Кипер о своих поездках в Россию: Я тогда не находился на госслужбе и это было ради спасения дочери

Кипер о своих поездках в Россию: Я тогда не находился на госслужбе и это было ради спасения дочери

Прокурор Киева Олег Кипер объяснил свои поездки в Россию в 2017-2018 году лечением дочери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ранее нардеп Гео Лерос обнародовал информацию, что жена кандидата на пост Генпрокурора Кипера имеет гражданство РФ, а нардеп "ЕС" Владимир Арьев сообщил, что кандидат на пост генпрокурора Кипер неоднократно ездил в Россию после 2014 года.

"Моя жена почти 13 лет живет и работает в Украине. Она родилась в городе Белгород, поэтому имеет российское гражданство, но никакого бизнеса, недвижимости, кроме нескольких метров в родительской квартире, у жены в этой стране нет. У жены есть вид на постоянное проживание в Украине, она занимается здесь предпринимательством, платит налоги. В настоящее время находится в процессе оформления гражданства нашей страны. При получении украинского гражданства она, как предусмотрено законом, откажется от российского. Наша маленькая дочь – украинка", - прокомментировал эту информацию Кипер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кандидат на пост генпрокурора Кипер неоднократно ездил в Россию после 2014 года, - нардеп "ЕС" Арьев. ДОКУМЕНТ

"Относительно поездок моей жены в Россию. Время от времени жена навещает своих родителей, они пенсионеры, им тяжело ездить к нам. Также мы консультируемся с врачами-офтальмологами, как отечественными, так и из других стран: Беларуси, Германии и РФ из-за проблем со здоровьем дочери. Никаких других интересов в этих странах у нас нет и скрывать нам нечего", - добавил он.

"Отдельно хотел бы обратить внимание на то, что опубликованные депутатом сведения получены от российской стороны. Как они оказались у автора этого поста – это уже вопрос риторический", - поинтересовался Кипер.

Читайте также на ""Цензор.НЕТ": Жена кандидата на пост Генпрокурора Кипера имеет гражданство РФ: а какие могут быть люди Ермака? - нардеп Лерос. ДОКУМЕНТ

"Относительно моих поездок в Россию. Да, я ездил в РФ в то время когда не находился на государственной службе в 2017-18 годах. Это было связано только с одним – с угрозой здоровью моей дочери, и ради этого мы ехали туда, где есть специалисты, способные спасти. Все это могу подтвердить документами. Лечение, к счастью, помогло, после разрешения той критической ситуации я РФ не посещал. Никаких других интересов у меня в РФ нет", - добавил прокурор.

Из сборища подонков и мразей зелени обязательно надо выбрать на должность наихудшее.
01.11.2021 10:04
Человек с такой славянской фамилией мог бы запросто консультироваться в Израиле и США.
Хорош звиздеть, гнида!
01.11.2021 10:08
И нах нам нужен прокурор которого так много связывает с засрашкой,пусть едет туда,там у него врачи,там теща,оттуда у него

жена,которая 13 лет не хочет менять гражданство,пусть едет туда и там прокурорствует.
01.11.2021 10:08
Из сборища подонков и мразей зелени обязательно надо выбрать на должность наихудшее.
01.11.2021 10:04
так а кто выбирает то?)
01.11.2021 10:06
Д'ерьмак. Не клован же.
01.11.2021 10:44
Увы-это был,в 2019,выбор "нарида"! Худшее из мрази и подонков!
01.11.2021 10:09
Гоните его в шею...
01.11.2021 10:05
Лерос имеет прямую связь с ФСБ?Ничего удивительного. И не только он .Вся галерка в Раде.
01.11.2021 10:07
Кіперману треба вірити, кіпермани не брешуть.
Зєля зуб дає.
01.11.2021 10:15
Ну, оно понятно пгокугог должен быть свой!
01.11.2021 10:30
Для Зєлі свої виключно вєнядиктови та кіпери.
Українці - табу.
01.11.2021 10:35
пгокуГоГ
01.11.2021 12:22
І факти приведете, чи звично, власними фікаліями, обляпаєте тих хто поряд?
01.11.2021 10:28
Сам придумал или методичку подсуетили зеленые уроды , а Ваня ?😏
01.11.2021 10:37
Ифан,нехороший прАтифный Ифан ,такой весь лживый и подлый пригожинский Ифан - хитрожопый паренек
01.11.2021 10:48
Человек с такой славянской фамилией мог бы запросто консультироваться в Израиле и США.
Хорош звиздеть, гнида!
01.11.2021 10:08
Ой таки да, таки да!
Но шо делать - каков поп - такой и приход. Таки да...
01.11.2021 10:29
"Кіпер Of The Seven Keys" Helloween
01.11.2021 10:39
И нах нам нужен прокурор которого так много связывает с засрашкой,пусть едет туда,там у него врачи,там теща,оттуда у него

жена,которая 13 лет не хочет менять гражданство,пусть едет туда и там прокурорствует.
01.11.2021 10:08
К сожалению насчет врачей он говорит правду. У нас их нет , вернее есть - но единицы. Остальные бестолковые, не желающие учиться и развиваться коммерсанты, которые думают только о том как ничего не делая содрать деньги. Знаю об этом не понаслышке. Смею болезнь которую ни в Киеве, ни в других городах вылечить не могут , а вернее не хотят напрягаться ( как заявил один так называемый профессор), а вот в рашке (да собственно и по всему миру) к удивлению, это с успехом лечат.
01.11.2021 10:10
"Найкращі лікарі на паРаші", - сеча в очі лохів.
01.11.2021 10:12
Потому, абсолютно все известные кацапы лечатся за бугром?
01.11.2021 10:17
Да,хрюсский, знаем ,что и медицина на Засрахе не имеет анала гофф,в сад,животное, в сад...
01.11.2021 10:51
Конечно в параше они не тупые и толковые.Что лечат? Ты диагноз узнал?
01.11.2021 11:40
откуда диагноз? профессор прямо говорит, что им не выгодно заниматься изучением болезней, тратить время, они больше заработают на насморках и пластике. Вот и все. И так везде.
01.11.2021 15:26
Профессор ,был не кива? Кто же тогда людей спасает? Инопланетяне,сердца и печени пересаживают?
01.11.2021 15:50
очевидно где то в ОП есть целый департамент который придумывает сравнительно правдоподобные отмазки на все случаи жизни
01.11.2021 10:12
с подоляком руководителем...
01.11.2021 10:13
дебільні сценраї для гавношоу і фільмів пишуть, а тут взагалі для сценки на 1 хв.
01.11.2021 10:46
Так это подляк+орестович недоразвитый.
01.11.2021 11:41
Как трогательно, ****.
01.11.2021 10:13
01.11.2021 10:14
Зелёное знамя ислама.
01.11.2021 10:20
окошки в правильных местах . посмотрите что у меня снизу посмотрите что у меня сверху . а сзади на это посмотреть можно ?
01.11.2021 10:30
Дичь *****,эти животные реально живут еще в средневековье
01.11.2021 10:53
Класс ! Сливал раше гостайны не находясь на госслужбе потому, что ФСБ умело воспользовалось конфликтом интересов исользуя дочь. У нас что, на пост Генпрокурора иных кандидатов, кроме потенциальных предателей нет? И в чем заключается необходимость кандидатуры с ФСБ?
01.11.2021 10:19
Киздит этот клипер, с их баблом обычно в Израиле, Германии или в Австрии лечатся…. Гнилая отмазка!!
01.11.2021 10:30
Пастор Шлак ездил в Швейцарию подличить здоровье, но Мюллер Штирлицу не поверил и в итоге естественно был прав....
01.11.2021 10:19
на такие должности перед назначение все члены семьи до 10 колена должны проходить проверки на детекторе лжи по три раза, ибо рассказать можно ой как сладко и детьми прикрыться, мы за 30 лет столько сказок от чинушь слышали, столько лапши нам навешивали... ХВАТИТ!! Даешь ежегодный детектор лжи для чиновника!!!!?
01.11.2021 10:20
На держслужбу по правилам - если ближайшие и прямые родственники в рашке , то обычно не берут. Но все решают большие начальники. А в настоящее время, я так понимаю, важна и твоя национальность…
01.11.2021 10:27
Одного моего сокурсника по политесу не взяли на держслужбу из за того что его сеструха вышла замуж в 2009 за кацапа и сейчас проживает с муженьком именно в этом самом Белгороде (как только этот клипер написал о Белгороде я сразу вспомнил эту историю). Сокурсник с ней (сеструхой) практически не общается (а после 2013, вообще разругался) и в гости к друг другу не ездят… но тем не менее ему было отказано именно по этой причине! А ты клипер чем лучше моего сокурсника? Чем ты ровнее или привлекательнее? Уже подспудно начинаю думать что у нас в Украине евреи становятся титульной нацией которой все можно а украинцам ничегонельзя!
01.11.2021 10:23
Имел ввиду - сокурсник по киевполитеху
01.11.2021 10:24
в період до овоща і раннього овоща, таке могло бути, в СБУ навіть відділ був по протидії кацапні, а при ньому розформували і почали всяку шваль набирати в держоргани.
01.11.2021 10:49
Так и есть.
01.11.2021 11:43
Может, достаточно хитрожопых во власти?
01.11.2021 10:27
****** как троцкий.
уже и не скрывают, что назначают на посты российских агентов
01.11.2021 10:30
В рашу - за здоровьем. Уже и отмазки абсолютно клоунские выдумывают.
01.11.2021 10:32
Ну и что напали на человека? Я ненавижу рашу, но в 15 году ездил лечить сына, наши врачи сами посоветовали конкретную клинику и конкретного врача, здесь даже приблизительно с моей проблемой все не в теме.
01.11.2021 10:33
"Бідненький", виклали інформацію, яку він збирався приховати, тому буде бити на жалість.
"Бідненька", за 13 років часу не знайшлось оформити громадянство, як у дружини сбу-шного бакланова за 20?
Куди бенЯдіктову, на керівника САП, як саму віддану олігархам?
01.11.2021 10:37 Ответить
Почитав коментарі та зробив висновок стосовно не Кіпера Олега, а тих хто писав коментарі і цей висновок такий: " Суки та сволота котра ніколи та ніким не буде задоволена". Пишуть на мові окупанта і при цьому ще поливають багнюкою людину котра ради спасіння доньки їздила до РФ. А ви сволота, що ради своїх рідних не так поступилиб? Правду кажуть - бидло воно і в Африці бидло. За Кіпера можу сказати тільки одне - порядна людина. А оцей Лерос - придурок.
01.11.2021 10:39
кажеш "пишуть на мові" - ну ну.
01.11.2021 10:51
Ах ты ж хитрожопо-глупоВАТЫЙ паренек ,идешь на 3 веселых буквы *сраный украинец*
01.11.2021 10:58
Ляхсман ты?
01.11.2021 11:44
*******..
01.11.2021 10:45
Цей телепень вважає, що це класна відмазка. Натомість він засвітив, що у Росії на нього є найбільш вагомий з усіх можливих засобів тиску на нього через рідних йому людей, адже ті виродки ні перед нічим не зупиняються!
01.11.2021 10:45
Тысячи людей отдали жизни воюя с путинским сбродом,дети остались сиротами,семьи без кормильцев,а этот гусь ездил кормить путинских докторов,западло ему,как миллионам остальных граждан Украины,лечиться в своей стране.
01.11.2021 10:48
Этот гусь вряд ли ездил к докторам. Он ездил на консультации с ФСБ.
01.11.2021 12:02
https://images.cnscdn.com/images/6/6/c/9/66c91004595f515fb00a64e055d846a1/original.jpg .Также мы консультировались не только с врачами.
01.11.2021 11:02
та езди себе, только на государственные должности не претендуй, а то завербуют ещё... если уже не, подсобив в лечении дочери
01.11.2021 11:36
Давити на жалість. Це ж св'яте для мокшанців дітьми прикриватися.
01.11.2021 11:39
У статпогрешностей очередное недержание мочи и кала.Галерку всю завоняли.
01.11.2021 11:49
Неужели не понятно, что это путин ИМ приказывает назначать на важные ключевые посты в Украине своих агентов? путин - приказывает. Они - исполняют.
Один д*Ерьмачина чего стоит!
01.11.2021 12:01
Завербований 100%. Каzапи такого карася хєр би пропустили.
01.11.2021 12:37
якщо адекватна і нормальна людина, то відійди сам. Бо, якщо будеш чіплятись, то справді завербований
01.11.2021 12:55
у нас запрещены браки с гражданами рф? тем более до войны заключенные?
пересекал границу законно.
никакой зрады.
01.11.2021 14:42
НЕ ВЕРЮ! ДвуликийАнус татаров-портнов из конторы ермака-Козыря (ОПы) расставляют своих псов связанных (как они сами) с государством-убийцей украинцев-роSSией, в прокуратуре, судах и МВС!
01.11.2021 14:53
 
 