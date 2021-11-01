РУС
Выборы мэра Харькова: По данным двух экзитполов, Терехов набирает более 50% голосов

Выборы мэра Харькова: По данным двух экзитполов, Терехов набирает более 50% голосов

Два экзитпола показывают преимущество исполняющего обязанности Харьковского городского головы Игоря Терехова на выборах 31 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Компании New Image Marketing Group, Human Research, входящие в "Харьковскую социологическую сеть", провели исследование по заказу "Комитета избирателей Украины".

По их данным, результаты таковы:

Игорь Терехов ("Блок Кернеса – Успешный Харьков") – 53,8%

Михаил Добкин – 24,5%

Александр Скорик ("Европейская Солидарность") – 6,7%

Константин Немичев – 5,3%

Алина Мустафаева – 3,4%

Владимир Плетнев ("Партия Шария") – 3,3%

Денис Ярославский – 1,5%

Остальные кандидаты набрали менее 1%. По словам представителя организаторов экзитпола, для него опросили 7490 человек.

Результаты экзитпола обнародовал также центр "Социальный мониторинг" (8294 опрошенных). По его данным:

Игорь Терехов ("Блок Кернес – Успешный Харьков") – 51,9%

Михаил Добкин – 27,6%

Александр Скорик ("Европейская солидарность") – 6,4%

Константин Немичев – 5,1%

Алина Мустафаева – 3%

Владимир Плетнев ("Партия Шария") – 2,5%

Денис Ярославский – 1,4%

Автор: 

Добкин Михаил (969) местные выборы (2753) мэр (1653) Харьков (7748) экзитпол (213) Терехов Игорь (258)
Топ комментарии
+41
Вата обрала вату - я ж казав, що хряків мене не здивує. Дивує, як вони досі не ХНР
01.11.2021 01:33 Ответить
+37
Харьков снова выбирает банду.... бараны чипированные
01.11.2021 01:33 Ответить
+21
ВАТНЫЙ ГРЕБАННЫЙ ХАРЬКОВ.....
01.11.2021 07:55 Ответить
На жаль із Порошенко і Тимошенко ніякі кадровики. Самі собі репутацію партачать підбором кадрів.
01.11.2021 09:20 Ответить
Солидный дядька под 140 кг , директор мясокомбината...
показать весь комментарий
Да пздц они выдвинули. Понятно было, что не проходной. Поэтому и поставили. Одна его морда только вызывает желание блевануть.
показать весь комментарий
Смешного такого, да, видели.
показать весь комментарий
Ну там повний феспалм. Кадровий підбір і при призиденту Порошенко не радував.
показать весь комментарий
а бидлу потрібно сєксуального красавца-парня подавай🤣не дарма є поговірка - зустрічають по одязі,проводжають по розуму
показать весь комментарий
Причем тут красавец? Я про этого Скорика услышала примерно за месяц до выборов. Кто это вообще и где был раньше? Какой-то директор мясокомбината. В партии ЕС совсем уже долбанулись.
показать весь комментарий
Таваріщь Сініцкая! Вас коли в Україну завезли?
показать весь комментарий
Не переживайте, пожалуйста. Вариант не самый худший. А у подборе кадров партия "Европейская солидарность" и Порошенко постоянно лажают. Ну нравится Порошенковским кадровикам личности типа Скорика, Пудрика... Может Порошенко и его кадровики думают весом тел кандидатов электорат задавить, а на презентабельнось вообще забили. Но это закончилось разгромом на прошлых выборах.
показать весь комментарий
"Вариант не самый худший" - это про Терехина. Вот с Добкиным могло бы статься то, что творится на оккупированных территориях днр-лнр.
показать весь комментарий
Что тут сказать..? Геподопинск подтвердил свою репутацию ватного города с преимущественно ватным населением. А ведь когда-то было так:

«Давайте вместе почитаем, что поведало миру независимое от Российской Империи французское издание "Народы России", вышедшее в 1861 году: "...В Российской Империи на 1859 год проживало 12 миллионов украинцев. В частности,

в Тавриде проживало:
украинцев - 200 тысяч человек,
русских - 87 тысяч человек,
немцев - 27 тысяч человек;

на Екатеринославщине:
украинцев - 880 тысяч человек,
греков - 33 тысячи человек,
немцев - 20 тысяч человек,
русских - 50 тысяч человек;

на Херсонщине проживало:
украинцев - 700 тысяч человек,
румын - 95 тысяч человек,
немцев - 50 тысяч человек,
русских - 94 тысячи человек;

на Харьковщине проживало:
украинцев -1,5 миллиона человек,
русских - 80 тысяч".»
Фейк.
показать весь комментарий
Пук.
показать весь комментарий
Для кацапского быдлоида Саша Кот конечно хвейк.
А это ты, прелопортяночный с кирзовой мордой, читал?

«Вёрст за 30 до Харькова я увидел Малороссию, хотя еще и перемешанную с грязным москальством. Избы хохлов похожи на домики фермеров - чистота и красивость неописанны. Вообрази, что украинский борщ есть не что иное, как зеленый суп (только с курицею или бараниною и заправленный салом), а о борще с сосисками й ветчиной хохлы и понятия не имеют. Суп этот они готовят превкусно и донельзя чисто. И это мужики! Другие лица, смотрят иначе - эти очень милы, тогда как на русских смотреть нельзя - хуже и гаже свиней» (В.Г. Белинский. Полное собрание сочинений в тринадцати томах. - т. 12. - с. 288).
показать весь комментарий
Харьковщина тогда - это еще и плюс Сумщина!
показать весь комментарий
Да, Харьковская губерния в то время занимала намного большую территорию, чем теперь Харьковская обл..
показать весь комментарий
питання впливу ТЮльків на розвиток промисловості Харкова 1890року- не розкрито...
показать весь комментарий
так ясний пєнь що панаєхала совкова вата з мордора,а тепер подібного собі в мери обрали.
показать весь комментарий
Аха-ха. Кто бы сомневался.
показать весь комментарий
Ватный Харьков не исправим. Стыдно
показать весь комментарий
Стыдно,но Харьков далеко не такой ватный,как тут пишут.
показать весь комментарий
Ватний, як і весь югавасток. Я живу в Дніпрі. Дніпро меньш ватний за Харків, але все ж ватний.
показать весь комментарий
В Днепре я тоже видел день победы имени вилкула с избиением ветеранов,а в Харькове 70 летнего полуслепого деда-волонтера. А агитацию никто не отменял,нефиг брезговать даже зомбоящиком.
показать весь комментарий
Да умные люди понимают. Там ближайший партиотический кандидат (Константин Немичев) почти никому небыл известен. Выбрали одного из тех, кого постоянно пиарили СМИ по зомбоящику.
показать весь комментарий
Скорик не был известен от слова вообще. Ещё меньше Немичева.
показать весь комментарий
О Скорике вообще речи нет. Там очередной позорный провал среди кадровиков в "Европейской Солидарности".
показать весь комментарий
неисправим
показать весь комментарий
Кандидати такі, що 70% не пішли на ті вибори. Позитив, що ЄС на третьому місці, хоч Скорика ніхто не зна
показать весь комментарий
У Харкові 7% українців, а решта вата і навіть не "зелена", а проросійська.
показать весь комментарий
саме так,в совковий час мордорців дуже багато панаєхалі в багату Україну з голодного мордора,тому і таку ж владу обирають тому що мордорців потрібно насильно з України виселяти.
показать весь комментарий
Гребанные новоросы, ничему их не учит пример Лугандонии, 8 лет война, а они так и продолжают звать путинский мир в свои дома!
показать весь комментарий
ничемулюдей не учит прошлое.. хотя может быть это лучший из худших?
показать весь комментарий
Хуже Кернеса уже наверно некуда хотя в политике все такие...
показать весь комментарий
В точку, краще ніж допа або фельдман. А Немічева і Скорика побачили тільки перед виборами і то 11,5% з голосувавших, 3-те і 4-те міста., непогано
показать весь комментарий
Одно хорошо, лисий сепар пролетел.
показать весь комментарий
кєрнєс жив !
показать весь комментарий
Кинули Добкіна? Ну нє, це вже явний антисемітизм!
показать весь комментарий
гої бунтують
показать весь комментарий
Жопкин уже типа православный наркоман.
показать весь комментарий
в нього текст падебільному написаний був)))))))
показать весь комментарий
Місто курсанток вишу поліції "воровайок", зайцевих, харківських - мажорів, кернесів і допкіних сепарів.
показать весь комментарий
успокойтесь... дышите глубже....)) да город ватный .но и патриотов, волонтёров и в ООС много и погибших.(( знаете из двух зол как говорят нужно выбрать меньшее ... в данном случае, а кто там такой из кандидатов был известный кому? да никто... и в таком раскладе нужно (радоваться что Терехов, а не Добкин! иначе городу была бы ж....а. он был бы ватный на все 100% вернул бы все названия и памятники совку придушил бы патриотов, он же проросийский и этого не скрывает он в опсж. харькову был бы конец....((потому что он не подбирает слов когда говорит про украинство, войну, мову, запад страны и патриотов . так что..как то так...а Терехов он в целом вне политики...занимается городом...его поддержал на банковой и Ярославский, а ваты везде в стране хватает и в сердце страны и есть на западе страны к сожалению...
показать весь комментарий
Вы правы. Харьковчан, отстаивающих и погибших за свободу Украины от нашествия мордорской орды очень много. И это надо ценить.
А провал в избрании мэром действительно патриотического лидера надо искать в провальном кадровом подборе в штабе других кандидатов.
показать весь комментарий
Харьков неисправим.
показать весь комментарий
Харьков - украинский город, а не столица ХНР! А могло быть и такое!
показать весь комментарий
Могло. Жыли бы в роздолбаном и расхищенном россиянскими орками городе без какой-либо промышленности, без прав, без гражданства.
Слава Богу, что эта участь миновала Харьков.
показать весь комментарий
а бог тут до чого? слава добробатам і ЗСУ
показать весь комментарий
та і "ватниє" харків"яни приклали до цього руки. Тут хнр не буде , як і в Одесі не буде онр
показать весь комментарий
сейчас бы писать про права в Украине, учитывая карантинные ограничения
показать весь комментарий
Если честно, то в этом не было ни каких сомнений 1) вторым шел Добкин " клоун дебильный"2) Терехов по сути ближайший сподвижник Адольфовича, а это по сути гарантия победы 3) знакомец Авакова ( не последнего человека в Харькове) 4) в хороших отношениях с Ярославским , а это учитывая его влияние много стоит) 5) договороспособный с властью ( в том числе и с нынешней), не удивлюсь если он вообще вступит в "слуги народа" ну или окажет им любую помощь в Харькове ( пока они у власти) 6) внешние данные не плохие ( не Добкин же..)7) Работая с Кернесом и заменяя его в период его долгого лечения он имеет все его завязки, связи и т.д. ну и в курсе всей харьковской кухни. 8) опыт работы по управлению Харьковом и его структурами. Так что выбор был определен. А Добкин шел на выборы что бы засветить свою р-жу, что бы потом ее успешно продать какому либо полит. проекту. ( а то его начали постепенно забывать).
показать весь комментарий
Ой, вы так его расхваливаете))) смешно. Особенно вступить в партию СН. Все адекваты бегут уже подальше от этих слуг
показать весь комментарий
А чего мне его расхваливать.. там все "ватники" и приспособленцы..просто я высказываю мнение почему по факту он изначально был победителем этих выборов. Что до "слуг" .. замечу я там отметил что "возможно" ( не удивлюсь) и то если "они сохранят власть." Или забыли как почти все мэры были в Партии регионов. Это не означает что Терехов туда вступит.. оно ему не нужно, все будет упираться в рейтинги нынешней власти и насколько сам Терихов уверенно будет сидеть на троне мэра ( без поддержки власти из Киева). В общем вопрос что Терихов станет мэром был ясен еще до выборов. Не смотря на его личность, я отмечу что это лучше чем это чучело Добкин. Вот и все.
показать весь комментарий
Блестательная "победа" , вата куй заложила на выборы - явка 18 % ... остальные "галасовали " в парке Горького и в зоопарке Фельдмана...
показать весь комментарий
Из всех возможных - это лучший результат по выборам. Да, Терехов заигрывает с ватой, т.к. 60% населения Харькова - ватный электорат. Но, Терехов - абсолютно вменяемый, оглядывается на Киев и никогда не сделает то, за что ему прилетит из столицы.

А Добкин - невменяемый. Сразу бы заявил, что в Харькове победил "русский мир", что Харьков так выступает за дружбу с Россией и т.д.

В этом смысле даже вата харьковская порадовала - не захотела раскачивать город, выбрала умеренного кандидата.
показать весь комментарий
вы харькавчанам льстите цифрой в "60" - недалёкие выборы показали 87 % ...
показать весь комментарий
Головне - аби були скамієчки. Все інше - какаяразніца!
показать весь комментарий
Опалення є, вода гаряча є, під вибори нам навколо будинку поміняла асфальт, увесь будинок мабуть побіг за нього голосувати
показать весь комментарий
Людей лишили возможности работать на Рашу, на войну! Чего от них ожидать? Все образованные люди из Харькова давно уехали, так же как и их Днепра, а те из них, кто остался - растворились в вате!
показать весь комментарий
Все не уехали!!!! Но ваты в Днепре хватает!!!!! И как она с...ка живет и плодится непонятно!!!
показать весь комментарий
Вчера слушал интервью Терехова - полное политическое убожество. Будет пилить бюджет и дальше в ожидании прихода "своих" с северо-востока.
показать весь комментарий
как житель Харькова согласен, что вата победила, но то что выиграл не допа, хоть какое то утешение, как по мне...
показать весь комментарий
щоб не повторюватись:
показать весь комментарий
может не стоило Гепу трогать, лежал бы и дальше мером ....
показать весь комментарий
))) хоч би другого туру не було
показать весь комментарий
Шановні жителі Харкова, що би тут не писали, але я оцінив ваше не бажання йти на вибори без вибору... Кількість громадян, що прийняла участь у цьому театралізованому дійстві, мені подобається... Діло ясне, що все дуже темно..
показать весь комментарий
оці 78%, що не пішли на вибори дадуть по голові, якщо хтось тут спробує хнр організувати, мало не буде
показать весь комментарий
Там териториальний избирком мутит)))
показать весь комментарий
Це вже диагноз, що тут казати... Цих людей не вилікувати. Треба просто почекати, поки це ватне покоління все вимре
показать весь комментарий
Для изменения ватной психологии понадобятся десятки лет работы ,при чём работы кропотливой и тонкой ,необходима государственная политика на эту тему ,сделать это будет чрезвычайно сложно ,но возможно .
показать весь комментарий
Эх, Допа, Допа.....
показать весь комментарий
Ось вам і маємо - 53,8 (Вата тєрєхов) + 24,5 (Вата Допа) + 3,3 (Вата шаріяст) = 81,6% зрадників України в Харкові!!!
показать весь комментарий
81,6 із 28%, що пішли голосувати
показать весь комментарий
...і прийшло на дільниці аж 18 % харькавчан .. з цього видно , шо ватним баранам пох хто їх до хліву гонить...
показать весь комментарий
остальные "галасавали" в зоопарке и парке Горького ...
показать весь комментарий
каждому проголосовавшему за...вьіделить по граблям.пусть тренеруются
показать весь комментарий
Самі бандюки
показать весь комментарий
типичные "выборы" времён Кучмы или Януковоща - админресурс + подтасовка результата подсчета голосов
показать весь комментарий
Так а за Кернеса сколько, неужели в тройку лидеров не вошел? А так руководил прекрасно из реанимации.
показать весь комментарий
Тем, кто пишет, что "вата выбрала вату", вот вам буквально пару фактов с этих выборов:

1. На участке №631675 голоса посчитали нормально, а в теркомиссию уже приехали с +70 у Терехова и минусами у Немичева, Мустафаевой и Скорика. Такого не было со времен легендарных выборов Кернес против Авакова.

2. 9 из 19(!) участков в Новобаварском районе, где были представители Опоры сфальсифицированы.

И это только пару фактов из множества.
показать весь комментарий
