Выборы мэра Харькова: По данным двух экзитполов, Терехов набирает более 50% голосов

Два экзитпола показывают преимущество исполняющего обязанности Харьковского городского головы Игоря Терехова на выборах 31 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Компании New Image Marketing Group, Human Research, входящие в "Харьковскую социологическую сеть", провели исследование по заказу "Комитета избирателей Украины".

По их данным, результаты таковы:

Игорь Терехов ("Блок Кернеса – Успешный Харьков") – 53,8%

Михаил Добкин – 24,5%

Александр Скорик ("Европейская Солидарность") – 6,7%

Константин Немичев – 5,3%

Алина Мустафаева – 3,4%

Владимир Плетнев ("Партия Шария") – 3,3%

Денис Ярославский – 1,5%

Остальные кандидаты набрали менее 1%. По словам представителя организаторов экзитпола, для него опросили 7490 человек.

Результаты экзитпола обнародовал также центр "Социальный мониторинг" (8294 опрошенных). По его данным:

Игорь Терехов ("Блок Кернес – Успешный Харьков") – 51,9%

Михаил Добкин – 27,6%

Александр Скорик ("Европейская солидарность") – 6,4%

Константин Немичев – 5,1%

Алина Мустафаева – 3%

Владимир Плетнев ("Партия Шария") – 2,5%

Денис Ярославский – 1,4%

