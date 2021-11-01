Кипер о своих поездках в Россию: Я тогда не находился на госслужбе и это было ради спасения дочери

Прокурор Киева Олег Кипер объяснил свои поездки в Россию в 2017-2018 году лечением дочери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ранее нардеп Гео Лерос обнародовал информацию, что жена кандидата на пост Генпрокурора Кипера имеет гражданство РФ, а нардеп "ЕС" Владимир Арьев сообщил, что кандидат на пост генпрокурора Кипер неоднократно ездил в Россию после 2014 года.

"Моя жена почти 13 лет живет и работает в Украине. Она родилась в городе Белгород, поэтому имеет российское гражданство, но никакого бизнеса, недвижимости, кроме нескольких метров в родительской квартире, у жены в этой стране нет. У жены есть вид на постоянное проживание в Украине, она занимается здесь предпринимательством, платит налоги. В настоящее время находится в процессе оформления гражданства нашей страны. При получении украинского гражданства она, как предусмотрено законом, откажется от российского. Наша маленькая дочь – украинка", - прокомментировал эту информацию Кипер.

"Относительно поездок моей жены в Россию. Время от времени жена навещает своих родителей, они пенсионеры, им тяжело ездить к нам. Также мы консультируемся с врачами-офтальмологами, как отечественными, так и из других стран: Беларуси, Германии и РФ из-за проблем со здоровьем дочери. Никаких других интересов в этих странах у нас нет и скрывать нам нечего", - добавил он.

"Отдельно хотел бы обратить внимание на то, что опубликованные депутатом сведения получены от российской стороны. Как они оказались у автора этого поста – это уже вопрос риторический", - поинтересовался Кипер.

"Относительно моих поездок в Россию. Да, я ездил в РФ в то время когда не находился на государственной службе в 2017-18 годах. Это было связано только с одним – с угрозой здоровью моей дочери, и ради этого мы ехали туда, где есть специалисты, способные спасти. Все это могу подтвердить документами. Лечение, к счастью, помогло, после разрешения той критической ситуации я РФ не посещал. Никаких других интересов у меня в РФ нет", - добавил прокурор.