих індивідів.
Сьогодні ти бригадир антиваксерів на Цензорі? Бачу, що всі твої вже відмітились у лайках та коментарях. Бригада потенційних небіжчиків, як у реальному житті, так і в Інтернеті. Ц
Пора уже успокоительное колоть
То есть, привитому больному ковид можно пользоваться транспортом, а не привитому нельзя.?
2021год -Для поездки в общественном транспорте Киева достаточно документа об одной дозе вакцины
этапы большого пути! клоуны поставили всех раком! впрочем к чему всё идёт было уже понятно когда в АТБ ширпотреб ленточками обвязали, тогда было смешно, но надо было тогда дебилов на столбах развешивать, а сейчас они вошли во вкус и поймали кураж...