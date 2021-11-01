Выборы мэра Харькова: По данным двух экзитполов, Терехов набирает более 50% голосов
Два экзитпола показывают преимущество исполняющего обязанности Харьковского городского головы Игоря Терехова на выборах 31 октября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Компании New Image Marketing Group, Human Research, входящие в "Харьковскую социологическую сеть", провели исследование по заказу "Комитета избирателей Украины".
По их данным, результаты таковы:
Игорь Терехов ("Блок Кернеса – Успешный Харьков") – 53,8%
Михаил Добкин – 24,5%
Александр Скорик ("Европейская Солидарность") – 6,7%
Константин Немичев – 5,3%
Алина Мустафаева – 3,4%
Владимир Плетнев ("Партия Шария") – 3,3%
Денис Ярославский – 1,5%
Остальные кандидаты набрали менее 1%. По словам представителя организаторов экзитпола, для него опросили 7490 человек.
Результаты экзитпола обнародовал также центр "Социальный мониторинг" (8294 опрошенных). По его данным:
Игорь Терехов ("Блок Кернес – Успешный Харьков") – 51,9%
Михаил Добкин – 27,6%
Александр Скорик ("Европейская солидарность") – 6,4%
Константин Немичев – 5,1%
Алина Мустафаева – 3%
Владимир Плетнев ("Партия Шария") – 2,5%
Денис Ярославский – 1,4%
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
«Давайте вместе почитаем, что поведало миру независимое от Российской Империи французское издание "Народы России", вышедшее в 1861 году: "...В Российской Империи на 1859 год проживало 12 миллионов украинцев. В частности,
в Тавриде проживало:
украинцев - 200 тысяч человек,
русских - 87 тысяч человек,
немцев - 27 тысяч человек;
на Екатеринославщине:
украинцев - 880 тысяч человек,
греков - 33 тысячи человек,
немцев - 20 тысяч человек,
русских - 50 тысяч человек;
на Херсонщине проживало:
украинцев - 700 тысяч человек,
румын - 95 тысяч человек,
немцев - 50 тысяч человек,
русских - 94 тысячи человек;
на Харьковщине проживало:
украинцев -1,5 миллиона человек,
русских - 80 тысяч".»
А это ты, прелопортяночный с кирзовой мордой, читал?
«Вёрст за 30 до Харькова я увидел Малороссию, хотя еще и перемешанную с грязным москальством. Избы хохлов похожи на домики фермеров - чистота и красивость неописанны. Вообрази, что украинский борщ есть не что иное, как зеленый суп (только с курицею или бараниною и заправленный салом), а о борще с сосисками й ветчиной хохлы и понятия не имеют. Суп этот они готовят превкусно и донельзя чисто. И это мужики! Другие лица, смотрят иначе - эти очень милы, тогда как на русских смотреть нельзя - хуже и гаже свиней» (В.Г. Белинский. Полное собрание сочинений в тринадцати томах. - т. 12. - с. 288).
А провал в избрании мэром действительно патриотического лидера надо искать в провальном кадровом подборе в штабе других кандидатов.
Слава Богу, что эта участь миновала Харьков.
А Добкин - невменяемый. Сразу бы заявил, что в Харькове победил "русский мир", что Харьков так выступает за дружбу с Россией и т.д.
В этом смысле даже вата харьковская порадовала - не захотела раскачивать город, выбрала умеренного кандидата.
1. На участке №631675 голоса посчитали нормально, а в теркомиссию уже приехали с +70 у Терехова и минусами у Немичева, Мустафаевой и Скорика. Такого не было со времен легендарных выборов Кернес против Авакова.
2. 9 из 19(!) участков в Новобаварском районе, где были представители Опоры сфальсифицированы.
И это только пару фактов из множества.